"Слуга народу" Корнієнко не збирається у відставку через слова про "робочу бабу": Ще не все зробив у політиці. ВIДЕО
Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував можливість своєї відставки після висловлювань про "корабельну сосну" і "робочу бабу" на адресу однієї з можливих кандидаток на виборах у мери Миколаєва Тетяни Домбровської.
Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"У мене особисто така думка не виникала. Я чув ці думки (про відставку. - Ред.) з різних боків, але я намагався їх на себе приміряти і розумів, що це репутаційна помилка, але для мене як для політика, поки я не все зробив, що планував для себе в політиці. Я хотів би ще цим позайматися трохи", - сказав Корнієнко.
На запитання журналіста, як сім'я відреагувала на ситуацію, Корнієнко відповів: "Я не хотів би це коментувати. Моя сім'я і так страждає через мою популярність", - сказав він.
Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі кралею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.
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Но в СН такое тесное взаимодействие, что пришлось Лене Зеленской разделить с Мендель ее хвори.
Чем повесть о Зеленской в Интернете.....
- Сидел на 4-х аршинах и буду сидеть!
(Слуга народа)
Рабочий пацан!!
де ж вы видели,что б от корыта добровольно отползали?!
закінчений ідійот, а не політик
Цікава логіка, основне, щоб ви її розуміли?
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