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"Слуга народу" Корнієнко не збирається у відставку через слова про "робочу бабу": Ще не все зробив у політиці. ВIДЕО

Заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прокоментував можливість своєї відставки після висловлювань про "корабельну сосну" і "робочу бабу" на адресу однієї з можливих кандидаток на виборах у мери Миколаєва Тетяни Домбровської.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"У мене особисто така думка не виникала. Я чув ці думки (про відставку. - Ред.) з різних боків, але я намагався їх на себе приміряти і розумів, що це репутаційна помилка, але для мене як для політика, поки я не все зробив, що планував для себе в політиці. Я хотів би ще цим позайматися трохи", - сказав Корнієнко.

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На запитання журналіста, як сім'я відреагувала на ситуацію, Корнієнко відповів: "Я не хотів би це коментувати. Моя сім'я і так страждає через мою популярність", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ВIДЕО

Нагадаємо, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в розмові з главою фракції Давидом Арахамією в Миколаєві перед початком пресконференції, думаючи, що мікрофони вимкнені, назвав Тетяну Домбровську "робочою бабою", а їхню колегу по фракції Ірину Аллахвердієву "взагалі кралею". Аллахвердієва назвала запис розмови "фейком і монтажем". Пізніше Корнієнко вибачився перед обома жінками.

Автор: 

відставка (1468) Слуга народу (2814) Корнієнко Олександр (666) Домбровська Тетяна (4)


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Топ коментарі
+25
Не всех "баба-да" к бубочке еще завел? И не все айкосы выкурил?
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09.07.2020 17:09
+24
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 6711
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09.07.2020 17:11
+17
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 4151
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09.07.2020 17:16
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Не всех "баба-да" к бубочке еще завел? И не все айкосы выкурил?
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09.07.2020 17:09 Відповісти
мЕндель вони "затестили", теперь будуть тільки "пробники"
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09.07.2020 17:10 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 4151
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09.07.2020 17:16 Відповісти
А также не болела трихомендельсоном и ничего не знала о хламидиях.

Но в СН такое тесное взаимодействие, что пришлось Лене Зеленской разделить с Мендель ее хвори.
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09.07.2020 18:38 Відповісти
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о Зеленской в Интернете.....
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09.07.2020 19:26 Відповісти
ещё внуки не полностью обеспечены
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09.07.2020 18:14 Відповісти
Еще не прибарахлился...
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09.07.2020 20:16 Відповісти
В фонде еще 11 млрд. Но это ненадолго...
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09.07.2020 17:10 Відповісти
Ага. Ще не заробив на пожиттєве з конфіскацією?
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09.07.2020 17:10 Відповісти
- Где я буду харчеваться?
- Сидел на 4-х аршинах и буду сидеть!
(Слуга народа)
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09.07.2020 17:11 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 6690
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09.07.2020 17:11 Відповісти
В поддержку чьего закона?
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09.07.2020 18:52 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко не собирается в отставку из-за слов о "рабочей бабе": Пока не все сделал в политике - Цензор.НЕТ 6711
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09.07.2020 17:11 Відповісти
Імбецил?
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09.07.2020 17:21 Відповісти
На уровень выше, если за него 73%, уверовав в сказки, проголосовало...
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09.07.2020 19:02 Відповісти
Тупак зелёный, зеля мужиков накачанных любит, а ты про какие-то сосны...
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09.07.2020 17:12 Відповісти
правильно, она ему еще не отработала... )))
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09.07.2020 17:12 Відповісти
Пацан, да пацан!
Рабочий пацан!!
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09.07.2020 17:13 Відповісти
канешна нет
де ж вы видели,что б от корыта добровольно отползали?!
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09.07.2020 17:13 Відповісти
не все сделал- дословно- не все взял, что было можно, имеется ввиду материально-долларовое
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09.07.2020 17:17 Відповісти
"...пока я не все сделал, что планировал для себя." Так точнее и понятнее.
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09.07.2020 17:19 Відповісти
У нас никто не идёт в отставку по таким мелочам,взять к примеру авакава того и кувалдой не увидишь.
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09.07.2020 17:27 Відповісти
голобородек теперь от кормушки не отогнать, если только поганой метлой.
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09.07.2020 17:28 Відповісти
Не все зробив у політиці? Не "всрався" остаточно і в штанях ще є місце?
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09.07.2020 17:28 Відповісти
крадуцкий во время эпидемии - продал стратегический запас масок, оставил население без защиты, и ничего, плевать оно на всех хотело..
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09.07.2020 17:29 Відповісти
У нас никто не идёт в отставку по таким мелочам,взять к примеру авакава того и кувалдой не вышибишь.
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09.07.2020 17:29 Відповісти
політик?!
закінчений ідійот, а не політик
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09.07.2020 17:32 Відповісти
У Корниенка вообще мыслей никогда ни о чем, кроме рабочих бабах не возникает. Откуда у вас такие мысли?
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09.07.2020 17:33 Відповісти
Человек только кредитов набрался на виллы возле Толика ПедоШария, а вы его в отставку. Как же он без политики харчеваться будет.
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09.07.2020 17:42 Відповісти
"Слуга народу" Корнієнко не збирається у відставку через слова про "робочу бабу": Ще не все зробив у політиці - Цензор.НЕТ 4411
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09.07.2020 17:51 Відповісти
По-людські це - та мені пофіг шо про мене думають виборці-лошари! Я ще "нє прібарахлілся, что б і внукам хватіло"!
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09.07.2020 18:04 Відповісти
Єти два зеленых дебила, корниенко с ахарамией, сильно похожи на членов райкома комсомола...
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09.07.2020 18:10 Відповісти
Біба і Боба два депутати д..ба.
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09.07.2020 19:49 Відповісти
він ще не все сказав...)))
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09.07.2020 18:12 Відповісти
Недоворовал?
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09.07.2020 18:17 Відповісти
Что этот деревенский мужлан Корниенко может полезного сделать в ВР??
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09.07.2020 18:17 Відповісти
рабочих баб ещё хватает, а тупорылых кобелей хоть пруд пруди - зграя сн.
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09.07.2020 18:18 Відповісти
налейте ему!
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09.07.2020 18:18 Відповісти
Які репутаційні втрати? Ти на пику свою подивись...
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09.07.2020 18:27 Відповісти
Еще не всех рабочих баб перепробовал в СН. Столько работы...
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09.07.2020 18:34 Відповісти
Не все зробив у політиці????? А ти до чогось здатен?????? Пес ти смердячий. Як тільки но отого зеленого скомороха викинуть з Банкової ( а це відбудеться вже дуже швидко) ти разом за ним вилитиш з Верховної Ради як сраний віник. І більше поріг цієї шанованої установи ти не переступиш ніколи, бо без свого Зеленського ти ніхто , і звати тебе ніяк.
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09.07.2020 19:08 Відповісти
бо без свого Зеленського (отого зеленого скомороха...) ти ніхто , і звати тебе ніяк.

Цікава логіка, основне, щоб ви її розуміли?
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09.07.2020 19:47 Відповісти
Не доработал, ещё многое предстоит сделать... бабада, бабада, бабада...
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Пока не все сделал в политике

...

"Слуга народу" Корнієнко не збирається у відставку через слова про "робочу бабу": Ще не все зробив у політиці - Цензор.НЕТ 4241
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09.07.2020 20:15 Відповісти
Ни стыда ни совести, да и чести.
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09.07.2020 20:56 Відповісти
Да он и слов таких не знает, как стыд, совесть и честь.
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10.07.2020 08:50 Відповісти
Да неужто в Трускавце таких понятий не "вдалбливали"? Это ж одни из основных качеств политика!
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10.07.2020 09:29 Відповісти
Те дивне відчуття, коли роблять інші, а соромно тобі. Сором чути та читати таких «політиків». Допустив помилку - вибачся. Так ні, потрібно ділі нести бред, до останнього продовжувати викручуватися, брехати та набивати собі ціну.
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14.07.2020 21:38 Відповісти
 
 