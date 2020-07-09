Пожежу на Луганщині локалізовано, загрози поширення вогню немає, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Займання лісу та сухої трави в Новоайдарському районі Луганської області вдалося локалізувати. На місці працюють майже півтори тисячі рятувальників.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"Поки залишаються три вогнища тління. Загрози поширення вогню немає", - наголошується в повідомленні.

Вогонь гасять 1 494 особи і 293 одиниці техніки, з них від ДСНС 736 пожежників та 146 одиниць техніки, зокрема 2 літаки АН-32П.

На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.







