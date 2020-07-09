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Чоловік опівночі проривався до Росії через колючий дріт, його затримали. ВIДЕО

Порушник намагався потрапити з села Гоптівка на Харківщині на хутір Нехотєєвка в Білгородській області. Він кілька разів штурмував паркан, загубив шльопанець, мало не впав і був затриманий прикордонниками.

Відео нічних пригод порушника оприлюднила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.

"Прикордонники відділу "Дергачі" зафіксували "непроханого гостя" за допомогою стаціонарних тепловізійних камер, якими обладнана ця ділянка кордону. Порушника затримали після подолання загороджувального паркану", - сказано в повідомленні.

На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину держкордону.

Чоловік опівночі проривався до Росії через колючий дріт, його затримали 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6039) кордон (4778) росія (65442) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+16
Вот как человек измучился от украинского языка... бежал, аж шлёпок потерял. Дайте ему опохмелиться.
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09.07.2020 19:37
+14
Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 2735
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09.07.2020 19:39
+8
И эти люди хотят хорошо жить? Вечный сериал про животных...
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09.07.2020 19:37
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Вот как человек измучился от украинского языка... бежал, аж шлёпок потерял. Дайте ему опохмелиться.
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09.07.2020 19:37 Відповісти
И эти люди хотят хорошо жить? Вечный сериал про животных...
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09.07.2020 19:37 Відповісти
От биндэр пытался убежать. Но не судьба
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09.07.2020 19:38 Відповісти
Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 2735
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09.07.2020 19:39 Відповісти
Здесь должен был быть Чапаев...
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09.07.2020 20:12 Відповісти
Тю, зачем? Ватоцефалы хоть пусть все туда через забор тулят. Украинцам лишь легче будет...
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09.07.2020 19:39 Відповісти
Просто оно пыталось обойти процедуру ускорительного поджопника !
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09.07.2020 19:47 Відповісти
Связку гранат без чеки он забыл. Чего ватнику просто так бегать?
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09.07.2020 20:05 Відповісти
напилося й додому дорогу шукало. Герої тільки п'яних бідолаг можуть ловити.
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09.07.2020 19:40 Відповісти
так пить меньше надо...всей страной-лаптендией
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09.07.2020 20:03 Відповісти
Ну так не пей, че ж тебя носит в лаптеландии
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09.07.2020 20:48 Відповісти
Ну поймали и что дальше? Депортируют на Рашку?
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09.07.2020 19:44 Відповісти
это гражданин Украины. Его нельзя депортировать.
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09.07.2020 20:27 Відповісти
Раися и колючая проволка это синоними !
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09.07.2020 19:45 Відповісти
так это ж Сенина знаменитая стена, за которую украинцы заплатитли 4 миллиарда
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09.07.2020 20:28 Відповісти
Мягко говоря,цинично лжешь,ватный рашистский длбб ,но головку держишь уверенно, хоть и обосрался по самые уши...Скоро обсираться будет нечем ,Хвинансы поют романсы на Моржовиииииии....
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09.07.2020 21:02 Відповісти
чего это лгу. Это та самая стена из сетки-рабицы за 4 миллиарда. Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 5995
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09.07.2020 22:51 Відповісти
Чого його тримати? Забрати все, як румунські прикордонники у Остапа Бандера і випустити на росію.
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09.07.2020 19:49 Відповісти
Что то я не понял, откуда ето он лез если перелез через забор и оказался в Украине? И когда ордена и квартиры будут раздавать пограничникам за поимку такого особо опасного рецидивиста?
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09.07.2020 19:50 Відповісти
он не перелез. он пытался. его задержали
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09.07.2020 20:29 Відповісти
Решил за новыми скрепами сгонять...
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09.07.2020 19:50 Відповісти
я еще пойму когда прорываются за укро-пенсией, а обратно??? хез
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09.07.2020 19:50 Відповісти
а как он преодолел стену яценюка?
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09.07.2020 19:50 Відповісти
не преодолел.
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09.07.2020 20:29 Відповісти
А може в нього там шмара?
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09.07.2020 19:51 Відповісти
Не, погранцы явно дурью маются.
К нам везут необходимое оборудование-они пресекают, в мордор бегут ватаны-они задерживают.
Совсем офигели - наоборот надо!
На кого работаем?
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09.07.2020 19:52 Відповісти
Зачем ?Это потенциальный клиент обезьянника в раше
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09.07.2020 19:53 Відповісти
жопу крапивой надрать и отпустить самца.
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09.07.2020 19:55 Відповісти
залезал Яйцеслав, а перелез уже просто Славик )
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09.07.2020 19:56 Відповісти
Хочу заметить, что яйценюк выстроил такой хилый забор, что даже пьяный ватник его перелез за 5 минут.
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09.07.2020 20:02 Відповісти
Но поймали ж. А без забора?
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09.07.2020 20:07 Відповісти
Без забора он заснул бы там на месте, а так - даже немного протрезвел.
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09.07.2020 20:24 Відповісти
не перелез, только тапка лишился
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09.07.2020 20:30 Відповісти
Закусывать надо!
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09.07.2020 20:05 Відповісти
"«Не влезай, убьёт, мудила!» -
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ."

Тимур Шаов
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Он несколько раз штурмовал забор, потерял шлепанец, чуть не упал и был задержан пограничниками.
...
Нічого собі! Оце ватана АШ ТРІСЛО!
(питання: а навіщо затримували? Нехай би хмиздував собі до мишобратів...)
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09.07.2020 20:10 Відповісти
Так раньше бежали из СССР.
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09.07.2020 20:12 Відповісти
Забирайтенах,ваш валежник , скоро к вам ломанутся еще пару млн. совершенно никчемных тупых ,но умеющих стрелять ватных длббв !
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09.07.2020 21:09 Відповісти
Это только мне кажется, что слева от ворот забора нет?
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09.07.2020 20:14 Відповісти
там "вал яйценюха" ...
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09.07.2020 20:21 Відповісти
не может быть. Сеня лично проверял.
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09.07.2020 20:31 Відповісти
блин,Тарантино просто нервно чешется в кустах от такого сюжета--- на хутор Нехотеевка через колючку и овчарок прорывается из фашисткого плена теряя шлёпку человек со сложной судьбой...
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09.07.2020 20:14 Відповісти
В Росію? Опівночі? Що із людьми може зробити повний місяць😂
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09.07.2020 20:24 Відповісти
шо-то смотрю я на эту Сенину четырехмиллиардную стену, и понимаю, что у меня такая же на даче.
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09.07.2020 20:33 Відповісти
Мужчина в полночь прорывался в Россию через колючую проволоку, его задержали - Цензор.НЕТ 8029
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09.07.2020 20:39 Відповісти
"На мужчину составили протокол об административном правонарушении за попытку незаконного пересечения госграницы." - он ещё и масочный режим нарушил.
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09.07.2020 20:40 Відповісти
В полночь?? Может лунатик??
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09.07.2020 20:41 Відповісти
Рашкотварь,про ваши реХвормы 1 июля в курсе,смокчите у трезвой обезьянки Тупина полным рООООтом...
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09.07.2020 20:53 Відповісти
Всю жизнь так лазил и тут попался.
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09.07.2020 20:49 Відповісти
Ватного пдрса,нужно было ускорить пенделем и запретить вьезд в Украину на 10 лет
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09.07.2020 20:50 Відповісти
представляю себе "войну" на линии разграничения т.н. ато или хоть как там его называют - АНТИ-ДЕРЖАВА...
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09.07.2020 20:51 Відповісти
не впускать же надо...
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09.07.2020 21:08 Відповісти
Це ж п'ята колона, треба було допомогти з носака, щоб перелетів, а от назад вже не пускати, хай там хохлом буде.
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09.07.2020 21:23 Відповісти
Сеня где твоя Великая стена,а то бухарики через нее перелазят?
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09.07.2020 21:26 Відповісти
Зачем его задержали????
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09.07.2020 21:44 Відповісти
пасланєц миру від зеленої бубні
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09.07.2020 21:47 Відповісти
Так я не поняв! Оцэй штакетник и е Схидный Вал?! Яйцэнюх! Дэ мильярд ****!!!
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09.07.2020 22:33 Відповісти
як бачиш навіть цього достатньо на перших порах
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10.07.2020 01:20 Відповісти
Берите пример ватаны--это не так сложно сволить с ненавистной Украины в страну вашей
мечты
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10.07.2020 11:36 Відповісти
Да... вот именно, нахера задерживать. Я за создание специальных пропускных пунктов для таких на границе с козломордыми. Пускай официально покидают Украину. Сдают паспорт. Миграционная служба в реестре сделает отметку "Без права возвращения и восстановления гражданства". Все довольны. Мокши вернутся в родную "говень". На меньше проблем с подобными организмами.
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10.07.2020 11:42 Відповісти
Треба було ще копняка для прискорення додати, а не ловити. Одним ватоцефалом менше було б.
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10.07.2020 12:33 Відповісти
 
 