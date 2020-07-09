Чоловік опівночі проривався до Росії через колючий дріт, його затримали. ВIДЕО
Порушник намагався потрапити з села Гоптівка на Харківщині на хутір Нехотєєвка в Білгородській області. Він кілька разів штурмував паркан, загубив шльопанець, мало не впав і був затриманий прикордонниками.
Відео нічних пригод порушника оприлюднила Державна прикордонна служба, інформує Цензор.НЕТ.
"Прикордонники відділу "Дергачі" зафіксували "непроханого гостя" за допомогою стаціонарних тепловізійних камер, якими обладнана ця ділянка кордону. Порушника затримали після подолання загороджувального паркану", - сказано в повідомленні.
На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину держкордону.
Топ коментарі
+16 Зэлэный_Змий
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+14 Who’s Here
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+8 Sergii Ustim
показати весь коментар09.07.2020 19:37
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К нам везут необходимое оборудование-они пресекают, в мордор бегут ватаны-они задерживают.
Совсем офигели - наоборот надо!
На кого работаем?
Ну конечно, влез... Убило.
Следом лезет обормот
С криком: «Всех не перебьёт!»
Что бы там не говорили -
Несгибаемый народ."
Тимур Шаов
...
Нічого собі! Оце ватана АШ ТРІСЛО!
(питання: а навіщо затримували? Нехай би хмиздував собі до мишобратів...)
мечты