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Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовослужбовцям 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації перед візитом президента Володимира Зеленського наказали вичерпувати воду з калюж, що утворилися на неремонтованій дорозі.

Фото і відео осушення калюж журналістам надали самі військовослужбовці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Як повідомляє джерело, наказ командування частини віддало під виглядом ремонту доріг, який до цього не робився приблизно 20 років.

Спочатку військові осушили ями, після чого їх залили смолою і засипали гравієм. Такий "ремонт" здійснювали на виїзді з льотного поля на КПП.

Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж 01
Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж 02
Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж 03

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Ситуацію прокоментували в Повітряному командуванні "Захід" Повітряних сил ЗС України.

"Керівництво частини домовилось із дорожниками, аби вони на безоплатній основі засипали вибоїни в частині демонтованим асфальтом. Щоб не трамбувати його у воді, військові осушували ями підручними засобами. Все", - сказано в повідомленні, розміщеному на сторінці командування в Фейсбуці.

"Прибирання території та латання вибоїн у військових частинах в таких спосіб проводять регулярно і "зради" немає. А виконавцями цих робіт є безпосередньо військовослужбовці, бо фірми (на умовах утсорсингу) для прибирання території, на жаль, не передбачено", - додали в командуванні.

Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж 04Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж 05

Автор: 

армія (3772) дороги (3066) Зеленський Володимир (23998) ЗСУ (7598)


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Топ коментарі
+75
Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж - Цензор.НЕТ 6366
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09.07.2020 22:06
+49
Военные в Луцке перед визитом Зеленского вычерпывали воду из луж - Цензор.НЕТ 4446
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09.07.2020 22:11
+42
Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж - Цензор.НЕТ 893
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09.07.2020 22:34
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вова плавать не умеет.
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10.07.2020 06:57 Відповісти
А навіщо йому, воно не тоне
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10.07.2020 07:36 Відповісти
Мда... Ну і позорище... Правильно, черпайте, а то ще Головнокомандувач Галактики впаде і втоне
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10.07.2020 07:44 Відповісти
Приходилось мыть асфальт с мылом, при визите Брежнева Все течет, но ничего не меняется!
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10.07.2020 07:54 Відповісти
Кто в армии служил тот в цирке и в 95-м квартале не смеется.
Траву не красили, но перед штабом срывали цветки одуванчиков.
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10.07.2020 08:00 Відповісти
"голобородько" перед тем как переехать на "дачу" в кончу которую обещал детям, решил заехать в воинскую часть!!!!
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10.07.2020 08:13 Відповісти
Почитал каменты .... петина ботоферма уже тут в полном составе ! Работают не поладярук и ног ))))))), банят неугодных, лепят видимость непогрешимости Петра (Парадного) Первого ))))
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10.07.2020 08:19 Відповісти
Петя шо был генсеком совка?
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10.07.2020 18:50 Відповісти
Идиоты!!!! А что в не выполнять идиотские приказы кишка тонка? Интересно где бы был офицер НАТО после такого?
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10.07.2020 08:19 Відповісти
пусть президент откроет казино в офисе
есть 10 объектов для посещения
запустит рулетку куда выпало туда и поехал
и увидит реальную картину
а не потемкинскую деревню
а если кто предупредит -- увольнять
без пенсии и права работать в гос органах
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10.07.2020 08:20 Відповісти
Асфальт как после боя!
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10.07.2020 08:30 Відповісти
Вода вичерпується, а совок не вичерпується
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10.07.2020 09:30 Відповісти
Ну, как траву красили краской - врать не буду, сам не видел. Но как её стригли портновскими ножницами и колёса у П-12нп гуталином ********** - видел!
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10.07.2020 09:38 Відповісти
Наш Наполеон криворожский стремительно догоняет Пуйла Владимировича! Ким Чен Зе?
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10.07.2020 09:48 Відповісти
Вояка подумал - платят неплохо за нихеранеделание. Так ша потерплю, вычерпаю воду пока этот Осел проедет. А там опять каждый своими делами.
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10.07.2020 10:12 Відповісти
Дороги в Украине со времён совка-аллес капут.Чтобы сохранялись дороги ,нужно делать уклоны и водоотведение.Приёмку делать после ливня или с пожарками.Вода -главный враг дороги..Лужа - через год колдобина.Дедушка мороз рвёт всё.
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10.07.2020 10:27 Відповісти
Пилять, должна же быть на аэродроме подметально-продувочная техника для уборки ВПП. Почему её не использовать?
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10.07.2020 10:43 Відповісти
Позор командирам, ганьба генералам!!!
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10.07.2020 11:11 Відповісти
В Расеи срочники ломиками черпают воду с ям, а у нас ветками, во общем полезные навики приобретают, в бою пригодится однозначно, главное отточить до совершенства.
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10.07.2020 11:20 Відповісти
Наследие совка!
У нас, когда я служил, было покруче - зимой строевой плац сушили ПАЯЛЬНЫМИ лампами!!!
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10.07.2020 12:00 Відповісти
Нічого дивного. Стандарти НАТО - перед приїздом дрібного начальства воду з калюж черпають солдати, перед приїздом великого начальства воду з калюж черпають і солдати і офіцери. То ще не засняли як білять бордюри і "косять" газони лопатою.
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10.07.2020 12:18 Відповісти
таких терпил, как эти солдаты уже можно заставить отсасывать воду.....
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10.07.2020 12:25 Відповісти
Стыдно!!! Как в совке!!
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10.07.2020 12:56 Відповісти
а ты чего-то другого ожидал?... наивные чукотские подростки...
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10.07.2020 17:37 Відповісти
Армия та же самая "совковая" (ПАНСКО-ХОЛОПСКАЯ), по сути и структуре ничего не изменилось, пока государство ОЛИГАРХАТ, не будет ни РЕСПУБЛИКИ, ни ГРАЖДАНСКОЙ АРМИИ!
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10.07.2020 17:16 Відповісти
все проще: армия это деньги...современная армия это о-о-очень большие деньги...
денег у нас нет, а значит приходится довольствоваться тем что и видим...
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10.07.2020 17:39 Відповісти
умирают не за деньги, а за свободу и собственность (мотивация куда важнее денег)! У РАБОВ нет ни СВОБОДЫ, ни собственности (смена хозяев их не пугает, даже вселяет надежду, а вдруг новый барин будет "добрее" прежнего пана), поэтому умирать им не за что!
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10.07.2020 17:47 Відповісти
оставь ты эти пафосные бредни для дурачков...самоуважение кчеловеку внутри госструктур(как и современная демократия вообще) не может строиться в бедности - это невозможно в принципе...
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10.07.2020 17:54 Відповісти
это не пафос, а исторический опыт армий граждан Рима и Александра (граждан греческих полисов)!
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10.07.2020 17:57 Відповісти
зря...под водой выбоины не так заметны...
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10.07.2020 17:35 Відповісти
Правильно.Хороший царь не должен видеть,что свита спистила все деньги.
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10.07.2020 18:54 Відповісти
Чернь за власний кошт латає діри зроблені крадіями при владі, щоб крадіям не муляли власні злочини.
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10.07.2020 18:59 Відповісти
А тре інакше, поглибше дірки зробити, щоб влада була ближчою до проблем народу.
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10.07.2020 19:03 Відповісти
Советские паркетные генералы как сидели на должностях в ВСУ так и сидят под покровительством попэрэдныка, а теперь зё. Давайте, порохоботы расскажите как пеця поднял армию из небытия и реформировал ея.
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10.07.2020 19:50 Відповісти
Вениками из листьев осушать лужи - по умению деморализовать военных некоторые народы
впереди планеты всей. Начальник, который отдал приказ на эти работы - не украинец 100%,
но вполне устраивает Зеленского. Можно представить такое армии Израиля ? Что бы сделали с тем, кто приказал израильским военным выметать мусор из колдобин перед приездом начальства ?
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10.07.2020 20:51 Відповісти
всё правильно делали, а то Валодьки при виде воды может пойти в разнос
Військові в Луцьку перед візитом Зеленського вичерпували воду з калюж - Цензор.НЕТ 7727
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10.07.2020 21:37 Відповісти
ладно ермачок, как агент путлера под кличкой "козырь" и другие холуи из ОП клоуна не заставили солдатиков эту всю воду из луж выпить....
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10.07.2020 22:16 Відповісти
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