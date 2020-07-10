Нині безпосередньої загрози наступу армії РФ з окупованого Криму немає, - Наєв. ВIДЕО

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив про відсутність на цей момент загрози наступу Збройних сил РФ з боку окупованого Криму.

Про це генерал сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Стан справ на Таврійському напрямку такий, що Збройними силами України посилено всі види розвідки. Також у посиленому режимі ведеться розвідка всіма органами України, які мають на це повноваження. Щодня отримуються відомості про Збройні сили Російської Федерації на півострові, на тимчасово окупованій території, і надаються керівництву ЗСУ. Вони аналізуються, чітко відстежується стан, розташування тих підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території в Криму, дії щодо нашого Північно-Кримського каналу", - зазначив командувач ОС.

За його словами, повністю відслідковується ситуація щодо можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів з територіальної частини Російської Федерації.

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"Зазначене становище, ситуація щодо ворога така, що поки ворог не підготував наступальний удар ... Його підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації. Уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим розташовується невелика кількість підрозділів Збройних сил РФ, які виконують завдання зі спостереження за нашим угрупованням ЗСУ", - повідомив Наєв.

За словами генерала, нині безпосередніх загроз для наступу Збройних сил РФ на Херсонську область "не виявлено і не встановлено".

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