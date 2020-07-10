Нині безпосередньої загрози наступу армії РФ з окупованого Криму немає, - Наєв. ВIДЕО
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив про відсутність на цей момент загрози наступу Збройних сил РФ з боку окупованого Криму.
Про це генерал сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Стан справ на Таврійському напрямку такий, що Збройними силами України посилено всі види розвідки. Також у посиленому режимі ведеться розвідка всіма органами України, які мають на це повноваження. Щодня отримуються відомості про Збройні сили Російської Федерації на півострові, на тимчасово окупованій території, і надаються керівництву ЗСУ. Вони аналізуються, чітко відстежується стан, розташування тих підрозділів, які перебувають на тимчасово окупованій території в Криму, дії щодо нашого Північно-Кримського каналу", - зазначив командувач ОС.
За його словами, повністю відслідковується ситуація щодо можливості перекидання додаткових сил і засобів на півострів з територіальної частини Російської Федерації.
"Зазначене становище, ситуація щодо ворога така, що поки ворог не підготував наступальний удар ... Його підрозділи перебувають у пунктах постійної дислокації. Уздовж адміністративного кордону між Херсонською областю та Автономною Республікою Крим розташовується невелика кількість підрозділів Збройних сил РФ, які виконують завдання зі спостереження за нашим угрупованням ЗСУ", - повідомив Наєв.
За словами генерала, нині безпосередніх загроз для наступу Збройних сил РФ на Херсонську область "не виявлено і не встановлено".
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Так начинались т.н. ДНР/ЛНР. Вот с этих "казаков". Это попустительство группировок, которые первыми с цветами встретят российские танки, "захваченные в райотделах милиции".
Россія напала на Україну 20.02.2014 року.
після цієї фрази я і написав про горішок, а експерди ви ще ті, прохфесійні...
четыре года .
Теперь эту песню затянули новые нувориши .
Когда волки нападут -
пугать Граждан Украины уже будет не кому !
Тепер по висловлюванням. Запитання..
"На данний момєнт нєпосрєдслвенной угрози ...нет" Питання: Звідки ти знаєш?? Як що це замилювання щоб не було паніки - то в нас вже 6 років війна! Яка нахрін паніка? Усі і так готові. Чи оце - наєв вважає що війни немає? Друге.. Чому я вже зає......ся рахувати джерела у самій близькості до кацапів які кажуть не просто про підвіз та скупчення овехдофіга техніки саме наступальної а що вже навіть усім котам та собакам у зоні "нуля" зрозуміло що саме группуваня перелаштування та інша підготовка свідчить про порядок підготовки до наступу?? Мало того - кацапи вже місяць як чистять та готують під воду ту частину каналу у Крим де немає контролю України. Це з чого?? "Генеральне прибирання"?? Наєв тупий настільки що не розуміє? Чи бреше? Тоді питання навіщо бреше і для кого бреше. Бути неготовим - це поразка. Бути готовим до загрози якої не сталося - це перемога і безпека. То що відбувається? Наєву подзвонив ***** та сказав що нападу не буде? Чи така велика таємниця як що сказати що ВСУ готується відбивати широкомаштабний наступ кацапів? Чи це не буди частково тих же кацапів деморалізувати?
От тому я маю до цього висеру цього дурня у військовій формі десятки питань - що воно робить? І не тільки я ( це для зелено- та поросяко- ботів) У невизначенні пів лінії зіткнення.
Але те що українське суспільство влада та гівноштаб намагаються об'їхати на кривій козі - це точно. Не зрозуміло тільки навіщо..?
Ото заспокоїв так заспокоїв.
Краще сказав би МОСКОВІЯ ВІДТЕРМІНУВАЛА ЧАС НАПАДУ НА УКРАЇНУ і це була б правда, бо ДОКИ Є НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА, ДОКИ НЕМАЄ ПОВНОЦІНОЇ ІСТОРІЇ У МОСКВИ
ДАП не сдадим. 2 недели его непосредственного руководства. ДАПа нет.
Дебальцево наше, согласно Минску... Не сдадим. Сдали.
Порошенко после этого награждает его и генеральское звание!