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"Україна! Та я вас, сука!.." - п'яний мешканець Станиці Луганської зруйнував знак з написом "Україна" біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ВIДЕО

У мережі з'явилося відео, на якому п'яний чоловік руйнує знак із написом "Україна" біля пункту пропуску на лінії розмежування в Станиці Луганській. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як чоловік зриває букви і розкидає їх навколо

Нагадаємо, що інцидент стався 6 липня о 21:00 у Станиці Луганській. Невідомий зруйнував знак "Україна", який розташовується біля автодороги з круговим рухом і пункту пропуску.

Поліція з'ясувала особу вандала і затримала його. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, нині не працює. Свої дії він пояснив поліцейським станом алкогольного сп'яніння. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Станиці Луганській зруйнували знак "Україна", - поліція. ФОТО

Автор: 

сепаратизм (757) хуліганство (233) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+54
важкий випадок ватанізму..тільки евтаназія..
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10.07.2020 09:55
+50
Поотрывать руки , это цитата из знаменитого в узких кругах Гепы . Мы же не должны уподобляться кидалам и наркобарыгам . Украине необходим закон о лишении гражданства за такие и подобные преступления . И пусть тварь доказывает любовь к родине на просторах необъятной росийской федерастии .
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10.07.2020 10:30
+44
не нужно высказываний - "убить, повесить, посадить на 1000000000 лет", при адекватной власти, для таких одно наказание - ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА и ВЫСЫЛКА ИЗ СТРАНЫ.
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10.07.2020 09:55
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Зеленский бы сказал: "Надо просто перестать пить"
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11.07.2020 14:22 Відповісти
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12.07.2020 13:26 Відповісти
маладєц, чо
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11.07.2020 21:39 Відповісти
Україна в таких випадках ніколи не брала трубку
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11.07.2020 21:41 Відповісти
Я бы порекомендовал в таких случаях культурно всё это заснять так, чтобы было видно лицо.
П.С.
Вот ЭТО - результат пропаганды. Вот эти сериалы, шансон, телевидение из колымы.. Посудите сами : украинские алкаши не спешат выражать ненависть к московии и не кричат "Слава Украине".
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12.07.2020 10:16 Відповісти
Видимо, у гордого донбасяо не получилось сесть на шею Украине, - оформить пенсию или липовые инвалидские от Украины., потому что воевал в "ополчении". А ещё посмотрел Киселёва и Скабееву, вот его и бомбануло.
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12.07.2020 10:26 Відповісти
"Украина! Да я вас, ****!.." - «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». - за поребрик пинками, его уже не перевоспитать.
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12.07.2020 11:34 Відповісти
Хтось вірить, що в тій стороні живуть українці? Якби таке сталося трохи західніше, той напис був би написом на могилі цього недоумка і ніякого відео не було б, бо руки потенційного кінооператора були б зайняті копанням ями.
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12.07.2020 11:57 Відповісти
надо було пристрелить.
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12.07.2020 12:55 Відповісти
Бабка нашла точные слова этому домбасяо
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12.07.2020 13:16 Відповісти
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