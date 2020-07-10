"Україна! Та я вас, сука!.." - п'яний мешканець Станиці Луганської зруйнував знак з написом "Україна" біля пункту пропуску в Станиці Луганській. ВIДЕО
У мережі з'явилося відео, на якому п'яний чоловік руйнує знак із написом "Україна" біля пункту пропуску на лінії розмежування в Станиці Луганській. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як чоловік зриває букви і розкидає їх навколо
Нагадаємо, що інцидент стався 6 липня о 21:00 у Станиці Луганській. Невідомий зруйнував знак "Україна", який розташовується біля автодороги з круговим рухом і пункту пропуску.
Поліція з'ясувала особу вандала і затримала його. Ним виявився 52-річний місцевий мешканець, раніше судимий, нині не працює. Свої дії він пояснив поліцейським станом алкогольного сп'яніння. Відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство).
Топ коментарі
+54 Fobos
показати весь коментар10.07.2020 09:55
+50 Aleks *
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+44 Nick Nicko
показати весь коментар10.07.2020 09:55
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П.С.
Вот ЭТО - результат пропаганды. Вот эти сериалы, шансон, телевидение из колымы.. Посудите сами : украинские алкаши не спешат выражать ненависть к московии и не кричат "Слава Украине".