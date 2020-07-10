Київський безпековий форум: Підсумки і наслідки першого півріччя 2020 року для України. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Трансляція нової онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, під час якої обговорять підсумки і наслідки першого півріччя 2020 року в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Київського безпекового форуму.
Зокрема, спікери обговорять такі питання:
- Які політичні підсумки цього складного півріччя?
- Якими будуть дії влади для стратегічного курсу та національної безпеки нашої держави?
- Який прогноз економічної і фінансової ситуації та які перспективи внутрішнього й зовнішнього становища України в найближчому майбутньому?
Участь у дискусії візьмуть:
Олена Кондратюк, політик, заступниця Голови Верховної Ради України, засновниця і співголова Міжфракційного об’єднання "Рівні можливості", народна депутатка України VI-IX скликань;
Володимир Лавренчук, економіст, банкір, Голова правління Райффайзен Банку Аваль у 2005-2019 роках;
Юрій Макаров, журналіст, громадський діяч, шеф-редактор Суспільного телебачення, Голова Комітету з національної премії імені Тараса Шевченка;
Томаш Фіала, підприємець, Генеральний директор української інвестиційної компанії Dragon Capital, Президент Європейської Бізнес асоціації;
Арсеній Яценюк, політик та економіст, Голова Київського Безпекового Форуму і Прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;
Данило Лубківський, дипломат, заступник Міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник Прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член Правління Фонду "Відкрий Україну".
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На видео можно услышать голос Путина и голос сами знаете кого, которые сообщает удивительную для всех новость! Смотрим
и делаем ретвит
https://twitter.com/i/status/1281465167289749505 https://twitter.com/i/status/1281465167289749505