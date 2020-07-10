За добу в Києві 118 випадків COVID-19, серед інфікованих - четверо медиків, - Кличко. ВIДЕО

На сьогодні в Києві 5 990 підтверджених випадків коронавірусної інфекції.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці, на жаль, не зменшується. За минулу добу захворювання підтвердили ще у 118 осіб. Серед них - четверо медиків. Сьогодні в Києві вже 5 990 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - заявив мер.

Серед захворілих 61 жінка віком від 19 до 93 років. І 4 дівчинки - від одного року до шести. А також 48 чоловіків віком від 18 до 84 років. І п'ятеро хлопчиків - від 6 до 14 років. У медзаклади столиці госпіталізували 17 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Видужав за минулу добу 71 осіб. Всього коронавірус побороли 2033 жителі Києва.

Також дивіться: Голий чоловік намагався втекти з відділення для хворих на COVID-19 у Києві. ФОТО

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі - 24. У Святошинському - 17. А також в Дарницькому районі - 16 випадків", - зазначив Кличко.