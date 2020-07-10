"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині. ВIДЕО
Головний радикал Олег Ляшко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявили про єдиного кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, балотуватися від цих політичних об'єднань буде Ляшко. Про це політики розповіли у відеозверненні, записаному в автомобілі під час візиту Ляшка і Тимошенко в Чернігівську область.
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+74 Иван Иванов #293396
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Лідерка "Батьківщини" підтримала намір лідера "радикалів" балотуватися в народні депутати по округу 208, який звільнився після загибелі нардепа Валерія Давиденка. І це попри те, що Ляшко називав Тимошенко "московською зозулею".
"Ми наполягаємо на тому, щоб вибори народного депутата у 208 окрузі в Чернігівській області були проведені негайно. Я вважаю, що у 208 окрузі всі українські сили повинні об'єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі підтримують понад 30% людей. Це Олег Ляшко", - заявила Тимошенко. І додала: вважає, що в парламент повинні прийти люди, "які будуть сповідувати не здачу національних інтересів, а захист національних інтересів".
В політиці не буває підтримки просто так, є торг. Не секрет, що головний "радикал" перебуває на орбіті Рината Ахметова, а голосування "Батьківщини" у парламенті дуже часто збігається з інтересами Ігоря Коломойського.
Ніщо так не об'єднує вітчизняних багатіїв та політиків, як спільний інтерес. Нехай це об'єднання і тимчасове. Інтерес Ахметова - на поверхні - отримання ще одного лояльного до себе "штика" у Верховній Раді. А в чому ж інтерес Коломойського?, адже Ляшко активно критикував цього олігарха та активно нападав на людей, яких із ним пов'язують. Можна для прикладу згадати бійку між "радикалом" і нардепом Андрієм Герусом у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль".
Зараз на часі місцеві вибори як масштабне дійство і проміжні вибори в Чернігові як дійство локальне, але не менш важливе для розуміння нинішніх політичних розкладів. Підтримка Юлією Тимошенко Олега Ляшка - це не жест доброї волі, а пристрілка щодо створення спільного з ним політичного проекту для походу на місцеві вибори. При цьому важливою складовою такого проекту є не лише отримання прохідних відсотків у місцеві ради, що саме собою зрозуміло, а "збиття" ініціативи "Європейської солідарності" щодо єднання патріотичної опозиції.
Як показують соцопитування, рейтинг "ЄС" зростає, ця політсила майже "з'їла" рейтинг "Голосу" і в перспективі до неї може перетікати електорат "радикалів" і "Батьківщини". Тому останні двоє зацікавлені у недопущенні посилення Порошенка. І тут їхній інтерес знову збігається з інтересами Ахметова, Коломойського, Банкової та дрібніших, але впливових у регіонах політичних гравців. Як тут не згадати карантинний відпочинок Тимошенко на Львівщині у комплексі Edem Resort Medical & Spa, що належить екс-депутату від партії "Свобода" Ігорю Кривецькому. Обставини перебування Юлії Володимирівни в елітному готельно-відпочинковому комплексі з'ясували журналісти програми "Схеми". За їх інформацією, в цей час у готелі перебував і сам Кривецький. А "Свобода" кревно зацікавлена у тому, щоб зменшити шанси "ЄС" на Західній Україні, тому, не виключено, що у питанні "збиття" рейтингу партії Порошенка ця політсила буде союзником "Батьківщини" і "радикалів". "Можливо, вже забули, хто спільно голосував за здачу української сільськогосподарської землі, чи вже забули, хто спільно в цьому залі голосував за перетворення Національного банку в інструмент, який керується ззовні фінансовими спекулянтами. Але ми не забули цього. Ми не забули, яка антиукраїнська більшість сьогодні є у Верховній Раді", - наголосила Тимошенко. У сказаному можна знайти доволі багато, м'яко кажучи, маніпуляцій. Наприклад, про "антиукраїнську більшість": "слуги" і "ЄС" дійсно голосували за закон про землю та антиколомойський закон, проте тут був лише збіг їх політичних позицій на сьогоднішній день, а не якась більшість. Кількість справ, в яких фігурує Петро Порошенко, скоро дійде до трьох десятків, його вперто планують затримати, регулярно викликають на допити. А Тимошенко десь уздріла дружбу між його партією та "слугами".
Але кого цікавить така дрібничка, як правда, коли йдеться про політичну технологію для виборів: патріоти - лише ми, а вони зі "слугами" - заодно.
Юрій Васильченко https://www.depo.ua/ukr/politics/vzhe-ne-zozulya-chi-zmozhut-kolomoyskiy-i-akhmetov-odruzhiti-timoshenko-i-lyashka-202006161175811
Порошенко жме руку Путіну, а той його обнімає.
Ну, поехали дальше.
Поехали.
Львова Анна Владимировна, 1921-го года, воровка на доверии. Шумакова Анна Борисовна, 1922-го года.Воровка.Маленькая такая, как пацан восьмилетний. В форточку лазила.
Кто-кто? Квартирные кражи.
Баркова Анна Львовна.Эту не знаю.
1920-го года, белобрысая. Так, Рождественская Анна Владимировна.
1919-го года, рыжая, часто бывает с различными мужчинами в ресторанах, волосы подкрашивает стрептоцидом.Логинова Анна Ивановна, 1914-го года.
Высокая, косоглазая, жена бандита Егуннова, расстрелянного за бандитское нападение на инкассатора.Убийство. Ларинчева...Маня...
А ну-ка проверь
она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд. Так?
Абсолютно точно. -Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы - АНЯ. Точно! Так. А вот эта могла бы Фоксу понравиться.
Знаешь что, Шарапов, меня от них тошнит."
Якщо їх об"єднати разом і піти Тимошенко на президентські вибори,тоді агент російських спецслужб Порошекно і агент ФСБ Медведчук пролітають в першому турі як фанера над Парижем...
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
.......
СБУ и ГПУ зачищают рынок для совместного бизнеса Медведчука и Порошенко, - нардеп
http://argumentua.com/novosti/sbu-i-gpu-zachishchayut-rynok-dlya-sovmestnogo-biznesa-medvedchuka-i-poroshenko-nardep
Где купить торт «Киевский» в Москве
Сегодня легендарное производство входит в состав украинской корпорации ROSHEN. Поэтому считается, что настоящий «Киевский» торт делают именно там.
Источник: https://gurmantur.com/rossiya/moskva/gde-kupit-kievskij-tort
Тупоголовое животное, ты зачем запостило ссылку на торты на заказ на мокшкве?
«Венский цех» известен в Москве уже давно - долгие годы он был частью знаменитой фабрики «Большевик». Сегодня здесь можно купить одни из вкуснейших лакомств в столице, в том числе и великолепные авторские торты по индивидуальным заказам. Среди корпоративных клиентов кондитерской: «Сбербанк», «Пятерочка», «ВГТРК» и другие крупные российские компании.
Источник: https://gurmantur.com/rossiya/moskva/gde-kupit-kievskij-tort
Як тільки об"єдналась ЮВТ з Ляшко одразу ж виявлось,що у Ляшко не має жодної підтримкі ,хоча до об"єднання всі соцдослідження давали,хто 4%,а хто і 4,5%.
А це говорить тільки про одне,якщо будуть вибори президента позачергові,то агент російських спецслужб Порошенко разом зі своїм однорпартійцем з СДПУ(о), агентом ФСБ Медведчуком пролітають як фанера над Парижем...
пнх бот!!!
Мочити вану з задньоприводним. І пішло чергове мочилово з незрозумілими наслідками.
Смотрел, смеялся до слез и напевал песню про дельфина и русалку!
Карабас Барабас на заднем плане . Дуремар постоянно выглядывал из-за плеча лисы Алисы . Ну и конечно же кот Базилео , как всегда все делающий за пять золотых .)))
"Колоритні" кадри ...
Прямо, я не знаю ...
Кіно і німці.
Они со Шлюшко как
братьясестры однояйцевые.
Подивіться трошки ширше на це об"єднання.Не дарма ж почали всі "незалежні соцдослідження"рєзко показувати нульовий рейтинг Ляшко,хоча ще місяць назад у Ляшко був рейтинг по всім дослідженням 4%,а по деяких і 4.6%.А тепер головне - Олег Ляшко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявили про єдиного кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі.Уловили зв"язок такого стрімкого падіння рейтинга Ляшко?
А може ж бути і єдиний кандидат в президенти,а це одразу ж без розкачкі 17%ядерного електорату... І як фанера над Парижем пролітають в першому турі агенти російських спецслужб Медведчук і Порошенко.От чому стоїть такий"патріотичний" рейвах...
Оц-тоц-первертоц, кушает компот.
Зачёт.
развели у дороги костер
а костру разгораться не хочется
Вот и весь разговор...
В июне этого года «зозуля» поддержала «бобика» на досрочных выборах в Черниговщине.
Ляшко в одном из выступлений заявил, что «московская кукушка» Тимошенко в 2014 году умоляла не сопротивляться Путину и ни разу не была на фронте или в госпитале и высказывал в ее адрес другие «личные оскорбления».
чи хто дійсно й справді повірив у "московську зозулю"..?
Ось це відео означає, що % тверезомислячих людей в Україні ->0 і на них можна просто не звертати уваги, інакше оці істоти на відео вели б себе якось інакше.