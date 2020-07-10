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"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині. ВIДЕО

Головний радикал Олег Ляшко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявили про єдиного кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, балотуватися від цих політичних об'єднань буде Ляшко. Про це політики розповіли у відеозверненні, записаному в автомобілі під час візиту Ляшка і Тимошенко в Чернігівську область.

Також читайте: Тимошенко підтримала Ляшка на довиборах у Раду: Це посилить опозиційну команду

Автор: 

Ляшко Олег (1019) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+74
Петух и зозуля.
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10.07.2020 14:05
+54
Случка йуульки со скотынякой...это кручем чем гадюка с ежом...😃
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10.07.2020 14:05
+45
эпоха клоунов)
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10.07.2020 14:03
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Сторінка 4 з 4
Чи зможуть Коломойський і Ахметов "одружити" Тимошенко і Ляшка?
Лідерка "Батьківщини" підтримала намір лідера "радикалів" балотуватися в народні депутати по округу 208, який звільнився після загибелі нардепа Валерія Давиденка. І це попри те, що Ляшко називав Тимошенко "московською зозулею".
"Ми наполягаємо на тому, щоб вибори народного депутата у 208 окрузі в Чернігівській області були проведені негайно. Я вважаю, що у 208 окрузі всі українські сили повинні об'єднатися і висунути єдиного кандидата. Людину, яку на цьому окрузі підтримують понад 30% людей. Це Олег Ляшко", - заявила Тимошенко. І додала: вважає, що в парламент повинні прийти люди, "які будуть сповідувати не здачу національних інтересів, а захист національних інтересів".
В політиці не буває підтримки просто так, є торг. Не секрет, що головний "радикал" перебуває на орбіті Рината Ахметова, а голосування "Батьківщини" у парламенті дуже часто збігається з інтересами Ігоря Коломойського.
Ніщо так не об'єднує вітчизняних багатіїв та політиків, як спільний інтерес. Нехай це об'єднання і тимчасове. Інтерес Ахметова - на поверхні - отримання ще одного лояльного до себе "штика" у Верховній Раді. А в чому ж інтерес Коломойського?, адже Ляшко активно критикував цього олігарха та активно нападав на людей, яких із ним пов'язують. Можна для прикладу згадати бійку між "радикалом" і нардепом Андрієм Герусом у VIP-терміналі аеропорту "Бориспіль".
Зараз на часі місцеві вибори як масштабне дійство і проміжні вибори в Чернігові як дійство локальне, але не менш важливе для розуміння нинішніх політичних розкладів. Підтримка Юлією Тимошенко Олега Ляшка - це не жест доброї волі, а пристрілка щодо створення спільного з ним політичного проекту для походу на місцеві вибори. При цьому важливою складовою такого проекту є не лише отримання прохідних відсотків у місцеві ради, що саме собою зрозуміло, а "збиття" ініціативи "Європейської солідарності" щодо єднання патріотичної опозиції.
Як показують соцопитування, рейтинг "ЄС" зростає, ця політсила майже "з'їла" рейтинг "Голосу" і в перспективі до неї може перетікати електорат "радикалів" і "Батьківщини". Тому останні двоє зацікавлені у недопущенні посилення Порошенка. І тут їхній інтерес знову збігається з інтересами Ахметова, Коломойського, Банкової та дрібніших, але впливових у регіонах політичних гравців. Як тут не згадати карантинний відпочинок Тимошенко на Львівщині у комплексі Edem Resort Medical & Spa, що належить екс-депутату від партії "Свобода" Ігорю Кривецькому. Обставини перебування Юлії Володимирівни в елітному готельно-відпочинковому комплексі з'ясували журналісти програми "Схеми". За їх інформацією, в цей час у готелі перебував і сам Кривецький. А "Свобода" кревно зацікавлена у тому, щоб зменшити шанси "ЄС" на Західній Україні, тому, не виключено, що у питанні "збиття" рейтингу партії Порошенка ця політсила буде союзником "Батьківщини" і "радикалів". "Можливо, вже забули, хто спільно голосував за здачу української сільськогосподарської землі, чи вже забули, хто спільно в цьому залі голосував за перетворення Національного банку в інструмент, який керується ззовні фінансовими спекулянтами. Але ми не забули цього. Ми не забули, яка антиукраїнська більшість сьогодні є у Верховній Раді", - наголосила Тимошенко. У сказаному можна знайти доволі багато, м'яко кажучи, маніпуляцій. Наприклад, про "антиукраїнську більшість": "слуги" і "ЄС" дійсно голосували за закон про землю та антиколомойський закон, проте тут був лише збіг їх політичних позицій на сьогоднішній день, а не якась більшість. Кількість справ, в яких фігурує Петро Порошенко, скоро дійде до трьох десятків, його вперто планують затримати, регулярно викликають на допити. А Тимошенко десь уздріла дружбу між його партією та "слугами".
Але кого цікавить така дрібничка, як правда, коли йдеться про політичну технологію для виборів: патріоти - лише ми, а вони зі "слугами" - заодно.
Юрій Васильченко https://www.depo.ua/ukr/politics/vzhe-ne-zozulya-chi-zmozhut-kolomoyskiy-i-akhmetov-odruzhiti-timoshenko-i-lyashka-202006161175811
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10.07.2020 20:31 Відповісти
Юля, перевернись....
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10.07.2020 20:37 Відповісти
достойная замена зебилам
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10.07.2020 20:46 Відповісти
йуля, забудь! твой контракт с заборебрикоМ помнят все!!!
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10.07.2020 20:47 Відповісти
У всіх брав гроші і усіх кинув, як і обіцяв)) Пішов до "московської зозулі", вона ж "бомжиха", вона ж "Циля Капетельман", вона ж "газове таміфлю", вона ж "бублік", "газова принцеса" та мама корупції)))
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10.07.2020 21:00 Відповісти
https://www.facebook.com/SavintsevTV/videos/733965483839926/?__cft__[0]=AZXaoRmqw7S0YbZXlT0vzg2luCe2fmoXj744BVSPr6Q8gKUQAlSnNs8OMB5pYBUbZ1jbBmLk3PZsAnB29WjhJU4cpq0fdavuYnOEvtE-r2xc5qj3pc3qLyQzD3iGDMyOqgc&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/SavintsevTV/videos/733965483839926/
Порошенко жме руку Путіну, а той його обнімає.
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10.07.2020 22:02 Відповісти
Здавалось би, прослухавши розмову сивочолого брехуна і ху...ла, шизофреничне загострення у дуполизів соєвих, хоч трішки послабиться. Ні, їхня хвороба невиліковна. "святе цинічне брехло" - це в їх запалених шизою мізках - навічно! Не лікується! Риги і бариги - "адін нарот!"
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11.07.2020 10:06 Відповісти
"Запоминай.У этой на шее косой шрам от бритвы.

Ну, поехали дальше.

Поехали.

Львова Анна Владимировна, 1921-го года, воровка на доверии. Шумакова Анна Борисовна, 1922-го года.Воровка.Маленькая такая, как пацан восьмилетний. В форточку лазила.

Кто-кто? Квартирные кражи.

Баркова Анна Львовна.Эту не знаю.

1920-го года, белобрысая. Так, Рождественская Анна Владимировна.

1919-го года, рыжая, часто бывает с различными мужчинами в ресторанах, волосы подкрашивает стрептоцидом.Логинова Анна Ивановна, 1914-го года.

Высокая, косоглазая, жена бандита Егуннова, расстрелянного за бандитское нападение на инкассатора.Убийство. Ларинчева...Маня...

А ну-ка проверь

она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд. Так?

Абсолютно точно. -Сводня, воровка, четырежды судимая, на левой руке голубь и 3 буквы - АНЯ. Точно! Так. А вот эта могла бы Фоксу понравиться.

Знаешь что, Шарапов, меня от них тошнит."
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10.07.2020 21:03 Відповісти
а кто такой Дрыщатик, не подскажете ?
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10.07.2020 21:54 Відповісти
Ну не знаю.... Юлю уважаю, а Ляшка нет. Зачем ей воскрешать его политический труп?
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10.07.2020 21:04 Відповісти
Все просто у Ляшко 4% ядерного електората і у ЮВТ 13% також ядерного.
Якщо їх об"єднати разом і піти Тимошенко на президентські вибори,тоді агент російських спецслужб Порошекно і агент ФСБ Медведчук пролітають в першому турі як фанера над Парижем...
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10.07.2020 22:01 Відповісти
Це означає, що Ахмєтов буде підтримувати Тимошенко. Побачимо - вона почне говорити про зелену енергетику.
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10.07.2020 21:19 Відповісти
Медведчук - найцінніший агент Кремля в Україні - одногрупник Путіна з інституту КДБ
Медведчук безцінний", - зауважив Швець.
"Судячи з його майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів.
Ось як він за останні декілька років проник на ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких умовах? Хто йому дав можливість захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде війна проти агресора, агентом якого він є?!
Дайте відповідь на ці питання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів".
http://justus.com.ua/novosti/medvedchuk-najcz%D1%96nn%D1%96shij-agent-kremlya-v-ukra%D1%97n%D1%96-odnogrupnik-put%D1%96na-z-%D1%96nstitutu-kdb.html
.......
СБУ и ГПУ зачищают рынок для совместного бизнеса Медведчука и Порошенко, - нардеп
http://argumentua.com/novosti/sbu-i-gpu-zachishchayut-rynok-dlya-sovmestnogo-biznesa-medvedchuka-i-poroshenko-nardep
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10.07.2020 22:46 Відповісти
кто их них в попку попрашайка олежка или юлька воровка????
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10.07.2020 21:44 Відповісти
Дкниска, або наведи факти, що вкрала, або получиш..., до тебе прийдуть.
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12.07.2020 00:04 Відповісти
свисни ей в щель придун
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12.07.2020 09:24 Відповісти
ляжко грязный *****, видео - фейк
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10.07.2020 21:55 Відповісти
К одним приходи старость и мудрость. А к другим только старость.
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10.07.2020 22:18 Відповісти
іди унітази мий простий пдрс
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10.07.2020 22:38 Відповісти
дві політичні і не дуже повії
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10.07.2020 22:29 Відповісти
звісно куди їм до"гетьмана"?

Где купить торт «Киевский» в Москве
Сегодня легендарное производство входит в состав украинской корпорации ROSHEN. Поэтому считается, что настоящий «Киевский» торт делают именно там.
Источник: https://gurmantur.com/rossiya/moskva/gde-kupit-kievskij-tort
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10.07.2020 22:51 Відповісти
ЗЕбанат, то что торт Киевский входит в состав корпорации ROSHEN. Это факт. даже мокши это выделили. Знак качества
Тупоголовое животное, ты зачем запостило ссылку на торты на заказ на мокшкве?
«Венский цех» известен в Москве уже давно - долгие годы он был частью знаменитой фабрики «Большевик». Сегодня здесь можно купить одни из вкуснейших лакомств в столице, в том числе и великолепные авторские торты по индивидуальным заказам. Среди корпоративных клиентов кондитерской: «Сбербанк», «Пятерочка», «ВГТРК» и другие крупные российские компании.
Источник: https://gurmantur.com/rossiya/moskva/gde-kupit-kievskij-tort
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11.07.2020 16:38 Відповісти
невман.пнх агент ФСБ!!!
"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині - Цензор.НЕТ 5428
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12.07.2020 14:36 Відповісти
От вам і "жюлька"зелені - поросяти.
Як тільки об"єдналась ЮВТ з Ляшко одразу ж виявлось,що у Ляшко не має жодної підтримкі ,хоча до об"єднання всі соцдослідження давали,хто 4%,а хто і 4,5%.

А це говорить тільки про одне,якщо будуть вибори президента позачергові,то агент російських спецслужб Порошенко разом зі своїм однорпартійцем з СДПУ(о), агентом ФСБ Медведчуком пролітають як фанера над Парижем...
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10.07.2020 22:31 Відповісти
Да ты на святое позарился! На ваню сулиму! Смотри, это место занято. За право быть одесно от джульки очко порвет!
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11.07.2020 07:44 Відповісти
123.В тебе це очко не заживає.
пнх бот!!!
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11.07.2020 13:50 Відповісти
быдлота ПТУшная! Из бурсы выгнали за траву или за пьянку?
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11.07.2020 14:10 Відповісти
123 ПНХ курсант ФСБ!!!
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12.07.2020 14:38 Відповісти
ну, судя по стилю, в бурсу тебя даже не приняли.
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12.07.2020 14:51 Відповісти
Свнсбч бот, ты снова зашкварился!!
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11.07.2020 10:22 Відповісти
Лучше так чем ЗЕ-бобики.
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10.07.2020 22:35 Відповісти
Що ти таке зявкнуло? Зара прийде нова методичка від бірюкова, чи хто там у вас курує.
Мочити вану з задньоприводним. І пішло чергове мочилово з незрозумілими наслідками.
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11.07.2020 07:02 Відповісти
мля клоуны))) дал бы еще слово барыге в очках на заднем сидении, что б оно ляпнуло о людях и стране.))))
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10.07.2020 22:39 Відповісти
То Валера, их проводник
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10.07.2020 22:41 Відповісти
то ж патриот?
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10.07.2020 22:50 Відповісти
Все пропало - 2.0
Смотрел, смеялся до слез и напевал песню про дельфина и русалку!
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10.07.2020 22:40 Відповісти
Тимошенко пора бы пойти поработать. Задержалась она в политике. Правда, ничего не умеет Но менеджером по продажам всегда устроится.
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10.07.2020 23:12 Відповісти
Дык, вана же с ломбардами практикует, типо , как подороже ободрать пэрэсичного.
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11.07.2020 07:39 Відповісти
Как будто персонажи из золотого ключика ))
Карабас Барабас на заднем плане . Дуремар постоянно выглядывал из-за плеча лисы Алисы . Ну и конечно же кот Базилео , как всегда все делающий за пять золотых .)))
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10.07.2020 23:25 Відповісти
Как же вы гавкаете гавкунчики придворные.
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10.07.2020 23:25 Відповісти
Зовсім свій електорат,за повних дурнів мають.
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10.07.2020 23:59 Відповісти
Юля Догори Дригівна
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11.07.2020 02:42 Відповісти
Вверх ногами Юля выглядит моложе и эротичнее, особенно рот.
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11.07.2020 03:05 Відповісти
А що це за два кенти на задньому сидінні ?
"Колоритні" кадри ...
Прямо, я не знаю ...
Кіно і німці.
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11.07.2020 04:16 Відповісти
То Усама бин Валера
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11.07.2020 09:01 Відповісти
То шо, Юля работает на Коломойшу или таки нет? Или Коломойша с Ахметкой объединились против зеленой сопли? А друг куйла шо, в смысле сивочолый гетьман Пэтя? Боты, проясните ситуацию
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11.07.2020 05:14 Відповісти
Интересно,не у кого спросить , мол, а на кого муйло работает, доводит страну до полной дупы... БУРя , скоро грянет буря... Да здравствует свободные волеизъявления народов конгломерата.
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11.07.2020 07:58 Відповісти
Все севшие в этот *********** законтачены без права на амнистию.
"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині - Цензор.НЕТ 4214
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11.07.2020 05:49 Відповісти
ДУМАЕТЕ С ХУТИНЫМ У НЕЕ ПРОЩАЙ ЛЮБОВЬ, ЗАВЯЛИ ПОМИДОРЫ, САНдали жмут и им не по пути?... ХМЫ...
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11.07.2020 07:52 Відповісти
Я думаю что баба Юля-та еще сосна корабельная.Кто денег даст-с тем и она.
Они со Шлюшко как братья сестры однояйцевые.
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11.07.2020 09:07 Відповісти
Ю.Тимошенко - О.Ляшко.
Подивіться трошки ширше на це об"єднання.Не дарма ж почали всі "незалежні соцдослідження"рєзко показувати нульовий рейтинг Ляшко,хоча ще місяць назад у Ляшко був рейтинг по всім дослідженням 4%,а по деяких і 4.6%.А тепер головне - Олег Ляшко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявили про єдиного кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі.Уловили зв"язок такого стрімкого падіння рейтинга Ляшко?
А може ж бути і єдиний кандидат в президенти,а це одразу ж без розкачкі 17%ядерного електорату... І як фанера над Парижем пролітають в першому турі агенти російських спецслужб Медведчук і Порошенко.От чому стоїть такий"патріотичний" рейвах...
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11.07.2020 13:47 Відповісти
"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині - Цензор.НЕТ 5745
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11.07.2020 07:07 Відповісти
Бг-ггг ... на губы тока посмотрел, вспомнилась картина Репина, мол, ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА, МОРМЫШКА и КАРАСЬ (на льду, отмороженый)...ХЕХ...
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11.07.2020 07:50 Відповісти
кому тільки не давала курва з косою, тепер залишилось підвернути ще й радикальному тідарасу.
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11.07.2020 15:03 Відповісти
У Люлі накачані не лише губи, а й біцепси.
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12.07.2020 00:32 Відповісти
устарели
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11.07.2020 07:21 Відповісти
Шо-та юлеботы молчат... - я так и не пойму , правильно Юля утнула, чи нi... Ботики так вошли в роль зебиков , шо от них ответа уже и не добъешься, хотя это и есть ответ... Интересно , какую Юлечке пенсию начислили... Ща жирком будет тока заплывать , вон, на пузе ремень безопасности уже не сходится.
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11.07.2020 07:54 Відповісти
Ти краще скажи як це вийшло ,що твій сивочолий "гетьман"яки свого часу виграв вибори в першому турі користаючись фсб технологіями програв яскравому російському бізнесмену Зеленському щей з таким рахунком?
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11.07.2020 13:55 Відповісти
Дебилы помогли,которым в пустую полуватную голову можно любое кремлевское гуано вложить,которые,судя по падению рейтинга обосравшегося,,бизнесмена,, уже об этом жалеют.
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11.07.2020 14:56 Відповісти
От тобі і "кремлівська зозуля"...
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11.07.2020 08:34 Відповісти
Оц-тоц-первертоц, бабушка здорова,
Оц-тоц-первертоц, кушает компот.
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11.07.2020 08:57 Відповісти
Неужели от "этого " не противно? Единственный лидер,давший результат на поссовецком пространстве лично не обагатившись и не став диктатором это Саакашвили. И ГДЕ его поддержка в Украине? Народ достоин ГАВНА и "этих" раз нет мозгов.
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11.07.2020 08:58 Відповісти
"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині - Цензор.НЕТ 4339"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині - Цензор.НЕТ 575
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11.07.2020 09:03 Відповісти
Аха ха..Сидел тупил-не мог понять в чем юмор нижней картинки.
Зачёт.
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11.07.2020 09:17 Відповісти
Союз " меча и орала" или точнее " вил и все пропало".
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11.07.2020 10:27 Відповісти
Глядя на то, как эти клоуны в Раде друг на друга грязь льют, а потом обнимаются, потом снова льют...Все это, конечно, больше напоминает спектакль, нежели политическую конкуренцию... зрелище для электората.
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11.07.2020 11:58 Відповісти
Теперь точно все пропало)) А что делать если уже больше 10 лет рейта нет. Приходиться подстраиваться под стандарты сьогодення. Можно еще голяком на велике с булавой проехаться, может поможет)
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11.07.2020 13:15 Відповісти
Талантище! Мощно! Супер! это о Юлином косметическом хирурге.) Молодец чувак, только будь ты проклят, пособницу сатаны опять красивой сделал. Более ничего интересного в этом видео нет. Фигня.
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11.07.2020 13:24 Відповісти
А шо то за голубки на заднем сидение обнимаются...
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11.07.2020 13:51 Відповісти
Вот и встретились два одиночества
развели у дороги костер
а костру разгораться не хочется
Вот и весь разговор...
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11.07.2020 14:23 Відповісти
Ляшко много лет критиковал деятельность Тимошенко на посту премьера, требовал забрать у нее гражданство и называл «московской кукушкой», в ответ Тимошенко называла Ляшко «бобиком, чихуахуа Порошенко».

В июне этого года «зозуля» поддержала «бобика» на досрочных выборах в Черниговщине.
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11.07.2020 14:29 Відповісти
Еще совсем недавно Ляшко публично называл Тимошенко «московской кукушкой»
Ляшко в одном из выступлений заявил, что «московская кукушка» Тимошенко в 2014 году умоляла не сопротивляться Путину и ни разу не была на фронте или в госпитале и высказывал в ее адрес другие «личные оскорбления».
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11.07.2020 14:35 Відповісти
Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь "друзья"
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11.07.2020 14:40 Відповісти
Брехло і брехуха.
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11.07.2020 14:40 Відповісти
Жулька окончательно скурвилась. Фу мля. Гуано. Подстилка, с жопой ахметова - зашквар
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11.07.2020 14:44 Відповісти
а хто сказав , що вони сварилися ?
чи хто дійсно й справді повірив у "московську зозулю"..?
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11.07.2020 14:44 Відповісти
Мудило радикально-задньопривідне разом з курвою з косою Україну будуть піднімати, ОХРЕНІТИ, піднімальщики херові. **** з косою вже газ з ****** нам понапідписувала, тепер удвох з тідарасом нам зроблять щастя - ХА, ХА, ХА.
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11.07.2020 15:00 Відповісти
Куда это пропал наш лоботомированный друг сулима? Не хватает его непроходящей тупости
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11.07.2020 15:17 Відповісти
пОцієнт! Як часто до вас приходять? Ви чуєте голоси?
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12.07.2020 00:35 Відповісти
видать у юли дела совсем плохи , если вошла в союз с предводителем партии взяточников и убийц , надеюсь сгинут вместе в ближайшее время
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11.07.2020 16:04 Відповісти
Дякую, посміялась! Стара любофь - це міцна любофь.
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12.07.2020 00:37 Відповісти
"побольше цинизма - людям это нравится" (ц) Ильф + Петров.
Ось це відео означає, що % тверезомислячих людей в Україні ->0 і на них можна просто не звертати уваги, інакше оці істоти на відео вели б себе якось інакше.
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12.07.2020 10:25 Відповісти
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