"Валєра, куди їхать? Хто знає?": Ляшко і Тимошенко, які об'єдналися, записали звернення в машині. ВIДЕО

Головний радикал Олег Ляшко і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко заявили про єдиного кандидата на довиборах до Верховної Ради в 208 окрузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, балотуватися від цих політичних об'єднань буде Ляшко. Про це політики розповіли у відеозверненні, записаному в автомобілі під час візиту Ляшка і Тимошенко в Чернігівську область.

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