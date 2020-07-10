Палиця розповів про зустріч із президентом невизнаної республіки Придністров'я Шевчуком у 2014 році: "У нас немає російських військ. Ми дуже боїмося вашого "Правого сектора". ВIДЕО

Нардеп Ігор Палиця розповів про свою зустріч із президентом невизнаної республіки Придністров'я Євгеном Шевчуком у 2014 році, коли він був главою Одеської ОДА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі програми "Право на владу" Палиця пояснив, що ця зустріч була вимушеною і її мета - перевірка інформації про концентрацію російських військ на території невизнаного Придністров'я. Зустріч організував один із керівників одеських прикордонників.

"Я попередив Турчинова, що я виїжджаю в Придністров'я. Він сказав, що я збожеволів. І я один із цим прикордонником переїжджаю на територію Придністров'я. Їду до президента невизнаної республіки Придністров'я Шевчука. Сідаємо у нього в кабінеті, випиваємо пляшку коньяку "Білий лелека" і він каже: "Ігорю Петровичу, у нас немає російських військ. Ми дуже боїмося вашого "Правого сектора". Я відповідаю: "Так у нас немає "Правого сектора". Ми потиснули руки і я спокійно спав, знаючи, що з боку Придністров'я ніщо не загрожує...", - каже Палиця.

