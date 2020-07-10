Палиця розповів про зустріч із президентом невизнаної республіки Придністров'я Шевчуком у 2014 році: "У нас немає російських військ. Ми дуже боїмося вашого "Правого сектора". ВIДЕО
Нардеп Ігор Палиця розповів про свою зустріч із президентом невизнаної республіки Придністров'я Євгеном Шевчуком у 2014 році, коли він був главою Одеської ОДА.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі програми "Право на владу" Палиця пояснив, що ця зустріч була вимушеною і її мета - перевірка інформації про концентрацію російських військ на території невизнаного Придністров'я. Зустріч організував один із керівників одеських прикордонників.
"Я попередив Турчинова, що я виїжджаю в Придністров'я. Він сказав, що я збожеволів. І я один із цим прикордонником переїжджаю на територію Придністров'я. Їду до президента невизнаної республіки Придністров'я Шевчука. Сідаємо у нього в кабінеті, випиваємо пляшку коньяку "Білий лелека" і він каже: "Ігорю Петровичу, у нас немає російських військ. Ми дуже боїмося вашого "Правого сектора". Я відповідаю: "Так у нас немає "Правого сектора". Ми потиснули руки і я спокійно спав, знаючи, що з боку Придністров'я ніщо не загрожує...", - каже Палиця.
Потому что российские войска там есть, с другой стороны, они не опасны, т.к. там нет современной техники, вооружения и живут они впроголодь...
ДНР-ЛНР - батальйон "Восток"
ПМР - батальйон "Восток"
Це не назви однакові, це все одна структура ФСБ.
Сценарії у кацапів незмінні. Слов'янськ зайшла тактична група зі стрілецькою зброєю - 40 обізян, взяли у заручники місто. Бензин/ДП не потрібні - бери безкоштовно на будь якій АЗС, продукти та ліки - така ж х@ня.
Щоб визволити місто зібрали 1755 чоловік МВС, СБУ, ЗСУ + інші до 530 чоловік.
м. Роздільна
м. Біляївка,
с. Маяки
смт Овідіополь,
с. Кароліно-Бугаз
200 обізян
Перший день
Київська траса - сполучення частково припинено;
Українська Бессарабія - сполучення припинено;
Позиції ППО С300 с. Миколаївка, Овідіопольський р-н - атаковані, Сектор ППО - втрачено.
Другий день, +600 обізян
м. Чорноморськ - сполучення припинено, морський порт припинив приймати вантажі (працює тільки Рибпорт)...
м. Біляївка, лінії електромереж пошкоджені, водогін пошкоджено. м. Одеса, м. Чорноморськ без води та світла (бо х@ярять вже біля ВЧ А2800, с. Хлібодарське, Кішеньовська траса - знесли магістральні лінії електромереж), електро постачання на півдні України - розбалансоване.
А если боится значит уважает.
- Нас-там-нет.
- О, за это стоит выпить?
- Наливай!
то ***** спасибо пусть скажет за инструктаж с запугиванием .
кизяков они не боятся-они боятся молдован и правый сектор.
но белый аист купить можно...самопальный,гаражного разлива.цыгане в основном торгуют,на разлив тоже.
http://www.kvint.md/ru/vsop/
MD-3101, Республика Молдова,
г.Бэлць, улица Викторией, 49"BARZA ALBA"
скорее склоняюсь к мысли,шо то палица нефкурседела,слышал про аист,тока невдомек,шо он не производится в приднестровье.
и вот такие они везде...дилетанты.
Тема для 95 квартала.
А на "правый сектор" я имел большие надежды.
Но, видно, весь пар ушел в свисток...
правый сектор существует только в больной голове рашистов.
-Так арестуйте!
-Пробовали,все равно выкрутится!
шарій влаштовує більше громадян ніж "Свобода".???
Я думаю там была выпита не одна бутылка коньяка...и опосля фразы "ты меня увжаеешь?" и было сказано указанное в тексте новости...
чень хороший коньяк который они пили! 14 армия до сих пор присутсует в преднистровье!! Чтобы мы не присоединились к своей Родине Румынии!!