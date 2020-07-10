УКР
Палиця розповів про зустріч із президентом невизнаної республіки Придністров'я Шевчуком у 2014 році: "У нас немає російських військ. Ми дуже боїмося вашого "Правого сектора". ВIДЕО

Нардеп Ігор Палиця розповів про свою зустріч із президентом невизнаної республіки Придністров'я Євгеном Шевчуком у 2014 році, коли він був главою Одеської ОДА.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в ефірі програми "Право на владу" Палиця пояснив, що ця зустріч була вимушеною і її мета - перевірка інформації про концентрацію російських військ на території невизнаного Придністров'я. Зустріч організував один із керівників одеських прикордонників.

"Я попередив Турчинова, що я виїжджаю в Придністров'я. Він сказав, що я збожеволів. І я один із цим прикордонником переїжджаю на територію Придністров'я. Їду до президента невизнаної республіки Придністров'я Шевчука. Сідаємо у нього в кабінеті, випиваємо пляшку коньяку "Білий лелека" і він каже: "Ігорю Петровичу, у нас немає російських військ. Ми дуже боїмося вашого "Правого сектора". Я відповідаю: "Так у нас немає "Правого сектора". Ми потиснули руки і я спокійно спав, знаючи, що з боку Придністров'я ніщо не загрожує...", - каже Палиця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Придністровський олігарх Гушан володіє в Україні нерухомістю і землею і має український паспорт, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Придністров’я (480) Палиця Ігор (63)
Ржака
показати весь коментар
10.07.2020 16:35 Відповісти
Кацапы в Молдове вообще одебилились.
показати весь коментар
10.07.2020 16:37 Відповісти
Пожали руки и обнялись)))
показати весь коментар
10.07.2020 16:37 Відповісти
Шо опять ? 😀
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
Да фиг его знает. Думаешь что ещё и поцеловались?Или как Круто и Жан Маре того, этого самого?))
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
Это ж аудио,видео дальше.
показати весь коментар
10.07.2020 16:55 Відповісти
Кокто т.е.
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
Это всеравно, что какой то чиновник на уровне губернатора Грузии или Беларуси приехал бы на долбас и ручкался с дохлым ******** или нонишними ставленниками *****.
показати весь коментар
10.07.2020 16:53 Відповісти
А поцеловаться?
показати весь коментар
10.07.2020 17:14 Відповісти
Чувак явно хотел побухать коньяк, поэтому и попёрся туда.
Потому что российские войска там есть, с другой стороны, они не опасны, т.к. там нет современной техники, вооружения и живут они впроголодь...
показати весь коментар
10.07.2020 16:37 Відповісти
Чечня - батальйон "Восток"
ДНР-ЛНР - батальйон "Восток"
ПМР - батальйон "Восток"
Це не назви однакові, це все одна структура ФСБ.

Сценарії у кацапів незмінні. Слов'янськ зайшла тактична група зі стрілецькою зброєю - 40 обізян, взяли у заручники місто. Бензин/ДП не потрібні - бери безкоштовно на будь якій АЗС, продукти та ліки - така ж х@ня.
Щоб визволити місто зібрали 1755 чоловік МВС, СБУ, ЗСУ + інші до 530 чоловік.

м. Роздільна
м. Біляївка,
с. Маяки
смт Овідіополь,
с. Кароліно-Бугаз
200 обізян



Перший день
Київська траса - сполучення частково припинено;
Українська Бессарабія - сполучення припинено;

Позиції ППО С300 с. Миколаївка, Овідіопольський р-н - атаковані, Сектор ППО - втрачено.



Другий день, +600 обізян
м. Чорноморськ - сполучення припинено, морський порт припинив приймати вантажі (працює тільки Рибпорт)...
показати весь коментар
10.07.2020 17:57 Відповісти
Третій день, обізяни "отримали трофейні танки та іншу х@ню", небагато але є.

м. Біляївка, лінії електромереж пошкоджені, водогін пошкоджено. м. Одеса, м. Чорноморськ без води та світла (бо х@ярять вже біля ВЧ А2800, с. Хлібодарське, Кішеньовська траса - знесли магістральні лінії електромереж), електро постачання на півдні України - розбалансоване.
показати весь коментар
10.07.2020 18:32 Відповісти
День четвертий, обізяни збили з ПРЗК військовий/ цивільний (їм пох@й який) літак в Одеському аеропорті (на зліті або посадці, з тер. Таїровської селищної ради). Аеропорт - припинив роботу. Х@й знайдеш де вони залігли - декілька кв. кілометрів виноградників, лісопосадок, Таїровське кладовище. Тактична карта подібна м. Донецьк. Навіть назви районів в містах співпадають - Київський.
показати весь коментар
10.07.2020 18:52 Відповісти
Да шож за день такой квартально-рояльный,перл за перлом ржака 😆
показати весь коментар
10.07.2020 16:38 Відповісти
Это бубочка такого феерического кагдибобера назначил губернатором в Одесскую область?))
показати весь коментар
10.07.2020 16:39 Відповісти
Читай внимательно: Глава Одесской ОДА в 2014 году
показати весь коментар
10.07.2020 16:41 Відповісти
Ну дык, вот в чём и вопрос: кто это существо впихнул на такую должность?Приехал, бузнул, услышал Ихтамнет! и отвалил)))
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
На улице 2020г бро)))
показати весь коментар
10.07.2020 16:45 Відповісти
Всё тайное рано или поздно становится явным!)))
показати весь коментар
10.07.2020 16:47 Відповісти
Конечно нет ордынских войск. Есть 14-я армия.
А если боится значит уважает.
показати весь коментар
10.07.2020 16:38 Відповісти
Кацапы тоже такую риторику уважают. Ню ню.И чем ты от них отличаешься?
показати весь коментар
10.07.2020 17:53 Відповісти
Я відрізняюсь тим що я не кацап.
показати весь коментар
10.07.2020 18:02 Відповісти
Что такое ,на украинский перешел? Не пались так явно. Говоришь боится ,значит уважает. Это типа наша украинская риторика ? прокольно.
показати весь коментар
21.07.2020 17:31 Відповісти
- Нас-тут-нет.
- Нас-там-нет.
- О, за это стоит выпить?
- Наливай!
показати весь коментар
10.07.2020 16:40 Відповісти
Патриотизм Бени развеялся как дым, "Г+Г" взялось рекламировать его шавку Палицу с его гнилой партейкой "Укроп", члены которой, даже бывшие волонтерами, уже как год забыли о войне, постят на своих страницах только котиков, собачек, рекламу путешествий и поют славу Палице коломойши.
показати весь коментар
10.07.2020 16:40 Відповісти
а шо тут нового?вся вата писает кипятком от правого сектора...
то ***** спасибо пусть скажет за инструктаж с запугиванием .
кизяков они не боятся-они боятся молдован и правый сектор.
показати весь коментар
10.07.2020 16:42 Відповісти
Гыга, вообще то от Правого сектора кипятком писает и Пэтя Порошенко.
показати весь коментар
10.07.2020 16:44 Відповісти
Гыга, т.е.https://pravyysektor.info/poglyad/antynarodnyy-rezhym-poroshenko-bude-znyshchenyy этого никогда не было и "вы всьо врьоті! Я вам нівєрю!"?
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
чего этого?мокрых штанов у зели?
показати весь коментар
10.07.2020 18:05 Відповісти
Перекройте им газ и закройте жд сообщение, чтоб меньше ПС боялись..
показати весь коментар
10.07.2020 16:42 Відповісти
У них может и нет правого сектора,но в Украине он есть. Встречались в 2014в ато это настоящие воины добровольцы,отлично мотивированные и убивающие за свою страну, я их очень уважаю.
показати весь коментар
10.07.2020 16:45 Відповісти
Правый сектор возглавляет в основном бывшая рэкетня из 90-х. Не знаю, как они воевали, но отжимали тачки и бизнес нехило. Половина этих бандюков тайные агенты КГБ со времен совка.
показати весь коментар
10.07.2020 18:22 Відповісти
Я не знаю как в тылу а на войне в частности в дапе и песках они воевали славно.
показати весь коментар
10.07.2020 18:37 Відповісти
врет палица...белый аист не выпускают еще со времен совка .там теперь совсем другие коньяки.
но белый аист купить можно...самопальный,гаражного разлива.цыгане в основном торгуют,на разлив тоже.
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
ну ты и риздун Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 310 285₴
показати весь коментар
10.07.2020 16:54 Відповісти
на пилядь пей Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 7887
показати весь коментар
10.07.2020 17:02 Відповісти
на,поинтересуйся .найдешь белый аист-скинешь ссылочку.

http://www.kvint.md/ru/vsop/
показати весь коментар
10.07.2020 17:30 Відповісти
, после того, как Онищенко запретил ввоз молдавских и грузинских вин в 2006 году, молдавский патент на торговую марку «Белый Аист» был аннулирован: производить коньяк Белый Аист стали на отечественных заводах, в том числе в ООО «Альтаир»..............оригинальный производитель "Белого Аиста" - это завод "BARZA ALBA"
показати весь коментар
10.07.2020 17:40 Відповісти
Адрес:
MD-3101, Республика Молдова,
г.Бэлць, улица Викторией, 49"BARZA ALBA"
показати весь коментар
10.07.2020 17:43 Відповісти
бельцы-это не пмр... .это чистая молдова.разве шо шевчук по старой привычке контрабасил,ну или поил палицу гаражным суррогатом.
скорее склоняюсь к мысли,шо то палица нефкурседела,слышал про аист,тока невдомек,шо он не производится в приднестровье.
и вот такие они везде...дилетанты.
показати весь коментар
10.07.2020 18:03 Відповісти
Гыга с чего мы начали ? (врет палица...белый аист не выпускают еще со времен совка).... я тебе показал что производится ,дал адрес ...... какого хера ты вильнул на пмр?в пмр бухали , не крути ,не солидно , лучше попроси что бы дяденька простил засранца
показати весь коментар
10.07.2020 18:10 Відповісти
мы начали с того,шо палица не мог бухать в тирасполе белый аист.разве что гаражного разлива .так шо определись,кто из вас палицей засранец
показати весь коментар
10.07.2020 18:37 Відповісти
гыга 1изданул -- см. его слова (врет палица...белый аист не выпускают еще со времен совка) что белый аист не выпускают со времен совка , гыгу ткнули носом что выпускают , Гыга ты Рабинович ?
показати весь коментар
10.07.2020 19:24 Відповісти
так в тирасполе в 2014 выпускали?отож...ну не с совка,но уже 16 лет.
показати весь коментар
10.07.2020 19:56 Відповісти
"спасибо аист! спасибо птица! так и должно было случится..."
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
какой бред(((((((((((( там целая армия 14 стоит, и эту пургу на всю страну вещают
показати весь коментар
10.07.2020 16:46 Відповісти
Бред то ты.14 армия расформирована в 1995 году. Сейчас там армия ПМР, присягу дают народу Приднестровья. Служат там практически все местные, конкурс 5 человек на место. Никаких блок постов,. окопов
показати весь коментар
10.07.2020 18:15 Відповісти
Вот видите, как все просто? В Приднестровье - нет российских войск, в Украине - нет правого сектора. И заметьте, никогда и не было, не тех, не других. Раздули журналисты, видите ли. А Всего лишь, нужно было распить бутылку коньяка, поговорить и все - проблема решена!
показати весь коментар
10.07.2020 16:50 Відповісти
халамейси для кіндероу! пардон для зебілят
показати весь коментар
10.07.2020 16:51 Відповісти
Палица- Шевчук в бывшей бане сидел. Сосны корабельные там были, или только мочалки?
Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 1273
показати весь коментар
10.07.2020 16:51 Відповісти
Так він хоче нам сказати, що з абізянками на поводку в кремля можна і треба домовлятись.
показати весь коментар
10.07.2020 16:57 Відповісти
Палица спросил у Шевчука, тот ответил "нету", и этот "спал спокойно"?!
Тема для 95 квартала.
А на "правый сектор" я имел большие надежды.
Но, видно, весь пар ушел в свисток...
показати весь коментар
10.07.2020 17:01 Відповісти
бред какой-то.
правый сектор существует только в больной голове рашистов.
показати весь коментар
10.07.2020 17:09 Відповісти
Фуфло. Кто такой Палица,шо ему Приднестровец будет рассказывать о дислокации и наличии войск? Это вообще из анекдотов про Штирлица. Когда Гитлер с Муссолини обсуждают планы,в комнату входит Штирлиц,направляется к сейфу и начинает в нем рыться. Муссоли изумлен! Гитлер-"это полковник Исаев,он всегда так делает"!
-Так арестуйте!
-Пробовали,все равно выкрутится!
показати весь коментар
10.07.2020 17:14 Відповісти
Зато какой полёт фантазии, и даже без всяких веществ!
показати весь коментар
10.07.2020 17:37 Відповісти
Хто з присутніх голосував за "Правий сектор"?...........А тепер репетуємо!
показати весь коментар
10.07.2020 17:16 Відповісти
Палица рассказал о встрече с президентом непризнанного Приднестровья Шевчуком в 2014 году: "У нас нет русских войск. Мы очень боимся вашего "Правого сектора" - Цензор.НЕТ 699https://www.5.ua/media/pictures/original/168831.jpg

шарій влаштовує більше громадян ніж "Свобода".???
показати весь коментар
10.07.2020 17:27 Відповісти
та так...немає там росіянських військ...просто придністров"є від молдови уна-унсо відірвало...
показати весь коментар
10.07.2020 18:18 Відповісти
Садимся у него в кабинете, выпиваем бутылку коньяка "Белый аист" ....

Я думаю там была выпита не одна бутылка коньяка...и опосля фразы "ты меня увжаеешь?" и было сказано указанное в тексте новости...
показати весь коментар
10.07.2020 18:42 Відповісти
И никто не предположил, что это сарказм был: А, так у вас нет российских войск? Ну так и у нас Правого сектора нет. Друг другу мессиджи отправили и поняли друг друга.
показати весь коментар
10.07.2020 23:15 Відповісти
В конце они отсосали друг у друга и под аплодисменты Скубейчук разехались восвояси.
показати весь коментар
10.07.2020 23:34 Відповісти
Я с годода Бэлць где изготовливают ос
чень хороший коньяк который они пили! 14 армия до сих пор присутсует в преднистровье!! Чтобы мы не присоединились к своей Родине Румынии!!
показати весь коментар
11.07.2020 00:52 Відповісти
 
 