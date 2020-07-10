Голос Путіна розповів про нову російську технологію підробки голосів глав держав. ВIДЕО
У соцмережах з'явився ролик про нову російську технологію синтезу голосів, в якому голос президента РФ Володимира Путіна розповідає як фальсифікувати будь-який голос.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеканал Прямий, голос Путіна попереджає, що ця технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій.
"Фактично з цією технологією можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це може викликати серйозні політичні наслідки", - говорить голос Путіна.
Також у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак і Володимира Познера.
Нагадаємо, що випускник школи КДБ, нардеп Андрій Деркач оприлюднив плівки з фейковими розмовами Порошенка, Байдена і Путіна.
С таким отношениям к "плёнкам" тогда и про записи Ермака можно забыть.
https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg
Якщо ці голоса на плівках Деркача,це ця технологія,тоді,я папа римський...
На плівках чудово чути як себе впевненно пачуває агент російських спецслужб Порошенко.
А якщо подивитись на його перелякану істерію в батлі з зеленою тьоткою як він там окав і закатував оченята. Всім біо повноцінним стає все зрозуміло!!!
А всього треба було спростувати через відповідну службу президента"кремлівськіплітки" і все.Так деж там з коханням так не можна!!!
Так в чём проблема? Поднимите архивы и проверьте, было небыло?
то устроили гадание на кофейной гуще.
Слух человека как и его зрение весьма ограничены в своих возможностях, что восполняется, в некоторой степени, способностью опознавания образов второй сигнальной системой, так картинки меняющиеся с достаточной частотой воспринимаются как движение а звуки опознаются по некой степени похожести на звуки реальные, от сюда и понятие о степени аппроксимации - "Аппроксимация (от лат. proxima - ближайшая) или приближе́ние - научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми." Вот этим и отличается реальная запись от подделаной, изготовленной искусственно. Что слуху не доступно доступно экспертизе, по сему не нужно всяким трендежом заменять экспертные заключения, экспертиза должна давать не только заключение но и обосновывать его, на основании чего принят такой вывод. А альтернативные экспертизы могут эти выводы или подтвердить или оспорить, но так же долны указать на основании чего приняты выводы.
А подобные "мультики" чисто в мордорском стиле, с "надувными моделями" и рассчитаны чисто на лохов, дабы укрепить или разрушить их веру.
А о современных технологиях можно рассказывать годами, там и горбатым певцам делают соловьиные голоса.
У правительства есть все возможности провести следствие по поводу появления плёнок,а также проверить на аутентичность.
Или эти плёнки тупой фейк или государственная измена.
В любом случае следствие должно быть проведено в кратчайшие сроки.