Голос Путіна розповів про нову російську технологію підробки голосів глав держав. ВIДЕО

У соцмережах з'явився ролик про нову російську технологію синтезу голосів, в якому голос президента РФ Володимира Путіна розповідає як фальсифікувати будь-який голос.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на телеканал Прямий, голос Путіна попереджає, що ця технологія відкриває великі можливості для фальсифікацій.

"Фактично з цією технологією можна підробити будь-яку розмову. Навіть якщо йдеться про президента країни. Це може викликати серйозні політичні наслідки", - говорить голос Путіна.

Також у ролику відтворюються голоси Ксенії Собчак і Володимира Познера.

Нагадаємо, що випускник школи КДБ, нардеп Андрій Деркач оприлюднив плівки з фейковими розмовами Порошенка, Байдена і Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Жму Руку. Обнимаю". Як Росія руками своєї агентури хоче посварити Україну зі США. ВIДЕО

Байден Джо (2897) Деркач Андрій (153) фальсифікація (170) Порошенко Петро (15221) путін володимир (24521) Деркач Олександр (56)
+73
Вся ця туфта з "плівками деркача" вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки". Коротше, фігня для дебілів.

Послухав запис розмови пранкерів Лєксуса і Вована, який видають за розмову Путіна і Порошенка.
Тю. Це вже такий рівень компроматів?
Там же чітко палиться фейковість.
По-перше, голоси не Путіна і Порошенка. Інтонації зімітовані схоже, але це не вони.
Путіна взагалі не розчути. Тіпа за помєхами.
Бо це Лєксус і Вован.
Причому, Лєксус грає Порошенка, а Вован - Путіна.
Є фрагменти, дуже схожі на голос Порошенка, і дуже можливо, що це його якісь фрази з інших розмов, але вони навіть на слух випадають.
А по-друге, там же по датам неспівпадіння!
Порох каже: "завтра вручатиму медалі до 70 років перемоги". Він ці медалі справді вручав.
Вручав 9 травня 2015 року.
А от телефонна розмова між Путіним і Порошенко, нібито відбувалася 30 квітня 2015 року.
10 днів різниці.
Упс.

Але прикол у тому, що легко гуглиться, що телефонна розмова ця 30 квітня 2015 року, яку нам ніби викладають, насправді відбулася не між Путіним і Порошенко, а між Путіним, Порошенко, Меркель і Олландом.
Не між двома, а між чотирма. У рамках Нормандського формату.
Упс-2.
"Відбулася телефонна розмова канцлерки ФРН Анґели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда, Росії - Володимира Путіна та України - Петра Порошенка, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт у четвер, 30 квітня."
https://p.dw.com/p/1FIVa
Упс. Упс. Упс.
Долбойоби ліпили херню, а в Гуглі себе не перевірили.

Ну, і там ще декілька вже чисто сценарних помилок, які бувають, коли автор сценарію, що писав діалоги, погано врубається в тему, про яку пише.
Наприклад, фрази "западниє партньори счітают, что міротворци - ето російськая ловушка для мєня" не могло бути взагалі.
Всі, хто слідкує за подіями, знають, що ідея розміщення миротворців на Донбасі (яка, до речі, за зеленого шльоми благополучно похована) - це з самого початку ідея саме Порошенко.
Це він її протискав, і таки майже протиснув. А тепер, виявляється, жалівся, що це "російская ловушка". І жалівся Путіну. Якого скрутив в баранячий ріг у Мінську, про що є свідчення у мемуарах Франсуа Олланда. Ну-ну.
І так - Меркель і Олланд ось сидять поруч на трубці, слухають, а Порошенко на них жаліється.
Творчество душевнобольних.
Вся ця туфта вкинута виключно з метою запулити фразу: "Іскрєннє ваш! Жму руку. Цьомки".
Коротше, фігня для дебілів.
Плюйте в пику всім, хто це розносить.
(с)Джон Сміт
10.07.2020 16:55 Відповісти
+60
Голос Путина рассказал о новой российской технологии подделки голосов глав государств - Цензор.НЕТ 7225
10.07.2020 16:56 Відповісти
+27
Толку подавать в суд , зеленая шобла во главе с Зебилом и Портновым все равно отмажут .... ))))
10.07.2020 16:58 Відповісти
Чути чужі голоса це шизофренія...))
10.07.2020 21:21 Відповісти
Эта отмазка не засчитана. Голоса явно синтетические.
С таким отношениям к "плёнкам" тогда и про записи Ермака можно забыть.
10.07.2020 21:56 Відповісти
Цікаво скільки цензору платять за відбілювання репутації Петра і путіна?
10.07.2020 22:09 Відповісти
Таку перемогу відмінили😁
10.07.2020 22:40 Відповісти
да хоть реальный голос, хоть компьютерное моделирование, всем и так известно, что путин - *****
10.07.2020 23:18 Відповісти
Ага, но для Порошенко он Владимир Владимирович )))
12.07.2020 23:09 Відповісти
Искусственный интеллект воссоздает голос Высоцкого
https://www.youtube.com/watch?v=frgeYgNJDHg
11.07.2020 10:31 Відповісти
это голос Высоцкого!? скорее похоже на Филатова ну или на просто голос.
11.07.2020 11:58 Відповісти
а там был еще голос зе-клоун и где он?
11.07.2020 11:26 Відповісти
Та ладно вже.
Якщо ці голоса на плівках Деркача,це ця технологія,тоді,я папа римський...
На плівках чудово чути як себе впевненно пачуває агент російських спецслужб Порошенко.
А якщо подивитись на його перелякану істерію в батлі з зеленою тьоткою як він там окав і закатував оченята. Всім біо повноцінним стає все зрозуміло!!!
А всього треба було спростувати через відповідну службу президента"кремлівськіплітки" і все.Так деж там з коханням так не можна!!!
Голос Путіна розповів про нову російську технологію підробки голосів глав держав - Цензор.НЕТ 8161
11.07.2020 12:06 Відповісти
На пожуй г**ница ))) https://youtu.be/_fZ3h5TJLos
11.07.2020 12:52 Відповісти
Все разговоры президентов официально записывают и официально сдают в архив.
Так в чём проблема? Поднимите архивы и проверьте, было небыло?
то устроили гадание на кофейной гуще.
11.07.2020 14:38 Відповісти
Этот ж какими дебилами нужно быть, чтобы запись "Путин-Порошенко" или "Байден-Порошенко" на серьёзных щах сравнивать с этой "технологией синтез голосов". На этих записях сразу слышно компьютер, слова обрубаются, эмоциональность слов разная, что сразу выдаёт искусственность записи. Никаких смешочков, запинок и тд. Вообщем абсурдная туфта от порохоботов(в призме конкретной ситуации). Отличие от опубликованных Деркачём плёнок даже смешно сравнивать с этим. Байден, так и сказал- подтверждаю эти записи, но они порезанные и отредактированны. А порохоботы всё натягивают сову на глобус)))
11.07.2020 16:30 Відповісти
голоси? ГОЛОСИ??? Люди, ви в якому столітті живете? Підробляють ВЖЕ ДАВНО ВІДЕО, що там про голоси говорити? Що ніхто не бачив відео, де ОБАМА виходить з кімнати З НОГИ??? Ніхто не бачив відео, де папа римський віртуозно зриває накидку зі стола і при цьому всі речі залишають стояти на столі??? Хоча - це все на тупих людей розраховано, а спец одразу виявить підробку, ТОМУ ХОТІЛОСЬ БИ ПОЧУТИ ДУМКУ ВІД СПЕЦА про цей "дзвінок" ВАЛЬЦМАНА І ШЕЛОМОВА.....
12.07.2020 03:57 Відповісти
Говнопорошок - омерзительный тип, который просрал революцию и войну, и убил в людях надежду на будущее. Но записи дыркача - фейк. Не было у вальцмана никакой необходимости звонить уйлу в тот момент, а тем более так облизывать. Тем более, зная что могут записать.
12.07.2020 07:53 Відповісти
Куча политаналитиков и работавших у Пепы признали , что это Пепа и ***** .Оба человека мизантропа , оба совки и ненавидящие свой народ . Нам не нужен Зеленский , но нам не нужен и Пепа . Порхоботы . ну включите уже мозги .
12.07.2020 13:27 Відповісти
Любая "читалка" подделывает голос человека и подделать голос любого человека не проблема, как и отличить реальный голос от подделаного, но не для уха человека.
Слух человека как и его зрение весьма ограничены в своих возможностях, что восполняется, в некоторой степени, способностью опознавания образов второй сигнальной системой, так картинки меняющиеся с достаточной частотой воспринимаются как движение а звуки опознаются по некой степени похожести на звуки реальные, от сюда и понятие о степени аппроксимации - "Аппроксимация (от лат. proxima - ближайшая) или приближе́ние - научный метод, состоящий в замене одних объектов другими, в каком-то смысле близкими к исходным, но более простыми." Вот этим и отличается реальная запись от подделаной, изготовленной искусственно. Что слуху не доступно доступно экспертизе, по сему не нужно всяким трендежом заменять экспертные заключения, экспертиза должна давать не только заключение но и обосновывать его, на основании чего принят такой вывод. А альтернативные экспертизы могут эти выводы или подтвердить или оспорить, но так же долны указать на основании чего приняты выводы.

А подобные "мультики" чисто в мордорском стиле, с "надувными моделями" и рассчитаны чисто на лохов, дабы укрепить или разрушить их веру.

А о современных технологиях можно рассказывать годами, там и горбатым певцам делают соловьиные голоса.
12.07.2020 17:33 Відповісти
Порохоботы хватит оправдываться, ну оказался Петька агентом кремля, который жмёт руку и обнимается с Путиным )) ну смеритесь вы уже и достойно признайте что вас надули)
12.07.2020 23:04 Відповісти
Такие тупые вбросы могут только укрепить веру в подлинности плёнок.
У правительства есть все возможности провести следствие по поводу появления плёнок,а также проверить на аутентичность.
Или эти плёнки тупой фейк или государственная измена.
В любом случае следствие должно быть проведено в кратчайшие сроки.
13.07.2020 11:53 Відповісти
