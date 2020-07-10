УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10265 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 935 118

В Україні має бути широке опозиційне об’єднання. Під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде, – Яценюк. ВIДЕО

В Україні має бути широке опозиційне об’єднання, яке контролює владу і не дає можливості змінити демократичний і європейський порядок денний України.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

Яценюк нагадав, як у 2012 році була створена Об’єднана опозиція, і після парламентських виборів того року вона стала найбільшою опозиційною фракцією разом з іще двома фракціями опозиції, які пройшли до парламенту завдяки об’єднанню.

"Прийде час для опозиції зрозуміти, що під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде. Закрите акціонерне товариство з головою правління не відбудеться", - наголосив він.

"Якщо ми дійсно керуємося цінностями української європейської держави і боротьби за завтра України, то на таких цінностях має бути широке опозиційне об’єднання, яке, з одного боку, контролює владу, а, з іншого - не дає можливості змінити порядок денний України, і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний. Демократичної європейської України, яка повинна іти по шляху правильних ринкових ефективних економічних реформ і сильної і здорової демократії", - підкреслив Яценюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київський безпековий форум: Чи є шанс не допустити російського реваншу і продовжити курс до гідного життя. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Автор: 

опозиція (293) Яценюк Арсеній (2577)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Вспомнил, что пора вскочить на подножку.
показати весь коментар
10.07.2020 18:26 Відповісти
+18
Сеня оно уже есть и тебя никто спрашивать не будет. Излишнее самомнение и твой нарцисизм, Сеня, сейчас ни к чему.
показати весь коментар
10.07.2020 18:25 Відповісти
+18
Серйозно? А це початок об'єднання, чи вже його кінець? В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение. Под одного лидера никто объединяться не будет, - Яценюк - Цензор.НЕТ 652
показати весь коментар
10.07.2020 18:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Проект широкой апазиции можно уже закрывать .Столько "аппазиционеров" воровского разлива он точно не выдержит)))Шлюшко,баба уля.,мародёр,куля в лоб,юга алкаш,Лерка золотая ручка))))Апазиция то шо надо)))
показати весь коментар
10.07.2020 19:53 Відповісти
ЯЦН-ПНХ
показати весь коментар
10.07.2020 20:52 Відповісти
яценюк идет нахер. конь переобувшийся. ты вообще кто? ты даже не ноль. ты минус. и не твое собачье дело что и как будет с оппозицией. да, и косатую с собой забери. из вас "оппозиция" как из говна пуля
показати весь коментар
10.07.2020 21:03 Відповісти
Епт..Еще один "голос народа" отозвался....о небе в клеточку надо думать,Яйценюк, больше ни о чем....
показати весь коментар
10.07.2020 21:07 Відповісти
Оце так докерувався Сеня, що ні одного схвального відгуку, всі його ненавидять
показати весь коментар
10.07.2020 21:20 Відповісти
Ну почему же ни одного? Яценюк - лучший премьер-министр Украины за всё время независимости.Это неоспоримый факт и никакая ненависть этого факта не изменит.
показати весь коментар
10.07.2020 22:15 Відповісти
В Украине должно быть широкое оппозиционное объединение. Под одного лидера никто объединяться не будет, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2258
показати весь коментар
10.07.2020 21:22 Відповісти
https://elise.com.ua/2019/05/14/srochnoe-zayavlenie-nalivajchenko-poroshenko-i-yatsenyuk-ukrali-15-milliardov-video/ «Порошенко и Яценюк украли 15$ миллиардов». ... Если бы не война на Донбассе, Петр Порошенко и Арсений Яценюк вполне вероятно были бы осужденными за тяжелейшие преступления на Майдане к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. Однако есть и хорошие новости. По словам Наливайченко, Петру Порошенко и Арсению Яценюку при любых раскладах светит «вышка». https://replyua.net/usa/163192-kislin-poroshenko-vyvel-iz-ukrainy-8-mlrd-dollarov-i-platit-za-eto-budut-ukraincy.html Кислин: «Порошенко вывел из Украины 8 млрд долларов и платить за это будут украинцы».
показати весь коментар
10.07.2020 23:22 Відповісти
якщо все так прозоро, то чому бубочка відкриває якісь дурнуваті справи, вже штук тридцять??? відкрив би одну, справжню й засадив би "баригу"... а все тому, що бреше твій наливай-чего-то... актор-прокурор...
показати весь коментар
10.07.2020 23:35 Відповісти
Порошенко съел кролика, но так увлекся, что не заметил, как и его самого съели точно таким же способом.
Причем съедать конкурентов все эти товарищи научились у хйла.
Ну, что ж, хорошие ученики.
показати весь коментар
10.07.2020 22:40 Відповісти
Знову, з-за марних амбіцій, кинете країну у руки гвалтівникам... ідіоти...
показати весь коментар
10.07.2020 23:29 Відповісти
Правду каже
показати весь коментар
11.07.2020 01:03 Відповісти
Только Тюлю никуда не берите.
Она развалит любое объединение потому что сама хочет всем владети.
показати весь коментар
11.07.2020 01:41 Відповісти
ещё один американский спецпгент вылез,згинь перекуси-проволка.Сиди на своей родине -Америке и не лукуйся в Украину,уже доуправлялись.
показати весь коментар
11.07.2020 08:54 Відповісти
Это да! Всё коррричневое должно лежать в одной куче. В ТУрме!
показати весь коментар
11.07.2020 17:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 