В Україні має бути широке опозиційне об’єднання. Під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде, – Яценюк. ВIДЕО

В Україні має бути широке опозиційне об’єднання, яке контролює владу і не дає можливості змінити демократичний і європейський порядок денний України.

Про це заявив голова Київського Безпекового Форуму, прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБФ.

Яценюк нагадав, як у 2012 році була створена Об’єднана опозиція, і після парламентських виборів того року вона стала найбільшою опозиційною фракцією разом з іще двома фракціями опозиції, які пройшли до парламенту завдяки об’єднанню.

"Прийде час для опозиції зрозуміти, що під одного лідера ніхто об’єднуватися не буде. Закрите акціонерне товариство з головою правління не відбудеться", - наголосив він.

"Якщо ми дійсно керуємося цінностями української європейської держави і боротьби за завтра України, то на таких цінностях має бути широке опозиційне об’єднання, яке, з одного боку, контролює владу, а, з іншого - не дає можливості змінити порядок денний України, і зовнішньополітичний, і внутрішньополітичний. Демократичної європейської України, яка повинна іти по шляху правильних ринкових ефективних економічних реформ і сильної і здорової демократії", - підкреслив Яценюк.

