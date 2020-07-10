УКР
"Русі не давайте пити!" - дівчата-підлітки для забави зламали вікно в електричці. ВIДЕО

Двоє неповнолітніх дівчат зламали вікно в електричці сполученням "П'ятихатки-Дніпро". Розвагу вони зняли на відео і виклали в Інстаграм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Хулігани 9 липня порозбивали вагон приміського поїзда №6044 П'ятихатки-Стикова - Дніпро-Головний. Свої "розваги" юні вандалки знімали на відео і виклали "сторіз" у соціальну мережу Instagram. Сподіваємося, що Національна поліція України відреагує на цей випадок", - сказано в повідомленні.

В УЗ нагадали, що схожий випадок був у березні. Тоді вандал розгромив приміський поїзд Львів - Сокаль. Його оштрафували на 8500 гривень.

Автор: 

підлітки (434) Укрзалізниця (6997) вандалізм (438)
Топ коментарі
+59
сосна
показати весь коментар
10.07.2020 18:43 Відповісти
+41
рабочая,корабельная
показати весь коментар
10.07.2020 18:50 Відповісти
+35
и что из этой шмары выростет?
показати весь коментар
10.07.2020 18:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
🤣👍 .
показати весь коментар
11.07.2020 10:08 Відповісти
Дегенератки. Явно смотрят Г+Г и прочую лободу со всякими леськами, бадоевыми и прочими ЗЕлёными и не только.
показати весь коментар
10.07.2020 20:07 Відповісти
"Русі не давайте пити!" - дівчата-підлітки для забави зламали вікно в електричці - Цензор.НЕТ 1225

Сотрудники ювенальной полиции отыскали юных нарушительниц. Ими оказались две девушки 2005 и 2002 годов рождения. За «шалости» чад придется отвечать их родителям. Они заплатят за ремонт вагона 4105 гривен. Также на маму девушки составили административный протокол по 184 статье КУАПП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.
показати весь коментар
10.07.2020 21:37 Відповісти
Ну вот, как и раньше, найти тупых малолеток самая простая работа для полиции.
показати весь коментар
10.07.2020 22:46 Відповісти
т.е тупых малолеток не надо было искать?
показати весь коментар
11.07.2020 08:32 Відповісти
Я не говорил, что не надо, я говорил, что это очень просто.
показати весь коментар
11.07.2020 11:20 Відповісти
пардон... не понял.
когда есть видео - ваще делать ничего не надо)))
согласен с Вами.
показати весь коментар
11.07.2020 11:49 Відповісти
уже года три дебильная мода на жопастые подстреляные джинсики аля 80е во сучки 14 летки
показати весь коментар
10.07.2020 21:43 Відповісти
Хай хоч налисо стрижуться в синє фарбуються , аби поводилися , як порядні люди .
показати весь коментар
11.07.2020 10:11 Відповісти
баба да баба да
как раз в стиле зеленского
показати весь коментар
10.07.2020 22:06 Відповісти
по сути глупо, зачем видео выкадывать ? теперь умнее будут,
после знакомства с мусорами
показати весь коментар
10.07.2020 22:09 Відповісти
А может быть даже, что - "горбатого могила исправит"...
показати весь коментар
11.07.2020 16:57 Відповісти
Ну наверное готовятся к замужеству!!!! Будут своему мужу,детям,свекрухе и прочим -выламывать каждый день мозги!!!
показати весь коментар
11.07.2020 09:19 Відповісти
Бывает.
Сам в пертурбативном возрасте пару раз творил нечто подобное.....
Повзрослеете - вспомните!
показати весь коментар
11.07.2020 09:53 Відповісти
две даунихи хорошо повеселились, а почему 4000 только, а простой состава на ремонте? а убытки? ментов полюбому помазали но 40000 а 4000 то для галочки.
показати весь коментар
11.07.2020 09:56 Відповісти
А почему эти наличники деревянные,да еще и тонкие,а не алюминиевые?От зажигалки электричка может вспыхнуть не говоря о каком то серьезном ЧП!
показати весь коментар
11.07.2020 11:22 Відповісти
Эх, посворачивать бы им головы дебильные, во много раз было бы лучше.
показати весь коментар
11.07.2020 17:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 