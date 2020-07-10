"Русі не давайте пити!" - дівчата-підлітки для забави зламали вікно в електричці. ВIДЕО

Двоє неповнолітніх дівчат зламали вікно в електричці сполученням "П'ятихатки-Дніпро". Розвагу вони зняли на відео і виклали в Інстаграм.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Хулігани 9 липня порозбивали вагон приміського поїзда №6044 П'ятихатки-Стикова - Дніпро-Головний. Свої "розваги" юні вандалки знімали на відео і виклали "сторіз" у соціальну мережу Instagram. Сподіваємося, що Національна поліція України відреагує на цей випадок", - сказано в повідомленні.

В УЗ нагадали, що схожий випадок був у березні. Тоді вандал розгромив приміський поїзд Львів - Сокаль. Його оштрафували на 8500 гривень.