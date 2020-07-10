"Русі не давайте пити!" - дівчата-підлітки для забави зламали вікно в електричці. ВIДЕО
Двоє неповнолітніх дівчат зламали вікно в електричці сполученням "П'ятихатки-Дніпро". Розвагу вони зняли на відео і виклали в Інстаграм.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
"Хулігани 9 липня порозбивали вагон приміського поїзда №6044 П'ятихатки-Стикова - Дніпро-Головний. Свої "розваги" юні вандалки знімали на відео і виклали "сторіз" у соціальну мережу Instagram. Сподіваємося, що Національна поліція України відреагує на цей випадок", - сказано в повідомленні.
В УЗ нагадали, що схожий випадок був у березні. Тоді вандал розгромив приміський поїзд Львів - Сокаль. Його оштрафували на 8500 гривень.
Сотрудники ювенальной полиции отыскали юных нарушительниц. Ими оказались две девушки 2005 и 2002 годов рождения. За «шалости» чад придется отвечать их родителям. Они заплатят за ремонт вагона 4105 гривен. Также на маму девушки составили административный протокол по 184 статье КУАПП (невыполнение обязанностей по воспитанию детей). Ей грозит штраф от 850 до 1700 гривен.
когда есть видео - ваще делать ничего не надо)))
согласен с Вами.
как раз в стиле зеленского
после знакомства с мусорами
Сам в пертурбативном возрасте пару раз творил нечто подобное.....
Повзрослеете - вспомните!