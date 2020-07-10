Поліцейські накрили мережу з 6 нарколабораторій у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуків вилучили 2 кг канабісу, 1 кг амфетаміну та 300 кг прекурсорів загальною вартістю 1,5 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Роботу мережі лабораторій організували і контролювали 4 людини.

"Збут наркотиків зловмисники організували через месенджери. До покупців товар потрапляв через так звані "закладки". Більшість учасників групи вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів", - зазначив заступник начальника Департаменту протидії наркозлочинності В'ячеслав Сафонов.

Оперативники провели низку обшуків у нарколабораторіях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів.

"Досудове розслідування за частиною другою статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", - додав Сафонов.



