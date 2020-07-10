УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 163 5

Поліцейські накрили мережу з 6 нарколабораторій у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час обшуків вилучили 2 кг канабісу, 1 кг амфетаміну та 300 кг прекурсорів загальною вартістю 1,5 млн гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на управління комунікації Національної поліції.

Роботу мережі лабораторій організували і контролювали 4 людини.

"Збут наркотиків зловмисники організували через месенджери. До покупців товар потрапляв через так звані "закладки". Більшість учасників групи вже притягувалася до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів", - зазначив заступник начальника Департаменту протидії наркозлочинності В'ячеслав Сафонов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабну контрабанду прекурсорів, з яких у подальшому виготовляли метамфетамін, блокували в Дніпрі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники провели низку обшуків у нарколабораторіях, автомобілях і за місцем проживання фігурантів.

"Досудове розслідування за частиною другою статті 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів) Кримінального кодексу триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років", - додав Сафонов.

Поліцейські накрили мережу з 6 нарколабораторій у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях 01

Поліцейські накрили мережу з 6 нарколабораторій у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях 02
Поліцейські накрили мережу з 6 нарколабораторій у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Рівненській областях 03

Автор: 

Київська область (4190) наркотики (1467) Нацполіція (15423) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Житомирська область (1304) Рівненська область (1215) Хмельницька область (1008)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодцы
показати весь коментар
10.07.2020 19:14 Відповісти
условия "работы" канешно ... дичь.
показати весь коментар
10.07.2020 19:23 Відповісти
нарколигам пофіг, їм аби доза
показати весь коментар
10.07.2020 20:02 Відповісти
профсоюз наркопроизводителей недорабатывает
показати весь коментар
10.07.2020 20:41 Відповісти
без гранати "ширку" зварити не виходить ...
показати весь коментар
10.07.2020 20:45 Відповісти
 
 