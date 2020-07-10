Поліція знайшла дівчат, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині, їхні батьки заплатять за ремонт, - Геращенко. ВIДЕО
Поліція знайшла дівчат-вандалок, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Днями соціальні мережі облетіло відео, на якому молода дівчина-вандалка вириває віконну раму в одному з електропоїздів у Дніпропетровській області. Ювенальна поліція Дніпропетровської області знайшла і дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео", - написав заступник міністра.
За словами Геращенко, батьки дівчат погодилися компенсувати "Укрзалізниці" витрати на ремонт вагона в повному обсязі - 4 105 гривень 26 копійок.
Також на маму дівчини-вандалки складено адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП - "Невиконання батьками своїх обов'язків із виховання дітей". Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 гривень.
Без капли иронии, но такое действо может быть инициировано разве что чудовищным недотрахом.
Спідниці курвам на головах зав'язати і видати паском усе те, що їхні мамусі зекономили протягом безтямних життів цих паскуд. А потім - хай по 15 діб миють вагони в електричках.
Чудово.