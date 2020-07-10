УКР
Поліція знайшла дівчат, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині, їхні батьки заплатять за ремонт, - Геращенко. ВIДЕО

Поліція знайшла дівчат-вандалок, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями соціальні мережі облетіло відео, на якому молода дівчина-вандалка вириває віконну раму в одному з електропоїздів у Дніпропетровській області. Ювенальна поліція Дніпропетровської області знайшла і дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео", - написав заступник міністра.

За словами Геращенко, батьки дівчат погодилися компенсувати "Укрзалізниці" витрати на ремонт вагона в повному обсязі - 4 105 гривень 26 копійок.

Також на маму дівчини-вандалки складено адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП - "Невиконання батьками своїх обов'язків із виховання дітей". Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 гривень.

Топ коментарі
+52
Мыть электрички все по ночам им.Было бы нормально.
10.07.2020 22:30 Відповісти
+24
Кобила тупа.
Я б її з такою самою дебілкою-подружкою відправила вулиці підмітати два місяці.
І батьків за компанію, щоб знали, що розмножитися мало: треба і займатися тими, кого вони на світ привели.
11.07.2020 02:00 Відповісти
+17
колхозные бычки!!
10.07.2020 22:32 Відповісти
Две хабалки.
11.07.2020 15:15 Відповісти
Они же вроде не пьяные и не обкуренные.
Без капли иронии, но такое действо может быть инициировано разве что чудовищным недотрахом.
11.07.2020 15:52 Відповісти
Аніжедєєєтііі .
Спідниці курвам на головах зав'язати і видати паском усе те, що їхні мамусі зекономили протягом безтямних життів цих паскуд. А потім - хай по 15 діб миють вагони в електричках.
11.07.2020 16:05 Відповісти
их родители заплатят за ремонт ©
Чудово.
11.07.2020 16:22 Відповісти
Біосміття породжує біосміття
11.07.2020 19:48 Відповісти
почему 4105 грн.? а моральный ущерб 10000грн, без маски 17000 + окно 4105 грн.+ работа по восстановлению окна 1200грн + простой электрички во время ремонта-средняя цена билета умноженная на количество пассажиров. так нужно воспитывать эту молодежь ибо для них и другим не будет усвоение урока.
11.07.2020 21:20 Відповісти
Девочки не виноваты - они от природы или от воспитания тупые до неприличия. Никаких интересов, никаких пристойных увлечений и хобби. Головы пустые....
11.07.2020 21:31 Відповісти
Две безмозглые макаки
11.07.2020 22:13 Відповісти
Штрафы - штрафами, было б очень хорошо, в воспитательных целях, отправить эту шолупонь на обественно-полезные работы, эдак так, на месячишко!
12.07.2020 06:56 Відповісти
Зря показывают извинения сикильдявок. Извиняться на камеру должны их родители.
12.07.2020 13:54 Відповісти
А як тепер щодо фрази про "неякісне потомство"?
13.07.2020 11:29 Відповісти
