Поліція знайшла дівчат, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині, їхні батьки заплатять за ремонт, - Геращенко. ВIДЕО

Поліція знайшла дівчат-вандалок, які розгромили вагон електрички на Дніпропетровщині.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Днями соціальні мережі облетіло відео, на якому молода дівчина-вандалка вириває віконну раму в одному з електропоїздів у Дніпропетровській області. Ювенальна поліція Дніпропетровської області знайшла і дівчину, яка ламала вагон, і її подружку, яка знімала це на відео", - написав заступник міністра.

За словами Геращенко, батьки дівчат погодилися компенсувати "Укрзалізниці" витрати на ремонт вагона в повному обсязі - 4 105 гривень 26 копійок.

Також на маму дівчини-вандалки складено адміністративний протокол за статтею 184 КУпАП - "Невиконання батьками своїх обов'язків із виховання дітей". Їй загрожує штраф у сумі від 850 до 1700 гривень.