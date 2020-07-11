УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10405 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України
5 297 10

На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж двох тижнів під час масштабних водолазних зборів представники Військово-Морських Сил, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших силових структур відпрацьовували спеціальні вправи із застосуванням спеціальних плавзасобів і військової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Окрім загальної комплексної програми спільних заходів, у кожного підрозділу був ще й окремий план дій. Відпрацьовували та вивчали особливості будови затонулого судна, що використовували як тренажер, щодо можливого облаштування схованок. Окремою вправою було підняття затонулих об’єктів за допомогою спеціальних систем аварійного підйому та підйому великих предметів від 100 до 2000 кг. Під час виконання комплексу вправ бійці використовували апарати з відкритою системою дихання та бронежилети з позитивною плавучістю.

На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації 01
На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна. ФОТОрепортаж

Оператори 73-го морського центру виводили групи в умовний тил противника безпарашутним десантуванням у воду по-штурмовому й за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "КАНАТ-1" на катери, що перебували в морі та на обмежену ділянку місцевості на суші.

На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації 03
На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації 04
На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації 05

Також дивіться: У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками". ВIДЕО

На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації 06

Автор: 

армія (3790) оборона (4880) спецпризначенці (223) військові навчання (2794)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
круто, только можно было упражняться где-то поближе к крыму?
показати весь коментар
11.07.2020 01:08 Відповісти
+3
Головне відпрацювати дії при проведенні операції та взаємодію між окремими підрозділами. До того ж в статті (на щастя) не вказано: де саме проводились навчання. Сказано лише про море
показати весь коментар
11.07.2020 01:27 Відповісти
+2
Судя по ландшафту на фото, это возможно Кирилловка, очень близко к Крыму.
показати весь коментар
11.07.2020 06:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
круто, только можно было упражняться где-то поближе к крыму?
показати весь коментар
11.07.2020 01:08 Відповісти
Головне відпрацювати дії при проведенні операції та взаємодію між окремими підрозділами. До того ж в статті (на щастя) не вказано: де саме проводились навчання. Сказано лише про море
показати весь коментар
11.07.2020 01:27 Відповісти
Судя по ландшафту на фото, это возможно Кирилловка, очень близко к Крыму.
показати весь коментар
11.07.2020 06:19 Відповісти
Возьмите конфигурацию острова и найдите его в морской акватории.
Ничего сложного.
показати весь коментар
11.07.2020 17:32 Відповісти
А Аваков на айрбасах ....
показати весь коментар
11.07.2020 05:52 Відповісти
аппараты "с открытой системой дыхания" - это типа дайверов?
салабоны...
показати весь коментар
11.07.2020 08:08 Відповісти
На водолазных сборах морской спецназ отработал действия с применением спецплавсредств и военной авиации - Цензор.НЕТ 9821
показати весь коментар
11.07.2020 08:37 Відповісти
А де в цього морського спецназа ласти і акваланги. Чи це такий морський спецназ, що по землі бігає і зябра відрощені?
показати весь коментар
11.07.2020 09:54 Відповісти
главное чтобы в момент "ч" сопля не дал приказ "проста перестать стрелять" бойцам...и они не выполняли злочинні накази
показати весь коментар
11.07.2020 11:08 Відповісти
...Майор вийшов з води, майже не хитаючись, але мав щось у руках. Щось маленьке та, мабуть, крихке - бо йшов повільно й обережно. Але далеко. Відніс невідомощо метрів на сто, надивився там виямок і поклав туди.
Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах… - Радій Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018»
показати весь коментар
11.07.2020 12:23 Відповісти
 
 