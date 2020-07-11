На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Упродовж двох тижнів під час масштабних водолазних зборів представники Військово-Морських Сил, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших силових структур відпрацьовували спеціальні вправи із застосуванням спеціальних плавзасобів і військової авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Окрім загальної комплексної програми спільних заходів, у кожного підрозділу був ще й окремий план дій. Відпрацьовували та вивчали особливості будови затонулого судна, що використовували як тренажер, щодо можливого облаштування схованок. Окремою вправою було підняття затонулих об’єктів за допомогою спеціальних систем аварійного підйому та підйому великих предметів від 100 до 2000 кг. Під час виконання комплексу вправ бійці використовували апарати з відкритою системою дихання та бронежилети з позитивною плавучістю.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ВМС провели в акваторії Одеси навчання зі звільнення захопленого бойовиками судна. ФОТОрепортаж

Оператори 73-го морського центру виводили групи в умовний тил противника безпарашутним десантуванням у воду по-штурмовому й за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "КАНАТ-1" на катери, що перебували в морі та на обмежену ділянку місцевості на суші.







Також дивіться: У зоні ООС відбулися змагання "мисливців за танками". ВIДЕО