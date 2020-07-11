На водолазних зборах морські спецпризначенці відпрацювали дії із застосуванням спецплавзасобів і військової авіації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Упродовж двох тижнів під час масштабних водолазних зборів представники Військово-Морських Сил, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших силових структур відпрацьовували спеціальні вправи із застосуванням спеціальних плавзасобів і військової авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Окрім загальної комплексної програми спільних заходів, у кожного підрозділу був ще й окремий план дій. Відпрацьовували та вивчали особливості будови затонулого судна, що використовували як тренажер, щодо можливого облаштування схованок. Окремою вправою було підняття затонулих об’єктів за допомогою спеціальних систем аварійного підйому та підйому великих предметів від 100 до 2000 кг. Під час виконання комплексу вправ бійці використовували апарати з відкритою системою дихання та бронежилети з позитивною плавучістю.
Оператори 73-го морського центру виводили групи в умовний тил противника безпарашутним десантуванням у воду по-штурмовому й за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "КАНАТ-1" на катери, що перебували в морі та на обмежену ділянку місцевості на суші.
Ничего сложного.
салабоны...
Повернувся.
- Туди - не підходити, - хрипко сказав нам усім, хоч ніхто й не думав навіть дивитися в той бік.
Й одразу стало зрозуміло, що сталося і що вибухнуло.
Незрозуміло тільки було, хто причепив міну й чому вона торохнула, тільки-но баркас газонув.
На останнє запитання, однак, відповідь знайшлася швидше, аніж я думав.
- Ну чому, чому… - буркнув майор. - Бо вібрація.
Помовчав і пояснив:
- Міна така. «Верба» називається. Ну, або щось таке, чого я не знаю, але дуже на неї схоже.
Зітхнув і вже зовсім упалим тоном додав:
- Добре, хоч СПМ не причепили, бо летіли б ми тоді аж до самої Турції, але по частинах… - Радій Радутний «Той рік» - у «Морському збірнику 2017-2018»