У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" ВIДЕО

Несанкціонована акція на підтримку губернатора Хабаровського краю РФ, заарештованого за обвинуваченням в організації вбивства, відбулася в Хабаровську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Несанкціонована акція розпочалася в Хабаровську опівдні за місцевим часом. Учасники прибрали металеві огорожі, якими була перекрита центральна площа, і скандували: "Свободу". Потім вирушили колоною однією з проїжджих частин центральної вулиці, потім знову повернулися на площу і зібралися біля будівлі уряду. Активісти виступають на ґанку будівлі, вимагаючи повернути губернатора до Хабаровська, провести об'єктивне розслідування.

Як видно, люди, які там зібралися, в обвинувачення, висунуті губернатору, не вірять. Скандують "Свободу!", "Фургал - наш вибір!" і навіть "Москва - йди!" і "Путін - злодій".

Також читайте: Російського губернатора Фургала затримано за серійні вбивства

За версією Слідкому РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

протест (2441) росія (67226)
+49
Ничем не закончится. По финишу все станут на колени и извинятся перед Кадыровым!
11.07.2020 13:24
+39
В связи с тем, что сегодняшний митинг в Хабаровске был беспрецедентно массовым, принято решение считать это не протестом против центральной власти, а шествием "Бессмертного полка".
11.07.2020 13:36
+38
В российском Хабаровске 11 июля прошла демонстрация в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, в ней, по разным оценкам, приняли участие от пяти до 35 тысяч человек.

Одновременно акции прошли в Комсомольске-на-Амуре, Эльбане, Солнечном и других городах края. Мероприятия стали самыми массовыми акциями протеста на Дальнем Востоке за несколько лет,...В колониях Московии назревает Гражданская война, баба Ванга в своих записях отмечала,что 2021 год будет начало Гражданской войны в России и будет она длиться до тех пор пока Московия не останется в своих начальных границах
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1205920639760023&set=p.1205920639760023&type=3&av=100010262946037&eav=*******************************************************************&__cft__[0]=AZWAbQLN-fAkQfM57a7tdkAgoIOGjn60hD3MS6ywuD9UNmCCUaxNPiKQHM9xrQkJND5lDmKtX7ww0De1iupwwXU8jV2BwwwC1kiqw_Xcb-****************************************************************************-Unyr3rnTTfwM&__tn__=R]-R В российском Хабаровске прошел массовый протест против ареста губернатора Фургала: "Свободу!", "Москва-уходи!" - Цензор.НЕТ 7233 .
11.07.2020 13:28
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Путин: «Мы не должны выглядеть, как какие-то придурки,
как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва...».
Правильно, Владимир Владимирович.
Вы выглядите, как обезьяна с гранатой.
11.07.2020 14:19
У Вас с слове ***** столько ошибок
11.07.2020 23:35
Рано или поздно Путин сдохнет, отравят или снесут. Это понятно. Вопрос только такой, в это момент хоть одна падла из руководства Украины отдаст приказ заходить в Крым и Донбасс?
11.07.2020 14:19
Скорее всего рашка будет жестко сыпаться и там уже будет не до Крыма вообще.
11.07.2020 14:32
Почитай історію. Після Першої Світової кацапи потопили Чорноморський флот щоб він не дістався гетьманській Україні. Нехай розвалюються. А ми може зразу підемо на Кубань за споконвічно українськими територіями, особливо, якщо місцеві попросять:"Україна, введи". І Крим до України приєднається автоматично.
11.07.2020 15:02
Не будет ничего "автоматично". У нас во власти совки и ссыкуны. Когда Рашка гавкнется, они будут так же гадить в памперсы и бояться тени Путина.
11.07.2020 15:06
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16706 вчера
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16706 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16706&force-full=1
🔥🗡Система после июльских конституционных изменений взялась за аресты и обыски. В элиты и гражданское общество посылается месседж о секьюритизации поправок - осмыслении их как сферы, напрямую связанной с вопросами безопасности. В новой России нет места диалогу и поиску совместных интерпретаций. Новой важной вехой во взаимоотношении центра и губернаторского корпуса стал арест главы Хабаровского края Фургала по обвинению в причастности к заказным убийствам 2005 года. Этот кейс стал точкой сборки сразу нескольких важных поинтов: нивелирования коронавирусной федерализации, оппозиционного голосования в регионе и отложенного спроса на репрессии. По Фургалу была отмашка с самого верха. Известно, что Путину неприятны популярные самостоятельные губернаторы с сильным потенциалом - рефлексия на начало 2000-х годов. Похожим образом появилось дело на Виктора Ишаева, которого власть тоже не любила. Антиподом может послужить глава Крыма, имеющий в своей трудовой биографии некоторые пятна родом из 90-х (https://tgo.one/fin_govoryn/1924 деятельность в составе ОПГ и прочее), а также ряд сенаторов, депутатов и других губернаторов. Отличием вышеобозначенных фигур служит их ролевая модель в политике: Фургал - самостоятельный, с точки зрения центра «протестный» игрок, Аксенов - системный продукт. Очевидно, такой зачисткой партийного проекта ЛДПР власть не решит контекстуальные проблемы досрочных выборов в Госдуму. Жесткое давление на региональные политические элиты имеет следствием снижение их способности эффективно реагировать на вызовы в кризисных ситуациях.
https://t.me/fin_govoryn/1924 Финансовый говорун
⛓👮🏻‍♂️После громкого ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за криминальные дела 15-летней давности вздрогнул глава Крыма Сергей Аксенов, имеющий в своей трудовой биографии некоторые пятна родом...TELEGRAM
11.07.2020 14:22
У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 7236
11.07.2020 14:22
Дивно, таке нетипово для паРаші!!!
Хай живе ХНР!!!
БРОДИТ ПРИЗРАК ПО Росии, ПРИЗРАК ОТАМНЩИНЬІ!!!!
11.07.2020 14:32
Лучше ДВНР(Дальне-Восточная Народная Республика) - Камчатка,Сахалин и Хабаровский край с Владивостоком.
11.07.2020 14:42
Еще лучше Зеленый Клин
12.07.2020 13:49
Держава постала як незалежна 1917-го на теренах Амурщини, Уссурійського краю, Забайкальщини, частини Сахаліну та Камчатки. Ці землі були відомі як Зелений Клин, що його з XIX ст. населяли переважно українці. Спочатку столицею обрали Владивосток, згодом Хабаровськ. З 1920-го держава існувала як автономія Далекосхідної Республіки.
Мала власну Українську Крайову Раду та Секретаріат. За девіз обрали слова: "Всі на захист України!", а за гімн - твір Павла Чубинського. Були орієнтовані на об'єднання з Українською Народною Республікою.https://gazeta.ua/articles/history/_u-rosiyi-zasudili-**********-yaki-progolosili-svoyu-respubliku/946714
11.07.2020 14:38
... - какая разніца на каком язикє гаваріть па русскі...а якби вони всі там говорили українською мовою, то не було би в Україні російськомовних Голодоморів, репресій, депортацій...як не було їх тій частині України, де не було російськомовних...а зараз у Києві - Тележурналистку Наталью Фицич отказались обслуживать на украинском языке в магазине OYSHO в ТРЦ SkyMall.
11.07.2020 14:51
Ничо он не прошёл. Он ищо идёт.
Отут можно посмотреть онлайн трансляцию с этого митинга:
https://istrind.livejournal.com/377364.html
11.07.2020 14:40
Розпустилися козломорді! Завтра бетерами і гумовими палками з кулями їм швидко мозги на місце вправлять. "Урал наш вибор!", "путін ВОР!!!" Це вже геть страх втратили. Завтра будемо дивитися як добуватимуть електроенергію натераючи об них ********* палички. а може вже і сьогодні ввечері. Пішов за попкорном.
11.07.2020 14:46
руссобэндеровцы.
11.07.2020 14:46
Вже одного жидобендерівця маємо...
показати весь коментар
11.07.2020 15:22
Можливо, прапор підходить
У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 1865
11.07.2020 16:59
русские свиньи
11.07.2020 17:39
Яковина комментирует сие событие. Имхо, стОит послушать.
https://www.youtube.com/watch?v=N2Y4NudoekA
11.07.2020 14:53
Яковина еще тот полуваленок
11.07.2020 17:04
есть какие-то аргументы или факты?
11.07.2020 17:16
Без геть! ганьба! та Слава Україні нічого в них не вийде...передайте їм це, в кого є можливість.
11.07.2020 14:54
Я б їм ще гасла підкинув:"Салу слава, а Путін - *****".
11.07.2020 15:13
Можна там й місто якесь назвати Салослав. Ми втратили Далекий Схід та ще багато чого так само, як втратили зараз Донбас та Крим... наступним може бути 1918 рік...
11.07.2020 15:26
або дальньому сходу - украинську мову
11.07.2020 19:36
Это ж сколько нужно ******* русских, чтобы они достоинство в себе обнаружили. Удивительно. ИМХО, если бы первых 50 человек распихали бы по автозакам, ничего бы не было. Собаки поджали бы хвосты и порасходились бы по будкам. Местные менты просто в теме
11.07.2020 14:54
Этим болванам нужно создавать свою родную сибирско-дальневосточную республику,что бы московиты не смели трогать их людей,иначе рабы останутся рабами,а колония просто колонией.
11.07.2020 14:55
У зв'язку з епідемією короновірусу Київ буде керувати своїми бувшими колоніями дистанційно. Українська національна колонія у Маньчжурії (інша назва Українська національна колонія у Харбіні) - єдиний український національний центр на Далекому Сході, що мав консолідувати та об'єднувати всі українські організації та захищати інтереси українських емігрантівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D1%83%D1%80%D1%96%D1%97#cite_note-1 [1] .
11.07.2020 15:35
Один из корреспондентов https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87-%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%87&action=edit&redlink=1 Иван Иллич-Свитыч так описывал г. Уссурийск в 1905 году:
Это большое малорусское село. Главная и самая старая улица - Никольская. Вдоль всей улицы, по обеим сторонам, вытянулись белые мазанки, местами и теперь ещё крытые соломой. В конце города, при слиянии Раковки с Супутинкой, как часто и на коренной Украине, устроен «ставок», подле которого живописно приютился «млынок», так что получалась бы вполне та картина, в которой «старый дид» в одной песне смущает «молоду дивчину» - «и ставок, и млынок, и вишнёвенький садок», если бы этот последний был налицо. Среди русского населения, не считая казаков, малороссы настолько преобладают, что сельских жителей городской, так называемый интеллигентный, называет не иначе, как «хохлами». И действительно, среди полтавцев, черниговцев, киевских, волынских и других украинцев переселенцы из великорусских губерний совершенно теряются, являясь как бы вкраплением в основной малорусский элемент. Базар в торговый день, например, в Никольске-Уссурийском весьма напоминает какое-нибудь местечко в Украине; та же масса круторогих волов, лениво пережёвывающих жвачку подле возов, наполненных мешками муки, крупы, сала, свиных туш и т. п.; та же украинская одежда на людях. Повсюду слышится весёлый, бойкий, оживлённый малорусский говор, и в жаркий летний день можно подумать, что находишься где-нибудь в Миргороде, Решетиловке или Сорочинцах времён Гоголя.
- http://www.zn.ua/3000/3150/23711/ «Зеркало недели». № 42 (263) 23 - 29 октября 1999
11.07.2020 15:49
А вот другой писатель страницей выше их всех в русню записал.

Maxim Ak-Murza: В том и дело,шо только напоминают европейцев. А на самом деле - русня.
11.07.2020 16:26
Угу. Твои братья-дикари дикари за 100 лет уничтожили все следы прeбывания там Украинцев.
11.07.2020 16:38
Следы может и уничтожили, но люди то остались.
11.07.2020 16:42
Люди, которые там остались, в 2014-16 толпами ехали на Донбасс воевать за "русский мир". С Украинскими фамилиями, потомки переселенцев.
11.07.2020 16:45
Но не все же. Вот у меня знакомый есть - Максим, ещё Белый Мурза его некоторые зовут. Так тоже с тех мест, но не скурвился и рванул совершенно в другую сторону.
11.07.2020 17:02
Давай, поплачь за сдохший совок и за свою любимую страну-помойку, руснявое
11.07.2020 17:09
А якими ми були 50 років назад?
11.07.2020 17:09
Не пам'ятаю, менi було 2 рокi Але так, розумию в якiй бiк Ви указуете.
11.07.2020 17:13
Мабуть ти здивуєшся, але тоді ми всі були приблизно такі, як ти у 2 роки...русифікація-дебілізація...
11.07.2020 18:56
мапа Зеленого Клину станом на 1920 рік

У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 7989
11.07.2020 16:36
Давно пора! С почином, Хабаровчане!!!!
11.07.2020 15:00
сообща загоняем москалей в болота
11.07.2020 19:41
В Рашці не міють робити гарні закінчення як в кіно так і в революціях ...і це їх проблема...
11.07.2020 15:03
В Рашці не міють робити гарні закінчення як в кіно так і в революціях ...і це їх проблема...

Ото в Україні вміють-гарні наслідки Майдана...
11.07.2020 15:14
А что не так с Майданом? Яныка хочешь? Может не хватает эбонитовой палочки на голове?
11.07.2020 15:17
А где революции хорошо заканчивались? В КНДР?
11.07.2020 15:24
судячи з саут Кореї в них получилося .., все залежить на що ставити , одна Корея поставила на одно інша на друге ..,Вибравши Зе украінці поставили на совок...мах залишаться на тих самих позиціях...які показують як досягнення ,.. так з клоуном це досягнення тримати ті позиції які досяг Петро...
11.07.2020 15:40
Пофиг...за лозунгами "Путин вор" рисуется огромный лозунг "Вастанавить СССР"...
Станте на колени, оденьте пионерские галстуки и к вам вернется тов.сталин ..а сталин прийдет вам порядок наведет..
11.07.2020 15:10
Вони там насправді за того свого губернатора вийшли.І у пуйла там підтримка мала,а рейтинг губернатора посмів піднятися вище рейтингу сцаря(як пишуть,це один з мотивів арешту,а не якесь вбивство).
https://www.bbc.com/russian/features-53356119 Личная популярность губернатора вызвала у Кремля вопросы. В ноябре прошлого года на семинаре, который АП устраивала для вице-губернаторов по внутренней политике, выяснилось, что в Хабаровском крае рейтинг Владимира Путина оказался самым низким среди всех регионов (48% согласно закрытому опросу Фонда "Общественное мнение").

Але надія мала на хепі енд.Пуйло призначить нового смотрящого,який йому повністю підчиняється і на тому все
11.07.2020 15:24
ета наша нєдаработка...
11.07.2020 15:27
На колени, суки! Там блины на лопате несут скрепные попы верхом на Искандерах!
11.07.2020 15:15
какие они жалкие с этим ""путііінн вооор ...."""путііінн вооор ...."
11.07.2020 15:34
Та скажіть вже їм вже нарешті, що треба кричати Слава Україні!!... ще можна - хто не скаче, той москаль.
11.07.2020 15:38
Бузят холопы....
11.07.2020 15:37
"Несанкционированная акция в поддержку губернатора Хабаровского края РФ, арестованного по обвинению в организации убийства, прошла в Хабаровске."
Источник: https://censor.net/v3207552
(выделено мной)

Сердечно поздравляю мышебратьев с "прекрасным" выбором руководства
У них нет Порошенко.
У них нет Турчинова.
У них одни уголовники.
И что характерно, мышебратьям такая власть нравится, потому что население РФ - сами уголовники.
11.07.2020 15:42
Специально смотрела раша СМИ - тишина про митинг многотысячный- обсудили Украину, Штаты, турков, 'аннексировавших» 'София наш' и все!
У этого Фургаоа рейтинг в Хабаровске в два раза выше , чем у *****, естественно ,что возникло дело 'об убийстве'
*****, надеюсь, уже переоделся во все новое и ждёт.
11.07.2020 15:51
РИА Новости. 13:18 11.07.2020
На митинг в поддержку Фургала в Хабаровске собрались до 12 тысяч человек
11.07.2020 16:40
Москва уходи!- поддерживаю полностью. Пусть ещё уйдут с оккупированных Крыма и Донбасса
11.07.2020 16:00
На последних выборах Фургала ставили как технического кандидата против путинского протеже.
Но тот тип был настолько гадким, что "Хабаровчане проголосовали бы и за табуретку, но против путинского ставленника". (с)
Фургал выиграл.
И неожиданно для всех повёл вменяемую и прогрессивную политику.
Сократил зарплаты чиновникам и их количество, сократил налоги, успешно привлёк инвестиции. Край начал реально процветать.
На референлуме про обнуление ***** он самоустранился и не стал устраивать фальсификации. Это стало последней каплей для Центра. Его арестовали по делу о якобы участии в убийстве 20тилетней давности и ему грозит 15 лет...
11.07.2020 16:01
"На референлуме про обнуление ***** он самоустранился и не стал устраивать фальсификации"

Хабаровский край: явка - 41,68%, за - 62,28%, против - 36,64%.
11.07.2020 16:32
У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 8185
11.07.2020 22:40
В сторону Хабаровска вылетел стратегический бомбардировщик Ту-95М.

Теперь бомбить будут не только Воронеж, но и Хабаровск.
11.07.2020 22:42
Украинские гены дальневосточников берут свое... Помайданить - это наше, украинское....)))

Если серьезно... Вообще удивляюсь, как дальневосточники ещё терпят эту Москву.... Москва за 8 тыс.км, но умудряется все соки вытягивает с региона.... В то время как все их соседи(Япония, Ю.Корея,Китай), нормально живут.... Если б они отделились, они бы не хуже японцев жили, с их то ресурсами....
Даже простые посылки из Китая идут через Москву...представляете, какой маразм... Из Китая в Москву, потом из Москвы на ДВ...хотя Китай рядышком))))
11.07.2020 16:07
ща нажруцца завоють путєн прасті і запляшуть "бариню"
11.07.2020 16:31
35 000 извинений, рамзан может и не успеть прочитать. В других городах этой же колонии тоже массовые выходы.. Учитывая. что есть лозунги "москва. уйди", движение может быть перспективное для создания местными ополченцами свободных республик.
11.07.2020 16:35
М А Й Д АН. Н У Ж Е Н МАЙДАН.
11.07.2020 16:36
Есть много исследований касательно эффективности поведения протестующих. Чтобы разбудить "спящее большинство",вовсе ненужно агрессивное поведение,особенно в наш век скорости распространения информации. Если протестующие проявляют агрессивное поведение, это создаёт нужную картинку для власти. Другое дело, когда протестующих "кротких и смиренных" пачками пакуют в автозаки и арестовывают. Дальше чудеса- вполне себе лояльный к власти человек, видит это своими глазами на ютубе, в душе понимает и задаёт себе вопросы "А за что его так?". Дальше больше, к равнодушному молчанию, он эволюционирует(долгая история конечно) в протестующего. Пусть длинный, но этот путь лучше и умней, чем как в Украине. Когда пол страны видят агрессию со стороны протестующих и одобряют действия ментов. Дальше при победе не тех, на кого они ставили, они сами ведут себя агрессивно, но по отношению уже к победившей власти. Отсюда хаус, проблемы в экономике, открытые двери для врагов, и прочее нестабильность. Само государство становится под вопросом.
11.07.2020 17:11
https://naszeblogi.pl/52337-propaganda-moskwy-stare-lajdactwa-starych-lajdakow
Який розвал , ви про що ? НЕ ВІРЮ ! В той же час на всіх смі замордянських -- жертви УПА Волинська різанина . І ті кацапи, яки вийшли на мітінг проти пуйла клянуть українців Заходьте почитайте , мене забанили , хотіла написати ще ось такаку інформацію .Може комусь вийде --будь ласка !! https://blogrb.ru/news/252348
Блогер Мариуш Цисевски --детей с Неммерсдорфа используют для пропагандистской диверсии в Волынской резне против украинцев
https://naszeblogi.pl/52337-propaganda-moskwy-stare-lajdactwa-starych-lajdakow

Тільки коли вони попросять вибачення у нас , і не тільки , тільки тоді у них можливі зміни на краще.
11.07.2020 17:06
Это же как надо достать холопа,что бы он ворчать начал?
11.07.2020 17:06
...мало не забув...ще вони повинні скандувати - По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко! (Ліпєцкая Фабріка має зіграти свою історичну роль)
11.07.2020 17:07
У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 5448
11.07.2020 17:09
Вроде как они кричат- Путин лох
11.07.2020 17:11
Надо кричать - "Китай, введи"!
11.07.2020 20:27
Вітаємо Дальневосточну народну республіку.
11.07.2020 17:18
В росии даже по белому дому в Мосуве стреляли и что? Бойна в донбасе
11.07.2020 17:20
У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 5643
11.07.2020 17:58
Как посмели бунтовать? ТЕРПЕТЬ!
11.07.2020 18:28
А китайско-японская война за Хабаровский Край, будет?
11.07.2020 18:47
А що їм там робити на українських територіях?! (хоча, здається, там українці, як варіант, розглядали японський протекторат)
11.07.2020 18:58
Та ти бляха-муха хочаб тутешній українскій території ладу дай, а тоді вже рота роззявляй на південні землі, тимчасово непідконтрольні китайському уряду ....
11.07.2020 21:14
** південні північні
11.07.2020 21:15
Искандерами по Хабаровску
11.07.2020 19:30
BUTUSO
11.07.2020 19:58
бутусов... главная задача - гнать как можно дольше контент за кацапстан, а не протесты...
11.07.2020 20:00
У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" - Цензор.НЕТ 2578
11.07.2020 22:39
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Финансировал работу и развитие хабаровского регионального отделения ЛДПР.
11.07.2020 22:59
Ніякої революції там не буде,навіть якщо ***** здохне московити виберуть нове *****,бо ненависть до Українців,це одна із скрєп,яка об'єднує московитів,ворог не тільки *****,ворог,це весь так званий "руссскій нарот".
12.07.2020 10:38
У них есть ещё одна скрепа они ненавидят друг друга,и это может пересилить все ихние скрепы.
12.07.2020 11:17
ЛДПР та жирік таке ж рашистське, вороже до України лайно,як і "Єдім рассєю" та ботоксний Сцарьок пуйло і його шобла.

Але тут важливий сам факт невдоволеного населення, кацапо-орда безперервно бідніє і деградує сьомий рік, починаючи з 2014 року, тому поступово невдоволення та протести повинні зростати. особливо корисними для України були б протести в поневолених кацапньою автономних республіках ерефії...
12.07.2020 10:45
