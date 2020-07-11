У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" ВIДЕО

Несанкціонована акція на підтримку губернатора Хабаровського краю РФ, заарештованого за обвинуваченням в організації вбивства, відбулася в Хабаровську.

Несанкціонована акція розпочалася в Хабаровську опівдні за місцевим часом. Учасники прибрали металеві огорожі, якими була перекрита центральна площа, і скандували: "Свободу". Потім вирушили колоною однією з проїжджих частин центральної вулиці, потім знову повернулися на площу і зібралися біля будівлі уряду. Активісти виступають на ґанку будівлі, вимагаючи повернути губернатора до Хабаровська, провести об'єктивне розслідування.

Як видно, люди, які там зібралися, в обвинувачення, висунуті губернатору, не вірять. Скандують "Свободу!", "Фургал - наш вибір!" і навіть "Москва - йди!" і "Путін - злодій".

За версією Слідкому РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.