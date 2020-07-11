Трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" заарештовано на 2 місяці без права застави, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтавській області суд взяв під варту на 2 місяці без права застави трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 11 липня, Жовтневий районний суд Полтави задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури про обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Ще одному підозрюваному запобіжний захід також оберуть сьогдні, 11 липня.

