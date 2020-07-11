УКР
Трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" заарештовано на 2 місяці без права застави, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Полтавській області суд взяв під варту на 2 місяці без права застави трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Сьогодні, 11 липня, Жовтневий районний суд Полтави задовольнив клопотання слідчого та процесуального керівника прокуратури про обрання трьом підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля Укрпошти заарештовано на 2 місяці без права застави, - Нацполіція 01

Читайте також: Трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині, затримано, - Геращенко

Трьох підозрюваних у пограбуванні автомобіля Укрпошти заарештовано на 2 місяці без права застави, - Нацполіція 02

Ще одному підозрюваному запобіжний захід також оберуть сьогдні, 11 липня.

Дивіться також: Поліція знайшла гроші та зброю, викрадені під час пограбування автомобіля "Укрпошти", - Геращенко. ФОТО

пограбування (577) Нацполіція (15423) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) Укрпошта (1098) юстиція (732) Полтавська область (1205)
от блин... не разбагатели
показати весь коментар
11.07.2020 19:35 Відповісти
не поделились
показати весь коментар
11.07.2020 22:55 Відповісти
Бльо! Наостанньій світлині ховає облича типово як італійскій мафіозі. Видно, що матеріали ті ретельно вивчав. Навчався типу.
показати весь коментар
11.07.2020 19:39 Відповісти
На последнем фото человек попал в воздушную яму и его тошнит Вот уж попал так попал, как и все они.
показати весь коментар
11.07.2020 19:42 Відповісти
Всё очень просто, хочешь заработать иди работай.
показати весь коментар
11.07.2020 19:46 Відповісти
Сопризедентов зелиных арестовали . Ай -яй - яй !
показати весь коментар
11.07.2020 19:48 Відповісти
"Актябрьскій" суд в Україні - це дещо..
показати весь коментар
11.07.2020 20:22 Відповісти
Как то подозрительно быстро нашли преступников, деньги. И нигде не и слова как полиции это удалось? В чем доказательство причастности именно этих лиц?
показати весь коментар
11.07.2020 21:47 Відповісти
Есть сотни методов оперативно-розыскной деятельности, которые накапливались оттачивались и применялись веками. Есть сотни или тысячи аналогичных преступлений, раскрытие их изучается и по ним выстраивается методика расследований. Ничего сверхъестественного в скорости расследования нет.
показати весь коментар
11.07.2020 22:21 Відповісти
Только эти сотни методов почему-то действуют очень редко. В данном случае подозрительно отсутствие какой-либо информации, которая обычно присутствует в освещении подобных резонансных дел.
показати весь коментар
11.07.2020 22:33 Відповісти
Все эти методы действуют исключительно эффективно если их применять. А применять полиция будет их не всегда, но это вопрос к полиции, а не к методам. В данном случае это преступление резонанс поэтому была команда "рыть носом землю".
Для меня как раз подозрительны подробности типа расследования убийства Шеремета.
показати весь коментар
11.07.2020 23:12 Відповісти
бог не выдаст -свыня не съест
показати весь коментар
11.07.2020 22:25 Відповісти
Точно. Наверное следы ведут к кому-то кого не надо показывать
показати весь коментар
11.07.2020 22:34 Відповісти
Імовірно, вони з "уставших". На кафешку грошей не вистачало...
показати весь коментар
11.07.2020 22:46 Відповісти
хлопцы своего добились -
- решили вопрос с жильем и питанием...
показати весь коментар
12.07.2020 07:01 Відповісти
 
 