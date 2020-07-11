Випускники з Києва після ЗНО з історії України виклали ролик з образами на адресу кримських татар. ВIДЕО

Після зовнішнього незалежного оцінювання з історії України кілька випускників київської школи опублікували в соцмережах емоційне відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Також один із школярів заявив, що "Крим - це Росія".

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він запросив випускників до Офісу Меджлісу кримськотатарського народу, пообіцявши, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить кожному з них книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

На сайті Київської міської школи №90 з'явилися офіційні вибачення: "Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, які містяться в опублікованому відео нашої випускниці. Повністю поділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань на будь-чию адресу".

Кілька школярів також розмістили свої персональні публічні вибачення. Відео видалили, але його можна знайти в соціальних мережах.

В Українському центрі оцінювання якості освіти засудили агресивні висловлювання випускників однієї із київських шкіл. Там пояснили, що школярі висловлюються щодо завдання №25. Педагоги зазначають, що вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України передбачено знання учнями подій і персоналій, пов’язаних із кримськотатарським народом.

В УЦОЯО закликали учасників ЗНО, які образливо висловилися на адресу кримських татар, уважно знайомитися з програмами, ретельно готуватися до роботи з тестом, працювати над рівнем власного критичного мислення і вміти вибачатися за власні помилки.