Випускники з Києва після ЗНО з історії України виклали ролик з образами на адресу кримських татар. ВIДЕО
Після зовнішнього незалежного оцінювання з історії України кілька випускників київської школи опублікували в соцмережах емоційне відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Також один із школярів заявив, що "Крим - це Росія".
Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише Цензор.НЕТ.
Він запросив випускників до Офісу Меджлісу кримськотатарського народу, пообіцявши, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить кожному з них книги з історії Криму і кримськотатарського народу.
На сайті Київської міської школи №90 з'явилися офіційні вибачення: "Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, які містяться в опублікованому відео нашої випускниці. Повністю поділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань на будь-чию адресу".
Кілька школярів також розмістили свої персональні публічні вибачення. Відео видалили, але його можна знайти в соціальних мережах.
В Українському центрі оцінювання якості освіти засудили агресивні висловлювання випускників однієї із київських шкіл. Там пояснили, що школярі висловлюються щодо завдання №25. Педагоги зазначають, що вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України передбачено знання учнями подій і персоналій, пов’язаних із кримськотатарським народом.
В УЦОЯО закликали учасників ЗНО, які образливо висловилися на адресу кримських татар, уважно знайомитися з програмами, ретельно готуватися до роботи з тестом, працювати над рівнем власного критичного мислення і вміти вибачатися за власні помилки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Страшная девушка с отрихтованной,приплюснутой кирпичом мордой лица прежде всего дура, ибо ненавидить народ за то, что кто-то поместил в экзаменационные тесты вопросы о нем, очевидный идиотизм, не говоря уже о том, что сия дура испражняется своим ртом, ведь из него вылетает словесно говно,то есть кацапские матюки.
Коротше(це для ванюшки), на відео зкацаплене недоумкувате бидло, а ті, хто це бидло захищає, таке ж недолуге лайно.
Й ще раз, то не в силу розуміння а в силу психологічної реакції, й ти можеш висловитися подібним чином, навіть на щось найсвятіше для тебе. Це ж несвідомий, підсвідомий, механізм психологічного захисту, який спрацьовує навіть у тебе(як що ні то ти не людина, не відносишся до роду гомо сапієнс), і якщо за тобою постійно слідкувати можна на таких випадках зробити з тебе що завгодно. Це притаманний людині, як виду, психологічний ефект.
- "им фсе должны, а нам?!... хнык, вяк!"....
Это к тому, что бы не забывали откуда копыта растут!...