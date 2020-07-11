УКР
Випускники з Києва після ЗНО з історії України виклали ролик з образами на адресу кримських татар. ВIДЕО

Після зовнішнього незалежного оцінювання з історії України кілька випускників київської школи опублікували в соцмережах емоційне відео з образливими висловлюваннями на адресу кримських татар. Також один із школярів заявив, що "Крим - це Росія".

Про це повідомив у фейсбуці голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, пише Цензор.НЕТ.

Він запросив випускників до Офісу Меджлісу кримськотатарського народу, пообіцявши, що лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв особисто вручить кожному з них книги з історії Криму і кримськотатарського народу.

На сайті Київської міської школи №90 з'явилися офіційні вибачення: "Просимо вибачення у всього кримськотатарського народу, корінного народу України, за образу честі та гідності, які містяться в опублікованому відео нашої випускниці. Повністю поділяємо обурення проявом дискримінації за національною ознакою, розуміємо неприпустимість таких ганебних висловлювань на будь-чию адресу".

Читайте також: Зеленський підписав закон про вступ без ЗНО для випускників з окупованих територій

Кілька школярів також розмістили свої персональні публічні вибачення. Відео видалили, але його можна знайти в соціальних мережах.

В Українському центрі оцінювання якості освіти засудили агресивні висловлювання випускників однієї із київських шкіл. Там пояснили, що школярі висловлюються щодо завдання №25. Педагоги зазначають, що вимогами Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України передбачено знання учнями подій і персоналій, пов’язаних із кримськотатарським народом.

 пВипускники з Києва після ЗНО з історії України виклали ролик з образами на адресу кримських татар 01

Читайте також: Масові обшуки у кримських татар: окупанти заарештували двох затриманих до 9 вересня

В УЦОЯО закликали учасників ЗНО, які образливо висловилися на адресу кримських татар, уважно знайомитися з програмами, ретельно готуватися до роботи з тестом, працювати над рівнем власного критичного мислення і вміти вибачатися за власні помилки.

Меня одного смущает заголовок?
А где оскорбление, собственно говоря? Девушка на видео выразила личное отношение к крымским татарам и ВНО, она их ненавидит. И всё. Кого она оскорбила?
Не меліть дурниць і не приписуйте того чого нема, то класичний приклад https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) проекції , коли власні негативні властивості перекладуються на інші, зовнішні, об"єкти, татар, ньютона, ома, проценти, математику, фізику, історію, школу і так далі. В її свідомості, у силу проекції, вони винні у тому що вона про них ніхрена не знає. Чисто психологічне явище.
100 відсотків, але вОнятко, що вище, цього не розуміє.

Страшная девушка с отрихтованной,приплюснутой кирпичом мордой лица прежде всего дура, ибо ненавидить народ за то, что кто-то поместил в экзаменационные тесты вопросы о нем, очевидный идиотизм, не говоря уже о том, что сия дура испражняется своим ртом, ведь из него вылетает словесно говно,то есть кацапские матюки.

Коротше(це для ванюшки), на відео зкацаплене недоумкувате бидло, а ті, хто це бидло захищає, таке ж недолуге лайно.
Так у її віці мало хто що розуміє, таке стається у будь кого й у зрілому віці, по відношенню до чого завгодно, гребаний генератор, шкода, ауді, начальник, закон... , граблі, коли по лобі вцілило, то що.
Й ще раз, то не в силу розуміння а в силу психологічної реакції, й ти можеш висловитися подібним чином, навіть на щось найсвятіше для тебе. Це ж несвідомий, підсвідомий, механізм психологічного захисту, який спрацьовує навіть у тебе(як що ні то ти не людина, не відносишся до роду гомо сапієнс), і якщо за тобою постійно слідкувати можна на таких випадках зробити з тебе що завгодно. Це притаманний людині, як виду, психологічний ефект.
кацапе, йди до біса.
Здесь зрадофилы столько лет квакали на крымских татар, на говно исходили:
- "им фсе должны, а нам?!... хнык, вяк!"....
Это к тому, что бы не забывали откуда копыта растут!...
Можно их обоссать на камеру всех!
поколєніє ЗЕ...
