Артилерію, ППО, танковий підрозділ та авіацію задіяли в межах командно-штабних навчань "Гвардія-2020", - Міноборони. ВIДЕО
Органи управління Національної гвардії, Збройних сил і Державної прикордонної служби України провели спільну підготовку сил оборони в межах командно-штабних навчань "Гвардія-2020".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, учасники навчань відпрацьовували спільну мету - "наростити оперативні спроможності щодо управління об’єднаним угрупованням військ у ході ведення стабілізаційних та оборонних дій під час відсічі збройної агресії".
Зазначається, що навчання відбувались під керівництвом Генштабу ЗСУ, "до них залучалися всі складові фактора сил безпеки й оборони".
"Сценарій активної фази було сплановано з урахуванням сучасних викликів і загроз. За легендою, парашутно-десантна дивізія противника перетнула кордон, форсувала водну перешкоду, намагалась захопити плацдарм із розвитком наступу і захопленням деяких населених пунктів. Батальйонно-тактична група бригади швидкого реагування Національної гвардії України виконувала дії щодо ведення оборони. Для протидії противнику було задіяно артилерію, протиповітряну оборону, танковий підрозділ та авіацію. Підтримка авіації під час активної фази навчань була дієвою і суттєво вплинула на її подальший перебіг", - йдеться в повідомленні.
Професор МДІМО Валерій Соловей вважає, що "https://espreso.tv/video/277059 Рішення щодо агресії проти України Путін прийме через місяць "
"Росія готується до агресії. Ця агресія буде фрагментарно проявлятися не тільки до прикордонних держав, які оточують Росію, до яких в цих статтях прямо пред'явлені територіальні претензії, пред' явлені претензії до тих сфер впливу, які традиційно мала Російська імперія, Радянський Союз, нинішня імперія російська на планеті Земля, до багатьох інших держав-учасників різних європейських, світових об'єднань і так далі. Тому, коли Росія готується до війни, то, з моєї точки зору, ця роль мінської групи, в тому числі, хай дарує мені пан Олексій Резніков, їхня справа була насправді - прикривати певні тактичні кроки підготовки, нарощування оборонного комплексу, а не намагатися спробувати вести продуктивну розмову з РФ", - сказав Безсмертний.
вы шо не можете учиться на передовой посылая пули и снаряды ТУДА?
"Росія нав'язує світу, особливо Європі, зміст нового, агресивного спрямування і своїх дій щодо найближчих союзів і відновлення інтересів - тут, увага! - не тільки тих, які свого часу мав Радянський Союз, а й Російська імперія. Оця тяглість спонукає Росію до агресії на Близькому Сході, на Далекому Сході, далі - Іран, Ірак, Африка. І все це свідчить про те, що фактично Кремль відновлює у своїй зовнішній політиці силову компоненту. На кордоні з Україною формуються три ударні напрямки. Про це свідчать формування відповідних ударних армій з боку Російської Федерації, причому, я наголошую: вони знаходяться у польових умовах. Зважте на те, що навіть землі, виділені під розташування цих об'єднань і груп, фактично були самозахоплені. Тобто, міністерство оборони, генеральний штаб власними розпорядженнями займали землі фермерів, приватних осіб, державних підприємств і так далі. Це свідчить про те, що Кремль серйозно готується до застосування силової компоненти у західному напрямку", - пояснив політик.
Як наголосив Безсмертний, "сьогодні увесь західний напрямок російської бойової машини розгортають як ударні угрупування. Причому вони чітко спрямовані в конкретних напрямках - Київ, Кременчук, Дніпро, Херсон, Одеса. Подібні речі загрожують кордону Білорусі, те ж саме - щодо Балтійських держав", - сказав Безсмертний.
При цьому він вважає, що чинна зараз в Україні влада підігрує хаосу, "який почався особливо в управлінні безпековою сферою". "Для чого ДБР було потрібно вилучати клістрони систем ПВО у відповідних об'єднаннях? Хоча б задайтесь таким питанням. Це ж яким треба бути керівником військової частини, щоб допустити на свою територію слідчого!? При тому всі знають, що вже більше п'яти років існує військова прокуратура. Це свідчить про те, що Росія задієює широкомасштабний комплексний план агресії проти України. В свою чергу Україна безумовно щось робить, і дуже мені приємно те, що останнім часом були чіткі заяви генштабу про те, що скорочень в Збройних Силах не буде, про те, що відбувається постачання нового обладнання до Збройних Сил. Але знаєте, ніяково стає, коли бачу інформацію, що "Збройні Сили України отримали тисячу пістолетів від естонського уряду", чи "декілька летальних засобів від уряду Великої Британії" і таке інше, а поруч бачу - що на кордоні з Україною виставляють тактичні, стратегічні ракетні комплекси", - зазначив Безсмертний.
"Є прямі факти того, що готується сценарій, подібний до того, який був в Грузії у 2008, який був у нас в 2014-у році. Сьогодні фактично по всьому західному напрямку Російської Федерації здійснюються постійні навчання, проводяться штабні злагодження підрозділів, стрільби, я вже не кажу про те, що плануються широкомасштабні навчання, такі як "Кавказ-2020", "Захід-2020". Це оперативно відпрацьовуються тактичні кроки реалізації завдань, легендованих завдань, захоплення тих чи інших територій. Там не йде мова про оборону власної території, там йде мова про захоплення інших територій, і це триває кілька років, тому очевидно, що треба очікувати серйозної загрози восени, коли будуть проходити ці навчання", - підсумував https://espreso.tv/article/2019/01/30/10_faktiv_iz_zhyttya_romana_bezsmertnogo Роман Безсмертний .
4, 5 и 6 районы. Глубина 4-6 км. Фронт 2-3.
Фактически НИЧЕГО.
Так они и проводили АТО. От слова СОВСЕМ.
Слава мусористым мусорам.