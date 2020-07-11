Артилерію, ППО, танковий підрозділ та авіацію задіяли в межах командно-штабних навчань "Гвардія-2020", - Міноборони. ВIДЕО

Органи управління Національної гвардії, Збройних сил і Державної прикордонної служби України провели спільну підготовку сил оборони в межах командно-штабних навчань "Гвардія-2020".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, учасники навчань відпрацьовували спільну мету - "наростити оперативні спроможності щодо управління об’єднаним угрупованням військ у ході ведення стабілізаційних та оборонних дій під час відсічі збройної агресії".

Зазначається, що навчання відбувались під керівництвом Генштабу ЗСУ, "до них залучалися всі складові фактора сил безпеки й оборони".

"Сценарій активної фази було сплановано з урахуванням сучасних викликів і загроз. За легендою, парашутно-десантна дивізія противника перетнула кордон, форсувала водну перешкоду, намагалась захопити плацдарм із розвитком наступу і захопленням деяких населених пунктів. Батальйонно-тактична група бригади швидкого реагування Національної гвардії України виконувала дії щодо ведення оборони. Для протидії противнику було задіяно артилерію, протиповітряну оборону, танковий підрозділ та авіацію. Підтримка авіації під час активної фази навчань була дієвою і суттєво вплинула на її подальший перебіг", - йдеться в повідомленні.