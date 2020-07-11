Загиблого на Донбасі бійця 30-ї ОМБр Олега Шила поховали в Києві. ВIДЕО

У Києві 11 липня відбулося прощання зі стрільцем-помічником гранатометника 30-ї окремої механізованої бригади Олегом Шилом, який загинув 8 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області.

Про це йдеться в матеріалі 5 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Церемонія відбулась під будинком, де народився і виріс Олег Шило. Там зібралися родина, близькі друзі і побратими армійця.

"Дружили, напевно, років із шести. Тут у футбол грали, ось на цьому майданчику. Дуже хороший був чоловік. Що у нього не попросиш, яку допомогу, він ніколи не відмовляв", - каже товариш Олега Шила Олександр.

Олег у 2010-му відслужив строкову службу в 138-й радіотехнічній бригаді. Коли почалася війна на сході України, був добровольцем, а в грудні 2019-го підписав контракт зі Збройними силами.

"В армії він дуже змінився в кращий бік, це коли вже почав в АТО служити. Всі шкідливі звички покинув, навіть палити. Спортом займався", - розповідає Олександр.

У 30-й бригаді хлопець був стрільцем, помічником гранатометника. Увечері 8 липня армійці облаштовували і зміцнювали свої позиції, коли почав бити кулемет противника. Прикриваючись ним, спрацював і ворожий снайпер. Куля поцілила в Олега Шила.

"Роздробила ліву руку і пробила легені. Куля пройшла під серцем. Головний сержант взводу його виніс на руках до місця евакуації. Пів години надавали йому першу домедичну допомогу. Пульсометр показав, що у нього з'явився пульс. Крапельниці, адреналін йому вкололи в серце", - згадує армієць із позивним Футболіст.

Бойові медики робили все можливе, щоб врятувати Олега. Ще живим його доставили в лікарню.

"Півтори години лікарі боролися за його життя і не врятували", - говорить Футболіст.

Біля Святошинської райради провести Олега в останню путь зібралося вище командування, добровольці та волонтери. Олега поховали на Алеї героїв на Берковецькому кладовищі, зазначається в матеріалі видання.

Нагадаємо, Олег Олегович Шило народився в 1991 році в Києві. Отримав середню спеціальну освіту. Служив солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 30-ї окремої механізованої бригади, загинув 8 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил у Луганській області від смертельного кульового поранення. У героя залишилися батьки і сестра.