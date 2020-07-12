УКР
"Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського. ВIДЕО

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель 11 липня в Instagram прокоментувала матеріал "24 каналу" про найгучніші фейки року.

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму профілі в Instagram вона записала відеозвернення.

"Кожен фейк має своє ім'я. На сайті "24 каналу" вийшла стаття з іменами топфейкотворців року. Читайте, думайте і пам'ятайте: ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і, головне, поважайте себе", - сказала вона у відеозверненні.



 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp

Публикация от Iuliia Mendel (@iuliia_mendel) 10 Июл 2020 в 10:22 PDT

Зазначимо, на сайті "24 каналу" 10 липня був опублікований матеріал про найгучніші фейки. Першою в сімці найгучніших фейків року значиться вагітність Мендель нібито від Зеленського. Авторами цієї інформації названі засновник політичного руху на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка "25%", журналіст Роман Реведжук, а також колишній народний депутат Геннадій Балашов.

+100
"Каждый фейк имеет свое имя". Мендель прокомментировала материал о топ-фейках, в том числе - ее беременности от Зеленского - Цензор.НЕТ 5595
12.07.2020 12:45 Відповісти
+90
она должна пойти в суд и там доказать свою "небеременность"!
12.07.2020 12:45 Відповісти
+80
Тільки забула або зі скромності не згадала власний фейк про те, що злобні ЗСУ обстрілюють мирне населення Донбасу.
12.07.2020 12:52 Відповісти
Короновірус творить чудеса.
Потрібно мити руки і все інше
12.07.2020 21:35 Відповісти
така не може завагітніти, а якщо мже то від марго симонян
12.07.2020 22:01 Відповісти
Чого причепились до дівчини? Вона просто 33-річна незаміжня жінка! А тут поряд , хоч і не козак. зате президент! як можна такий шанс не використати? Все пройде, а дитина залишиться!
12.07.2020 22:13 Відповісти
Чи й не красавица, я думаю возле Вовы посексуальней крутились и крутятся девочки, да и законная жена у Вовы поприятней и красивее.
12.07.2020 22:26 Відповісти
Все врут порохоботы, сплошные фейки! От анального секса не беременнеют!
12.07.2020 22:29 Відповісти
Порохоботи вони такі...
12.07.2020 22:35 Відповісти
Вам, конечно, как специалистам в этой области, виднее
13.07.2020 12:07 Відповісти
От путін таки більш продуманий "стратег", тримає в прессекретарях піськова, а нашим обовязково тупих манделів подавай, а потім не знають що з цим соромом робити.
12.07.2020 22:29 Відповісти
"Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського - Цензор.НЕТ 778
12.07.2020 23:38 Відповісти
верхи рукавів кричать ми смердимо
12.07.2020 22:49 Відповісти
Оце вигляд !
Вилізла заяву робити і спростовути =фейки=.
Еталонна *****
12.07.2020 22:56 Відповісти
Люблю на ночь почитать вопли порохоботов )
12.07.2020 23:01 Відповісти
Тоже мне девочка!
12.07.2020 23:23 Відповісти
"Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського - Цензор.НЕТ 3096
12.07.2020 23:42 Відповісти
Канадія. Луцька область. Для зелебобіків все ок.
12.07.2020 23:48 Відповісти
Мрак.
12.07.2020 23:50 Відповісти
ЗеБіли - це хАхли-малорассєянці, їхня родіна - масква, сєсєсєр та раша-паРаша, Україна для ЗеБілів чужа, незрозуміла, нелюбима країна,саме тому хАхлятсько-малоросські ЗеБільні недоумки навіть не в змозі запам'ятати назви регіонів України та її адміністративних одиниць,не в змозі опанувати нормально мовою країни, якою взялися керувати, от жеж прокацапські кондоми...

можливо всій цій ЗеБільній шоблі вже час шурувати за поребрик, там їм їх куратори знайдуть роботу десь під сранями-рязанями, сиктивкарами та іншими чітами-дрітами, там вони швидко вивчають регіони обісРашки, та й язики свої не будуть ламати, перейдуть на звичну їм кацапську говірку, позбавляється українізмів, станут справжніми кацапами, для ЗеБілів, що звикли заглядати в рота своїм гебешним та кремлівських кураторам, це буде прогрес...
13.07.2020 11:15 Відповісти
І що це було? Реклама 24 каналу баби з Окружної?
Хоча, ні, такий несмак важко знайти і на Окружній
13.07.2020 00:00 Відповісти
ж/бренд
13.07.2020 00:34 Відповісти
Юля заговорила об уважении других. Явный прогресс.
13.07.2020 00:44 Відповісти
Найліпший спосіб протидії "мадєлєвщтині" це стерилізація мєнделей.
13.07.2020 02:41 Відповісти
беременности от Зеленского/ Пацан сказал-пацан сделал.Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".17.03.20
13.07.2020 03:57 Відповісти
Русский мир есть,но на Дамбассе его нет,только Триколор генерала Власова
13.07.2020 05:25 Відповісти
Есть много вопросов к депутатам СН, есть большие претензии к Кабмину, но несмотря на истерику порохоботов, визгов из Мордора, и заказные статей олигархов, ЗЕ по-прежнему вызывает только положительные чувства, верен Украине, спокоен к деньгам и звёздной болезни
13.07.2020 05:52 Відповісти
тебе надо продолжать сеансы уринотерапии, до прозрения
13.07.2020 07:16 Відповісти
... склонен к деньгам и звездной болезни .
13.07.2020 08:34 Відповісти
Боже, яке ж воно страшне...
13.07.2020 07:52 Відповісти
А мне нравится, такая смешная и милая 😀
13.07.2020 09:29 Відповісти
В якому місці вона мила? Вона на смішна, вона недоречна, недолуга, страшна та щей абсолютно немає ніякого смаку.
13.07.2020 11:33 Відповісти
так это что получается вова обрюхатил мендель пока ленка в больничке лечилась....от же шалун...
13.07.2020 08:03 Відповісти
я дико вибачаюсь, але це точно та сама шльондра шо в халатікє в кабінєтах була? ця наче страшна, а та наче красива була. Перервана вагітність так вплинула? але все одно - будто подмєнілі
13.07.2020 08:10 Відповісти
Еврейки когда беременеют, становятся страшными.
13.07.2020 09:45 Відповісти
Сосна ?
13.07.2020 08:34 Відповісти
Йолочка!
13.07.2020 09:23 Відповісти
Бг-ггг... посмотрел на фото... А вы знаете, я ей верю, бо в нормальных условиях просто невозможно(ей) забеременеть...ХЕХ...
13.07.2020 08:46 Відповісти
ЗЫ... разве шо по пьяне, бо там ще й вуса просматриваются...
13.07.2020 08:49 Відповісти
Еврейские женщины все с усами - религия такая - мужики с пейсами.
13.07.2020 08:57 Відповісти
хотя вела бы себя поскромнее, то и с усами была бы симпотной, как и многие евреечки-симпапули...
13.07.2020 09:12 Відповісти
на стiлець поряд з Ленчиком посади, то ще й до пiдлоги не дiстане...
13.07.2020 08:54 Відповісти
не рабочая баба значит
13.07.2020 09:01 Відповісти
Баба Да . По несколько раз Да .
13.07.2020 10:33 Відповісти
Бг-ггг... це ж на скiльки треба бути укуреним... трясця його б вже забрало...ХЕХ...
13.07.2020 09:09 Відповісти
Ого... Судя по комментам, порохоботы - такая же мразота, как и рашкинские тролли.
13.07.2020 09:28 Відповісти
А не кажется ли вам, коллеги, что для пресс-секретаря президента у неё несколько излишне открытый наряд?
13.07.2020 10:27 Відповісти
ну надо же как то прикрыть округлость и легкую отечность сопровождающие беременность
13.07.2020 10:55 Відповісти
Цензоровские трезвенники, язвенники и моралисты, много вы понимаете в одежде. Две Ирки из колхоза ваше всё
13.07.2020 10:57 Відповісти
Слышь, Танюшка, ты такое слово знаешь - дресскод?
13.07.2020 11:02 Відповісти
Она на официальном визите?
А дресс-код какой был у двух Ир? Жалкие попытки слизать стиль ЮВТ.
13.07.2020 11:09 Відповісти
Это не частная жизнь, а ПУБЛИЧНОЕ выступление.
13.07.2020 11:45 Відповісти
Це у повій так звана «честь мундіра».
13.07.2020 11:13 Відповісти
Видно, что вы очень хорошо изучили суть вопроса на практике.
13.07.2020 12:46 Відповісти
Повію та преЗЕденську шльондру у непристойному вбранні захищаєте саме ви, ТЛ, а не я. Сосна Сосні - гілку не зламає, а курка курці око не виклює.
13.07.2020 13:01 Відповісти
Эта одежда не есть 'непристойная'. Просто другого тебе нечего сказать.
13.07.2020 13:13 Відповісти
«Много вы понимаете в одежде». (с) Татьяна Лайф.

Такої ганьби з прес-секретарями в Україні ніколи не було. Навіть у Баньдюковича була коханка-секретутка Даринка завжди у костюмчику, без зайвої косметики, дуже пристойна дівчинка. А цей червоний горобець кагебешний така ганьба люта, що дійсно від сорому за неї можна згоріти.
13.07.2020 13:26 Відповісти
Ага. Чисто наряд секретурки по вызову: чай, кофе или ещё что-то? А ещё у неё каблучки 15-ти сантиметров. Давно уже модно, чтобы дама была значительно выше своего спонсора.Модельки мелкого роста не бывают. Хотя какая мендель моделька... Так, рупор и наушники. И все.
13.07.2020 11:03 Відповісти
У неї навіть для повії дуже відверте вбрання. Воно підходить лише для пресс-секретутки преЗЕдента та робочої Зеленої сосни. Зебільним ТЛ подобається, це їх стайл.
13.07.2020 11:04 Відповісти
Я люблю классику, если ты и тут умудрилась меня впаять. Но никогда ханжой не была в отличие от вас
13.07.2020 11:12 Відповісти
Танюша, я не ханжа, а розумна жінка. Доречі, для Одеси таке вбрання дійсно згодиться, бо дівчата там все літо ходять напівголі. Особлива фішка - це спідниця вища за ватерлінію. Це коли сідниці в стрінгах не прикриті зовсім. Це така історична спадщина дісталась одеситкам, коли треба було через шалену конкуренцію примудритися відхопити собі козирного моряка іноземця.
13.07.2020 13:15 Відповісти
Капец, логика. Просто жарко у нас. И какое отношение имеет Одесса и одесситки к Мендель.
13.07.2020 13:26 Відповісти
Ви як ніхто її розумієте.
13.07.2020 13:30 Відповісти
Молодец. 'Жму руку- Обнимаю')
13.07.2020 13:41 Відповісти
Навзаєм. Цілую.
13.07.2020 13:45 Відповісти
... япатсталом...
13.07.2020 14:10 Відповісти
ястаралась
13.07.2020 14:58 Відповісти
то-то так пане... Але ж бо, розбещеннiсть у клоунiв на першому планi. Хотя шобы удержаться на подхвате , на шо тока не изголишься...
13.07.2020 14:06 Відповісти
... ,пане...
13.07.2020 14:07 Відповісти
- "кожен фейк має своє прізвище"..
- кожен зє-fuck має свою мандель..
13.07.2020 11:02 Відповісти
национальное развлечение - оплевать себе подобного )))))
ладно бабы, ну а мужикам трындеть по этому поводу вообще ниже плинтуса.)))
оставьте мандель в покое. пускай себе рожает, давно пора )))
такое впечатление, что пол страны держало свечку))))
13.07.2020 11:49 Відповісти
Не полстраны , а именно 23%.
13.07.2020 12:05 Відповісти
Підрахуйка?
13.07.2020 12:39 Відповісти
Ты продолжаешь общаться в своём неповторимом хамском стиле.
13.07.2020 12:45 Відповісти
Я дивуюсь, може ви донька Підрахуя. Так швидко та чесно підраховують тільки в Одесі.
13.07.2020 12:48 Відповісти
Нет. ******** считаю жлобом и вором, контрабандистом и наркоторговцем. Хотя с дочкой его пару раз пересекалась - внешне интересная, пустая внутри
13.07.2020 12:56 Відповісти
да уж, засилье пэдрососов на ресурсе просто поражает ))))
такое впечатление, что кинув какашку на вентилятор, педрососы получают сексуальное удовлетворение )))) почем "опиум" для педрососов?))))
13.07.2020 12:15 Відповісти
Уууу, а засилля вас, кацапів козломордих, просто зашкалює. Зебілоіди вам підспівують, бо теж хотять жити в «рузкам мірє».
13.07.2020 12:27 Відповісти
до лікаря вам потрібно звернутись. у вас не адекватне реагування на інформацію. ))))
13.07.2020 19:57 Відповісти
До лікаря кажеш? Ніт, я краще до Адміна звернусь, бо твій коментар не по темі статті, він містит флуд та виглядає неадекватним. Такі коментарі компрометують сайт.
13.07.2020 20:27 Відповісти
Совет девушке Мендель.......
- Что такое ассиметричный ответ???
- Это когда о тебе негативно отзываются в комментарии, а ты об авторе этого комментария пишешь хорошо и по-доброму, НО в НЕКРОЛОГЕ.
13.07.2020 12:18 Відповісти
Ноу-хау клованов?
13.07.2020 14:08 Відповісти
"Ану вийди з мене, розбійник!"
(Ю. Мендель)
13.07.2020 14:05 Відповісти
Суки зеленые нивелируют все понятия семьи и морали также как и понятия патриотизма и независимости.
13.07.2020 22:29 Відповісти
