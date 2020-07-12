"Кожен фейк має своє ім'я". Мендель прокоментувала матеріал про топфейки, серед іншого - її вагітність від Зеленського. ВIДЕО

Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель 11 липня в Instagram прокоментувала матеріал "24 каналу" про найгучніші фейки року.

Як передає Цензор.НЕТ, у своєму профілі в Instagram вона записала відеозвернення.

"Кожен фейк має своє ім'я. На сайті "24 каналу" вийшла стаття з іменами топфейкотворців року. Читайте, думайте і пам'ятайте: ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і, головне, поважайте себе", - сказала вона у відеозверненні.







Зазначимо, на сайті "24 каналу" 10 липня був опублікований матеріал про найгучніші фейки. Першою в сімці найгучніших фейків року значиться вагітність Мендель нібито від Зеленського. Авторами цієї інформації названі засновник політичного руху на підтримку п'ятого президента України Петра Порошенка "25%", журналіст Роман Реведжук, а також колишній народний депутат Геннадій Балашов.

