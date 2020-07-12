"2020-й не перестає нас випробовувати": Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео своїх робочих візитів по Україні цього тижня і закликав працювати разом, щоб "все подолати і зробити країну кращою".
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Володимир Зеленський у Facebook.
"2020-й не перестає нас випробовувати. Захід - повенями, схід - полум'ям. Але і там, і там українці не опускають рук. Продовжуємо наполегливо працювати разом, щоб все подолати і зробити країну кращою", - наголосив глава держави.
Також оприлюднено відео з фрагментами візитів Зеленського на Луганщину, Буковину і Волинь. Зокрема, там йдеться про боротьбу з пожежами на Луганщині, з повенями - на Буковині, а також про програму "Велике будівництво".
У відеоролику про робочі візити Володимира Зеленського Волинську область назвали Луцькою.
Помітили це журналісти ІА «Конкурент».
Відео про поїздки Президента на Луганщину, Буковину та Волинь опублікували 12 липня. «Луцька область» з'явилася в титрах, де інформували про зустріч Зеленського із бізнесменами на заводі «Модерн-Експо».
Згодом відео зникло з ютуба та сторінки Офісу Президента.
западных украинцев - патриётами. а его сынок в Раде назвал проукраинских депутатов - нациками. Зеля славно продолжает начатое Явнукевичем.
Вони там усі неуки, про фаховість навіть й мови нема.
Там реально дебіли, які просто отримали атестат про середню освіту, не здобувши її.
Про інші диплЬОми говорити не варто зовсім.
Не знати адміністративний устрій своєї держави !
можливо всій цій ЗеБільній шоблі вже час шурувати за поребрик, там їм їх куратори знайдуть роботу десь під сранями-рязанями, сиктивкарами та іншими чітами-дрітами, там вони швидко вивчають регіони обісРашки, та й язики свої не будуть ламати, перейдуть на звичну їм кацапську говірку, позбавляється українізмів, станут справжніми кацапами, для ЗеБілів, що звикли заглядати в рота своїм гебешним та кремлівських кураторам, це буде прогрес...
Вже навіть не питаю, коли нам посміхнеться частка...
Вистачило б сечі просто витримати ці борошна
