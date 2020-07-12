"2020-й не перестає нас випробовувати": Зеленський оприлюднив відео своїх поїздок Україною. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відео своїх робочих візитів по Україні цього тижня і закликав працювати разом, щоб "все подолати і зробити країну кращою".

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав Володимир Зеленський у Facebook.

"2020-й не перестає нас випробовувати. Захід - повенями, схід - полум'ям. Але і там, і там українці не опускають рук. Продовжуємо наполегливо працювати разом, щоб все подолати і зробити країну кращою", - наголосив глава держави.

Також оприлюднено відео з фрагментами візитів Зеленського на Луганщину, Буковину і Волинь. Зокрема, там йдеться про боротьбу з пожежами на Луганщині, з повенями - на Буковині, а також про програму "Велике будівництво".

