У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центрі Одеси рятувальники ліквідовують пожежу в житловому будинку, побудованому в 19 столітті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"12 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Приморському районі Одеси по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку (1814 р забудови, всередині будинку дерев'яні перекриття) на другому поверсі в квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах. Станом на 11:50 площа пожежі даху триповерхового житлового будинку становила близько 750 кв. м.", - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучено 60 рятувальників особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.
О 13:06 пожежу локалізовано на площі 700 кв. м. Жертв і постраждалих немає.
відео - Думская
Топ коментарі
+15 Петр Дибров #460784
показати весь коментар12.07.2020 14:31 Відповісти Посилання
+12 Лариса #401376
показати весь коментар12.07.2020 14:34 Відповісти Посилання
+10 Стрелок
показати весь коментар12.07.2020 14:32 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Один з прикладів.
"Дим Табачника над Хрещатиком: Що за будинок згорів в центрі Києва
Невеличкий флігель садиби шведських підданих 15 років був кісткою в горлі забудовників"
https://kyiv.depo.ua/ Київ
17 січня 2019 08:00Пожежа в самому центрі Києва, за готелем "Дніпро", стала цілком очікуваною і, можливо, фінальною ланкою в довгій і скандальній історії протистояння столичних краєзнавців, активістів з одного боку та забудовників та їхніх вірних друзів з КМДА з іншого.
- Надстройка трёхэтажного дома о 21 окнах Ильи Берштейна (возможно имелась ввиду надстройка третьего этажа), 1867 г. [ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 503, л. 19].
- Устройство балкона из окна третьего этажа дома одесского купца Петра Ивановича Степанова, 1890 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 66, д. 437, л. 247].
- Устройство двух балконов (по балкону во втором и третьем этажах со стороны Полицейской) в доме одесского купца Петра Ивановича Степанова, получение разрешения: Жебравский Зенон, 1890 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 66, д. 437, лл. 363].
- Внутренние переделки на третьем этаже планового дома П. Степанова, надзор: Дмитренко Ю. М., 1892 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 124, д. 7607, л. 174].
- Замена окна и двери в аптекарском магазине в доме Меера Гальперина, 1902 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 78, д. 444, л. 213-214].
- Уширение трёх окон и одной двери, перемещение двух окон и прорезка двери и уширение двух окон (подводка двухтавровых балок под 5 окнами и двумя дверьми, а также двухтавровых балок под две внутренние капитальные стены, проект: Шелковский М. А., надзор: Медокс В. К., 1912 г. [ГАОО].
Скорее второе. Такие дома не стоят 200 лет.
Защищайте себя от затрат и неприятностей.