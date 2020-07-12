У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Одеси рятувальники ліквідовують пожежу в житловому будинку, побудованому в 19 столітті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"12 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Приморському районі Одеси по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку (1814 р забудови, всередині будинку дерев'яні перекриття) на другому поверсі в квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах. Станом на 11:50 площа пожежі даху триповерхового житлового будинку становила близько 750 кв. м.", - йдеться в повідомленні.





До гасіння залучено 60 рятувальників особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.

О 13:06 пожежу локалізовано на площі 700 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

