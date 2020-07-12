УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8959 відвідувачів онлайн
Новини Відео
7 764 24

У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У центрі Одеси рятувальники ліквідовують пожежу в житловому будинку, побудованому в 19 столітті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"12 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Приморському районі Одеси по вул. Буніна, 35 в триповерховому житловому будинку (1814 р забудови, всередині будинку дерев'яні перекриття) на другому поверсі в квартирі виникла пожежа з розповсюдженням на третій поверх і дах. Станом на 11:50 площа пожежі даху триповерхового житлового будинку становила близько 750 кв. м.", - йдеться в повідомленні.

У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС 01
У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС 02

До гасіння залучено 60 рятувальників особового складу та 18 одиниць техніки ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За добу на Херсонщині виникло 18 пожеж в екосистемах, основна причина - людський чинник, - ДСНС

У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС 03
У центрі Одеси горить житловий будинок 1814 року побудови, - ДСНС 04

О 13:06 пожежу локалізовано на площі 700 кв. м. Жертв і постраждалих немає.

Також читайте: Держава виплатить по 200 тис. грн сім'ям п'ятьох загиблих у пожежі на Луганщині, - ОДА

відео - Думская

Автор: 

Одеса (5596) пожежа (4404) ДСНС (5243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Какой по счету? Идет зачистка территории для новостроек!
показати весь коментар
12.07.2020 14:31 Відповісти
+12
Да. Бандитская власть Одессы, поддерживаемая зелеными сатанистами вот так расправляется с историческими ценностями.
показати весь коментар
12.07.2020 14:34 Відповісти
+10
вот оно. через неделю сработала личинка отложенная зеленским в кафе
показати весь коментар
12.07.2020 14:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой по счету? Идет зачистка территории для новостроек!
показати весь коментар
12.07.2020 14:31 Відповісти
Да. Бандитская власть Одессы, поддерживаемая зелеными сатанистами вот так расправляется с историческими ценностями.
показати весь коментар
12.07.2020 14:34 Відповісти
Пожежа в старому будинку це закономірність, бо старі кабелі і розподільчі щити ніхто не міняв, а в підвалах незаконно побудовані заклади харчування та магазини з величезними електричними потужностями, з пічами для піци, з вентиляцією, з кондиціонерами, а проводка електрична по будинку лишилась стара, неремонтована, без пристроїв захисту від перенапруги! Винна в цьому бардаку місцева влада яка не зобов'язує заклади харчування, магазини, та ініших потужних споживачів підключатись до електромережі з реконструкцією електромережі всього будинку і сама місцева влада не ремонтує електропроводку старих будинків! Ось і маємо закономірні пожежі! Спочатку коледж на Пушкінській з людськими жертвами, тепер от пожежа за пару кварталів від минулої пожежі! Старі будинки в Одесі всі небезпечні бо в будь якому місці може зайнятись електропроводка!
показати весь коментар
12.07.2020 16:01 Відповісти
І у мене така думка.
Один з прикладів.

"Дим Табачника над Хрещатиком: Що за будинок згорів в центрі Києва
Невеличкий флігель садиби шведських підданих 15 років був кісткою в горлі забудовників"

https://kyiv.depo.ua/ Київ
17 січня 2019 08:00Пожежа в самому центрі Києва, за готелем "Дніпро", стала цілком очікуваною і, можливо, фінальною ланкою в довгій і скандальній історії протистояння столичних краєзнавців, активістів з одного боку та забудовників та їхніх вірних друзів з КМДА з іншого.
показати весь коментар
12.07.2020 15:10 Відповісти
вот оно. через неделю сработала личинка отложенная зеленским в кафе
показати весь коментар
12.07.2020 14:32 Відповісти
Да ладно. 1914 года постройки ещё поверю, но скорее 1954.
показати весь коментар
12.07.2020 14:33 Відповісти
Дом Е. Ферстер, арх. Ферстер Е. Х., 1814 г. Надстроен двумя этажами либо заменён новым зданием.
- Надстройка трёхэтажного дома о 21 окнах Ильи Берштейна (возможно имелась ввиду надстройка третьего этажа), 1867 г. [ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 503, л. 19].
- Устройство балкона из окна третьего этажа дома одесского купца Петра Ивановича Степанова, 1890 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 66, д. 437, л. 247].
- Устройство двух балконов (по балкону во втором и третьем этажах со стороны Полицейской) в доме одесского купца Петра Ивановича Степанова, получение разрешения: Жебравский Зенон, 1890 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 66, д. 437, лл. 363].
- Внутренние переделки на третьем этаже планового дома П. Степанова, надзор: Дмитренко Ю. М., 1892 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 124, д. 7607, л. 174].
- Замена окна и двери в аптекарском магазине в доме Меера Гальперина, 1902 г. [ГАОО, ф. Ф-16, оп. 78, д. 444, л. 213-214].
- Уширение трёх окон и одной двери, перемещение двух окон и прорезка двери и уширение двух окон (подводка двухтавровых балок под 5 окнами и двумя дверьми, а также двухтавровых балок под две внутренние капитальные стены, проект: Шелковский М. А., надзор: Медокс В. К., 1912 г. [ГАОО].
показати весь коментар
12.07.2020 15:00 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjW-Lbq1MfqAhXNo4sKHaIzAAUQFjAIegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fdomofoto.ru%2Fobject%2F27443%2F&usg=AOvVaw2ischLMVzduSNm_Ma4kFAP десса, Улица Бунина, 35 / Александровский проспект, 2 ...
показати весь коментар
12.07.2020 15:02 Відповісти
"1814 г. Надстроен двумя этажами либо заменён новым зданием."
Скорее второе. Такие дома не стоят 200 лет.
показати весь коментар
12.07.2020 15:16 Відповісти
Чому не стоять, будете в Чернівцях, покажу десяток, до того ж заміна відбулась в 1814 р.
показати весь коментар
12.07.2020 15:25 Відповісти
В таком жилом фонде (и на дачах, к примеру) советую простой и дешёвый способ уберечь соседей от пожара у вас - покрытие потолка и не только жидким стеклом (канцелярский клей). Металлические балки будут уже пытаться проседать при около 750 град, но жидкому стеклу ничего ибо у него температура плавления 1080 град.
Защищайте себя от затрат и неприятностей.
показати весь коментар
12.07.2020 14:53 Відповісти
Какие балки, там перекрытия и внутренние перестенки из досок и камыша, только внешние стены из камня, достаточно небольшого замыкания в щите и все горит,так построен весь центр Одессы. Это повезло ещё что пожарная часть в сотни метров иначе сгорело бы все здание за час
показати весь коментар
12.07.2020 23:33 Відповісти
Дуже жаль стару Одесу. Вона реально могла бути топовим туристичним містом в Україні для іноземців. Море, автентична архітектура, неймовірні одеські традиції і культура... Це те що могло б приваблювати сюди десятки мільйонів туристів щорічно. Така собі барселона чи ніцца. Однак, всім місцевим похер - після нас хоч потоп
показати весь коментар
12.07.2020 14:57 Відповісти
Слабая проводка второй половині 19 века не держит нагрузку от кондеев, так как рассчитана на напряжение 56 вольт от понижающего трансформатора.
показати весь коментар
12.07.2020 14:58 Відповісти
в 1814-м не было кондеев в бойлерами......
показати весь коментар
12.07.2020 15:00 Відповісти
Менталітет тих часів, а кондеї і бойлери *******!?
показати весь коментар
12.07.2020 15:05 Відповісти
Доверяй деламЪ
показати весь коментар
12.07.2020 15:04 Відповісти
Только что ехал мимо, крыша сгорела и обвалилась над всем домом. Пожарка - 200 метров за углом. ИМХО можно было и по оперативнее. Видно припаркованные машины сильно мешали тушить пожар.
показати весь коментар
12.07.2020 15:34 Відповісти
Ну так пора вже. Он і Нотрдам згорів.
показати весь коментар
12.07.2020 17:03 Відповісти
Ну... Или Одесситы не уберегли, или так надо было. Надо беречь жемчужину у моря новостройки пусть строят в другом месте, а это история.
показати весь коментар
12.07.2020 18:03 Відповісти
Помойка с ботами.
показати весь коментар
13.07.2020 07:19 Відповісти
 
 