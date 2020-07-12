12 357 48
У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор". ВIДЕО
У Києві нагородили трьох добровольців "Правого сектора" з 13-ї резервної сотні Добровольчого українського корпусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
Добровольців із позивними Дельта та Шкода нагородили медаллю учасника АТО, а бійця з позивним Тренер відзначили медаллю "Захисник рідної землі".
Героям слава !
на сайте черных археологов русни до сих пор фотки непогребённых солдат 2-й ударной постят.. вот так и лежат,вымываемые дождями,метрах в 50-100 от федеральной трассы в районе Мясного Бора..
а вы,********,до сих пор Берлин берёте..
пишут,если такого уеать по затылку вечером,то утром еще позвякивать будет..
ДУК - Ви воїни, лицарі славні, Ви зброю тримаєте в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не зазіхав окупант.
Будьте мужніми і достойними Ви слави своїх хоробрих батьків,
Відважні вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !