12 357 48

У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор". ВIДЕО

У Києві нагородили трьох добровольців "Правого сектора" з 13-ї резервної сотні Добровольчого українського корпусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

Добровольців із позивними Дельта та Шкода нагородили медаллю учасника АТО, а бійця з позивним Тренер відзначили медаллю "Захисник рідної землі".

+55
Гідні люди.
Героям слава !
12.07.2020 20:11 Відповісти
+21
Слава Героям! Слава Україні!
12.07.2020 20:41 Відповісти
+17
Винторогий,у тебя колорадская лента из трусов выглядывает.
12.07.2020 20:55 Відповісти
Гідні люди.
Героям слава !
12.07.2020 20:11 Відповісти
А больше мы никому ничего не обещали. Денег нет но вы держитесь.
12.07.2020 20:11 Відповісти
а чи не пора Ярошу підіймати дупу та йти за візітками?
12.07.2020 20:18 Відповісти
ще не дочистив кулемет
12.07.2020 21:16 Відповісти
Кадровая красная армия была разбиа Гитлером за 3 месяца войны,в плен пропадло 4 миллиона солдат и офицеров,из 5 миллионов на 22 июня 1941 года.Остальные разбежались полесам и болотам Белоруссии,Украины,Молдавии Литвы Латвии и Эстонии...,которые красная армия успешно сдала Гитлеру к 1 октября 1941 года...
12.07.2020 20:29 Відповісти
Винторогий,у тебя колорадская лента из трусов выглядывает.
12.07.2020 20:55 Відповісти
А все потому,что резинка в трениках давно растянулась😂😂
12.07.2020 20:58 Відповісти
100%
на сайте черных археологов русни до сих пор фотки непогребённых солдат 2-й ударной постят.. вот так и лежат,вымываемые дождями,метрах в 50-100 от федеральной трассы в районе Мясного Бора..
а вы,********,до сих пор Берлин берёте..
12.07.2020 20:56 Відповісти
В полон не попало, а масово добровільно переходило. Подача інфи сурьйозна річ!
показати весь коментар
Дедываевалы....
показати весь коментар
Розповідають, що в німецькій окупації була краща влада. Допоки радянські партизани не допекли німецьку владу терористичними актами.
показати весь коментар
без слову
показати весь коментар
Це шо, Мулен Руж?
показати весь коментар
донбаситы..
пишут,если такого уеать по затылку вечером,то утром еще позвякивать будет..
показати весь коментар
😁👍
показати весь коментар
два петушка
показати весь коментар
Слава Героям! Слава Україні!
показати весь коментар
У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 4451У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 8884
показати весь коментар
Хіба вермахт та його союзники не воювали з комуністами в 1940-х ? Може ще хтось воював ? Хто ?
показати весь коментар
Ты лучше напиши где делась Новаоотсоссия Плешивого педофила Путлера от Харькова до Одессы...
показати весь коментар
По приказу адмирала Канариса Степан Бандера был арестован 4 июля 1941 года и помещен в концлагерь Заксенгаузен
показати весь коментар
Тут интересно другое,почему отступающая красная армия и НКВДисты расстреливали советских зэков во всех тюрьмах европейской части дохлого совка...,боялись чтоони расскажут Гитлерцам про советский Рай?
показати весь коментар
Щоби не отримати 9 грамів за той рай, що вони влаштували всім, хто з ними був не згодний
показати весь коментар
Може, й тих, хто був згодний. У Львові всю інтелігенцію, еліту нації -- арештували. Хапали по вулицях навіть тих, хто був у білій сорочці, або з краваткою. Після відступу червоних бузувірів у підвалах НКВД, у Львові, знайшли більше 5 тисяч розстріляних. От тоді там і розчарувалися з поєднанням з великою Україною....
показати весь коментар
Правый сектор это легенда нашего времени!
показати весь коментар
Главное- КТО награждал и КТО вручал. Ни одного зебила там замечено не было.
показати весь коментар
Пошёл на своё Ху*ло.
показати весь коментар
Слава Героям!
показати весь коментар
Учредители наград ими обменялись.
показати весь коментар
А прі Пєтрє Лєксєічє такова нєбило.
показати весь коментар
Отмародеренный Монгольский ,нет-нет ,да пощупает толстый рубец разрыва сзади ...
показати весь коментар
Парни,вы герои на века!
показати весь коментар
головне, щоб держава не забула їх, коли війна скінчиться, особливо про тих які стали каліками.
показати весь коментар
Здоровья вам хлопці,і морального і фізичного
показати весь коментар
При Пэтрi такого не було. Ви зробили це разом, зебiли.
показати весь коментар
У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор" - Цензор.НЕТ 2266
ДУК - Ви воїни, лицарі славні, Ви зброю тримаєте в руках,
Щоб на нашу країну-державу злий не зазіхав окупант.
Будьте мужніми і достойними Ви слави своїх хоробрих батьків,
Відважні вкраїнські воїни! Нащадки славних УПА і козаків!
-
СЛАВА УКРАЇНІ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !
13.07.2020 06:25 Відповісти
ПС слава! Хай вас Бог береже!
показати весь коментар
На вибори треба ходити
показати весь коментар
Лишь бы не Порошенко!
показати весь коментар
Слава Богу! Хоч зараз почали нагороджувати Правий сектор!
показати весь коментар
