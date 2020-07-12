Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Старообухівській трасі на Київщині 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався у Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик перебуває у лікарні.

За інформацією "Київ оперативний", водій Mercedes перебував у нетверезому стані ("Драгер" показав 1,37 проміле), інформує Цензор.НЕТ. Також у нього були ознаки наркотичного сп'яніння.

Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва і зіткнувся з Hyundai. Один з автомобілів викинуло на узбіччя в паркан. Щоб витягти постраждалих із понівечених машин, викликали рятувальників. Деяких свідків виносили на руках.

На місці ДТП працювали бригади швидкої медичної допомоги, патрульні поліцейські.

Читайте також: На Львівщині водій не впорався з керуванням, збив велосипедиста, з'їхав у річку і загинув, - ДСНС

Як додає 24 канал, автомобіль Mercedes зареєстрований на жінку на ім'я Ольга Віталіївна, 1971 року народження.

Свідки ДТП повідомляють, що три людини, які були в Hyundai, загинули на місці: батько, мати і дочка 8 років. Жінка від сильного удару перелетіла на заднє крісло, а дівчинка із заднього крісла опинилася в багажнику. Чоловік із дочкою загинули миттєво, а мати пішла з життя за декілька хвилин. Двох хлопчиків (10 і 12 років) госпіталізували в критичному стані. Пізніше з'явилася інформація, що молодший хлопчик помер.

Читайте також: Водійка загинула у ДТП в Одеській області, - поліція





Дивіться також: Миколаївський прокурор Андрій Крупка загинув у ДТП: під час заміни шини на узбіччі його збила вантажівка. ФОТОрепортаж



