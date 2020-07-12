УКР
Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Старообухівській трасі на Київщині 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався у Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик перебуває у лікарні.

За інформацією "Київ оперативний", водій Mercedes перебував у нетверезому стані ("Драгер" показав 1,37 проміле), інформує Цензор.НЕТ. Також у нього були ознаки наркотичного сп'яніння.

Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва і зіткнувся з Hyundai. Один з автомобілів викинуло на узбіччя в паркан. Щоб витягти постраждалих із понівечених машин, викликали рятувальників. Деяких свідків виносили на руках.

На місці ДТП працювали бригади швидкої медичної допомоги, патрульні поліцейські.

Як додає 24 канал, автомобіль Mercedes зареєстрований на жінку на ім'я Ольга Віталіївна, 1971 року народження.

Свідки ДТП повідомляють, що три людини, які були в Hyundai, загинули на місці: батько, мати і дочка 8 років. Жінка від сильного удару перелетіла на заднє крісло, а дівчинка із заднього крісла опинилася в багажнику. Чоловік із дочкою загинули миттєво, а мати пішла з життя за декілька хвилин. Двох хлопчиків (10 і 12 років) госпіталізували в критичному стані. Пізніше з'явилася інформація, що молодший хлопчик помер.

Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей 01
Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей 02

Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей 03
Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей 04

жесть.. А Зеленский недавно отменил закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Я считаю, что его нужно отвезти на место аварии и пусть заглянет в глаза каждому погибшему !!! (с)
12.07.2020 23:20 Відповісти
+52
Ну, в глаза он мастак заглядывать. Пусть его посадят в Таврию и вывезут на встречную полосу.
12.07.2020 23:22 Відповісти
+48
Вбивця як завжди цілий,а це саме вбивця.
12.07.2020 23:22 Відповісти
Заява появилась після того, як власниця взнала про ДТП. А варіантів може бути і більше чим ці два. Принаймні треба було якось отримати ключі.
13.07.2020 01:22 Відповісти
"заявление об угоне появилось через 20 минут после ДТП"

А если бы не было ДТП, то не было бы и завления.
"Я - не я, и корова не моя".
13.07.2020 06:38 Відповісти
Запомни Шарапов: виноватых без вины не бывает....
Виноваты оба: и собственник автомобиля и водитель.
А то, что заявление после аварии, то тут даже не надо быть Коломбо....
Злой рок для умерших...как тот случай в Краснодаре, где хотел проскочить на красный....
Вывод: легализируйте короткостволы, а естественный отбор за полгода наведет порядок навсегда!
13.07.2020 09:19 Відповісти
Вообще тут нужно поступать как на востоке,одевать в оранжевый комбинезон,зачитывать некролог и кончать...а будет так...помурыжат..и готовьте новую семью с детишками для экзекуции...
13.07.2020 00:09 Відповісти
Ствол треба вставити у рота падлі п'яній з Мерседеса й натиснути на гачок!!! А не драгер
... вижило с-ка... а дітей повбивало!!!
13.07.2020 00:17 Відповісти
сам втілиш чи підбурювати мастак?
13.07.2020 00:53 Відповісти
Таких нужно садить пожизненно и использовать до смерти на урановых рудниках.
13.07.2020 00:28 Відповісти
Уроженец ПаРаши. Русское - убивает...
13.07.2020 00:56 Відповісти
Скорость в пределах 160-190 км/ч
13.07.2020 01:12 Відповісти
Урод. Це ж як треба було валити, щоб далеко не саму хренову тачку так порвати? Тушкан, маю на увазі. Людей шкода, падлюці - смерть!
13.07.2020 01:39 Відповісти
Тварь фактически совершила теракт посреди дороги и убила всю семью. И за ето понесет смешное наказание.
показати весь коментар
13.07.2020 01:55 Відповісти
Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей - Цензор.НЕТ 1068
13.07.2020 03:54 Відповісти
НУ и как этот урод будет жить, осознавая , что убил четырех, из них двух детей.
13.07.2020 05:30 Відповісти
Лучше бы ему не жить.
13.07.2020 06:28 Відповісти
та ты глянь на него это же матёрый зэчара ему всё равно.
13.07.2020 06:29 Відповісти
Надеюсь, что в тюрьме он получит справедливый приговор.
13.07.2020 08:03 Відповісти
да этого утырка и на зоне надеюсь порешают.
13.07.2020 17:05 Відповісти
Або подарують ложку з діркою.
13.07.2020 18:26 Відповісти
Удивляюсь вашему вопросу.
Разве у террористов из ЛДНР, запытывавших до смерти войнов ВСУ, имеются проблемы со сном?
Почему у этой твари должно быть иначе?
Менталитет же совершенно одинаков.
13.07.2020 06:40 Відповісти
Точно, рыло прям ну очень одухотворенное.
13.07.2020 10:29 Відповісти
А он не помнит - ему по фигу...
13.07.2020 07:28 Відповісти
Осознавая? Думаете этот торчок что-то может осознавать? Вы ему льстите! Это животное, а животные не могут ничего осознавать
13.07.2020 07:54 Відповісти
Он уже убивал. В 2010, так же убил женщину, отсидел.. какие должны быть выводы???? А вывод такой- выпускать нельзя!!!! Только пожизненное или смерть!
13.07.2020 08:57 Відповісти
Верно.
Он никогда больше не должен выйти на свободу, никогда.
13.07.2020 09:07 Відповісти
Нажаль таких виродків совість не мучає...
13.07.2020 14:58 Відповісти
РАЗОРВАТЬ ТВАРЬ И СЖЕЧЬ !!! ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ СЕМЬЕ !
13.07.2020 06:19 Відповісти
****, мразь, всю семью убил!
13.07.2020 07:08 Відповісти
Мрази и убийцы также те депутаты, которые не вводят уже много лет уголовную ответсвенность за пьяную езду, озабоченные тем, как они и их детки будут добираться домой после ночных заседаний в комитетах и клубах... Суки - все законы под себя и за себя, взяв к себе в наложницы Фемиду...
13.07.2020 07:32 Відповісти
в 2018 году был принят закон согласно которому с января 2020 должна была быть уголовная ответственность. но бобики из монобольшинства вначале отсрочили ввод закона до 1 июля 2020 а потом бедосик вообще подписал закон об отмене уголовки за синьку за рулем
13.07.2020 08:52 Відповісти
Ключевое слово - ранее судимый за сметельную аварию. А за руль он не должен был садиться больше, в нормальной, ***** стране!
Или запрет приближаться к автомобилям на один метр с пожизненным лишением прав, или же ампутация обеих рук и правой ноги в целях безопасности граждан...
Блин, с такими ЗЕгуманистами мы вымрем как нация под такими вот орангутангами... Пьяный с ножом и за рулем должны сидеть, а с травматом в руках должен быть ликвидирован на месте - только так можно покончить с этой психиатрией...
13.07.2020 07:29 Відповісти
Ему, скотине, с этим жить...В камеру одиночку и фото убитых на стену. Пусть, ******, каждый день они будут у него перед глазами.
13.07.2020 07:58 Відповісти
Не боись, эти проживут - лишь бы вертухай в камеру чай и водяру носил. А вертухай без навара жить не может. И убиенные им глубоко до конституции...
Просто каждый забуханный, который садиться за руль и еще способный завести машину должен помнить, шо он садится за руль в последний раз! Иначе все бесполезно... А мы похоже не нация и не гражданское общество, а общество мышей, где каждый в свою норку и подальше от кота. Иначе бы объявили бы на всю страну, что следующему, кто будет виновен в смерти одного ребенка водители монтировками раздробят обе руки и правую ногу, тем самым лишив прав возможности управлять транспортным средством пожизненно, если ***** власти импотентные - отбили способности об рояль...
13.07.2020 08:09 Відповісти
А наш "не лох" отменил уголовную ответственность пьяным, обдолбанным мордам за рулём. Гибнут невинные люди!!!!! Дети!!!!! Эта кровь уже точно на его руках!!!! На руках власти!!!! И войны в не надо, импотентная власть убивает! А должна защищать! В этом её основная функция, функция государства.
13.07.2020 08:15 Відповісти
Конча Заспа там не далеко...
Я в плане домика для детей куда переехал наркоша...
Везите эту тварь бухую к ГИДРАНТУ...
ХАЙ ПОДИВИТЬСЯ ЕМУ В ОЧИ!
13.07.2020 08:21 Відповісти
Не обремененное интеллектом лицо ,ехало за водкой.😡😡😡 На Киву похож🤔😡
13.07.2020 08:18 Відповісти
Земля пухом погибшим.
Это очередное подтверждение что человеческая жизнь в этой ПЕНЕСУЕЛЕ не стоит и ломаного гроша...тем более массовое убийство...
Эти твари перешли на семьи...

Смертная казнь все таки необходима
13.07.2020 08:31 Відповісти
Немедленно верните закон об уголовной ответственности для алкашей за рулём!!!!!!! До каких пор они будут убивать?!?!!!!! Такой вот ублюдок может влететь и в вашу машину, и в машину ваших детей, родителей, ... И почему в нормальных странах за такие преступления пожизненное, а у нас от 3 до 6?????????? Меняйте, ужесточайте меры наказания! Хватит сопли жевать! У нас война на дорогах, рулетка, беспредел!
13.07.2020 08:32 Відповісти
До тих під, поки українці, будуть наркоманів президентами обирати. Ви думаєте він про що думав, коли скасовував?
13.07.2020 09:33 Відповісти
Земля пухом погибшим.)))) А виновным, да, именно виновнЫМ, виновен не только алкаш, гореть в АДУ.
13.07.2020 08:37 Відповісти
Он у владельца авто работал и точилу угнал покататься.падаль-двух взрослых и двух детей убил недоносок
13.07.2020 08:44 Відповісти
Ну что тут сказать, водителя мерседеса должны наградить и отпустить, как это обычно и происходит.
13.07.2020 09:18 Відповісти
По информации https://kyivoperativ.info/other/nejmovirno-silna-avariya-stalasya-na-staroobuxivskij-trasi-5km-vid-kiyeva-avtomobili-ta-ulamki-rozkidano-po-vsij-doroz/?fbclid=IwAR3x7ynPhk-2eL17lh3T25UaLfkmfUJfT1Mm7dXWSPQHZlsZZH4RdppsTCM "Киев оперативный" , водитель Mercedes находился в нетрезвом состоянии (драгер показал 1,37 промилле), информирует https://censor.net/. Также у него были признаки наркотического опьянения.

Зеля, кров і смерть ще двох дорослих і двох дітей, на твоїх руках!
13.07.2020 09:31 Відповісти
Отсидит лет 6 максимум и выйдет по УДО.Почему таких козлов не линчевать на месте?
13.07.2020 09:44 Відповісти
Линчевать на месте! И показать по всем телеканалам - такое будет с каждой подобной мразью!
13.07.2020 10:32 Відповісти
Надо за вождение с алкоголем конфисковать машину с первого раза, неважно владелец за рулем или нет!
13.07.2020 10:51 Відповісти
Только я хочу пьяных тварей за рулём - отстреливать на месте?
13.07.2020 11:37 Відповісти
Этого мудака давно пристрелить нужно было: https://nv.ua/ukr/kyiv/dtp-pid-kiyevom-vinuvatec-ranishe-napadav-na-patrulnih-video-novini-kiyeva-50099593.html
13.07.2020 11:43 Відповісти
Чортів виродок вбив цілу сім'ю... Суку треба було лінчувати прямо на місці
13.07.2020 11:50 Відповісти
Если посадят, то закупит себе VIP-камеру и будет себя чувствовать, как на курорте.
13.07.2020 12:00 Відповісти
А за справедливістю треба на прес-хату - і дати зсученим команду, щоб посадили на кукан. І стане виродок вже не антоном, а антоніною. А потім на порядну хату півнем, щоб домінушкою вибили зуби - і користували в рота й у фуфел.
13.07.2020 18:25 Відповісти
Кара за водіння в не тверезому стані має бути така. Тільки виявили, зразу за ноги привязати до заднього бампера його ж машини і тягнути зо три кілометра. Пару раз провести такі повчальні акти і як рукою зніме в наших людей сідати за руль в не тверезому стані і перевищувати швидкість.
13.07.2020 12:03 Відповісти
Езжу там регулярно, после установки камер видео-фиксации, водители в большинстве своем стали придерживаться скоростного режима. Если кто и валит выше сотки - то либо с мигалками, либо с номерами ВР, либо "залетные/не местные".
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: максимально жесткое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией! И пусть дибил Антошка Геращенко не мычит о том, что составление протоколов по уголовке будет занимать много времени у патрульных.
13.07.2020 16:21 Відповісти
А наш президент подписал закон, что водить пьяным это нормально!
Значит все в прядке, что вы разгалделись?!

Им например ехать с корпоратива или поcнимав видосики, на не принять по писот, да за руль сесть развеятьcя нельзя?!
Нет уж - бояре, так бояре!
13.07.2020 18:09 Відповісти
чому цей пес не здох? хіба це справедливо?
14.07.2020 14:16 Відповісти
