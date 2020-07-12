Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Старообухівській трасі на Київщині 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався у Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик перебуває у лікарні.
За інформацією "Київ оперативний", водій Mercedes перебував у нетверезому стані ("Драгер" показав 1,37 проміле), інформує Цензор.НЕТ. Також у нього були ознаки наркотичного сп'яніння.
Mercedes виїхав на зустрічну смугу в напрямку Києва і зіткнувся з Hyundai. Один з автомобілів викинуло на узбіччя в паркан. Щоб витягти постраждалих із понівечених машин, викликали рятувальників. Деяких свідків виносили на руках.
На місці ДТП працювали бригади швидкої медичної допомоги, патрульні поліцейські.
Як додає 24 канал, автомобіль Mercedes зареєстрований на жінку на ім'я Ольга Віталіївна, 1971 року народження.
Свідки ДТП повідомляють, що три людини, які були в Hyundai, загинули на місці: батько, мати і дочка 8 років. Жінка від сильного удару перелетіла на заднє крісло, а дівчинка із заднього крісла опинилася в багажнику. Чоловік із дочкою загинули миттєво, а мати пішла з життя за декілька хвилин. Двох хлопчиків (10 і 12 років) госпіталізували в критичному стані. Пізніше з'явилася інформація, що молодший хлопчик помер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А если бы не было ДТП, то не было бы и завления.
"Я - не я, и корова не моя".
Виноваты оба: и собственник автомобиля и водитель.
А то, что заявление после аварии, то тут даже не надо быть Коломбо....
Злой рок для умерших...как тот случай в Краснодаре, где хотел проскочить на красный....
Вывод: легализируйте короткостволы, а естественный отбор за полгода наведет порядок навсегда!
... вижило с-ка... а дітей повбивало!!!
Разве у террористов из ЛДНР, запытывавших до смерти войнов ВСУ, имеются проблемы со сном?
Почему у этой твари должно быть иначе?
Менталитет же совершенно одинаков.
Он никогда больше не должен выйти на свободу, никогда.
Или запрет приближаться к автомобилям на один метр с пожизненным лишением прав, или же ампутация обеих рук и правой ноги в целях безопасности граждан...
Блин, с такими ЗЕгуманистами мы вымрем как нация под такими вот орангутангами... Пьяный с ножом и за рулем должны сидеть, а с травматом в руках должен быть ликвидирован на месте - только так можно покончить с этой психиатрией...
Просто каждый забуханный, который садиться за руль и еще способный завести машину должен помнить, шо он садится за руль в последний раз! Иначе все бесполезно... А мы похоже не нация и не гражданское общество, а общество мышей, где каждый в свою норку и подальше от кота. Иначе бы объявили бы на всю страну, что следующему, кто будет виновен в смерти одного ребенка водители монтировками раздробят обе руки и правую ногу, тем самым лишив
праввозможности управлять транспортным средством пожизненно, если ***** власти импотентные - отбили способности об рояль...
Я в плане домика для детей куда переехал наркоша...
Везите эту тварь бухую к ГИДРАНТУ...
ХАЙ ПОДИВИТЬСЯ ЕМУ В ОЧИ!
Это очередное подтверждение что человеческая жизнь в этой ПЕНЕСУЕЛЕ не стоит и ломаного гроша...тем более массовое убийство...
Эти твари перешли на семьи...
Смертная казнь все таки необходима
Зеля, кров і смерть ще двох дорослих і двох дітей, на твоїх руках!
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: максимально жесткое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией! И пусть дибил Антошка Геращенко не мычит о том, что составление протоколов по уголовке будет занимать много времени у патрульных.
Значит все в прядке, что вы разгалделись?!
Им например ехать с корпоратива или поcнимав видосики, на не принять по писот, да за руль сесть развеятьcя нельзя?!
Нет уж - бояре, так бояре!