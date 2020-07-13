УКР
"Окопна війна": Щоб очолювати один із найкращих снайперських підрозділів, достатньо бути хорошим військовим менеджером, - комвзводу 58-ї бригади Сергій Варакін. ВIДЕО

Знову рубрика "Окопна війна" і наша розмова відбувається в районі селища Зайцеве, де моїм співрозмовником виступає Сергій Варакін, позивний Смайл, командир взводу снайперів 58-ї бригади ЗСУ.

Сергій дуже нетипова і нестандартна, як для нашої армії людина, зазначає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман. Він не боїться говорити правду, якщо його щось не влаштовує. Смайл - не професійний снайпер, однак очолює один із найкращих снайперських підрозділів в нашій армії. Як таке можливо, дивіться в цьому репортажі.

- Сергію в мирний час ви були бізнесменом, проте зараз очолюєте спеціалізовану військову групу, яка працює над ліквідацією ворогів. Як вам це вдається?

- Мій шлях військового розпочинався з волонтера, добровольця. Я бачив, які проблеми були в наших військових у 2014 році, з своїми побратимами, ми долали ці проблеми. Тому коли прийшов час офіційно воювати, в мене уже був певний досвід з низів. Підписавши контракт, я почав працювати в рамках своїх можливостей, щоб сучасна армія знову не ставала часткою совка.

Щоб був успішний колектив, потрібно виконувати три певні речі. Не особливо захоплюватися сучасним статутом, бути порядним і в кінці місяця фанатично не чекати зарплату. Коли я вечорами аналізую все, мені приходять думки в голову: "Чому мені вдалося досягти певних успіхів, як командир підрозділу, а іншим це не вдається"?

Наприклад нашій бригаді пощастило, що тут воюють прості командири, які дослухаються до солдатів, знають їх проблеми. За рахунок цього, ми одні з найкращих.

- Нагадаю нашим читачам і глядачам, що ви є командиром взводу снайперів. Проте ваша постать є надто публічною на фронті його межами. Дехто це вважає неправильним, мовляв – секретний підрозділ і тому подібне. Вам така популярність не заважає?

- Річ в тому, що я б хотів бути непублічною людиною, але моя колишня волонтерська робота мене сильно засвітила. Згодом я перестав хвилюватися з цього приводу, адже знаходжуся на своїй землі, тому хай нас бояться окупанти. Тим більше, що моя поява у соціальних мережах, не забороняє мені правильно будувати свій підрозділ і бути хорошим військовим менеджером.

- Розмовляючи з вашими підлеглими та звичайними побратимами з інших підрозділів, вони розповідають, що у вас не має цієї бюрократії, яка на жаль притаманна сучасній армії. У вашому підрозділі не має цього совкового..

- Довбойобізму??

- Саме так..!

- Я працював колись в потужних колективах, тому знаю, як воно створити, щоб у вас були сімейні та дружні відносини. Я є командиром, старшим братом, побратимом для своїх бійців. В мене не має якогось категоричних домагань, я сам можу стати і підмести підлогу, вимити унітаз, тому що хочу, щоб він був білосніжний. Мене батьки привчили до чистоплотності, чоловік завжди має слідкувати за собою – це явище я пропагую в своєму колективі

В нашій армії з цим проблеми, деякі офіцери не можуть чути своїх солдатів, я ж наприклад не забороняю, якщо мій боєць звертається до комбрига. Хоча наголошую, що багатьох офіцерів така поведінка дивує. Єдине на що в мене табу – це алкоголь. Там де випивають командири – зловживають бійці. Там, де алкоголь – там проблеми.

- З вами все зрозуміло, але далеко над вами знаходяться люди в пагонах, які звикли, що боєць – це машина з виконання наказів: принеси, побіли, загріби, побудуй, не заважай. Як можна їм "протистояти", в хорошому розумінні цього слова?

- Чим вони мене можуть злякати? Мені здається, що я нормальний командир і в мене нормальний підрозділ. Якщо мене ламатимуть, то я розвернуся і піду в мирне життя, а зі мною підуть всі найкращі воїни.

Ми так маємо робити, щоб наших хлопців тягнуло служити Україні, щоб вони не дивилися на годинник і не чекали вечора, коли можна втекти спати і при тому, щось вкрасти обов’язково. Будучи волонтером, я бачив , як деякі бабусі давали пачку печива купленого за останні гроші. Тому не розумію тих офіцерів чи простих солдатів, які намагаються мародерити, красти від своїх. Всі знають моє відношення до таких речей, я можу відкрито послати будь кого, навіть, якщо це буде полковник, коли виявиться, що він нечистий на руку.

Крім того, нам дуже пощастило з комбригом, він теж цього не долюблює. Бійці бачать відношення командування до таких речей і їм це подобається. На основі того можна будувати нову армію, де не має залишків "радянщини".

- Ви хороший воєнний менеджер, проте не здається вам, що потрібно бути і хорошим стрільцем, щоб пояснити своїм підлеглим їхні помилки і так далі?

- Навіщо? Якщо потрібно, я привезу до своїх бійців кращих інструкторів, вони всьому научать. Кожен має виконувати свою роботу, як це в професійних арміях, а не займатися всім підряд. Тому в мене поки що не має нарікань і я завжди прагну, щоб мої хлопці мали все найкраще, тоді буде видно результати роботи. Щоб очолювати один з найкращих снайперських підрозділів, достатньо бути хорошим військовим менеджером.

