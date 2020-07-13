Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За кермом "Мерседеса", який влетів у "Хюндай" на Старообухівській трасі, перебував громадянин України Антон Желеп 1981 року народження. Чоловік має дві судимості і 10 років тому відсидів за смертельну аварію, в якій загинула жінка.

Інформацію про винуватця трагедії опублікував "Київ оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 року народження. Уродженець Штокової-17 (зараз - Фокіно, РФ), громадянин України", - зазначає видання.

У нього були три судимості.

Опубліковано також відео, як видно зроблене з нагрудної камери поліцейського в 2018 році. На ньому чоловік конфліктує з оточуючими і б'є правоохоронця, після чого його затримують.

"У 2007 році судимий за ч.2 ст. 345 КК України ("Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків"). Печерський суд дав 4 роки з іспитовим строком у 2 роки. У 2010 році за ч.2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження"). Васильківський суд закрив його на 3 роки і 6 місяців, ще й позбавив права кермування на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть і про третю судимість Желепа. Вирок за статтею про умисне легке тілесне ушкодження набув чинності в серпні минулого року.

Дивіться також: Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми тут знайшли, що у 2019 році пан Желеп отримав ще один вирок суду, на цей раз - Дарницький районний суд. Отже, тоді Желеп познайомився із працівником "Тіп-Топ Сервісу", що на Вербицького. Разом вони вирішили підбухнути. Бухнули, але їм стало мало і вони пішли за добавкою. Дорогою до магазину, посварилися і тоді Желеп добряче так відлупцював свого нового знайомого. На той момент вже двічі судимий Желеп отримує від суду покарання у вигляді штрафу. 1700 гривень. По суті, все надзвичайно просто - якщо б цю потвору у 2019 посадили до в‘язниці - вчора воно б не вбило сім’ю", - повідомило пізніше видання.

Зазначається, що в 2010 році чоловік влаштував ДТП, в якому загинула жінка.

Стверджується, що Желеп проживав на вулиці Тростянецькій в Києві, і за словами сусідів, постійно був фігурантом скандалів і конфліктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині водій не впорався з керуванням, збив велосипедиста, з'їхав у річку і загинув, - ДСНС

"Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинуло 4 особи, серед яких двоє дітей. Правоохоронці затримали водія-правопорушника, за даним фактом розпочате кримінальне провадження. Вчора о 17:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "Хюндай". Внаслідок події водій та пасажири автомобіля "Хюндай", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги. 39-річного водія автомобіля "Мерседес" затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили сьогодні в поліції.

"Водія" Мерседес-Бенц GL 250D "затримали в порядку ст. 208 КПК України. За результатами тестування приладом" DRAGER "у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле. Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ", - повідомляє в понеділок пресслужба столичної прокуратури.





Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп’яніння.