Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За кермом "Мерседеса", який влетів у "Хюндай" на Старообухівській трасі, перебував громадянин України Антон Желеп 1981 року народження. Чоловік має дві судимості і 10 років тому відсидів за смертельну аварію, в якій загинула жінка.

Інформацію про винуватця трагедії опублікував "Київ оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 року народження. Уродженець Штокової-17 (зараз - Фокіно, РФ), громадянин України", - зазначає видання.

У нього були три судимості.

Опубліковано також відео, як видно зроблене з нагрудної камери поліцейського в 2018 році. На ньому чоловік конфліктує з оточуючими і б'є правоохоронця, після чого його затримують.

"У 2007 році судимий за ч.2 ст. 345 КК України ("Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків"). Печерський суд дав 4 роки з іспитовим строком у 2 роки. У 2010 році за ч.2 ст. 286 КК України ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження"). Васильківський суд закрив його на 3 роки і 6 місяців, ще й позбавив права кермування на 3 роки", - йдеться в повідомленні.

У коментарях користувачі пишуть і про третю судимість Желепа. Вирок за статтею про умисне легке тілесне ушкодження набув чинності в серпні минулого року.

Дивіться також: Mercedes виїхав на зустрічну смугу і врізався в Hyundai біля Козина на Київщині - загинули двоє дорослих і двоє дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ми тут знайшли, що у 2019 році пан Желеп отримав ще один вирок суду, на цей раз - Дарницький районний суд. Отже, тоді Желеп познайомився із працівником "Тіп-Топ Сервісу", що на Вербицького. Разом вони вирішили підбухнути. Бухнули, але їм стало мало і вони пішли за добавкою. Дорогою до магазину, посварилися і тоді Желеп добряче так відлупцював свого нового знайомого. На той момент вже двічі судимий Желеп отримує від суду покарання у вигляді штрафу. 1700 гривень. По суті, все надзвичайно просто - якщо б цю потвору у 2019 посадили до в‘язниці - вчора воно б не вбило сім’ю", - повідомило пізніше видання.

Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом 01

Зазначається, що в 2010 році чоловік влаштував ДТП, в якому загинула жінка.

Стверджується, що Желеп проживав на вулиці Тростянецькій в Києві, і за словами сусідів, постійно був фігурантом скандалів і конфліктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Львівщині водій не впорався з керуванням, збив велосипедиста, з'їхав у річку і загинув, - ДСНС

"Внаслідок зіткнення двох транспортних засобів загинуло 4 особи, серед яких двоє дітей. Правоохоронці затримали водія-правопорушника, за даним фактом розпочате кримінальне провадження. Вчора о 17:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції та лікарі. Попередньо встановлено, що водій автомобіля "Мерседес" здійснив зіткнення з іншим авто, що рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем "Хюндай". Внаслідок події водій та пасажири автомобіля "Хюндай", серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги. 39-річного водія автомобіля "Мерседес" затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні. За цим фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили сьогодні в поліції.

"Водія" Мерседес-Бенц GL 250D "затримали в порядку ст. 208 КПК України. За результатами тестування приладом" DRAGER "у водія визначено вміст алкоголю 1.32 проміле. Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ", - повідомляє в понеділок пресслужба столичної прокуратури.

Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом 02
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом 03

Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп’яніння.

+100
а как он от депутатства в Раде сумел отпетлять ?
показати весь коментар
13.07.2020 12:15 Відповісти
+55
за пьяное дтп с жертвами - СУДИТЬ КАК ЗА УМЫШЛЕННОЕ УБИЙСТВО!!! и всё - не ищите в жопе алмазов, всё решается просто
показати весь коментар
13.07.2020 12:18 Відповісти
+54
Суддя співучасник вбивства.
показати весь коментар
13.07.2020 12:18 Відповісти
Все понял. Не понял, какого президента, клоуна что-ли?
показати весь коментар
13.07.2020 17:42 Відповісти
на да, ***********, оно решило пока, что пьяный за рулем это не убийца, а так, мелкое нарушение.
показати весь коментар
13.07.2020 19:21 Відповісти
Сейчас эту погань,этот биомусор закроют на 10 лет,через 7.5,а то и раньше, оно выйдет и будет жить,жрать,дышать.А пятерых людей,двое из которых только начали жить,уже нет и никогда не будет.Эту тварь растворить в цистерне с кислотой и забыть,что такое вообще по земле ходило.
показати весь коментар
13.07.2020 14:07 Відповісти
100% але спершу почати з тих сучих суддів які цій падлі дали 3.5р.за вбивство!!!!! жінки
показати весь коментар
13.07.2020 17:30 Відповісти
Как Зайцева - загорает на солнышке в шезлонге, ну и что, что в тюрьме
показати весь коментар
14.07.2020 12:36 Відповісти
Если кто-то думал, что отмененная "уголовная ответственность" предполагала тюрьму за вождение в пьяном виде, значит плохо знает вопрос. Никакой тюрьмы тот закон за вождение в пьяном виде не предполагал, только штраф. А вывели пьяное вождение из уголовных в административные для упрощения работы полиции: административку может оформить патрульная полиция, а уголовку нет, по каждому пьяному водителю пришлось бы вызывать дознавателей. И потом, часто вопрос стоит не в том, хороший или плохой закон, а в том, что кому-то закон закон, а кому-то побоку. И пока будет каста, кому закон побоку, не важно, что будет прописано в этом законе.
показати весь коментар
13.07.2020 14:10 Відповісти
Наш реформированный суд должен отпустить этого человека обратно в вольер, т.к. он был под влиянием преступных промилей, сам того не желая, но действуя по воле своих инстинктов.
показати весь коментар
13.07.2020 14:39 Відповісти
суд нихрена еще не реформированный. реформа была только патрульной полиции.
показати весь коментар
14.07.2020 12:57 Відповісти
Мутный случай, что это тело могло делать у кого либо на даче кроме, как бухать?
показати весь коментар
13.07.2020 14:40 Відповісти
оно там паслось, может пару-другую кустов канабиса у хозяев пгрызло ....
показати весь коментар
13.07.2020 14:45 Відповісти
Хозяйка тачки наверное его маруха.
показати весь коментар
13.07.2020 14:52 Відповісти
Должен быть запрет на получение Украинского гражданства русскими!!!
показати весь коментар
13.07.2020 14:55 Відповісти
та у нас тут пол страны кацапов .. в основном завезённых в советские времена .. ну и от всех от них только один вред, как и от этого кацапёздула ...
показати весь коментар
13.07.2020 15:04 Відповісти
нужно потому ввести запрет пожизненный на получение Украинского гражданства русскими! Чтобы количество крыс не росло!
показати весь коментар
13.07.2020 18:11 Відповісти
А тех кацапов, которые в Украине за Россию топят нужно лишать гражданства и принудительно выселять в Россию! А тех русских, которые ассимилировались и за Украину топят и воюют, то их можно считать Украинцами! Хотя я бы ввел такое, как у Арабов, что коренные Арабы имею гражданство страны и имеют право занимать гос должности, а все другие национальности получают документ иностранного гражданина и может проживать в стране, как иностранец.
показати весь коментар
13.07.2020 18:18 Відповісти
первым настоящим украинцем будет В.Медведчук...))))
показати весь коментар
14.07.2020 10:54 Відповісти
Медведчук никогда не будет Украинцев! Медведчук по национальности всегда будет мразь! Его казнить надо! Он столько вреда Украине нанес! Война началась из за него! Море солдат погибло из за него! Эта тварь на инквизицию заслуживает!
показати весь коментар
14.07.2020 13:51 Відповісти
ну а А Герман, Шуфрич....вони так добре знають україрську...
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
Яка різниця хто він і що він? Проблема системна і як тільки почали вирішувати, Зеленський усе спаскудив!
показати весь коментар
13.07.2020 15:03 Відповісти
4 трупа -2 детей, пьяный урод-убийца тут же, а ему: " Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения " . Что -тут решать? Какой вопрос ? - сообщатьи ли не сообщать "подозреваемому"? Или не подозревать ,илине подрзревать? Рпесекать или не пресекать?
Или удолбанная формулировка бюрократов от закона, или придурошный закон?
показати весь коментар
13.07.2020 15:58 Відповісти
Все норм, це стандартна процедура. Звучить дещо ґабсурдно, але закон вимагає її дотримання.
показати весь коментар
13.07.2020 16:01 Відповісти
бо не треба уроженцям всяких фокіноРФ давати українське громадянство
показати весь коментар
13.07.2020 16:11 Відповісти
Езжу там регулярно, после установки камер видео-фиксации, водители в большинстве своем стали придерживаться скоростного режима. Если кто и валит выше сотки - то либо с мигалками, либо с номерами ВР, либо "залетные/не местные".
А по поводу вождения в нетрезвом состоянии: максимально жесткое наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 20 лет с конфискацией иначе шокирующая статистика смертей в результате ПДД никогда не исчезнет. К сожалению среди нас много долбо#бов, которым плевать и на свою жизнь и на жизни окружающих. И пусть дибил Антошка Геращенко не мычит о том, что составление протоколов по уголовке будет занимать много времени у патрульных.
показати весь коментар
13.07.2020 16:24 Відповісти
Таких надо на месте *******
показати весь коментар
13.07.2020 16:35 Відповісти
Слава укранским самым лояльным к преступникам законам. Думаете ету тварь на долго посадят? Сколько он еще убьет за свою никчемную жизнь людей по украинскому закону?
показати весь коментар
13.07.2020 16:37 Відповісти
******** кацапский генетический мусор С уровнем развития трехлетнего ребенка - "я конфету выплюнул" (на видео). А потом "ну всё, извини"
показати весь коментар
13.07.2020 16:41 Відповісти
а чого ж виродка тоді луТшие из луТших не застрелили? Чи авакінські мусора тільки у неповнолітніх пасажирів у автомобілях можуть стріляти?
показати весь коментар
13.07.2020 16:59 Відповісти
У зеленого шмарклявого правосуддя найбільші злодії то патріоти і волонтери. А це, як раз, представник тих, кого треба почути...
показати весь коментар
13.07.2020 17:05 Відповісти
а в шапке кто
показати весь коментар
13.07.2020 17:20 Відповісти
лишнехромосомный гидроцефал. пригрелась, гнида, в Украине (
показати весь коментар
13.07.2020 17:21 Відповісти
Цікаво, що жодного посилання на те, де цей виродок надибав таке коштовне та нове авто...Братки підігнали...чи, може, на заводі заробив....На вид -бандюган, бик...
показати весь коментар
13.07.2020 17:22 Відповісти
Нагадаємо, в результаті ДТП на Старообухівській трасі, яка сталася ввечері 12 липня, загинули четверо членів однієї сім'ї, які їхали в автомобілі "Хюндай". Водій "Мерседеса" Желеп, який виїхав на зустрічну смугу, був п'яним. Чоловік працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автомобіль подали в розшук через викрадення. Машина виїхала на зустрічну смугу, перед цим зачепивши Mercedes Sprinter. Драгер водій легкового "Мерседеса" задув на 1,37 проміле, також є ознаки наркотичного сп'яніння.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3207720
показати весь коментар
14.07.2020 01:52 Відповісти
благадарите толстожопую летчицу надю и ее законы...
показати весь коментар
13.07.2020 17:22 Відповісти
так у неї і ніби й цицьки ще є... летчица-налетчица
показати весь коментар
14.07.2020 08:39 Відповісти
гидота каца пська
показати весь коментар
13.07.2020 17:46 Відповісти
В Украине слишком много таких недограждан , на бровях ползущих в избирательный участок , чтобы проголосовать за ОПОЗЖОП. Не удивлюсь , если оно , будучи титушней под "ментовской крышей", избивало людей на майдане... Только некому это проверять...
показати весь коментар
13.07.2020 17:48 Відповісти
Ну и рожы живут в Киеве.
показати весь коментар
13.07.2020 18:09 Відповісти
Полиция Авакова действует отвратительно. https://www.youtube.com/watch?v=Gr0jXbxNB8g&feature=push-prem-sub&attr_tag=O0WuOE7yZxRqM7wM%3A6 Пьяных ублюдков от власти они отмазывают сознательно, чтобы те не понесли наказания .
Совсем недавно была https://www.youtube.com/watch?v=NmvbsGAF0Ks пьяная авария в Харькове . Так менты не взяли пробу на опьянение, хотя тело еле уползло на своих коленях. Прошло несколько недель. Нет ни экспертизы, ничего нет. Есть чистая админка.
показати весь коментар
13.07.2020 18:10 Відповісти
авакян, специально покрывает этих ублюдков, и пока он на этой должности, изменений никаких не будет, ведь он же ЧЁРТ, а что хорошего можно ждать от ЧЁРТА???
показати весь коментар
13.07.2020 19:38 Відповісти
как там солнцеликий казав: позвони баканову...далее по тексту
показати весь коментар
14.07.2020 08:42 Відповісти
До зайчихи його, і нехай плодяться. Як компенсують втрати країни у громадянах, 11 чоловік - тоді можна і на скорочення терміну подавати.
показати весь коментар
13.07.2020 18:14 Відповісти
Эта мразь из за бездействия власти уже унесла 5 жизней.
Сколько нужно убить людей, чтобы это оградить от нормальных людей навсегда?
показати весь коментар
13.07.2020 18:25 Відповісти
" Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона"
показати весь коментар
13.07.2020 18:31 Відповісти
Хоть и старая "новость", но.....
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 8364
В Саудовской Аравии казнили виновника ДТП
Подробнее на Autonews:
https://www.autonews.ru/news/5a439e5e9a79475fd128f907
показати весь коментар
13.07.2020 19:07 Відповісти
це було в 2017 роцi. воно вбили, будучи за кермом, шестеро людей в 2013 роцi, а в 2017 вбивцю за кермом стратили.

Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 9619
показати весь коментар
13.07.2020 19:23 Відповісти
Ця проблема буде вирішуватись лише тоді,коли таки ******** як цей,будуть сбивавати дітей депутатів,суддів,високопосадовців,прокурорів,ментів,чиновників...
показати весь коментар
13.07.2020 19:19 Відповісти
Да эту тварь, пристрелить на месте, без суда и следствия, а то не известно, сколько ещё жизней он погубит.
показати весь коментар
13.07.2020 19:29 Відповісти
Если бы за ДТП в нетрезвом состоянии повлекшее смерть, лишали водительских прав на всю жизнь, эта мразь больше бы никого не убила. Но мы почему-то считаем допустимым позволять подобным людям в итоге садиться за руль. Насильников-педофилов химически кастрируют, чтобы не было рецидива преступления, почему водиелям-убийцам возвращают водительские права? Это же форменный маразм, главная задача правоохранительной системы не карать (хотя и это тоже), а предотвращать преступления, зачем же убийце возвращать права? Чтобы что? Чтобы дождаться такого кошмара?
показати весь коментар
13.07.2020 19:46 Відповісти
Лишать прав, конечно, надо. Но это совершенно не останавливает лишённых прав - они всё равно садятся за руль. Не все, но многие.
показати весь коментар
13.07.2020 21:59 Відповісти
не за дтп в нетверезому вигляді, а просто за водіння в нетверезому вигляді. Полишати прав ПОЖИТТЄВО.. По біометричним ознакам, а не лише по прізвищу.
показати весь коментар
13.07.2020 23:32 Відповісти
Зеленский - "убийца"!

ДТП в Киеве стало следствием циничной игры власти

жертвы от наездов пьяных за рулем теперь на совести Зеленского.
"И он должен молиться, чтобы с его близкими ничего не случилось, как было с женой. Грех взял на душу"
https://www.obozrevatel.com/kiyany/crime/pod-kievom-v-pyanom-dtp-pogib-rebenok-s-roditelyami-lyudi-pyitalis-ustroit-samosud-foto-i-video-18.htm
показати весь коментар
13.07.2020 20:44 Відповісти
там по одній харі вже можна зрозуміти щовоно ДЕБІЛ.. Як взагалі таким особЯм, з явними ознаками розумової неповноцінності, права на керування автотранспортом видають !!!
показати весь коментар
14.07.2020 00:00 Відповісти
"Тєрзают смутниє сомнєнія".В тому напрямку дачі,то не 6 соток під картоплю, ким ця людина працювала у власника Мерса,та ще й так що могла виїхати п"яна на хазяйському авто.?
показати весь коментар
13.07.2020 20:45 Відповісти
от би знайти...
бика цього..
водія маршрутки...
показати весь коментар
13.07.2020 20:56 Відповісти
але один у полі..
показати весь коментар
13.07.2020 20:56 Відповісти
Люба руска свиня може стати громадянином Украіни. От через те. що іх стільки наіхало , і мають украінці проблеми.
показати весь коментар
13.07.2020 20:59 Відповісти
А вот возникает вопрос. ПРЕДПОЛОЖИМ,что обладатель лишней хромосомы завершил "маршрут" без проишествий... Хозяин "мерина" с такими номерами сообщил бы про угон?
Интересно, а кто ОН???
показати весь коментар
13.07.2020 21:49 Відповісти
наху* кастрировать это стрёмное животное . что бы дальше этот стрёмный генофон не размножался
показати весь коментар
13.07.2020 22:20 Відповісти
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 8641
показати весь коментар
13.07.2020 22:23 Відповісти
родичі б мали цю потвору просто знищити власними руками. Може і не по Закону, але - по совісті та по справедливості !!
показати весь коментар
13.07.2020 23:29 Відповісти
та ще й кацапське рило.. На палю !!
показати весь коментар
13.07.2020 23:30 Відповісти
Классическое слабоумное быдло
показати весь коментар
13.07.2020 23:42 Відповісти
тобто, коли він ВБИВ жінку машиною в минулому, то йому дали ТІЛЬКИ ТРИ РОКИ???? ТРИ РОКИ ЗА ВБИВСТО????????? СЕРЙОЗНО, Б ЛЯДЬ?????? І потім ще й права віддали.... Наскільки все-таки в Україні ДЕБІЛЬНІ ЗАКОНИ!!!!!! АКУЄТЬ!
показати весь коментар
14.07.2020 04:29 Відповісти
Закони то окреме питання, аби хтось їх ще виконував
показати весь коментар
14.07.2020 04:33 Відповісти
Сортируют собственных граждан по национальности или откуда он приехал, особенно если он натворит плохое, а если хорошее, даже Спилберг становится украинцем. Чисто украинская особенность.
показати весь коментар
14.07.2020 05:01 Відповісти
Известно, что Желепа был на Майдане в 2014 году - в соцсетях он делился фотографиями с протестов.

Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 3848
показати весь коментар
14.07.2020 06:34 Відповісти
Це ні про що не говорить, там до біса було просто, хто лазив та цікавився, приходив на якийсь час, як на екскурсію...
показати весь коментар
14.07.2020 07:27 Відповісти
Ожидаемый коммент
показати весь коментар
14.07.2020 07:37 Відповісти
Это тот самый топаз?
показати весь коментар
14.07.2020 09:05 Відповісти
Оооо, так его реабилитировать за участие протестах на Майдане
показати весь коментар
14.07.2020 12:23 Відповісти
Тричі судимий, збив на смерть жінку: ЗМІ оприлюднили інформацію про Желепа, який скоїв криваву ДТП під Києвом - Цензор.НЕТ 781
показати весь коментар
14.07.2020 13:51 Відповісти
выгнать мусора за профнепригодность,тупой,матерится и реакции никакой.Ели задержали бухаря,в другой бы ситуации получили бы по хлебалу и просрали бы оружие.
показати весь коментар
14.07.2020 17:14 Відповісти
