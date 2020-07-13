Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко. ВIДЕО

На всіх столичних пляжах купатися поки не рекомендується. У воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Минулого тижня на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори. Це означає, що купатися на них не рекомендовано. Але засмагати і відпочивати на пляжах можна, - сказав Кличко. - Чому склалася така ситуація? Через сильні дощі, що пройшли в Києві минулого тижня. У результаті взятих проб, у воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички", - додав мер.

Він пояснив, що зазвичай, після сильних опадів, у всіх водоймах подібні показники підвищуються. На їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні.

"Нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть сьогодні. І в четвер-п'ятницю ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де - поки слід утриматися від водних процедур. Тому, якщо хочеться на пляж, то поки можна тільки засмагати, милуватися красою Дніпра та грати у волейбол! Після того, звичайно, як налагодиться погода", - сказав Віталій Кличко.

Читайте також: На всіх пляжах Києва вивісили жовті прапори і проводять додаткові дослідження води, - КМДА