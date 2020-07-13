УКР
Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко. ВIДЕО

На всіх столичних пляжах купатися поки не рекомендується. У воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Минулого тижня на всіх столичних пляжах були вивішені жовті прапори. Це означає, що купатися на них не рекомендовано. Але засмагати і відпочивати на пляжах можна, - сказав Кличко. - Чому склалася така ситуація? Через сильні дощі, що пройшли в Києві минулого тижня. У результаті взятих проб, у воді виявили завищені показники вмісту кишкової палички", - додав мер.

Він пояснив, що зазвичай, після сильних опадів, у всіх водоймах подібні показники підвищуються. На їх повернення до нормативних потрібно 3-4 дні.

"Нові проби води фахівці Держпродспоживслужби братимуть сьогодні. І в четвер-п'ятницю ми будемо готові повідомити, на яких пляжах купатися знову безпечно, а де - поки слід утриматися від водних процедур. Тому, якщо хочеться на пляж, то поки можна тільки засмагати, милуватися красою Дніпра та грати у волейбол! Після того, звичайно, як налагодиться погода", - сказав Віталій Кличко.

+5
13.07.2020 12:36 Відповісти
+4
13.07.2020 12:43 Відповісти
+3
"... мы в бассейне нашего дурдома - плаваем, ныряем и дурачимся, и врач нам сказал - что если мы будем себя хорошо вести то еще и воды в бассейн нальют.."
13.07.2020 12:38 Відповісти
13.07.2020 12:36 Відповісти
"... мы в бассейне нашего дурдома - плаваем, ныряем и дурачимся, и врач нам сказал - что если мы будем себя хорошо вести то еще и воды в бассейн нальют.."
13.07.2020 12:38 Відповісти
Только, за буйки не заплывайте. Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко - Цензор.НЕТ 709
13.07.2020 12:43 Відповісти
Загорать можно,
а купаться нельзя.
Засмагати і відпочивати на пляжах Києва можна, але купатися не рекомендується, - Кличко - Цензор.НЕТ 5829
13.07.2020 12:41 Відповісти
13.07.2020 12:43 Відповісти
Помнится при овоще был какой-то очередной грибб и наши тупые журналисты кинулись спрашивать у депутатов ВР как народу не заболеть и предохраниться. И те с тупыми мордами, но запинаясь рассказывали, шо надо есть чеснок и жрать цыбулю, потом это всё показывали по всем телеканалам, а народ смотрел на всё это и прозревал - нами правит тупое быдло.
13.07.2020 12:44 Відповісти
А Віталік дійсно піклується про киян. Душевна він людина. Недарма кажуть, що великі люди добрі, а маленькі ніт.
13.07.2020 12:45 Відповісти
На море в Одессе тоже самое, одно дерьмо везде, это потому что водоросли убирают, а они фильтруют все нечистоты. Водорослей если нет, то вода ужасно грязная
13.07.2020 15:57 Відповісти
А прекратить срать в воде они не пробовали?
13.07.2020 23:41 Відповісти
Так называемые "реки" в больших городах это помойки. Нужно быть больным на голову чтобы в них купаться.
13.07.2020 19:30 Відповісти
По пояс хоть заходить можно?
13.07.2020 20:36 Відповісти
Виталий не перестает меня радовать. Кажется, он уже научился работать мэром.
13.07.2020 23:05 Відповісти
 
 