Поліція виявила порушення карантинних обмежень у 28 нічних клубах Києва, - МВС. ВIДЕО

Працівники поліції Києва продовжують перевіряти дотримання карантину в розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Окрім того, правоохоронці постійно нагадують власникам та співробітникам зазначених об’єктів про адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції

Упродовж останніх вихідних поліцейські у складі мобільних груп перевірили 531 заклад господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування та торгівлі.

За результатами перевірки у 97 закладах виявили порушення карантинних обмежень, серед яких 28 нічних клубів, дискотек тощо. За не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. гривень.

