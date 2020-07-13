УКР
Поліція виявила порушення карантинних обмежень у 28 нічних клубах Києва, - МВС. ВIДЕО

Працівники поліції Києва продовжують перевіряти дотримання карантину в розважальних закладах та закладах громадського харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Окрім того, правоохоронці постійно нагадують власникам та співробітникам зазначених об’єктів про адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції

Упродовж останніх вихідних поліцейські у складі мобільних груп перевірили 531 заклад господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування та торгівлі.

За результатами перевірки у 97 закладах виявили порушення карантинних обмежень, серед яких 28 нічних клубів, дискотек тощо. За не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'ятеро студентів у Києві захворіли на COVID-19, гуртожиток закрили на карантин, - Кличко

А в перечень упомянутых вошёл тот самый наркозаклад, где сын рюкзаков на этих выходных без маски отплясывал с остальной «бахэмай»?!
13.07.2020 13:47 Відповісти
Чому поліція не дає розважатись зебілам? Життя ж даремно проходить.((
13.07.2020 13:48 Відповісти
28 ночных клубах Киева .
13.07.2020 13:44 Відповісти
А в перечень упомянутых вошёл тот самый наркозаклад, где сын рюкзаков на этих выходных без маски отплясывал с остальной «бахэмай»?!
13.07.2020 13:47 Відповісти
Или бензин в полицейском приусе закончился, не доехали пластиковые отреформированные менты - растаяли по дороге?
13.07.2020 13:48 Відповісти
ua Власов Сергей b3083465
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
13.07.2020 14:10 Відповісти
Чому поліція не дає розважатись зебілам? Життя ж даремно проходить.((
13.07.2020 13:48 Відповісти
Так прихильники Петра Олексійовича усі місця зайняли!
13.07.2020 14:03 Відповісти
У мене нема серед молоді знайомих, хто б голосував не за Зеленського. Думаю там 90-95% виборців зеленого чуда. А ваше сам-дурак не витримує критики із-за відсутності аргументації.
13.07.2020 14:21 Відповісти
Не нервничайте!!!
Их любимые клубы не закрывают!
13.07.2020 14:22 Відповісти
В ночных клубах без масок и ближе 1,5 метра друг от друга?
13.07.2020 13:58 Відповісти
интересно в борделях дистанцию и масочный режим тоже соблюдают...
13.07.2020 14:05 Відповісти
Потом ночные поезда и автобусы, а чем они отличаются. Или вообще комендантский час.
13.07.2020 15:52 Відповісти
 
 