Поліція виявила порушення карантинних обмежень у 28 нічних клубах Києва, - МВС. ВIДЕО
Працівники поліції Києва продовжують перевіряти дотримання карантину в розважальних закладах та закладах громадського харчування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Окрім того, правоохоронці постійно нагадують власникам та співробітникам зазначених об’єктів про адміністративну й кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції
Упродовж останніх вихідних поліцейські у складі мобільних груп перевірили 531 заклад господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування та торгівлі.
За результатами перевірки у 97 закладах виявили порушення карантинних обмежень, серед яких 28 нічних клубів, дискотек тощо. За не виконання вимог ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб закладів складено адміністративні протоколи, за що передбачено покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тис. гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Полиция охраняла ночную гулянку с участием сынка Авакова. Видео Июль 13, 2020Без рубрикиКомментарии: 0
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді - Цензор.НЕТ 1115Показательная история произошла этой ночью. Пока представители полиции охотятся за легкой наживой в виде наложения штрафа за нарушение карантина, в клубе Перфект Плейс всю ночь гуляли день рождения харьковского областного депутата Владимира Скоробогача.
Об этом накануне рассказал в Фейсбуке экс-нардеп Сергей Лещенко.
https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
Причем, на месте присутствовала полиция, которая не только не вмешивалась в такое явное нарушение правил, но охраняла участников гулянки.
А охранять было кого - ведь на дне рождения присутствовал сын министра внутренних дел Арсена Авакова.
В тему:
- Реванш жуликов и воров: ради спасения своей шкуры Холодницкий закрыл «дело рюкзаков Авакова»
- Сынок Авакова причастен к тендерному скандалу - Радио Свобода
- Сынок Авакова гуляет свадьбу на роскошной вилле в Италии
Более яркой иллюстрации двойных стандартов сложно представить.
Также на празднике присутствовали бывший депутат Виталий Хомутынник, нынешний нардеп от Слуги народа по квоте Авакова Александр Бакумов и другие «официальные лица».
Поэтому случившееся в Перфект Плейс можно считать официальным разрешением клубам работать всю ночь, а на вопросы правоохранителей отправлять к сыну Авакова.
Их любимые клубы не закрывают!