УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10709 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
1 736 10

Поліція протягом вихідних закрила 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування, які порушували правила карантину, - МВС. ВIДЕО

Найбільше порушень правоохоронці зафіксували в місті Київ (19 фактів), Сумській (17 фактів) і Львівській (11 порушень) областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Щоб проконтролювати дотримання власниками розважальних закладів встановлених карантинних обмежень, протягом 11 і 12 липня поліцейські провели по всій території України відповідні перевірки.

Всього за результатами перевірок призупинено роботу 143 закладів, серед яких 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування.

Загалом впродовж відпрацювань поліцейські склали 102 адміністративні протоколи, з них 100 – за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей), ще два протоколи – за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).

Також дивіться: Поліція виявила порушення карантинних обмежень у 28 нічних клубах Києва, - МВС. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) клуб (44) МВС (3532) Нацполіція (15427) ресторани (339) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
а сколько ломбардов открыла?
показати весь коментар
13.07.2020 14:33 Відповісти
+1
Поліція протягом вихідних закрила 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування, які порушували правила карантину, - МВС - Цензор.НЕТ 6116
показати весь коментар
13.07.2020 14:40 Відповісти
+1
Оце мєнтам лафа підвалила. Адже всі подібні заклади порушують карантин.
показати весь коментар
13.07.2020 14:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Аваковци с чєловєчєскім ліцом"

У Чернівцях копи "скрутили" похилого торговця на вулиці і потрапили на відео

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/incidents/policiya-zastosuvala-silu-do-pensionera-na-rinku-i-potrapila-na-video-novini-ukrajina-11072459.html
показати весь коментар
13.07.2020 14:32 Відповісти
а сколько ломбардов открыла?
показати весь коментар
13.07.2020 14:33 Відповісти
И что???Разлистают хозяев,поставят на ставку и будут работать дальше.Карантин по украински.((((((
показати весь коментар
13.07.2020 14:38 Відповісти
Поліція протягом вихідних закрила 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування, які порушували правила карантину, - МВС - Цензор.НЕТ 6116
показати весь коментар
13.07.2020 14:40 Відповісти
Всі птєнці Кернеса під одним дахом?
показати весь коментар
13.07.2020 15:02 Відповісти
Оце мєнтам лафа підвалила. Адже всі подібні заклади порушують карантин.
показати весь коментар
13.07.2020 14:40 Відповісти
Бари зачинені, напої знищені.
показати весь коментар
13.07.2020 14:57 Відповісти
Достаточно спорное решение кабмина.
Копов жалко.
показати весь коментар
13.07.2020 15:06 Відповісти
А цікаво закрили гадюшник де відпочивав епічний синок "потужного міністра" Сабакова на дні народження в Харкові?
показати весь коментар
13.07.2020 15:15 Відповісти
Бабло в бюджет потекло рекой.
Ничего не нарушить можно только закрывшись.
показати весь коментар
13.07.2020 15:35 Відповісти
 
 