Поліція протягом вихідних закрила 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування, які порушували правила карантину, - МВС. ВIДЕО
Найбільше порушень правоохоронці зафіксували в місті Київ (19 фактів), Сумській (17 фактів) і Львівській (11 порушень) областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Щоб проконтролювати дотримання власниками розважальних закладів встановлених карантинних обмежень, протягом 11 і 12 липня поліцейські провели по всій території України відповідні перевірки.
Всього за результатами перевірок призупинено роботу 143 закладів, серед яких 42 нічні клуби і 101 заклад громадського харчування.
Загалом впродовж відпрацювань поліцейські склали 102 адміністративні протоколи, з них 100 – за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення правил щодо карантину людей), ще два протоколи – за ст. 185 КУпАП (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця).
