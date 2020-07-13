Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли. ВIДЕО
Вахтовики, що працюють на будівництві Амурського газопереробного заводу "Газпрому", який входить до російського проєкту "Сила Сибіру", влаштували погром на місці майбутнього підприємства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нову газету, причиною стала тримісячна затримка зарплати. На знак протесту вахтовики закидали камінням один з офісів підприємства, розбили вікна і зламали кондиціонер. Їм вдалося проникнути і всередину будівлі, де вони також влаштували безлади.
За повідомленнями в соціальних мережах, бійці Росгвардії, які прибули на місце погромів, змушені були виїхати.
Також дивіться: У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала. ФОТОрепортаж
Топ коментарі
+95 Igor L
показати весь коментар13.07.2020 15:29 Відповісти Посилання
+80 sharaban
показати весь коментар13.07.2020 15:21 Відповісти Посилання
+75 Рома Маестро
показати весь коментар13.07.2020 15:26 Відповісти Посилання
Особливо сподобалося "погода испортилась" - Тенгер (Тенгрі) це бог неба у алтайських (тюркських і монгольських) народів... Тому оце "Тенгер х*йсрав" звучить практично українською
"Тайное соглашение" теж файно )))))
раніше і самі турки працювали на будівництві по обісРашці, але зараз це невигідно, доходи на паРаші вже давно нижчі, ніж у Польщі чи в Китаї.
https://www.obozrevatel.com/society/antonenko-zayavil-o-vozmozhnoj-podgotovke-ego-ubijstva-video-obrascheniya-riffmastera.htm
https://uainfo.org/blognews/1594665611-ministr-oborony-taran-provalivaet-postavki-***********.html
Встречный вопрос,а ты какого хрена кацапию с больших букв пишешь?))
Рашка,Рашка--хуйня это собачья.Кацапия она и за поребриком кацапия!!
Всю росгвардию(у немцев SS) в штыки!!
Так и на портрет Фуйла плюнуть могут
Граждане не будьте лохами заключайте трудовые договора)
С кацапами?))
Ты что,румын,перетрудился на стройке?
На любом рулоне туалетной бумаги можно найти их трудовой договор, особенно после прямого назначения там все печати и росписи.
Не чуди,иди поспи отдохни))
Это тот который великий негритянский поэт и писатель???))))
Так он ещё глубже зарылся в землю))