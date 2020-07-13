Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли. ВIДЕО

Вахтовики, що працюють на будівництві Амурського газопереробного заводу "Газпрому", який входить до російського проєкту "Сила Сибіру", влаштували погром на місці майбутнього підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нову газету, причиною стала тримісячна затримка зарплати. На знак протесту вахтовики закидали камінням один з офісів підприємства, розбили вікна і зламали кондиціонер. Їм вдалося проникнути і всередину будівлі, де вони також влаштували безлади.

За повідомленнями в соціальних мережах, бійці Росгвардії, які прибули на місце погромів, змушені були виїхати.

Також дивіться: У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала. ФОТОрепортаж