Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли. ВIДЕО

Вахтовики, що працюють на будівництві Амурського газопереробного заводу "Газпрому", який входить до російського проєкту "Сила Сибіру", влаштували погром на місці майбутнього підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нову газету, причиною стала тримісячна затримка зарплати. На знак протесту вахтовики закидали камінням один з офісів підприємства, розбили вікна і зламали кондиціонер. Їм вдалося проникнути і всередину будівлі, де вони також влаштували безлади.

За повідомленнями в соціальних мережах, бійці Росгвардії, які прибули на місце погромів, змушені були виїхати.

Автор: 

Топ коментарі
+95
Чудна російська мова у виконанні російських мешканців, я нічого не розібрав крім матів. І цю російську мову хочуть ввести в Україні в якості офіційної? Російська мова це примітивна дикунська матерна мова, мужицький мат, який був заборонений для використання в присутності дам! Сам російський імператорський двір розмовляв німецькою та французькою і Боже борони комусь почати говорити російським мужицьким матом в присутності дворян! Тільки Пушкін почав придумувати нематерні російські слова які і стали ******** російською мовою, але ця мова вийшла доволі штучною, бо Пушкін був ще той "філолог" і часто писав стихи правдивим мужицьким матом!
13.07.2020 15:29 Відповісти
+80
Денег нет, но вы держитесь
13.07.2020 15:21 Відповісти
+75
Вахтовики, работающие на строительстве российского газопровода "Сила Сибири", устроили погром, требуя выплатить трехмесячную задолженность по зарплате - Цензор.НЕТ 180
13.07.2020 15:26 Відповісти
Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли - Цензор.НЕТ 1079
13.07.2020 23:16 Відповісти
Ой, яка чудова та монгольська мова! Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли - Цензор.НЕТ 6935
Особливо сподобалося "погода испортилась" - Тенгер (Тенгрі) це бог неба у алтайських (тюркських і монгольських) народів... Тому оце "Тенгер х*йсрав" звучить практично українською
"Тайное соглашение" теж файно )))))
14.07.2020 01:31 Відповісти
А мне понравилось "https://www.instagram.com/p/CBSvJGsD9sf/?igshid=bebdl43npsfu капремонт выполнен не вовремя и некачественно "
14.07.2020 08:42 Відповісти
по базару чётка понятно, шо гутарят рузге... славяне итить. братья, мля...
13.07.2020 22:22 Відповісти
из рузьке языка услышал там только "Ой, б..."))))Вот они какие, эти самые рузьке, которые говорят по-таджикски)))
13.07.2020 22:48 Відповісти
"Сила Сибири" банкрот, об этом ещё Немцов предупреждал, что газ будут качать в Китай даром
13.07.2020 22:58 Відповісти
Это узбеки. Там почти всё "узбеками и таджиками" сейчас строится. Все кто пишет бред, что это турки, смею напомнить, слов: "ой б#ля" турки знать не знают. Турки из русских слов знают только- " Эй Наташа давай-давай".
13.07.2020 23:06 Відповісти
контора, підрядник- турецька, а робітників набирає з центральної Азії, так дешевше.
раніше і самі турки працювали на будівництві по обісРашці, але зараз це невигідно, доходи на паРаші вже давно нижчі, ніж у Польщі чи в Китаї.
13.07.2020 23:52 Відповісти
после обвала рубля, уже люди и с центр. Азии носом воротят. Но едут ещё пока, т.к. дома совсем с работой плохо, а в Польшу и Китай их не пускают.
14.07.2020 00:02 Відповісти
Да, это правда, как правда и то, что куча узбеков уже и в Америке обосновалась, на паРаше в плане заработков молодым делать уже нечего, только пожилым, кто не хочет или не может ничего менять и ездит по привычным уже местам, повторюсь,на расске федераске все хреново и для самих рассеян и с работой и с доходами, седьмой год все ухудшается.
14.07.2020 07:19 Відповісти
В армии при совке самые *****.стые и шебутные были узбеки и азербайджанцы, всегда толпой нападают, да и было их больше всего в полку, было кому руцкий мир защищать)
14.07.2020 09:55 Відповісти
Самый писец - это рассеянский северный Кавказ,по сравнению с ним,, азеры культурные люди и цивилизованный народ.
14.07.2020 11:54 Відповісти
Особо с ними не сталкивался.
14.07.2020 13:50 Відповісти
громада...! трохи не в тему але важливо-
https://www.obozrevatel.com/society/antonenko-zayavil-o-vozmozhnoj-podgotovke-ego-ubijstva-video-obrascheniya-riffmastera.htm
14.07.2020 00:33 Відповісти
і ще таке-
https://uainfo.org/blognews/1594665611-ministr-oborony-taran-provalivaet-postavki-***********.html
14.07.2020 00:36 Відповісти
бендерівці?
14.07.2020 00:47 Відповісти
Китайцы взбунтовались?
14.07.2020 01:12 Відповісти
Судячи з вимови, "вахтовики" родом із дуже середньої азії чи Кавказу.
14.07.2020 01:19 Відповісти
з Узбекистану, а підрядник, на якого вони працюють і який їм затримує зарплату, турецька фірма.
14.07.2020 07:21 Відповісти
Руськие майданутые скачат...
14.07.2020 01:58 Відповісти
чота в твоих словах нет уважения к ценностям Майдана... а ведь благодаря ему ты сейчас живешь...
14.07.2020 07:42 Відповісти
Росгвардия: Ну и хрен с ним, что 3.14дарасы sраные, зато - живые!
14.07.2020 02:30 Відповісти
я не вижу там росгвардию, их очень мало. найдурніших послали гірстку.
14.07.2020 14:51 Відповісти
так вот ты какой,"великий и могучий" русский язык...
14.07.2020 06:34 Відповісти
Революцию в России будут делать исконно русские народы,узбеки,таджики,китайцы)))))
14.07.2020 08:46 Відповісти
А чому така повага до обісРашки? Чому з великої літери пишете самоназву сраної раші-паРаші?
14.07.2020 09:41 Відповісти
Дружище,это транслит так выдал,а я просто не проверил))
Встречный вопрос,а ты какого хрена кацапию с больших букв пишешь?))
Рашка,Рашка--хуйня это собачья.Кацапия она и за поребриком кацапия!!
15.07.2020 23:33 Відповісти
Рафшан и Джамшут разбушевалсо, насяльника!
14.07.2020 08:57 Відповісти
разбили окно и кондиционер!!!Ужас!!
Всю росгвардию(у немцев SS) в штыки!!
Так и на портрет Фуйла плюнуть могут
14.07.2020 09:37 Відповісти
Это русскому Ване можно безнаказанно зарплату не заплатить, а у этих сразу Аллах акбар.
14.07.2020 09:59 Відповісти
Мабуть Росія розвалиться.................... скоро.
14.07.2020 10:20 Відповісти
это ты типа съязвил? лапоть,подкалывать свою жОну-матреху будешь. и запомни, самоназвание обосРашки здесь с заглавной буквы не пишут, уважать рашу-паРашу украинцам не за что.
14.07.2020 11:51 Відповісти
Вахтовики не настоящие! турки какие-то!
14.07.2020 10:26 Відповісти
Турки??? Это россияне, боюсь что буряты!
14.07.2020 11:39 Відповісти
Ти що, ніколи справжнього кацапа не бачив?
14.07.2020 15:06 Відповісти
Вот она Сила Лоха Сибири.... Гвардия бежала, будка повержена, кондиционер капитулировал - это победа! Теперь вопрос: а будет ли в принципе выплачена зарплата?
Граждане не будьте лохами заключайте трудовые договора)
14.07.2020 11:38 Відповісти
С кем??
С кацапами?))
Ты что,румын,перетрудился на стройке?
На любом рулоне туалетной бумаги можно найти их трудовой договор, особенно после прямого назначения там все печати и росписи.
Не чуди,иди поспи отдохни))
15.07.2020 23:41 Відповісти
Пушкін із труни не виліз від такої російської?
14.07.2020 15:05 Відповісти
Пушкин?))
Это тот который великий негритянский поэт и писатель???))))
Так он ещё глубже зарылся в землю))
15.07.2020 23:43 Відповісти
Так
Вахтовики, які будують російський газопровід "Сила Сибіру", влаштували погром, вимагаючи виплатити зарплату. "Росгвардійці", що прибули для придушення бунту, втекли - Цензор.НЕТ 1555
16.07.2020 11:04 Відповісти
"Войско взбунтовалось! Говорят- царь ненастоящий!" (с)
14.07.2020 15:18 Відповісти
базарят на чистом руцком
15.07.2020 12:49 Відповісти
Румын тебя на стройке зачал по пьянке теперь у тебя на кривом глазу румынские флаги мерещатся. Ты в школе сколько географических карт скурил бабуин цензоровский?
16.07.2020 14:51 Відповісти
