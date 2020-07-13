Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Російський актор сьогодні прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Франкфурта і намагався обдурити українських прикордонників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Під час розмови чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування окупованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє перебування на одному з фестивалів в окупованому Криму торік.
"Як з'ясувалося, актор брав участь у зйомках фільму "Балканський кордон", які проходили в тому числі на тимчасово окупованому півострові. Фільм, до речі, отримав субсидію від Мінкультури РФ", - сказано в повідомленні.
В Україну, за словами чоловіка, прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться. Українські прикордонники поставили російському акторові штамп про трирічну заборону на в'їзд у нашу країну.
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https://kino-teatr.ua/person/pampushnyiy-anton-2675.phtml
https://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=14794&PROP_NAME=SPRAV_AKTER
А в статье говорится об актеришке 1982 года.
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/18486/works/
Если хочешь наехать - давай железобетонный пруф (скан паспорта, свид. о рожд.), а не линки на сайты.
# Нехай_ щастить.
или там два серба играли, на всю голову ватные *****.
короче, ватная срань, убогие актеры погорелого театра, валите нахрен.
могли бы и сразу на лет 10 поставить запрет, Украина только бы выиграла от этого, чай не Лоренс Оливье или Богдан Ступка, так убогие клоуны, как и шмаркля, невелика потеря.
Мене особисто "задовбала" заборона на 3 роки. Чому не навічно? Або хоча б років на 25?
Антон Пампушный
Родился: 5 мая 1982 года
Рост: 1м 85 см
место рождения: https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0%2C%C0%F1%F2%E0%ED%E0/ Астана , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0/ СССР (https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED/ Казахстан )
супруга: https://www.kinopoisk.ru/name/2340028/ Моника Госсманн
«Драка произошла июньским вечером в Таллине. Украинская активистка Валентина Бардакова возвращалась вместе с мужем в гостиницу после прогулки. Она заметила на улице кинорежиссера Станислава Говорухина, который подписал письмо Путину о поддержки присоединения Крыма к России. Бардакова в вежливом тоне поздоровалась и решила узнать причину подписания письма Говорухиным.
В ответ она услышала брань в стиле «фашисты», «бандеровцы», «ничтожества». Завязалась словесная перепалка. В этот момент подбежал пьяный актер Федор Добронравов и ударом повалил мужа Бардаковой на землю.
https://tv.ua/news/893873-pyanyjj-fedor-dobronravov-gonyal-sumasshedshikh-po-tallinu
Їздять в Крим всі хто забажає. І їдуть за законами Росії.
нормальные люди здесь не пишут название обосРашки с заглавной буквы - это во-первых.
а во-вторых - для Украины и для почти всех остальных стран в аннексированном Крыму действуют законы Украины, так как это территория Украины.
хочет какая кацапсина нормально въехать в Крым, пущай пересекает линию разграничения только с территории Украины, все остальное- нарушение и потакание оккупанту.
нарушил закон Украины? топай обратно за поребрик. что из этого тебе не ясно, андруша?
Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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слетаются как мухи.
.Киздуйте в Абхазию
Норильск Прыднестровье
Некуй шастать