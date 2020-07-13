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Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російський актор сьогодні прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Франкфурта і намагався обдурити українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час розмови чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування окупованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє перебування на одному з фестивалів в окупованому Криму торік.

"Як з'ясувалося, актор брав участь у зйомках фільму "Балканський кордон", які проходили в тому числі на тимчасово окупованому півострові. Фільм, до речі, отримав субсидію від Мінкультури РФ", - сказано в повідомленні.

В Україну, за словами чоловіка, прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться. Українські прикордонники поставили російському акторові штамп про трирічну заборону на в'їзд у нашу країну.

Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 01
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено вїзд в Україну, - Держприкордонслужба 02

Автор: 

актор (144) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) заборона (1460) росія (65800)


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Топ коментарі
+17
Если бы был коршем шмаркли, ему бы СБУ разрешила.
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13.07.2020 17:36
+17
А на *** морду замазали ? Конспірація, блін !
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13.07.2020 17:48
+12
пох на козломордого
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13.07.2020 17:39
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антон пампушный
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13.07.2020 17:35 Відповісти
не лысый куценка же ж...
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13.07.2020 17:43 Відповісти
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9286
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13.07.2020 21:14 Відповісти
А на *** морду замазали ? Конспірація, блін !
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13.07.2020 17:48 Відповісти
Та ******* уже.
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13.07.2020 20:48 Відповісти
В нете пишут, что пампушок 1980 года ...
https://kino-teatr.ua/person/pampushnyiy-anton-2675.phtml

https://www.proficinema.ru/guide/index.php?ID=14794&PROP_NAME=SPRAV_AKTER

А в статье говорится об актеришке 1982 года.
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13.07.2020 21:55 Відповісти
Хреновый у тебя тырнет.5 мая 1982года
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/18486/works/
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13.07.2020 22:25 Відповісти
А может у тебя мозги хреновые.
Если хочешь наехать - давай железобетонный пруф (скан паспорта, свид. о рожд.), а не линки на сайты.
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14.07.2020 09:42 Відповісти
А первая ссылка вообще аут.7мая и 5 октября
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13.07.2020 22:27 Відповісти
Если бы был коршем шмаркли, ему бы СБУ разрешила.
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13.07.2020 17:36 Відповісти
покрывают наших врагов.
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13.07.2020 19:58 Відповісти
пох на козломордого
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13.07.2020 17:39 Відповісти
Кацапка, спєрдоляй!
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13.07.2020 17:40 Відповісти
Пусть что хочет на себя ложит, в мордоре.

# Нехай_ щастить.
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13.07.2020 17:41 Відповісти
ты, в знак солидарности, тоже можешь наложить на себя руки...и пару кацапов, дружков своих прихвати на тот свет. Будете в буру на пары резаться на том свете)))
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13.07.2020 17:46 Відповісти
Надо установить порядок. Или запрещать всем, кто заезжал в Крым со стороны Московии, или только мальчикам, а девочкам можно. А так как это регулируется сейчас этому дала, а этому не дала не пойдёт. Ни в Московии, ни в Украине не поймут. Запад уже давно не понимает, что тут происходит.
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13.07.2020 17:40 Відповісти
кацапа, следи за лопатоприемником, горец уральский. Здесь антисемитизм не проходит...
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13.07.2020 17:55 Відповісти
Хто б ще наших малоросів не впускав назад, які у 2018 у мАскву їздили на члєніна пасматреть та на червоному цвинтарі сфоткатися. Інстаграм всьо знає та демонструє.
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13.07.2020 17:48 Відповісти
В Воронеже аспирант убил и расчленил профессора
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13.07.2020 17:51 Відповісти
хотел ум похитить из головы и вставить себе в ум вместо своего ума?
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13.07.2020 17:57 Відповісти
просто он не снимался в киноподелках вавы ссыкливого
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13.07.2020 17:51 Відповісти
или кацап(явно с украинскими корнями, кстати) из Казахстана Пампушный,
или там два серба играли, на всю голову ватные *****.
короче, ватная срань, убогие актеры погорелого театра, валите нахрен.
могли бы и сразу на лет 10 поставить запрет, Украина только бы выиграла от этого, чай не Лоренс Оливье или Богдан Ступка, так убогие клоуны, как и шмаркля, невелика потеря.
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13.07.2020 18:00 Відповісти
летал в сЕмфирополь
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13.07.2020 18:01 Відповісти
вже і забули назви українських міст.
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13.07.2020 18:01 Відповісти
просто безграмотное ватное кацапьё. ))
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13.07.2020 18:02 Відповісти
Подивіться на відео. Текст не кацапйо писало.
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13.07.2020 18:10 Відповісти
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5347
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13.07.2020 18:10 Відповісти
"Российскому актеру, посещавшему оккупированный Крым, на три года запрещен въезд в Украину..."

Мене особисто "задовбала" заборона на 3 роки. Чому не навічно? Або хоча б років на 25?
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13.07.2020 18:02 Відповісти
а почему не говорят кто это? странно как то)))
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13.07.2020 18:12 Відповісти
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6231

Антон Пампушный

Родился: 5 мая 1982 года
Рост: 1м 85 см
место рождения: https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0%2C%C0%F1%F2%E0%ED%E0/ Астана , https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED%2C%D1%D1%D1%D0/ СССР (https://www.kinopoisk.ru/lists/m_act[location]/%CA%E0%E7%E0%F5%F1%F2%E0%ED/ Казахстан )
супруга: https://www.kinopoisk.ru/name/2340028/ Моника Госсманн
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13.07.2020 18:13 Відповісти
Та пох..... пох.....поххх..................................................уй.......уй.....уй.. хто це!!!!!
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13.07.2020 18:33 Відповісти
супруга жидовка, а он сам казах, ах-ах!!!
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13.07.2020 22:01 Відповісти
Не снимался в Сватах и не скакал на 1+1поэтому запретили. Зато Добронравову который Украину грязью поливал и в Крыму выступал разрешено в Украину въезжать
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13.07.2020 18:19 Відповісти
Звезда сериала https://tv.ua/news/pobediteli-narodnojj-premii-telezvezda-2013-svaty-nachinayut-i-vyigryvayut-49101/ Сваты актер https://tv.ua/news/semki-svatov-7-otlozhili-do-oseni-51627/ Федор Добронравов в ночь на 15 июня принял участие в избиении украинской семейной пары в одном из летних кафе Таллина, столицы Эстонии.
«Драка произошла июньским вечером в Таллине. Украинская активистка Валентина Бардакова возвращалась вместе с мужем в гостиницу после прогулки. Она заметила на улице кинорежиссера Станислава Говорухина, который подписал письмо Путину о поддержки присоединения Крыма к России. Бардакова в вежливом тоне поздоровалась и решила узнать причину подписания письма Говорухиным.

В ответ она услышала брань в стиле «фашисты», «бандеровцы», «ничтожества». Завязалась словесная перепалка. В этот момент подбежал пьяный актер Федор Добронравов и ударом повалил мужа Бардаковой на землю.

https://tv.ua/news/893873-pyanyjj-fedor-dobronravov-gonyal-sumasshedshikh-po-tallinu
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13.07.2020 18:37 Відповісти
Замечательно, первое пошло, мудилоГоворухино так бедное страдало в Одессе от бендеривцив, / да, кстати, неплохо было бы поднять хроники, может, действительно его пружинили бессарабы из Бендер/, что решило, ну нах, лучше к Александрову песни послушать. И тут нарисовалось ещё одно животное. Ну что, Пиодор Пидронравов, готовь место в оркестре.
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13.07.2020 19:25 Відповісти
ГрязьПром начал Майдан после Хабаровска,пойдет волна... РАБссия встает с колен
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13.07.2020 18:24 Відповісти
Встанет (может быть) когда кол в заднице из железного дерева у нее сгниет
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13.07.2020 21:50 Відповісти
Дешеві понти.
Їздять в Крим всі хто забажає. І їдуть за законами Росії.
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13.07.2020 18:24 Відповісти
РАБссия...пиши правильно баклажан долбанный
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13.07.2020 18:26 Відповісти
за законами Росії



нормальные люди здесь не пишут название обосРашки с заглавной буквы - это во-первых.
а во-вторых - для Украины и для почти всех остальных стран в аннексированном Крыму действуют законы Украины, так как это территория Украины.
хочет какая кацапсина нормально въехать в Крым, пущай пересекает линию разграничения только с территории Украины, все остальное- нарушение и потакание оккупанту.
нарушил закон Украины? топай обратно за поребрик. что из этого тебе не ясно, андруша?
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13.07.2020 18:43 Відповісти
Мне больше не понятно, зачем вообще подобный ему скот прётся в Украину ? Ну если ты упоротый ватник, ненавидишь Украину и открыто срёшь на украинские законы, зачем в Киев-то ехать ?! Ну и ехал бы себе в какую-нибудь Воркуту или Нарьян-Мар
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13.07.2020 22:22 Відповісти
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5001
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13.07.2020 18:29 Відповісти
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8180
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13.07.2020 18:30 Відповісти
Нах........нах.....наххх.........нахххххххх...наххххххххх.....................................уй...уй...уй...!!!!!!!!!!
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13.07.2020 18:31 Відповісти
Ну вот зачем этот идиотизм с замазыванием морды? И так ясно из новости, что это Антон Пампушный (фамилия-то какая!):

Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9841
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13.07.2020 18:33 Відповісти
Зато - никаких претензий к сайту...
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13.07.2020 18:39 Відповісти
Держприкордонслужбі ганьба!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Використання українскої мови обов'язкове для службовців цієї структури. Чому вони спілкуються не державною мовою?????? Це неприпустимо.
Ганьба !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.
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13.07.2020 18:55 Відповісти
А то дійсно ! Чому сь кацапи на кацапському кордоні ніхріна не розмовляють з украінцми укр. мовою
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13.07.2020 19:01 Відповісти
Та ні, пояснення повинно надавалися мовою, зрозумілою порушники. При чому під підпис:"Я, тоха пампушний, повідомлений про те.....і далі по тексту". Якщо прикордонник зможе розтлумачити - добре, Ні-викликає спєціаліста-ьлумача.
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14.07.2020 09:41 Відповісти
Гут, коротко і ясно
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13.07.2020 18:57 Відповісти
чем-то зеленым здесь намазано
слетаются как мухи.
.Киздуйте в Абхазию
Норильск Прыднестровье
Некуй шастать
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13.07.2020 19:05 Відповісти
Крим - це Україна...Хто туди приїде,більше в Україну не приїде...
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13.07.2020 19:08 Відповісти
Это Зеленский его не пустил, падлу такую.
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13.07.2020 19:34 Відповісти
Зе, может хватит уже проявлять гуманность к нашим врагам и закрывать ихние паскудные морды???
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13.07.2020 20:43 Відповісти
Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4777
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13.07.2020 21:29 Відповісти
 
 