Російському актору, який відвідував окупований Крим, на три роки заборонено в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Російський актор сьогодні прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом із Франкфурта і намагався обдурити українських прикордонників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Під час розмови чоловік 1982 року народження навідріз відмовлявся визнати відвідування окупованої Росією української території. Згодом він не зміг пояснити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" своє перебування на одному з фестивалів в окупованому Криму торік.

"Як з'ясувалося, актор брав участь у зйомках фільму "Балканський кордон", які проходили в тому числі на тимчасово окупованому півострові. Фільм, до речі, отримав субсидію від Мінкультури РФ", - сказано в повідомленні.

В Україну, за словами чоловіка, прибув також для зйомок, але найближчим часом це йому не вдасться. Українські прикордонники поставили російському акторові штамп про трирічну заборону на в'їзд у нашу країну.



