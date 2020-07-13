У Чернівцях горить підприємство з виробництва полімерного взуття і труб, - ДСНС. ВIДЕО
Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Чернівцях на підприємстві з виробництва полімерного взуття і труб.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"13 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Чернівцях по вул. Прутська 29, на 3 і 4 поверхах чотириповерхової виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа. Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м. О 16:31 пожежу було локалізовано", - сказано в повідомленні.
До гасіння пожежі залучено 49 осіб і 16 одиниць техніки (зокрема пожежний поїзд), з них від ДСНС 38 пожежників та 11 одиниць техніки.
Попередньо жертв і постраждалих немає.
Топ коментарі
+9 саша паламарчук
показати весь коментар13.07.2020 19:32 Посилання
+7 Tesoro Malu
показати весь коментар13.07.2020 19:46 Посилання
+6 Игорь 4397
показати весь коментар13.07.2020 19:25 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
...сгорело здесь конкретно,но .плягдепена?, вместо тупо воды и нехилом ветерке...
В своё время писали притензию "Розме". Гулял диаметр 20 мм по длине. Но лидером брака было "ППР колено 20/90*" с перегородкой в середине. Ребята попали попали без опресовки водопровода в крутой квартире. Со стен выковвыряли 4 глухих колена. Ща вроде брака не стало.
Претензию. Опрессовки. Выковыряли.
++++
Так никто такого подвоха не ожидал.
Их драли не за то что не заметили. Почему после опрессовки (которая показала отсутствие падения давления) не сняли заглушки и не увидели что в постирочной из горячей воды ничего не течёт, и течь не будет.
Где то фотография болтается.
Вся фирма после этого пол года в трубы и детали дула.
Чёрт однако....