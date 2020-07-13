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У Чернівцях горить підприємство з виробництва полімерного взуття і труб, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Чернівцях на підприємстві з виробництва полімерного взуття і труб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"13 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Чернівцях по вул. Прутська 29, на 3 і 4 поверхах чотириповерхової виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа. Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м. О 16:31 пожежу було локалізовано", - сказано в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 49 осіб і 16 одиниць техніки (зокрема пожежний поїзд), з них від ДСНС 38 пожежників та 11 одиниць техніки.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чотириповерхова виробнича будівля горить у Чернівцях. Площа пожежі - 2 тис. кв.м. ФОТО

Автор: 

пожежа (4350) Чернівці (562) ДСНС (5136)


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Топ коментарі
+9
В Черновцах горит предприятие по производству полимерной обуви и труб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6062
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13.07.2020 19:32
+7
А наш бедоносец не хочет в Москву смотаться на выходные?
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13.07.2020 19:46
+6
Бедоносец давно там был?
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13.07.2020 19:25
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Ой лишенько, то як тепер диверсанти будут работать? Де ж їм тепер сині шльопки дістати?
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13.07.2020 19:15 Відповісти
Бедоносец давно там был?
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13.07.2020 19:25 Відповісти
В Черновцах горит предприятие по производству полимерной обуви и труб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6062
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13.07.2020 19:32 Відповісти
Не нравится все это,но в этом что-то есть..
...сгорело здесь конкретно,но .плягдепена?, вместо тупо воды и нехилом ветерке...
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13.07.2020 19:41 Відповісти
Зе атеїст, як він сам говорить, але.., але він вірить у паранормальне, тому можливі сторонні енергії, яким Зе не може дати ладу
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13.07.2020 19:56 Відповісти
Абы никто не погиб, а погорелое возобновят.
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13.07.2020 19:28 Відповісти
Хороший экструдер или термопласт-автомат стоит тоже хорошо, так что не факт. Хорошо хоть никто не сгорел.
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13.07.2020 19:30 Відповісти
То понятно, но и цеха простаивать не будут.
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13.07.2020 19:39 Відповісти
Ну, если у них задел или запас, то это хорошо. В любом случае надеюсь, что никто не потеряет работу и так далее.
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13.07.2020 20:16 Відповісти
Та я не знаю есть там задел, чи нема, но если сами не потянут, то цех можно сдать в аренду - я про это. А вообще пожар конечно никому не пожелаешь.
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13.07.2020 20:52 Відповісти
про черные-черные-Черновцы уже шутили?
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13.07.2020 19:28 Відповісти
полимерной обуви?
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13.07.2020 19:33 Відповісти
К полимерной относят обувь, верх которой изготовлен целиком из резины - однородной или модифицированной сополимерами, из пластических масс, а также обувь резинотекстиль-ную. В быту ее используют главным образом для защиты ног от влаги, холода и других воздействий и надевают как поверх другой обуви, так и непосредственно на ногу.
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13.07.2020 19:41 Відповісти
Очень нужную продукцию производит завод
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13.07.2020 19:37 Відповісти
Там орендуют хз сколько кв.м. ...
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13.07.2020 19:44 Відповісти
"Розма" после того как донецкий "Дак" перешел на выпуск труб большого диаметра, есть крупнейший в Украине конкурент турецкой продукции. Трубы ППР - полипропиленовые.

В своё время писали притензию "Розме". Гулял диаметр 20 мм по длине. Но лидером брака было "ППР колено 20/90*" с перегородкой в середине. Ребята попали попали без опресовки водопровода в крутой квартире. Со стен выковвыряли 4 глухих колена. Ща вроде брака не стало.
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13.07.2020 19:57 Відповісти
А чё ошибки не исправляются?

Претензию. Опрессовки. Выковыряли.
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13.07.2020 20:02 Відповісти
Это что у них робот паял, что не увидел перегородку?
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13.07.2020 20:10 Відповісти
Подразумевается что её там быть не должно (видать просто плохое смыкание формирующих пуансонов было на пресс-форме, кто-то при изготовлении этих колен банально не доглядел).
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13.07.2020 20:22 Відповісти
Подразумевается что её там быть не должно.
++++

Так никто такого подвоха не ожидал.
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13.07.2020 20:26 Відповісти
Да знаю как это бывает, сам пять лет с этими резино-пластмассовыми делами дело имел. Разик у нас конструкторы нарисовали маленькое колечко, миллиметров 5-7 по наружке, только была одна закавыка: внутренниий диаметр должен был быть без следов разьёма, а значит пресс-форма должна иметь разьём не с торца детали, а под 45 градусов. Ох, сколько же этих пресс-форм выточили наш инструментальщики, чтобы сделать хоть одну.....
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13.07.2020 20:34 Відповісти
Монтажники походу были спецы, только пьяный не мог увидеть при пайке колена перегородку, а по сути могли крутэлыку ппр и хорошего производителя поставить.
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13.07.2020 20:37 Відповісти
Так спаять то получиться, с этим то проблем не будет (в оба колена впаиваемые трубы войдут), а перегородку увидеть весьма проблематично (особенно если специально не присматриваться, тем более на 20й трубе, она же тонкая, там и не видно толком ничего).
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13.07.2020 20:43 Відповісти
Та видно там всё, вот в руках держу, да и сам паял неоднократно, короче надо быть рукожопым слепым или пьяным)
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13.07.2020 20:46 Відповісти
Нет, не робот. Сергей с Колей.
Их драли не за то что не заметили. Почему после опрессовки (которая показала отсутствие падения давления) не сняли заглушки и не увидели что в постирочной из горячей воды ничего не течёт, и течь не будет.
Где то фотография болтается.

Вся фирма после этого пол года в трубы и детали дула.
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13.07.2020 20:34 Відповісти
А наш бедоносец не хочет в Москву смотаться на выходные?
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13.07.2020 19:46 Відповісти
Миссия невыполнима)
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13.07.2020 20:12 Відповісти
Осел в недавнем времени не посещал случайно это предприятие?
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13.07.2020 19:47 Відповісти
Резонно,не помешло б.... с концами...
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13.07.2020 19:48 Відповісти
*это к Tesoro Malu
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13.07.2020 19:51 Відповісти
Там ещё и предприятия какие-то есть? А было впечатление, что эта буковинская область буквально оптом, вся, работает за разными поребриками на заробитках.
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13.07.2020 19:56 Відповісти
Что-то было.. уже почти ни... нет,но не хуже,чем у других и это тоже не тешит...а проребрики с оптом в заробитчанх-это кабы высер на Буковину,не?
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13.07.2020 20:16 Відповісти
Реалии таковы: буковинцы - оптовые поставщики заробитчан за поребрики. Тут никто, кроме тебя, и не спорит
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13.07.2020 20:27 Відповісти
Там прямо напроти машзавод, що виробляє бурові установки.
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13.07.2020 20:38 Відповісти
І заробітчани не за поребрик, а швидше в Італію. За поребрик Буковина до 2014 гнала фрукти і горіхи, це да.
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13.07.2020 20:39 Відповісти
Ну я вообще-то особо и не спорю,я просто по высказыванию тобой об "оптовых буковинских поставщиков",може горiхiв Чи насiння,соблюдай фацу...
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13.07.2020 20:38 Відповісти
8-го приехало, а 13-го пожар!
Чёрт однако....
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13.07.2020 20:44 Відповісти
 
 