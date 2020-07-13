У Чернівцях горить підприємство з виробництва полімерного взуття і труб, - ДСНС. ВIДЕО

Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу в Чернівцях на підприємстві з виробництва полімерного взуття і труб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"13 липня в ДСНС надійшла інформація, що в Чернівцях по вул. Прутська 29, на 3 і 4 поверхах чотириповерхової виробничої будівлі ТОВ "Розма" виникла пожежа. Площа пожежі становить близько 2 тис. кв. м. О 16:31 пожежу було локалізовано", - сказано в повідомленні.

До гасіння пожежі залучено 49 осіб і 16 одиниць техніки (зокрема пожежний поїзд), з них від ДСНС 38 пожежників та 11 одиниць техніки.

Попередньо жертв і постраждалих немає.

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