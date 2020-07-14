Степанов про роботу закладів освіти з 1 вересня: Розглядаємо питання навчання дітей у дві зміни. ВIДЕО

МОЗ спільно з Міносвіти працюють над правилами для нового навчального року, розглядають навчання в кілька змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов сказав під час пресбрифінгу в Києві.

"Зараз ми розробляємо правила того, як наші діти будуть навчатися з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі і такі (коли діти будуть навчатися у дві зміни). Що стосується медсестри, яка працює в школі в першу зміну, ми вважаємо, що власник закладу має розглянути це питання, яким чином на роботі перебуватиме медсестра. Скринінг температури можуть проводити й інші працівники школи. Усі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міносвіти. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - сказав він.

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