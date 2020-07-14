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Степанов про роботу закладів освіти з 1 вересня: Розглядаємо питання навчання дітей у дві зміни. ВIДЕО

МОЗ спільно з Міносвіти працюють над правилами для нового навчального року, розглядають навчання в кілька змін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Максим Степанов сказав під час пресбрифінгу в Києві.

"Зараз ми розробляємо правила того, як наші діти будуть навчатися з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі і такі (коли діти будуть навчатися у дві зміни). Що стосується медсестри, яка працює в школі в першу зміну, ми вважаємо, що власник закладу має розглянути це питання, яким чином на роботі перебуватиме медсестра. Скринінг температури можуть проводити й інші працівники школи. Усі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються спільно з Міносвіти. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) освіта (1311) Міносвіти (1420) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
а для чего две смены?шоб не дай бог случайный вирус,оставшийся от первой смены не пропадал зря?
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14.07.2020 10:42
+4
Згадую своє навчання у другу зміну. "******* гуси догори ногами" Іншого опису вражень не знайшов.
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14.07.2020 10:33
+4
Вопрос только один, а детям сделают перед 1вым сентября ПЛР тесты?
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14.07.2020 10:49
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Згадую своє навчання у другу зміну. "******* гуси догори ногами" Іншого опису вражень не знайшов.
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14.07.2020 10:33 Відповісти
Совок совком. Только коллективы надо бы разбить на части.
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14.07.2020 10:34 Відповісти
так тому і дві зміни, 30головий клас поділять навпіл.
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14.07.2020 15:04 Відповісти
Мы разрабатываем правила, а каким образом их выполнять проблема владельца учреждения - Зегениально
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14.07.2020 10:41 Відповісти
а для чего две смены?шоб не дай бог случайный вирус,оставшийся от первой смены не пропадал зря?
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14.07.2020 10:42 Відповісти
от что это было про "владельца учреждения"? МаксимкО путает школы (государственные) с тищенковскими велюрами. А родителей детей тоже в свой график загонишь?
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14.07.2020 10:45 Відповісти
отсталая тьі, у школ есть хозяин - местная громада, т.е. мер. школьі него на балансе и все ремонтьі и закупки идут от мера, МОН только подкидьівает субвенции.
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14.07.2020 15:06 Відповісти
Вопрос только один, а детям сделают перед 1вым сентября ПЛР тесты?
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14.07.2020 10:49 Відповісти
стєпанов-полєзний ідіот.
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14.07.2020 10:55 Відповісти
А как же работать ДЮСШа, басейнам,центрам позашкольного образования и т д ????
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14.07.2020 10:56 Відповісти
А как же работать ДЮСШа, басейнам,центрам позашкольного образования и т д ????
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14.07.2020 10:58 Відповісти
а чё не три!?
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14.07.2020 11:04 Відповісти
Як це може відбуватись у школах, де до карантину навчання проводилось у 2-2,5 зміни ?!
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14.07.2020 11:32 Відповісти
Поясните смысл двух смен,пжл
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14.07.2020 13:16 Відповісти
из-за путей распространения вируса - передается в ближнем контакте (менее 1 метра дистанции) всем, кто долго находится в одном помещении с зараженньім. а класьі в Украине - єто 28-35 человек. они у друг друга на голове сидят. будут делить класьі, чтобьі обеспечить расстояние между партами в 1,5 метра. возникает вернее *********** проблема - классньіх комнат и так мало, поєтому класьі переполненьі.
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14.07.2020 15:11 Відповісти
єто учитель будет пахать в две сменьі или будете набирать учителей?
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14.07.2020 15:13 Відповісти
 
 