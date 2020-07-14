Хейт політв'язнів. Як ОПУ і проросійські сили упосліджують героїв за проукраїнські погляди. ВIДЕО

Як політв'язнів, які могли б оновити патріотичний політичний фронт, хейтять поплічники Кремля? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Проросійська медіамашина регулярно здіймає хвилі ненависті проти українських політв'язнів, які не скурвились, не кланяються в ноги Медведчуку і залишаються патріотами. Так, Анатолій Шарій розкручував хейт проти Володимира Балуха. Все тому, що Балух, зокрема, тролить "шаріят", а ще - не приховує ставлення до нинішніх подій в Україні.

Тим часом, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк почав дорікати Олегу Сенцову, який 5 років провів у російських в'язницях, за те, що режисер нібито недостатньо вдячний Володимиру Зеленському. Як проросійська пропаганда "мочить" дійсно патріотичних людей, які не стануть обніматися з хедлайнерами "русского мира" в Україні?

Чому до хвилі хейтерства приєднуються люди, пов'язані з Офісом президента? І навіщо пихаті Подоляки і Єрмаки роблять все, щоб остаточно налаштувати проукраїнські рух проти Зеленського?

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