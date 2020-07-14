Партнером Коломойського з виробництва снарядів стала компанія зі США, яка обдурила завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВIДЕО

До засновників фірми "Рокит-М" - претендента на виробництво великокаліберних снарядів для української армії - входить американська компанія Gray Fox, яка зірвала в 2018-2019 роках оборонний контракт на $8,3 млн з заводом "Артем". Бенефіціарами "Рокита-М" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.

У березні 2018 року держпідприємство "Артем" підписало контракт з американською компанією Gray Fox Logistics на поставку лінії для виробництва великокаліберних снарядів. Сума контракту – 16,6 млн, передоплату в 8,3 млн американській компанії "Артем" сплатив у травні 2018 року. Термін контракту закінчився в квітні 2019 року, але обладнання так і не було поставлено, йдеться в повідомленні.

За фактом зриву контракту в червні 2019 року Служба безпеки України відкрила кримінальну справу і провела арешти чиновників, причетних до контракту. На цьому етапі справа перебуває в Національному антикорупційному бюро.

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У січні 2020 року Gray Fox International увійшла в число засновників двох компаній - "Рокит-М" і "Таргет-М". В обох компаніях Gray Fox є міноритарним акціонером. Мажоритарними виступають нафтопереробні заводи Нафтохімік Прикарпаття і НПК Галичина, а бенефіціарами - Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і їхні партнери, стверджує Bihus.info.

За даними видання, Gray Fox International і Gray Fox Logistics пов'язані, тому що Gray Fox International отримала передоплату в $8,3 млн за контрактом заводу "Артем" з Gray Fox Logistics. Також обидві американські компанії очолює Чарльз Провіні, який двічі відвідував завод "Артем".

Спільна компанія групи Коломойського і Gray Fox планує виробляти такі ж снаряди великого калібру, які повинен був виробляти завод "Артем". Але завод не може цього зробити через зрив контракту з Gray Fox на поставку обладнання, повідомляє Bihus.info.

У квітні 2020 року завод "Артем" виграв у Gray Fox арбітраж у Стокгольмі. Згідно з рішенням арбітражного суду, Gray Fox повинна повернути $ 8,3 млн передоплати українському підприємству. В ході арбітражу виявилося, що сума передоплати була розподілена між рахунками фізичних осіб і фірм, які не мають стосунку до оборонної промисловості, резюмує Bihus.info.

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