Партнером Коломойського з виробництва снарядів стала компанія зі США, яка обдурила завод "Артем" на $8,3 млн, - Bihus.info. ВIДЕО
До засновників фірми "Рокит-М" - претендента на виробництво великокаліберних снарядів для української армії - входить американська компанія Gray Fox, яка зірвала в 2018-2019 роках оборонний контракт на $8,3 млн з заводом "Артем". Бенефіціарами "Рокита-М" є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
Про це повідомляє Bihus.info, передає Цензор.НЕТ.
У березні 2018 року держпідприємство "Артем" підписало контракт з американською компанією Gray Fox Logistics на поставку лінії для виробництва великокаліберних снарядів. Сума контракту – 16,6 млн, передоплату в 8,3 млн американській компанії "Артем" сплатив у травні 2018 року. Термін контракту закінчився в квітні 2019 року, але обладнання так і не було поставлено, йдеться в повідомленні.
За фактом зриву контракту в червні 2019 року Служба безпеки України відкрила кримінальну справу і провела арешти чиновників, причетних до контракту. На цьому етапі справа перебуває в Національному антикорупційному бюро.
У січні 2020 року Gray Fox International увійшла в число засновників двох компаній - "Рокит-М" і "Таргет-М". В обох компаніях Gray Fox є міноритарним акціонером. Мажоритарними виступають нафтопереробні заводи Нафтохімік Прикарпаття і НПК Галичина, а бенефіціарами - Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов і їхні партнери, стверджує Bihus.info.
За даними видання, Gray Fox International і Gray Fox Logistics пов'язані, тому що Gray Fox International отримала передоплату в $8,3 млн за контрактом заводу "Артем" з Gray Fox Logistics. Також обидві американські компанії очолює Чарльз Провіні, який двічі відвідував завод "Артем".
Спільна компанія групи Коломойського і Gray Fox планує виробляти такі ж снаряди великого калібру, які повинен був виробляти завод "Артем". Але завод не може цього зробити через зрив контракту з Gray Fox на поставку обладнання, повідомляє Bihus.info.
У квітні 2020 року завод "Артем" виграв у Gray Fox арбітраж у Стокгольмі. Згідно з рішенням арбітражного суду, Gray Fox повинна повернути $ 8,3 млн передоплати українському підприємству. В ході арбітражу виявилося, що сума передоплати була розподілена між рахунками фізичних осіб і фірм, які не мають стосунку до оборонної промисловості, резюмує Bihus.info.
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Хотелось бы уточнение:что ещё одну линию должны были открыть?
"Сваты""Слуги народа"
а шмаркля - так, клоун.. который не способен даже продолжить начатое, и уж тем более подписать постановление на финансирование производства крупнокалиберныз снарядов))
По факту срыва контракта в июне 2019 года Служба безопасности Украины открыла криминальное дело и провела аресты чиновников, причастных к контракту. На данном этапе дело находится в Национальном антикоррупционном бюро.
при 100% своем сбу (баканов снова чертей шмаркли ловит - ему некогда?) - беня коломойша продолжает деребан денег:
Совместная компания группы Коломойского и Gray Fox планирует производить такие же снаряды крупного калибра, которые должен был производить завод "Артем". Но завод не может этого сделать из-за срыва контракта с Gray Fox на поставку оборудования.
В апреле 2020 года завод "Артем" выиграл у Gray Fox арбитраж в Стокгольме. Согласно решению арбитражного суда, Gray Fox должна вернуть $8,3 млн предоплаты украинскому предприятию. В ходе арбитража обнаружилось, что сумма предоплаты была распределена между счетами физических лиц и фирм, не имеющих отношения к оборонной промышленности
-так там воры были!
-кто тебе сказал?
-сосед! он мне вещи помог из хаты вынести!
-и где он? где вещи?
-тут только что был...
А де ж тоді були бігуси?
Той,хто налагодив постачання дефіцитних деталей до ракетної ,авіаційної техніки й ППО з ворожої території -баригосвинорчук.
Як завжди,головне-не переплутати.
Да, зе-тыпилы?
якщо вони взагалі матеріально будуть наявні, а не лише на папері...
А в статье по ссылке - "Grey Fox Logistics получила 50% аванс в размере 8,5 миллионов долларов. Но хитрость в том, что американская компания не поставляла оборудование в Украину.
По данным СБУ, представителем американской компании на самом деле является российский шпион, соблазнивший первых лиц в министерстве экономики. И тем самым он выманил у них бюджетные средства, чтобы подорвать обороноспособность Украины."
Что касается второго производителя снарядов, то конкуренция это хорошо.
Такова миссия этого криворожского говнюка.
Кстати, название Gray Fox (Серая Лиса) больше подходит мошеннической организации чем поставщику линий для производства снарядов.