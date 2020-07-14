Смертельна ДТП у Кам'янському: Subaru Forester влетів у Daewoo Lanos. ВIДЕО камер спостереження

13 липня в Кам'янському сталася ДТП: автомобіль Subaru Forester влетів у Daewoo Lanos, який зупинився в лівій смузі руху, щоб піти на розворот. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міський сайт Дніпра, обидва автомобілі після зіткнення вилетіли на смугу зустрічного руху, а Subaru за інерцією виїхав на трамвайні колії.

Водійка Subaru Forester померла в міській лікарні швидкої допомоги. Трирічну дитину, пасажира Daewoo Lanos, доставили в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню на вулиці Космічній. За словами медиків, її стан критично важкий.

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