Смертельна ДТП у Кам'янському: Subaru Forester влетів у Daewoo Lanos. ВIДЕО камер спостереження
13 липня в Кам'янському сталася ДТП: автомобіль Subaru Forester влетів у Daewoo Lanos, який зупинився в лівій смузі руху, щоб піти на розворот. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міський сайт Дніпра, обидва автомобілі після зіткнення вилетіли на смугу зустрічного руху, а Subaru за інерцією виїхав на трамвайні колії.
Водійка Subaru Forester померла в міській лікарні швидкої допомоги. Трирічну дитину, пасажира Daewoo Lanos, доставили в Дніпропетровську обласну дитячу клінічну лікарню на вулиці Космічній. За словами медиків, її стан критично важкий.
Топ коментарі
+19 Омерзительный
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+15 Зэлэный_Змий
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Казалось бы и удар не сильный был. Пристёгивайтесь и шансы на выживание будут высоки.
Забавный момент: у меня на работе есть коллега, который умнее меня раза в 3 и богаче раз в 10, а тем не менее он на серьёзных щах сомневается в ремнях и как пример приводит бородатый уникальный случай, когда водителя без ремня выбросило из авто и он остался жив. Меня в своё время эта космически глупая аргументация просто в тупик поставила и я даже не нашёлся, что ответить.
Кстати из тех коллег, с кем приходится ездить в авто, больше 80/% не пристёгиваются.
Насчет приземлится то мой знакомый в ДТП когдато с мотоцикла прыгал чтоб под машину не влететь. Говорит что все было быстро но на полуавтомате понимал что делает. Навыки у него боевых искусств были хорошие поэтому физически был готов. Так вот перепрыгнул, только когда летел крутился и ногу сильно распанахал где колено кожу сорвало и мяско сбоку. Ну в принципе главное что тогда остался жив.
Скорость столкновения была не высокой, мер к торможению она не предпринимала.
Водитель задела рукой при ударе.
Аварийка не работала.
торможение как такогово не было.
Смотри замедленное видео.
как же подогнать это ДТП под извращённую логику зедепутатов, которые лабают законы в отрыве от реальности?
Прямая дорога, перекрестка нет, на фига там разворот?
Наши конченые дроги с такой же конченой разметкой, которые не помогают движению, а всячески усложняют его
Там должна быть двойная сплошная вплоть до светофорного перекрестка, на котором и должно проводить разворот и движение в противоположном направлении.
может не надо языком трепать ?
хоча якщо його не закріпити як положено, то так можна в ньому політати.