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"Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться": "слуга народу" Нікітіна обговорює з помічником підготовку до місцевих виборів у Запорізькій області. ВIДЕО

Народна депутатка від "Слуги народу" Марина Нікітіна, яка обиралася по 82-му округу в Запорізькій області, обговорювала зі своїм помічником, юристом Андрієм Каверіним місцеві вибори в Запорізькій області.

Про це повідомляють "Букви", передає Цензор.НЕТ.

Каверін Андрій: Є Наталя Никитюк зі Степового. Йшла від сивочолого гетьмана (Петра Порошенка. Ред.).

Марина Нікітіна: Ні, не до мене. Я контакт скинула.

Каверін: Зараз на мене все скинуть, як на Мар'яну.

Нікітіна: Ні. Я добазарилися.

Каверін: Так, все добре. Я йому відписав детально ... Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться. Хіба це наші проблеми, що у глави запорізького районного штабу колектив людей не може набрати в комісію? Навіщо мені розповідати, що якщо ми всі разом не наберемо людей, то буде жопа в Запорізькому районі? Ти вказівки кидатися їм на підмогу сьогодні не давала? А він мені розповідає, що я маю свою роботу убік відкласти.

Після цього Марина Нікітіна зробила скриншот листування.

А потім стала дзвонити своєму чоловікові Олександру.

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Автор: 

місцеві вибори (1366) Запорізька область (3700) Слуга народу (2816) Нікітіна Марина (2)


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Топ коментарі
+49
"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области - Цензор.НЕТ 8240
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14.07.2020 15:02
+38
Такое впечатление, что после 9-го класса и сразу в депутаты, уровень развития - Двор,лавочки,семки,пивасик
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14.07.2020 15:00
+29
Да... Это "цвет и достоинство" нации... Корабельные сос-ны, насильники, дроч-ч-ч-еры, Зю-зики... И хриплая простуженная крыса на вершине... В Тесле... С Ай-коксом... Яду мне!!!
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14.07.2020 15:03
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А кто у нас муж? Волшебник?
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14.07.2020 15:00 Відповісти
Она - депутат. Муж - ее помощник. И еще визажистка.
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14.07.2020 15:04 Відповісти
"Помощник" - это профессия? Бабло откуда?
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14.07.2020 15:27 Відповісти
Я думаю можно без труда найти размер зарплаты помощника.
А бабло из бюджета.
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14.07.2020 15:33 Відповісти
То что бабло из бюджета - никаких сомнений. Они по другому не умеют зарабатывать. Вопрос: С помощью каких схем они его вытаскивают?
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14.07.2020 15:41 Відповісти
Такое впечатление, что после 9-го класса и сразу в депутаты, уровень развития - Двор,лавочки,семки,пивасик
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14.07.2020 15:00 Відповісти
Тема корабельной сосны , торпеды и рабочей бабы да , - не раскрыта !!!!!
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14.07.2020 15:04 Відповісти
яка гарна українська мова у представників запоріжжя...новий мовний закон їїзіпсує
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14.07.2020 18:50 Відповісти
аай яяяй ааа яяяй яй!!!!!!!!!!!!!
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14.07.2020 15:01 Відповісти
то есть они хотят в комиссии набрать 100% своих людей чтоб выборы прошли "как надо"?
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14.07.2020 15:01 Відповісти
Ты серьезно удивлен или прикалываешься?
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14.07.2020 15:29 Відповісти
Слуги народа - люди простые, в университетах не кончали.
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14.07.2020 15:02 Відповісти
Тільки курси в Трускавці.
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14.07.2020 17:23 Відповісти
"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области - Цензор.НЕТ 8240
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14.07.2020 15:02 Відповісти
Это та, которая взяла помошниками депутата мужа и визажистку?
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14.07.2020 15:03 Відповісти
"Думаю, честные визажист и инженер-механик лучше десяти профессоров философии" - Никитина о назначении мужа и визажистки.
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14.07.2020 15:11 Відповісти
Да... Это "цвет и достоинство" нации... Корабельные сос-ны, насильники, дроч-ч-ч-еры, Зю-зики... И хриплая простуженная крыса на вершине... В Тесле... С Ай-коксом... Яду мне!!!
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14.07.2020 15:03 Відповісти
Ниче не паменялось по Луной..
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14.07.2020 15:05 Відповісти
тупорылая сосалка, что с нее взять
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14.07.2020 15:06 Відповісти
Ще й безграмотні немов вивіска. На скріншоті - "відєбеться".
Хоч би вже матюкалися грамотно, як це личить культурним людям. "Від'ї*еться", дідько! З апострофом та через "ї"!
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14.07.2020 15:09 Відповісти
але ж по-нашому, не москальською.
хоч це тішить
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14.07.2020 16:01 Відповісти
Це була тема докторської дисертаціі Ірини Фаріон,в якій вона аргументовано довела,що правильно говорити все таки "від"**...ться"...І навела там приклад,що хлоп бабу є... а не ї...Хоча там же написала,що їй дуже хотілось поставити букву "Ї",оту нашу українську свічечку,якої ні в кого нема,але правда перемогла...
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14.07.2020 17:21 Відповісти
Дискусійне питання. Лесь Подерв'янський, наприклад, використовує форму через "ї":

"Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться": "слуга народу" Нікітіна обговорює з помічником підготовку до місцевих виборів у Запорізькій області - Цензор.НЕТ 741
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14.07.2020 18:03 Відповісти
Все равно зеленым не переплюнуть своего духовного лидера с яйцами на рояле.
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14.07.2020 15:10 Відповісти
вы сделали это!
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14.07.2020 15:15 Відповісти
"Марина, напиши ему, пусть от меня отъ#бется": "слуга народа" Никитина обсуждает с помощником подготовку к местным выборам в Запорожской области - Цензор.НЕТ 7844
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14.07.2020 15:17 Відповісти
А что вы хотели от слуг? Чай не господа какие-то, университетов не кончали.
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14.07.2020 15:26 Відповісти
Господа все в Париже!
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15.07.2020 06:40 Відповісти
СЛУГИ ДЬЯВОЛА --ЭТО НИЧТОЖЕСТВА !
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14.07.2020 15:26 Відповісти
Бачу зебілам вже грошей бракує поповнити ітернет і розповісти нам порхоботам як Їм гарно з касовими апаратами і без заробітної платні на карантині І сюрпризом від духовного лідера у вигляді підвищення цін на світло та впровадження російської мови окупантів в центальних та західних регіонах України.
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14.07.2020 15:30 Відповісти
квартал 95 теряет популярность
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14.07.2020 15:31 Відповісти
быдло с подворотни, а не депутат
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14.07.2020 15:33 Відповісти
Всегда пропагандировал ввод внешнего управления в Украине. Начиная от главы временной администрации до государственного почтальена. Все должны быть с западных стран. С фамилиями на ОВ вообще не допускать ни к какой государственной работе. На Ко только после проверки на полиграфе и по уровню айкью. Такого количества умственно неполноценных больше нет нигде кроме расеи.Мы сразу за ней.
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14.07.2020 15:34 Відповісти
‪‪Дмитрий Чекалкин.
Зе к Порошенко‬ на стадионе:
‪- Где долляри по 8 грн?‬
‪Чм@ через год‬:
‪- Нам не нада долляри по 27, у нас в бюджете они по 30!‬
‪УтриТЕсь‬

А ви помітили, що преп#здент навіть не заікається про підняття зарплатні військовим,та хоча б тим,хто на передку? за те збирає аж позачергову сесію щоб підняти зарплати чиновникам. (НЕ ВЧИТЕЛЯМ) 47 тис.грн в місяць мало.

Особливо зворушливо виглядають хитромудрі селюки, які кліпаючи очима, слухають, як людина, що все життя ухилялась від сплати податків по-батьківськи так каже: «Які паї? Платити мають усі!»

Три факта о программе Зеленского "Большая стройка"‬
1. Никакой программы с этим названием юридически не существует.
2. Никакие бюджетные средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено.
3. Не существует ни одного инфраструктурного объекта построенного в рамках этой программы.

Просто есть президент страны, пытающийся присвоить чужие заслуги в том, к чему он не имел никакого отношения и в реализации чего участия не принимал.

Зеленський краде мільйонами:
- Сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської.
- А одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини.

свічка:
Влада Зеленського повернулась до формули Роттердам+, як найбільш ефективного механізму формування ціни.
Це означає, що Зеленський брехав протягом всієї передвиборчої кампанії про шкоду для українського бюджету від Роттердам+.

dmitriypaut:
Сегодня шесть лет, как рузьге расстреливали украинцев под Зеленопольем.
И шесть лет шуточке Зеленскага в Мацкве,что рузьге не наступают.
У кого какой праздник
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14.07.2020 15:45 Відповісти
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14.07.2020 16:15 Відповісти
От**битесь от моего Запорожья!
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14.07.2020 15:50 Відповісти
Зебобы, запомните, смартфоны - это зло. Абсолютное. Можете представить ситуацию с "Дія". Там завал тотальный. И надеюсь, за слово "жопа" на цензоре больше банить не будут. Это уже не есть слово, которое не стоит произносить в приличном обществе, поскольку в Украине такого общества больше нет. Надеюсь, это ненадолго и люди вскоре все же будут стесняться говорить подобное вслух, даже если думают, что их никто не слышит и не видит.
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14.07.2020 16:02 Відповісти
зелеНые мрази!
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14.07.2020 16:05 Відповісти
Після того як зелені кинули людей на минулих виборах, звісно в них будуть проблеми з набором на дільниці.
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14.07.2020 16:08 Відповісти
Тонкого и изящного воспитания депутат
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14.07.2020 16:17 Відповісти
Вчора тут обговорювали польські вибори.Там також,так переписуються парламентарі?
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14.07.2020 16:18 Відповісти
Значить виборці ще гірші.
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14.07.2020 16:21 Відповісти
Это такой внутрипартийный сленг.
Он:
- Ты прекрасна, как корабельная сосна!
Она:
- Я тебя от#уярю, мой сладкий!
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14.07.2020 17:38 Відповісти
Понабирали сброд в СН...
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14.07.2020 18:02 Відповісти
Уровень типичной СН. Хавайте, зебобики.
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14.07.2020 18:28 Відповісти
Жопа у них будет не только в Запорожском районе, а во всей Запорожской области, во всей...
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14.07.2020 22:00 Відповісти
 
 