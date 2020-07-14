"Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться": "слуга народу" Нікітіна обговорює з помічником підготовку до місцевих виборів у Запорізькій області. ВIДЕО
Народна депутатка від "Слуги народу" Марина Нікітіна, яка обиралася по 82-му округу в Запорізькій області, обговорювала зі своїм помічником, юристом Андрієм Каверіним місцеві вибори в Запорізькій області.
Про це повідомляють "Букви", передає Цензор.НЕТ.
Каверін Андрій: Є Наталя Никитюк зі Степового. Йшла від сивочолого гетьмана (Петра Порошенка. Ред.).
Марина Нікітіна: Ні, не до мене. Я контакт скинула.
Каверін: Зараз на мене все скинуть, як на Мар'яну.
Нікітіна: Ні. Я добазарилися.
Каверін: Так, все добре. Я йому відписав детально ... Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться. Хіба це наші проблеми, що у глави запорізького районного штабу колектив людей не може набрати в комісію? Навіщо мені розповідати, що якщо ми всі разом не наберемо людей, то буде жопа в Запорізькому районі? Ти вказівки кидатися їм на підмогу сьогодні не давала? А він мені розповідає, що я маю свою роботу убік відкласти.
Після цього Марина Нікітіна зробила скриншот листування.
А потім стала дзвонити своєму чоловікові Олександру.
Будь ласка, зачекайте...
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А бабло из бюджета.
Хоч би вже матюкалися грамотно, як це личить культурним людям. "Від'ї*еться", дідько! З апострофом та через "ї"!
хоч це тішить
Зе к Порошенко на стадионе:
- Где долляри по 8 грн?
Чм@ через год:
- Нам не нада долляри по 27, у нас в бюджете они по 30!
УтриТЕсь
А ви помітили, що преп#здент навіть не заікається про підняття зарплатні військовим,та хоча б тим,хто на передку? за те збирає аж позачергову сесію щоб підняти зарплати чиновникам. (НЕ ВЧИТЕЛЯМ) 47 тис.грн в місяць мало.
Особливо зворушливо виглядають хитромудрі селюки, які кліпаючи очима, слухають, як людина, що все життя ухилялась від сплати податків по-батьківськи так каже: «Які паї? Платити мають усі!»
Три факта о программе Зеленского "Большая стройка"
1. Никакой программы с этим названием юридически не существует.
2. Никакие бюджетные средства на ее реализацию в бюджете не предусмотрено.
3. Не существует ни одного инфраструктурного объекта построенного в рамках этой программы.
Просто есть президент страны, пытающийся присвоить чужие заслуги в том, к чему он не имел никакого отношения и в реализации чего участия не принимал.
Зеленський краде мільйонами:
- Сума податків, сплачених за 4 роки 11 компаніями, навіть менша, ніж вартість автомобіля Олени Зеленської.
- А одна із кварталівських компаній за 4 роки сплатила податків на суму, що дозволить купити в столичному супермаркеті десь кілограм ягід лохини.
свічка:
Влада Зеленського повернулась до формули Роттердам+, як найбільш ефективного механізму формування ціни.
Це означає, що Зеленський брехав протягом всієї передвиборчої кампанії про шкоду для українського бюджету від Роттердам+.
dmitriypaut:
Сегодня шесть лет, как рузьге расстреливали украинцев под Зеленопольем.
И шесть лет шуточке Зеленскага в Мацкве,что рузьге не наступают.
У кого какой праздник
Он:
- Ты прекрасна, как корабельная сосна!
Она:
- Я тебя от#уярю, мой сладкий!