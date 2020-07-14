"Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться": "слуга народу" Нікітіна обговорює з помічником підготовку до місцевих виборів у Запорізькій області. ВIДЕО

Народна депутатка від "Слуги народу" Марина Нікітіна, яка обиралася по 82-му округу в Запорізькій області, обговорювала зі своїм помічником, юристом Андрієм Каверіним місцеві вибори в Запорізькій області.

Про це повідомляють "Букви", передає Цензор.НЕТ.

Каверін Андрій: Є Наталя Никитюк зі Степового. Йшла від сивочолого гетьмана (Петра Порошенка. Ред.).

Марина Нікітіна: Ні, не до мене. Я контакт скинула.

Каверін: Зараз на мене все скинуть, як на Мар'яну.

Нікітіна: Ні. Я добазарилися.

Каверін: Так, все добре. Я йому відписав детально ... Марино, напиши йому, нехай від мене від'#беться. Хіба це наші проблеми, що у глави запорізького районного штабу колектив людей не може набрати в комісію? Навіщо мені розповідати, що якщо ми всі разом не наберемо людей, то буде жопа в Запорізькому районі? Ти вказівки кидатися їм на підмогу сьогодні не давала? А він мені розповідає, що я маю свою роботу убік відкласти.

Після цього Марина Нікітіна зробила скриншот листування.

А потім стала дзвонити своєму чоловікові Олександру.

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