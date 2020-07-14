УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9296 відвідувачів онлайн
Новини Відео П'яні за кермом
15 111 69

За день до цього травичку курив. Я втомився, не спав. Випив грамів 200 горілки і ще сидр, - підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом Желепа. ВIДЕО

Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом Антон Желепа підтвердив, що напередодні вживав алкоголь. Також за день до цього, він вживав "травку".

Про це розповів журналістам підозрюваний у смертельній ДТП Антон Желепа, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Відповідаючи на запитання про те, яке покарання для себе він вважає справедливим, Желепа відповів: "Максимальне".

Він спростував, що був у стані алкогольного сп'яніння під час попередньої ДТП, в якій загинула жінка і за яку Желепа відбував покарання раніше. Однак Желепа визнав, що напередодні ДТП 12 липня випивав алкогольні напої. Крім того, він визнав, що за день до ДТП вживав наркотики, а також ніч не спав, бо був у дорозі з Харкова.

"Випивав, а з ким не пам'ятаю. За день до цього травичку (курив. - Ред.). Просто приїхав з Харкова. Я втомився. Я не спав. Може, це на втомі позначилося. Я випив, може, грамів 200 горілки і випив ще яблучний сидр".

Читайте також: Підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу сім разів позбавляли водійських прав, - прокурор Мілюкова

Також він зазначив, що не пам'ятає як саме опинився за кермом Mercedes Benz GL 250D: "Я нічого не можу сказати, тому що я поїхав, а куди я не можу сказати. Якби я щось пам'ятав, я б сказав".

Разом з тим, підозрюваний впевнено відповів на питання про швидкість, з якою він їхав у момент ДТП: "180 км/год".

Відповідаючи на запитання, що він робив під час Євромайдану в 2014 році, оскільки є його фотографії того періоду, Желепа сказав: "Охороняли стадіон "Динамо"(в складі. - Ред.) дружини".

Крім того, Желепа розповів, що у нього переломи ребер, руки, а також пошкодження тазо-стегнового ділянки.

Також дивіться: Суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельній ДТП під Києвом Желепу. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався в Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик зараз у лікарні. Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Антон Желепа був тричі судимий, зокрема збив на смерть жінку. Також Желепу сім разів позбавляли водійських прав. 14 липня суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельному ДТП під Києвом Желепу.

Автор: 

алкоголь (1249) ДТП (4480) Київ (19633) наркотики (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Титушка по итогу, если охранял стадион Динамо.
показати весь коментар
14.07.2020 15:53
+13
Пох. Ти тварь людей убив.
показати весь коментар
14.07.2020 15:47
+9
мразь! гореть тебе в аду сволочь!!!
показати весь коментар
14.07.2020 15:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він по зонах раза три ходив - і так уже сироти...
показати весь коментар
14.07.2020 15:48 Відповісти
О чем думал этот отец-героин,когда садился обдолбаный за руль?
показати весь коментар
14.07.2020 16:03 Відповісти
Понять, простить и отпустить? Странная у вас логика. А вопрос *Стоит ли сиротить детей?..* вы задайте лучше антону желепе, у него есть опыт при чём не единичный.
показати весь коментар
14.07.2020 16:07 Відповісти
Пох. Ти тварь людей убив.
показати весь коментар
14.07.2020 15:47 Відповісти
мразь! гореть тебе в аду сволочь!!!
показати весь коментар
14.07.2020 15:47 Відповісти
А не здохло б ти, наволоч!?
показати весь коментар
14.07.2020 15:48 Відповісти
Животное какое-то
показати весь коментар
14.07.2020 15:49 Відповісти
Титушка по итогу, если охранял стадион Динамо.
показати весь коментар
14.07.2020 15:53 Відповісти
зайчихин каллега
показати весь коментар
14.07.2020 15:53 Відповісти
А экспертизы что нет?
Верят на слово про количество выпитого?
показати весь коментар
14.07.2020 15:59 Відповісти
Того кол-ва,шо он сказал,с головой хватит для предъявления обвинеия.
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
п-ц, 180 кмч, 200 водки, п-ц! скот!
показати весь коментар
14.07.2020 16:01 Відповісти
Пора вводить закон об использовании алкотестера подключенного к бортовому компьютеру, как обязательной опции в автомобиле, чтоб невозможно было поехать,если пьяный. За отключение ввести уголовнаю ответственность.
показати весь коментар
14.07.2020 16:03 Відповісти
это хорошо, а если машина без этого самого компьютера?
показати весь коментар
14.07.2020 16:05 Відповісти
Выпил-поехал-тюрьма, за попытку совершения убийства.
показати весь коментар
14.07.2020 16:16 Відповісти
Та да. У нас на дорогах такі пепелаци їздять, що їм мотор і кузов треба "підключати", а не те, що комп.
показати весь коментар
14.07.2020 16:59 Відповісти
Если вместо "бубочкиной" мочи (тест на наркотики) пошла в ход моча младенца, чистая, как слеза, то Вы полагаете, что они не придумают, как обдурить тестер?
Если эти молодцы номера с автомобилей свинчивают, чтобы камеры, засекающие скорость, их номер не сфотографировали?
Если они предпочитают штрафу за превышение скорости штраф за управление транспортным средством без номерных знаков?
Они - вменяемые?
показати весь коментар
14.07.2020 16:38 Відповісти
Как узнать кремлёвского бота, тест на наркотики, бубочкина моча т.д., все это написано в кремле, могу допустить другое эту тему развивает конченный дурак.
Кстати алкоголь через неделю ни один нарколог не подтвердит употреблял не употреблял. А наркотики,даже простая марихуана даже через год даёт положительный результат при тесте.
показати весь коментар
14.07.2020 17:28 Відповісти
А вы, простите, зебил или просто с логикой не в порядке?
показати весь коментар
14.07.2020 18:14 Відповісти
а если пассажир с перегаром? У второй вопрос. Какой покупатель захочет доплачивать за такую дополнительную опцию в автомобиле?
показати весь коментар
15.07.2020 06:39 Відповісти
Там точно він був за кермом? Чи то якогось алкаша зіцводія Фунта підсовують?
показати весь коментар
14.07.2020 16:03 Відповісти
все может быть, хозяин джипа где?
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
интересно, сколько же литров сидра надо выпить, чтоб норму превысить в 7 раз? Ведро? Два? Это если про сидр, думаю, с водкой он крепко преуменьшил
показати весь коментар
14.07.2020 16:04 Відповісти
стакан водки+пару сидра+курнул,вполне хватит,шоб "улететь"
показати весь коментар
14.07.2020 16:13 Відповісти
Горілка , а потім трава -тверезий як шкло.
показати весь коментар
14.07.2020 16:17 Відповісти
Если мужик ростом 170 весом 70 кг выпьет 200 г водки и бутылку сидра - у него максимальная концентрация в крови получится 1,17 промилле.
Это теоретически, если вот прям за раз всё это вковтнуть, ничем не закусывать, и через пол часа померять.
Т.к. это дело употребляется под закуску и некие разговоры - то концентрация через пол часа после сидра будет, соответственно, меньше, де-то в районе1 промилле.
Скорее всего данный пассажир вковтнул беленькой грамм 400 , и полирнулся парой бутылочек сидра.
показати весь коментар
14.07.2020 16:36 Відповісти
судя по его поведению после аварии - грамм 700, ну или курнул еще что-то
показати весь коментар
14.07.2020 16:47 Відповісти
Ну он жеж и сказал шо план курил.
700 грамм вряд ли, конечно, такую дозу может выпить двухметровый пузатый дядька весом килограмм 130, этот рахит от 700 грамм бы либо кони двинул, либо не дополз бы до машины.
показати весь коментар
14.07.2020 16:56 Відповісти
ну вы же не знаете всех его скрытых способностей ))))
показати весь коментар
14.07.2020 16:58 Відповісти
Это тот "сидор", который надо.
Самогон это.
показати весь коментар
14.07.2020 16:40 Відповісти
Родственники погибших ау , его должна совесть замучить в камере , и он совершит суицид
показати весь коментар
14.07.2020 16:06 Відповісти
ні, для початку совість має замучити беню... А цього - в другу чергу.
показати весь коментар
14.07.2020 16:19 Відповісти
Я давно говорю, что виновников смертельных дтп нужно ну сутки закрывать в морге с их жертвами и чтоб они им снились до конца их дней ( думаю эффект будет лучше )
показати весь коментар
14.07.2020 16:22 Відповісти
Ага, одна уже совершила, 6 человек на тот свет отправив, а Полтава уже все забыли, вышел по УДО, набухался и опять поехал свои жертвы.
показати весь коментар
14.07.2020 17:32 Відповісти
PS. Ошибка - Полтавец.
показати весь коментар
14.07.2020 17:33 Відповісти
Ага, то це - тітушка бені-суркіса. Понятно, чому йому все з рук сходить.
Його би копнути за належність до т.зв. "нац.дружин"... дуже велика ймовірність, що він - бенесабакова *******...
показати весь коментар
14.07.2020 16:10 Відповісти
Утилизировать на корм крокодилам! Собаки побрезгуют!
показати весь коментар
14.07.2020 16:10 Відповісти
Начала читать заголовок и даже не поняла чья это речь, даже не спрашивайте о ком я подумала, травку курил, устал , не спал ........ а действительно какая разница? Да никакой

людей жалко
показати весь коментар
14.07.2020 16:20 Відповісти
Титушня хренова. На морде крупно написано- "ГОПНИК". А дегенерат Антонов у себя на ДТП.Киев писал, что он- участник Евромайдана и как мол, "с этим быть"?
Проверить его надо и по тем делам. Уверен, что на лапах этого урода- кровь Небесной сотни. Такие в Мариинке людей битами забивали....
показати весь коментар
14.07.2020 16:20 Відповісти
Без Українського Піночета не обійтись, однозначно! Віками не можем витравити кацапську наволоч!
показати весь коментар
14.07.2020 16:23 Відповісти
Как всегда менты топят дело ! На главные вопросы ,как всегда нет ответов ! За что чувак живет и кто дал ключи от авто ,вот в этом корень зла.
показати весь коментар
14.07.2020 16:26 Відповісти
Якщо ти - росіянин, вбив декілька українців, визнав свою вину, то тобі пробачаються ці злочини за твоє спокутування. Йди додому і більше українців не вбивай.
показати весь коментар
14.07.2020 16:27 Відповісти
Ну, а якщо вбив ще одну сім'ю, то знову визнавайсья, жалкуй і роби вигляд, що спокутуєш. З нашими суддями це спрацьовує. Ти ж росіянин
показати весь коментар
14.07.2020 16:37 Відповісти
Никогда не прощу Зеленому, что не подписал закон об уголовном наказании за пьяную езду без последствий. Ты ж, жабьё, вещало нам, что "всё будешь делать для людей"! Люди гибнут на дорогах от алкашни больше, чем на фронте! Мало того, гибнут ДЕТИ!!! Общество и так накалено от безнаказанности ублюдков и обесценивания человеческой жизни. За 4 (!!!!!!!) жизни уроду АЖ 10 лет (по 2,5 года за жизнь!!!)- и это МАКСИМУМ!!!!! Бухой скотине, которую на кол посадить- и то будет МАЛО!!! А ты позволил ему и подобным и дальше наслаждаться беспределом и безнаказанностью??? Что скажешь??? Что-то промычало там про "не первый случай" по этому уроду- и всё??? А где решения??? ГДЕ уголовная ответственность за пьяное вождение??? Сколько ещё смертей тебе надо???
показати весь коментар
14.07.2020 16:31 Відповісти
Формально да, вред не нанесён, поэтому нет юридического повода.
Но вот права отбирать обязательно, причём безусловно с первого раза! Возвращать только через идиотест.
показати весь коментар
14.07.2020 18:08 Відповісти
Я так понимаю, это черт без прав людей убил. А грел бы он нары- не мог бы этого делать физически.
показати весь коментар
14.07.2020 18:17 Відповісти
на поруки к Авакову
показати весь коментар
14.07.2020 16:41 Відповісти
А йому можна тепер говорити усе, і адвокат йому не потрібен.
Бо менше десятки не дадуть і більше десятки не дадуть.
Хоч із обтяжуючими, хоч без обтяжуючих, хоч двох убив, хоч п'ятьох.
Ну, може, ще два роки приплюсують, якщо розбитий мерс затягне на велику матеріальну шкоду (саме так - розбите авто варте застосування більшого покарання, ніж 5 життів).
показати весь коментар
14.07.2020 16:53 Відповісти
Тут ядро УК надо менять с его "поглощением" сроков. Убил 5 - по 10 лет за каждого!
показати весь коментар
14.07.2020 18:09 Відповісти
Зрозуміти і пробачити.
показати весь коментар
14.07.2020 17:06 Відповісти
За день на Цензоре 4 статьи отведено про этого идиота
показати весь коментар
14.07.2020 17:06 Відповісти
Шось не можу я згадати, щоб якась окрема дружина / сотня від наших конкретно охороняла стадіон Лобановського.
Від кого охороняла? Від беркуту?
Шо воно там гоне?
показати весь коментар
14.07.2020 17:06 Відповісти
Семья погибла,а у него не царапины. Бог есть или нет? Что скажете,томосодрочеры...
показати весь коментар
14.07.2020 18:59 Відповісти
Бог дал людям полную свободу.
показати весь коментар
14.07.2020 20:33 Відповісти
Ракло.
показати весь коментар
14.07.2020 20:22 Відповісти
за травку надо в ж..пу вы...ть дать такую мразь на самосуд
показати весь коментар
14.07.2020 22:40 Відповісти
Порівняти оце і Тараса Матвіїва, наприклад.
Подивіться на обличчя, очі ...
Які чудові люди, сильні, цілеспрямовані, свідомі гинуть, а отакі істоти (справжній шлак) живуть.
Нема правди в світі.
показати весь коментар
15.07.2020 01:28 Відповісти
 
 