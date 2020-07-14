За день до цього травичку курив. Я втомився, не спав. Випив грамів 200 горілки і ще сидр, - підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом Желепа. ВIДЕО
Підозрюваний у смертельній ДТП під Києвом Антон Желепа підтвердив, що напередодні вживав алкоголь. Також за день до цього, він вживав "травку".
Про це розповів журналістам підозрюваний у смертельній ДТП Антон Желепа, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Відповідаючи на запитання про те, яке покарання для себе він вважає справедливим, Желепа відповів: "Максимальне".
Він спростував, що був у стані алкогольного сп'яніння під час попередньої ДТП, в якій загинула жінка і за яку Желепа відбував покарання раніше. Однак Желепа визнав, що напередодні ДТП 12 липня випивав алкогольні напої. Крім того, він визнав, що за день до ДТП вживав наркотики, а також ніч не спав, бо був у дорозі з Харкова.
"Випивав, а з ким не пам'ятаю. За день до цього травичку (курив. - Ред.). Просто приїхав з Харкова. Я втомився. Я не спав. Може, це на втомі позначилося. Я випив, може, грамів 200 горілки і випив ще яблучний сидр".
Також він зазначив, що не пам'ятає як саме опинився за кермом Mercedes Benz GL 250D: "Я нічого не можу сказати, тому що я поїхав, а куди я не можу сказати. Якби я щось пам'ятав, я б сказав".
Разом з тим, підозрюваний впевнено відповів на питання про швидкість, з якою він їхав у момент ДТП: "180 км/год".
Відповідаючи на запитання, що він робив під час Євромайдану в 2014 році, оскільки є його фотографії того періоду, Желепа сказав: "Охороняли стадіон "Динамо"(в складі. - Ред.) дружини".
Крім того, Желепа розповів, що у нього переломи ребер, руки, а також пошкодження тазо-стегнового ділянки.
Нагадаємо, на Старообухівській трасі під Києвом 12 липня Mercedes на великій швидкості на зустрічній смузі врізався в Hyundai, в якому їхала сім'я. Загинули двоє дорослих і діти 8 і 10 років. Ще один хлопчик зараз у лікарні. Пізніше стало відомо, що підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП Антон Желепа був тричі судимий, зокрема збив на смерть жінку. Також Желепу сім разів позбавляли водійських прав. 14 липня суд заарештував на два місяці без права на заставу підозрюваного в смертельному ДТП під Києвом Желепу.
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Верят на слово про количество выпитого?
Если эти молодцы номера с автомобилей свинчивают, чтобы камеры, засекающие скорость, их номер не сфотографировали?
Если они предпочитают штрафу за превышение скорости штраф за управление транспортным средством без номерных знаков?
Они - вменяемые?
Кстати алкоголь через неделю ни один нарколог не подтвердит употреблял не употреблял. А наркотики,даже простая марихуана даже через год даёт положительный результат при тесте.
Это теоретически, если вот прям за раз всё это вковтнуть, ничем не закусывать, и через пол часа померять.
Т.к. это дело употребляется под закуску и некие разговоры - то концентрация через пол часа после сидра будет, соответственно, меньше, де-то в районе1 промилле.
Скорее всего данный пассажир вковтнул беленькой грамм 400 , и полирнулся парой бутылочек сидра.
700 грамм вряд ли, конечно, такую дозу может выпить двухметровый пузатый дядька весом килограмм 130, этот рахит от 700 грамм бы либо кони двинул, либо не дополз бы до машины.
Самогон это.
Його би копнути за належність до т.зв. "нац.дружин"... дуже велика ймовірність, що він - бенесабакова *******...
людей жалко
Проверить его надо и по тем делам. Уверен, что на лапах этого урода- кровь Небесной сотни. Такие в Мариинке людей битами забивали....
Но вот права отбирать обязательно, причём безусловно с первого раза! Возвращать только через идиотест.
Бо менше десятки не дадуть і більше десятки не дадуть.
Хоч із обтяжуючими, хоч без обтяжуючих, хоч двох убив, хоч п'ятьох.
Ну, може, ще два роки приплюсують, якщо розбитий мерс затягне на велику матеріальну шкоду (саме так - розбите авто варте застосування більшого покарання, ніж 5 життів).
Від кого охороняла? Від беркуту?
Шо воно там гоне?
Подивіться на обличчя, очі ...
Які чудові люди, сильні, цілеспрямовані, свідомі гинуть, а отакі істоти (справжній шлак) живуть.
Нема правди в світі.