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"Слуга народу" Тищенко відмовився пояснити роботу свого ресторану "Велюр" у заборонений карантином час: "Ще є питання?". ВIДЕО

"Слуга народу" Тищенко відмовився прокоментувати роботу свого ресторану в заборонений карантинними обмеженнями час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeloUA, у відповідь на запитання про ресторан "Велюр" Тищенко заявив, що не може про це говорити.

"Все. Ще питання є?" - запитав Тищенко після відмови відповідати на запитання про ресторан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ресторан "слуги народу" Тищенко далі ігнорує карантинні обмеження і працює цілу ніч, - нардепка Устінова

Автор: 

карантин (18172) ресторани (336) Слуга народу (2816) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+41
просто зебил
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14.07.2020 17:08
+38
"Слуга народа" Тищенко отказался объяснить работу своего ресторана "Велюр" в запрещенное карантином время: "Еще есть вопросы?" - Цензор.НЕТ 2830
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14.07.2020 17:10
+37
не просто, а наглый...
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14.07.2020 17:11
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Долбо@б.
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15.07.2020 06:16 Відповісти
Очевидный дегенерат. И это - ЗЕэлита.
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15.07.2020 09:49 Відповісти
А в тих "слугах", психічно адекватні присутні, чи тільки з психопатологією?
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15.07.2020 10:07 Відповісти
Нормальный номер может получится у 95квартала из этой ситуации))
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15.07.2020 12:52 Відповісти
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