"Слуга народу" Тищенко відмовився пояснити роботу свого ресторану "Велюр" у заборонений карантином час: "Ще є питання?". ВIДЕО

"Слуга народу" Тищенко відмовився прокоментувати роботу свого ресторану в заборонений карантинними обмеженнями час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeloUA, у відповідь на запитання про ресторан "Велюр" Тищенко заявив, що не може про це говорити.

"Все. Ще питання є?" - запитав Тищенко після відмови відповідати на запитання про ресторан.

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