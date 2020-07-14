"Слуга народу" Тищенко відмовився пояснити роботу свого ресторану "Велюр" у заборонений карантином час: "Ще є питання?". ВIДЕО
"Слуга народу" Тищенко відмовився прокоментувати роботу свого ресторану в заборонений карантинними обмеженнями час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DeloUA, у відповідь на запитання про ресторан "Велюр" Тищенко заявив, що не може про це говорити.
"Все. Ще питання є?" - запитав Тищенко після відмови відповідати на запитання про ресторан.
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