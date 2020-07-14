У Києві поліція провела спільні з посольством Ізраїлю навчання зі знешкодження вибухових пристроїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники патрульної поліції, вибухотехнічної та кінологічної служб спільно з представниками посольства Ізраїлю провели тактичні навчання з виявлення і знешкодження вибухових пристроїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На території дипломатичної установи, в умовах максимально наближених до реальних, працівники різних підрозділів поліції Києва спільно з представниками служби безпеки посольства Ізраїлю відпрацювали алгоритм дій під час виявлення невідомих підозрілих предметів. А саме від отримання виклику до знешкодження можливої ​​вибухівки.

"Більшість повідомлень виявляються неправдивими, але наші співробітники відпрацьовують їх як потенційну загрозу безпеці громадян. Тому під час навчань ми відпрацьовували вигадане повідомлення про підозрілу сумку, яку виявили на території посольства. Патрульні поліцейські обгородили територію ймовірного місцезнаходження вибухівки, після чого вибухотехніки, щоб запобігти неконтрольованому вибуху, застосували пристрій для радіоперешкод. Далі кінолог зі службовим собакою оглянули підозрілий предмет на наявність вибухових речовин, а інші працівники за допомогою рентгенографічного комплексу перевірили вміст сумки, яку згодом помістили під вибухозахищений контейнер для подальшого знищення".

Також працівники вибухотехнічної служби продемонстрували принцип дії радіокерованого робота для безпечного транспортування вибухового пристрою до місця знищення.

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