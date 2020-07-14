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У Києві поліція провела спільні з посольством Ізраїлю навчання зі знешкодження вибухових пристроїв. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві співробітники патрульної поліції, вибухотехнічної та кінологічної служб спільно з представниками посольства Ізраїлю провели тактичні навчання з виявлення і знешкодження вибухових пристроїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На території дипломатичної установи, в умовах максимально наближених до реальних, працівники різних підрозділів поліції Києва спільно з представниками служби безпеки посольства Ізраїлю відпрацювали алгоритм дій під час виявлення невідомих підозрілих предметів. А саме від отримання виклику до знешкодження можливої ​​вибухівки.

У Києві поліція провела спільні з посольством Ізраїлю навчання зі знешкодження вибухових пристроїв 01

У Києві поліція провела спільні з посольством Ізраїлю навчання зі знешкодження вибухових пристроїв 02

"Більшість повідомлень виявляються неправдивими, але наші співробітники відпрацьовують їх як потенційну загрозу безпеці громадян. Тому під час навчань ми відпрацьовували вигадане повідомлення про підозрілу сумку, яку виявили на території посольства. Патрульні поліцейські обгородили територію ймовірного місцезнаходження вибухівки, після чого вибухотехніки, щоб запобігти неконтрольованому вибуху, застосували пристрій для радіоперешкод. Далі кінолог зі службовим собакою оглянули підозрілий предмет на наявність вибухових речовин, а інші працівники за допомогою рентгенографічного комплексу перевірили вміст сумки, яку згодом помістили під вибухозахищений контейнер для подальшого знищення".

У Києві поліція провела спільні з посольством Ізраїлю навчання зі знешкодження вибухових пристроїв 03

Також працівники вибухотехнічної служби продемонстрували принцип дії радіокерованого робота для безпечного транспортування вибухового пристрою до місця знищення.

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Автор: 

Київ (19618) Нацполіція (15254) посольство (947) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) військові навчання (2779)


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Топ коментарі
+2
еще бы эти товарищи евреи провели учения с украинским евреями у власти, как построить государство
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14.07.2020 18:03
+2
а что так засуетились, граждане израильтяне ?
шо уже скоро ..... ?
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14.07.2020 19:38
+1
ну с кем же, как не с израилем
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14.07.2020 18:02
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14.07.2020 17:59 Відповісти
ну с кем же, как не с израилем
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14.07.2020 18:02 Відповісти
ну можешь провести на эту тему учения с арабами или кацапами
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14.07.2020 19:19 Відповісти
не, тока с евреванами
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14.07.2020 19:24 Відповісти
ну видно ж что ты мудень безмозглый ума не хватило понять о чём я? или ты таки кацапень?
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14.07.2020 22:16 Відповісти
ну так и говорю, с братьями евреванами
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15.07.2020 06:34 Відповісти
еще бы эти товарищи евреи провели учения с украинским евреями у власти, как построить государство
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14.07.2020 18:03 Відповісти
а Беня Бабломойский не из Хайфы в Украину приехал ?

Українську державу замість Гетьмана розбудовують містечкові Зєлєнські, Шифера, Мєндєлі, Єрмаки та Трофімови

вам не смішно, шановні ?
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14.07.2020 19:36 Відповісти
Мойшу позвали? Так держать!
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14.07.2020 18:07 Відповісти
а что так засуетились, граждане израильтяне ?
шо уже скоро ..... ?
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14.07.2020 19:38 Відповісти
Тьфу ты, показалось.
"совместные с посольством Израиля учения по обрезанию"
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14.07.2020 20:26 Відповісти
К сожалению, сегодняшний Израиль, точнее его правительство во главе с б\у спецназовцем Натаньяху, враждебно настроено по отношению к Украине. Не зря Бен Сандрес сказал недавно, что США обязана помогать Израилю, но сейчас там у власти фашист. Так оно и есть! И то, что пожилой спецназовец приехал сразу после аннексии Крыма к пожилому кегебешникоу лобзать портреты покойных НКВДешников на 9 мая еще одно тому доказательство..
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14.07.2020 20:27 Відповісти
а если виберем президентом папуаса то будем проводить совместные учения с папуасами...
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14.07.2020 20:27 Відповісти
Иудей полагает, а Аллах располагает.
Сколько всяких случайных мелочей могут пособить истинному муджахиду обойти все ухищрения свиноухих, на пути личного джихада. Allahu Akbar!
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14.07.2020 20:50 Відповісти
 
 