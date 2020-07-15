"Що нам каже Святе Письмо з приводу автозаків? Вони слуги Бога і діють тобі на благо", - священник білоруського екзархату РПЦ про арешти напередодні виборів у Білорусі. ВIДЕО
Настоятель парафії великомучениці Анастасії Узорешительниці в Мінську Віталій Малишевський прочитав своїм парафіянам проповідь про те, що арешти і автозаки - це богоугодна справа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився фрагмент проповіді, в якому священник навіть підібрав для своїх парафіян цитату з приводу автозаків.
"Що нам каже Святе Письмо з приводу автозаків? У посланні до римлян апостол каже: "Представник влади на службі у Бога для твого блага. Якщо ж ти робиш зло, то бережися - він недаремно носить меч". Меч - це всі ті заходи, які вживаються, щоб зупинити беззаконня. Інший переклад: "Вони слуги Бога і діють тобі на благо, а якщо робиш зло - тоді бійся". Тобто кому потрібно боятися автозаків? Тому, хто робить зло", - розповів священник.
Для довідки: Храм святої великомучениці Анастасії Узорешительниці в Мінську - це одна з парафій Білоруської православної церкви (Білоруський Екзархат) РПЦ.
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P.S. Христианство - религия рабов. Идеальный инструмент для оболванивания масс и превращения их в покорное стадо. По сути, идеологическое оружие, применяемое пришлыми людьми (избранным народом) в корыстных целях.
https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html