"Що нам каже Святе Письмо з приводу автозаків? Вони слуги Бога і діють тобі на благо", - священник білоруського екзархату РПЦ про арешти напередодні виборів у Білорусі. ВIДЕО

Настоятель парафії великомучениці Анастасії Узорешительниці в Мінську Віталій Малишевський прочитав своїм парафіянам проповідь про те, що арешти і автозаки - це богоугодна справа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився фрагмент проповіді, в якому священник навіть підібрав для своїх парафіян цитату з приводу автозаків.

"Що нам каже Святе Письмо з приводу автозаків? У посланні до римлян апостол каже: "Представник влади на службі у Бога для твого блага. Якщо ж ти робиш зло, то бережися - він недаремно носить меч". Меч - це всі ті заходи, які вживаються, щоб зупинити беззаконня. Інший переклад: "Вони слуги Бога і діють тобі на благо, а якщо робиш зло - тоді бійся". Тобто кому потрібно боятися автозаків? Тому, хто робить зло", - розповів священник.

Для довідки: Храм святої великомучениці Анастасії Узорешительниці в Мінську - це одна з парафій Білоруської православної церкви (Білоруський Екзархат) РПЦ.

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