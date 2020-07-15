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"Що нам каже Святе Письмо з приводу автозаків? Вони слуги Бога і діють тобі на благо", - священник білоруського екзархату РПЦ про арешти напередодні виборів у Білорусі. ВIДЕО

Настоятель парафії великомучениці Анастасії Узорешительниці в Мінську Віталій Малишевський прочитав своїм парафіянам проповідь про те, що арешти і автозаки - це богоугодна справа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явився фрагмент проповіді, в якому священник навіть підібрав для своїх парафіян цитату з приводу автозаків.

"Що нам каже Святе Письмо з приводу автозаків? У посланні до римлян апостол каже: "Представник влади на службі у Бога для твого блага. Якщо ж ти робиш зло, то бережися - він недаремно носить меч". Меч - це всі ті заходи, які вживаються, щоб зупинити беззаконня. Інший переклад: "Вони слуги Бога і діють тобі на благо, а якщо робиш зло - тоді бійся". Тобто кому потрібно боятися автозаків? Тому, хто робить зло", - розповів священник.

Для довідки: Храм святої великомучениці Анастасії Узорешительниці в Мінську - це одна з парафій Білоруської православної церкви (Білоруський Екзархат) РПЦ.

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Автор: 

арешт (2535) Білорусь (7960) вибори (6717) РПЦ (515) автозак (6)


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Топ коментарі
+53
божественный 3,14здец)))
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15.07.2020 10:04
+37
рпц головного мозга
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15.07.2020 10:04
+25
Это те попы, которые называют людей рабами божьими, а не детьми. Рабами они людей и учат быть.
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15.07.2020 10:10
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А что тут такого? Вся христианская религия основана на кротости и смирении. Людей приучают к мысли о том, что они грешники и должны всю жизнь искупать вину. Ну вот они и искупают. В автозаках...

P.S. Христианство - религия рабов. Идеальный инструмент для оболванивания масс и превращения их в покорное стадо. По сути, идеологическое оружие, применяемое пришлыми людьми (избранным народом) в корыстных целях.
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15.07.2020 23:33 Відповісти
Власть в своё время и "выбирала" религию для своего народа, чтобы проще было управлять и манипулировать. Ну и обезопасить себя конечно.
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16.07.2020 00:44 Відповісти
а від попів іншого можна й не чекати. Вони не ті за кого себе видають , хто уважний той пойме
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16.07.2020 06:56 Відповісти
Божья роса... "Вера" -
https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
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16.07.2020 09:42 Відповісти
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