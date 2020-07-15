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Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму". ВIДЕО

П'ятий день поспіль у Хабаровському краї не припиняються мирні протести після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Масові акції протесту відбувалися в Хабаровському краї протягом вихідних і продовжилися у вівторок, 14 липня. Багато жителів регіону активно висловлюють незгоду не лише з арештом губернатора Сергія Фургала, а й протестують проти чинної російської влади.

Так, в російському сегменті соціальних мереж поширюється відео, на якому жителі Хабаровського краю розповідають на камеру чому десятки тисяч жителів Далекого Сходу вийшли на безпрецедентні за масштабом акції протесту.

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"Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму", "Хтось знає, як ми живемо тут? Багатий край, а ми існуємо, ми виживаємо, люди всі в кредитах!" тощо, - кажуть місцеві жителі.

Також, за інформацією телеграм-каналу "Протестная Россия", на 15 липня заплановано акції протесту в Москві та Санкт-Петербурзі, де місцеві жителі збираються вийти проти сфальсифікованих Кремлем результатів голосування за поправки до конституції РФ.

Автор: 

протест (2402) росія (65856)


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Топ коментарі
+60
Спросите у них, чей Крым и сразу же поймете, что они быдло!
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15.07.2020 10:20
+37
Висилка українців на Далекий схід - то була міна уповільненої дії, гени даються взнаки. Нехай живе Зелений Клин!... І мало не забув - Слава Україні!
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15.07.2020 10:21
+36
Протесты в Хабаровске: "Мы не быдло!", "Мы не боимся - мы против путинского режима" - Цензор.НЕТ 9661
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15.07.2020 10:30
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Смотри не обмочись от радости.
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15.07.2020 13:44 Відповісти
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 937
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15.07.2020 11:04 Відповісти
Скандували По-ро-шен-ко! По-ро-шен-ко! Ліпецька фабрика, що знаходиться на території бувшого Чернігівського Князівства, це дуже далекоглядний стратегічний проект...
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15.07.2020 11:53 Відповісти
та плювати я хотів на расєю.
расєя - це потвора.
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15.07.2020 11:18 Відповісти
ОмоН, БРАТУШКИ! Убивайте этих хабаровских майданутых! Никакой пощады фашистской чуме! Сначала митинги против власти, а потом они мальчика в трусиках к танку привяжут! Никакой пощады!
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15.07.2020 11:24 Відповісти
Нічого не буде. Це не той люд, щоб щось робити. Коли у нас проблема, ми вирішуємо її. Коли проблема у них- вони чекають, що замість них це зробить мер, жек, барін, царь.
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15.07.2020 11:24 Відповісти
или Бог
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15.07.2020 20:20 Відповісти
Мда...мало просто сказать. Ну и что, что вы не боитесь? А дальше? Нужно еще и организовать, нужны действия...правомочные, в рамках конституции России...обнуленной!!!....вами же! Для этого нужна консолидация, а не марширование с песнями и лозунгами.
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15.07.2020 11:29 Відповісти
действия...правомочные, в рамках конституции России...обнуленной!!!....вами же!



те, кто протестует на сфальсифицированные якобы голосование якобы поправок, а в реальности конституционного переворота, вряд ли ходили...как и вряд ли голосовали хоть раз за пуйло...
что касается организоваться,то организоваться на обосРахе куда как сложнее, чем в Украине, это не мягкая, относительно демократическая украинская власть, это зверский полицейский режим, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить себя.
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15.07.2020 14:48 Відповісти
Совет Путину-выгони всех украинцев из росии и их потомков или твоей власти придет конец,следующая сибирь.Беги с донбаса и крыма,Украинцы не дадут вам спокойно царствовать-не рабская нация,Украинцы всегда ненавидели власть и никогда в Украине небыло царя.Путин беги от украинцев и Украины если дорого спокойствие и власть
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15.07.2020 11:32 Відповісти
Забрызгать можешь только ты дисплей просматривая порносайты,и так себя обозначить
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15.07.2020 12:53 Відповісти
я вижу в в рюзге языке вы не очень сильны... Порядок положения подлежащего и сказуемого в школе не учили...
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15.07.2020 15:55 Відповісти
И это правильно ибо мой родной это Украинский
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15.07.2020 17:44 Відповісти
Дивіться і готуйтеся, як тільки орда почне розвалюватися, а це вже скоро, наше перше завдання це швидко повернути свої історичні землі до Дону і тримати кордони, щоб ці одічалі більше ніколи його не перейшли.
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15.07.2020 11:35 Відповісти
І прєднати Зелену Україну до України.
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15.07.2020 11:37 Відповісти
нехай самi потiм голосують та приєднуються тi, хто пам'ятає, що вони українцi, а не лапотные вОнюшки.
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15.07.2020 14:52 Відповісти
Ми не бидло! Фургалу так! Перекладіть їм хто "Гринджоли".....
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15.07.2020 11:41 Відповісти
. Да, большинство из протестующих крымнашисты, но если они подерутся с Путлером, серьезно подерутся, это уменьшит давление кремлевского 3,14-раса на Украину, так что пусть воюют за свои права, нам легче.
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15.07.2020 11:44 Відповісти
не подерутся-это было видно когда сдали мусорам парня,который нес транспарант "путин-вор,фургал наш",а до этого толпа скандировала путин вор кстати)
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15.07.2020 13:59 Відповісти
помогти бы им гумкомвоем как-то
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15.07.2020 14:25 Відповісти
Фотомонтаж 3, 4 дневной давности. Что сегодня в Хабаровске?
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15.07.2020 12:07 Відповісти
Фотомонтаж 3, 4 дневной давности. Что сегодня в Хабаровске?
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15.07.2020 12:09 Відповісти
Нещасьтя, фото від відео не можеш відрізнити навіть.
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15.07.2020 12:30 Відповісти
Крым Хабаровский край - хабаровчан!
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15.07.2020 12:10 Відповісти
Наконец-то лапти раздуплились!
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15.07.2020 12:14 Відповісти
Хабаровск оказался самым цивилизованным городом Рашии
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15.07.2020 12:16 Відповісти
Вот как пропаганда ударила по Кремлю, возвратившись бумерангом: Киев кормим!!!!, а в ответ - Москву кормим!, но в последнем случае - правда.
Так и Зелемойскому возвращаются Мальдивы и офшор Оманом и Кипром, только по Порошенко всё чисто, а по Зелемойскому - мутно до предательства...
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15.07.2020 12:22 Відповісти
Балалайники мерзенні. Під відео в ютюбі видаляють коменти українців. Правда очі коле лаптєногим. Всі їхні "пратєсти" гроша ломаного не варті. Але нехай. Може під пукіним стілець і захитається.
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15.07.2020 12:29 Відповісти
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 6730
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15.07.2020 12:47 Відповісти
смерды позорные
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15.07.2020 14:22 Відповісти
вытираны)
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15.07.2020 22:09 Відповісти
Так ребята вы там поакуратней, а то потом запутаемся мы все тут, Дальневосточная народная республика (ДНР), путаница ж начнется, наши местные обдраченцы могут и абидиста.
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15.07.2020 13:03 Відповісти
В первой половине 19 века Россией прокатилась волна крестьянских выступлений. Большинство мелкие, легко подавлялись властями. Самые крупные, кстати, в Украине: движение У.Кармалюка, восстания в Чугуеве и Шебелинской слободе, Киевская козаччина и т.п. Но Александр Второй четко просек тенденцию и изрек: Или мы отменим крепостное право сверху (реформы) или они отменят его снизу (восстание). И отметил крепостное право. Х..ло не Александр Второй, он совок в кгбэшном исполнении и до реформ не додумается. И тогда сработает второй закон диалектики - количество перейдёт в качество. Поэтому любые антипутинские выступления поддерживаю. Молодцы, хаборовчане, так держать!
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15.07.2020 13:04 Відповісти
Восстания прокатились в первой половине 19 века, а крепостное право отменили аж во второй половине 19 века - в 1861-м году. Тормоз был твой Александр Второй
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15.07.2020 21:12 Відповісти
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 3892
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15.07.2020 13:29 Відповісти
козлорила бидлятина і в хабаровську залишається козлорилою бидлятиною. тьху на неї. чим швидше і більше їх там перемелеться тим краще. скоріше б вже. я в першому ряду в партері. *********** омон скоріш за все вже на під"їзді.
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15.07.2020 13:30 Відповісти
лед тронулся, рашку начало колбасить в предсмертных судоргах
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15.07.2020 14:20 Відповісти
Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму" - Цензор.НЕТ 9716Хабаровськ-це вибір демократії місцевим населенням.---------"Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16720&force-full=1
➗⚔️💣Издание «Проект» https://tlgrm.ru/channels/@wwwproektmedia опубликовало сенсационный материал о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов через бизнесменов и различные схемы зарабатывают миллионы долларов. История в политической плоскости представляет полную противоположность тому неубедительному кейсу, который разворачивается в Хабаровском крае. С одной стороны, мы наблюдаем, как чеченские боссы фактически выведены за пределы конвенциональных правоотношений, с другой - независимые и довольно эффективные (сокращение чиновников и собственной зарплаты, возвращение выборности глав местного самоуправления, снижение тарифов на полеты внутри территории огромного края) по российским меркам управленцы, с рейтингом в регионе выше, чем у Президента, становятся жертвами выдуманных уголовных дел. Нескрываемая попытка психологической компенсации символического влияния Путина и Конторы, утраченного за время коронавируса, выкристаллизовывает постпоправочную реальность. Эта парадигма грозит доминированию смыслам, на которых паразитирует Кремль."
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15.07.2020 14:24 Відповісти
чрезмерно удивлен. Достал таки Путин свою периферию. Слава ХНР!
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15.07.2020 14:31 Відповісти
Стандартная тактика московских нкведистов - как только появляется авторитетный, популярный лидер, его сразу же уничтожают.
Слава Хабаровской Народной Республике!
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15.07.2020 14:37 Відповісти
Ну что, ХНР на подходе.
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15.07.2020 14:37 Відповісти
А точнее ХКНР
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15.07.2020 14:37 Відповісти
давно наш беркут никого не п-дил там. Пару палок сложат и успокоятся.
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15.07.2020 15:15 Відповісти
Хабаровчане молодцы - давите ***** !
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15.07.2020 15:29 Відповісти
Сдается мине, что я знаю кто кого задавит.
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15.07.2020 16:51 Відповісти
Столыпин ведь тоже думал, шо галстук его имени лучшее средство от бунта . Лично кончился в Киевском оперном .
Топом в Ипатьевском доме кончилась целая династия и идеалогия . В Белом доме Ельцин танками расстрелял остатки коммунистической идеалогии ...
Так же может кончится и этот гебисткий неофашизм ***** . Кстати , Ельцын на сегодня единственный за последние 150 лет правитель , шо ушел спокойно с должности не вследствии умерщления соратниками или не выгнаный и оплёванный .
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16.07.2020 00:13 Відповісти
чого гідні - так і живете.. Вас доять та ********* вже двадцять років, а на протести ви вийшли лише позавчора.. Заслуговуєте саме на те, що отримуєте.
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15.07.2020 15:33 Відповісти
НЕ буде дила.....
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15.07.2020 16:13 Відповісти
кацапы рабы...не хватит у них духу разнести свою страну в гавно...для этого надо иметь козацький дух и волю...
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15.07.2020 16:49 Відповісти
Не мудрено: если покопать историю, то на Дальний восток ордынские правители ссылали в 30-е и 40-е годы 20 века множество "раскулаченных" украинцев и особенно - западноукраинцев - "рюськие" и евреи туда добровольно ехать не хотели,так что бунтуют явно не генетические "рюськие рабы".
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15.07.2020 17:45 Відповісти
А как же Биробиджан??
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15.07.2020 17:52 Відповісти
А он что, тоже бунтует? Да и есть ли там евреи - неизвестно, даже если когда-то туда были заселены, большинство уехало обратно в Московию и в Израиль, в противном случае вместо Израиля все евреи мира поехали бы в Биробиджан.
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15.07.2020 18:12 Відповісти
Когда создали Биробиджан, им сказали: Там природа, климат прекрасные, земля плодородная, езжайте туда, создавайте колхозы, все будет прекрасно. Поехали, через некоторое время пишут в Москву: "Колхозы созданы, присылайте колхозников"
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15.07.2020 18:47 Відповісти
русский, в стране-помойке никаких Майданов быть не может. Ваше стадо на это просто неспособно. И эти побухтят и разойдутся. И их по-тихой пересажают.
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15.07.2020 19:48 Відповісти
Любишь своего фюрера?
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15.07.2020 19:55 Відповісти
С московитском инфодерьмом - на срусь.сру, русский. Так ты любишь своего фюрера?
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15.07.2020 20:17 Відповісти
А за спинами протестующих бандюган из 90-х...
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15.07.2020 20:05 Відповісти
Мы не боимся?Ха! Это вас еще мусора не пи.дели и снайперы в вас не стреляли.Когда вас начнут мочить вот тогда и раскажите как вы не боитесь!
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15.07.2020 21:21 Відповісти
Фургал - ЛДПР. ЛДПР это Жириновский, который: https://ldpr.ru/event/81487 ЛДПР сделала всё, чтобы Крым вернулся в состав России На "бессмертном полку с КОЛОРАДСКМИ ЛЕНТАМИ в Хабаровске было 60 ТЫСЯЧ! На акциях против ОККУПАЦИИ и войны в Украине - НОЛЬ. Ещё у кого-то есть иллюзии по поводу встрепенувшихся хабаровских РАБОВ?!
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15.07.2020 21:48 Відповісти
так жир же сказал что он и ЛДПР не при делах и во всем винуват народ, вероятно народ и накажут
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15.07.2020 22:23 Відповісти
Просто кацапы не верят что после Майдана наступит европейская жизнь. У узбеков нет иллюзий(с).
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16.07.2020 01:36 Відповісти
дайош дыныры в хабаровском крае!
а также ЧНР, ХНР и КНР
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15.07.2020 23:26 Відповісти
(дальневосточная)
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15.07.2020 23:27 Відповісти
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