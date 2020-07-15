Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму". ВIДЕО

П'ятий день поспіль у Хабаровському краї не припиняються мирні протести після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Масові акції протесту відбувалися в Хабаровському краї протягом вихідних і продовжилися у вівторок, 14 липня. Багато жителів регіону активно висловлюють незгоду не лише з арештом губернатора Сергія Фургала, а й протестують проти чинної російської влади.

Так, в російському сегменті соціальних мереж поширюється відео, на якому жителі Хабаровського краю розповідають на камеру чому десятки тисяч жителів Далекого Сходу вийшли на безпрецедентні за масштабом акції протесту.

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"Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму", "Хтось знає, як ми живемо тут? Багатий край, а ми існуємо, ми виживаємо, люди всі в кредитах!" тощо, - кажуть місцеві жителі.

Також, за інформацією телеграм-каналу "Протестная Россия", на 15 липня заплановано акції протесту в Москві та Санкт-Петербурзі, де місцеві жителі збираються вийти проти сфальсифікованих Кремлем результатів голосування за поправки до конституції РФ.