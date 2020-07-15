Протести в Хабаровську: "Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму". ВIДЕО
П'ятий день поспіль у Хабаровському краї не припиняються мирні протести після арешту місцевого губернатора Сергія Фургала.
Про це повідомляють російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Масові акції протесту відбувалися в Хабаровському краї протягом вихідних і продовжилися у вівторок, 14 липня. Багато жителів регіону активно висловлюють незгоду не лише з арештом губернатора Сергія Фургала, а й протестують проти чинної російської влади.
Так, в російському сегменті соціальних мереж поширюється відео, на якому жителі Хабаровського краю розповідають на камеру чому десятки тисяч жителів Далекого Сходу вийшли на безпрецедентні за масштабом акції протесту.
"Ми не бидло!", "Ми не боїмося - ми проти путінського режиму", "Хтось знає, як ми живемо тут? Багатий край, а ми існуємо, ми виживаємо, люди всі в кредитах!" тощо, - кажуть місцеві жителі.
Також, за інформацією телеграм-каналу "Протестная Россия", на 15 липня заплановано акції протесту в Москві та Санкт-Петербурзі, де місцеві жителі збираються вийти проти сфальсифікованих Кремлем результатів голосування за поправки до конституції РФ.
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расєя - це потвора.
те, кто протестует на сфальсифицированные якобы голосование якобы поправок, а в реальности конституционного переворота, вряд ли ходили...как и вряд ли голосовали хоть раз за пуйло...
что касается организоваться,то организоваться на обосРахе куда как сложнее, чем в Украине, это не мягкая, относительно демократическая украинская власть, это зверский полицейский режим, который не остановится ни перед чем, чтобы сохранить себя.
КрымХабаровский край - хабаровчан!
Так и Зелемойскому возвращаются Мальдивы и офшор Оманом и Кипром, только по Порошенко всё чисто, а по Зелемойскому - мутно до предательства...
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 18 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16720 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16720&force-full=1
➗⚔️💣Издание «Проект» https://tlgrm.ru/channels/@wwwproektmedia опубликовало сенсационный материал о том, как глава Чечни Рамзан Кадыров и депутат Госдумы Адам Делимханов через бизнесменов и различные схемы зарабатывают миллионы долларов. История в политической плоскости представляет полную противоположность тому неубедительному кейсу, который разворачивается в Хабаровском крае. С одной стороны, мы наблюдаем, как чеченские боссы фактически выведены за пределы конвенциональных правоотношений, с другой - независимые и довольно эффективные (сокращение чиновников и собственной зарплаты, возвращение выборности глав местного самоуправления, снижение тарифов на полеты внутри территории огромного края) по российским меркам управленцы, с рейтингом в регионе выше, чем у Президента, становятся жертвами выдуманных уголовных дел. Нескрываемая попытка психологической компенсации символического влияния Путина и Конторы, утраченного за время коронавируса, выкристаллизовывает постпоправочную реальность. Эта парадигма грозит доминированию смыслам, на которых паразитирует Кремль."
Слава Хабаровской Народной Республике!
Топом в Ипатьевском доме кончилась целая династия и идеалогия . В Белом доме Ельцин танками расстрелял остатки коммунистической идеалогии ...
Так же может кончится и этот гебисткий неофашизм ***** . Кстати , Ельцын на сегодня единственный за последние 150 лет правитель , шо ушел спокойно с должности не вследствии умерщления соратниками или не выгнаный и оплёванный .
а также ЧНР, ХНР и КНР