Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав на прощання українську народну пісню: "Моя робота тут завершилася. До побачення. Слава Україні!". ВIДЕО
Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло завершив роботу в Україні і повертається на батьківщину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кастілло підготував спеціальний прощальний ролик, який опубліковано на сторінці посольства в соцмережі. Американський дипломат повідомив у ролику про свій від'їзд і заспівав на прощання українську народну пісню "Їхав, їхав козак містом".
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