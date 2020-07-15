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Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав на прощання українську народну пісню: "Моя робота тут завершилася. До побачення. Слава Україні!". ВIДЕО

Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло завершив роботу в Україні і повертається на батьківщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кастілло підготував спеціальний прощальний ролик, який опубліковано на сторінці посольства в соцмережі. Американський дипломат повідомив у ролику про свій від'їзд і заспівав на прощання українську народну пісню "Їхав, їхав козак містом".

Також дивіться: "Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу. ВIДЕО

Автор: 

музика (497) посольство (947) США (23303) дипломати (569)


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Топ коментарі
+25
Героям Слава!
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15.07.2020 11:50
+17
Дякуємо пан Рей Кастилло!
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15.07.2020 12:33
+14
не разяянам, а сраной кацапне! и сдается мне, ты цифры перепутал а так, душевно спел, аж кацапские свиньи повизгивать стали!
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15.07.2020 12:13
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Героям Слава!
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15.07.2020 11:50 Відповісти
АМЕРИКАНЦУ РЕСПЕКТ ! А у нас некоторые кацапские подстилки и вроде-бы депутатишки,типа маланца бужанского,дубинского,рабиновича и другие амебы- не могут выучить государственный язык
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15.07.2020 14:39 Відповісти
Он не выглядит огорченным... Даже спел
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15.07.2020 11:51 Відповісти
не разяянам, а сраной кацапне! и сдается мне, ты цифры перепутал а так, душевно спел, аж кацапские свиньи повизгивать стали!
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15.07.2020 12:13 Відповісти
Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел на прощание украинскую народную песню: "Моя работа здесь закончилась. До свидания. Слава Украине!" - Цензор.НЕТ 2237
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15.07.2020 11:57 Відповісти
Спел бы текст Будапештского меморандума.
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15.07.2020 12:00 Відповісти
Так вони співають. Шість років співають про стурбованості, підтримки територіальної цілісності. Навіть дали потримати в руках вундервафлі (Джавеліни), та контрбатарейні радари (з програмно урізаними функціоналом). А які потужні санкції проти рашкі ввели... Рашка аж припинала гібридну війну проти України.
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15.07.2020 12:08 Відповісти
Цікаво, прощальна пісня для місцевих аборигенів прописана в посадовій інструкції омериганського дипломата? Чи це була оплачувана Держдепом імпровізація, щоб аборигени відчули "потужну підтримку" заокеанських дядь?
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15.07.2020 12:03 Відповісти
Bon voyage, Rei!
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15.07.2020 12:18 Відповісти
Дякуємо пан Рей Кастилло!
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15.07.2020 12:33 Відповісти
Дякуємо Рей !
Щасти !
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15.07.2020 13:31 Відповісти
Молодець! Зразу видно, що в чоловіка не "русскаязичная чєлюсть".
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15.07.2020 14:07 Відповісти
Какой контраст с московскими имперскими харями, которые объясняют нам, что украинского языка не существует, да и украинцев тоже.
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15.07.2020 14:10 Відповісти
Позитивный толстяк) У лахты на такие ролики, стабильно пукан полыхает.
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15.07.2020 14:47 Відповісти
Respect !!!!!
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15.07.2020 15:16 Відповісти
Привіт Біллу і Мелінді нехай пєвун передасть, і міжнародній корпорації CEPI, і цьом корпорації NIH з США. Спасибі за вашу ковидлу для світу.
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15.07.2020 15:35 Відповісти
Обовязково зробить. І тобі подяка. Поцілуй ***** та товарісча Сі Цзіньпіна, як побачиш.
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15.07.2020 17:48 Відповісти
Що Ніколай, правда очі коле. Кинули з Будапештом Україну, кинули на ковидлу весь світ.
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15.07.2020 18:28 Відповісти
Поцілував *****?
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15.07.2020 19:44 Відповісти
Молодец, дядька. Но раненько уеэжает, он ещё не узнал, как читается "и".
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18.07.2020 16:34 Відповісти
 
 