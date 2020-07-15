Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав на прощання українську народну пісню: "Моя робота тут завершилася. До побачення. Слава Україні!". ВIДЕО

Пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло завершив роботу в Україні і повертається на батьківщину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кастілло підготував спеціальний прощальний ролик, який опубліковано на сторінці посольства в соцмережі. Американський дипломат повідомив у ролику про свій від'їзд і заспівав на прощання українську народну пісню "Їхав, їхав козак містом".

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