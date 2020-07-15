Найманці РФ з початку доби 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі, втрат немає, - Міноборони. ВIДЕО
Російсько-окупаційні війська з початку доби 5 разів обстрілювали позиції воїнів ООС на Донбасі, втрат серед складу українських воїнів немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Розриви 6 ворожих мін калібру 120 мм зафіксували наші захисники Талаківки. Тут, та в районі Мар’їнки ворог сьогодні вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Поблизу Новолуганського окупанти порушили режим тиші з АГС та вели обстріл з озброєння БМП.
З ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник порушував режим тиші в районі Гнутово.
Втрати противника внаслідок адекватної відповіді наших захисників уточнюються.
За наявною інформацією, бойових втрат в результаті ворожих обстрілів серед українських воїнів немає.
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