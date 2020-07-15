Мовчання про армію. Війна проти мови. Віра в рейтинг. Хто протиставляє Зеленського Україні? ВIДЕО

Як Медведчук і Коломойський вбивають рейтинг Зеленського та чому президент не помічає своїх справжніх ворогів? Про це сьогодні в "Без цензури" із Богданом Буткевичем.

Через рік після виборів лозунги Володимира Зеленського і "Слуги народу" перетворилися на токсичні меми, що б’ють по самій владі. Але, як не дивно, Зе-команда за рік так і не створила власний порядок денний. Видається, все що її досі хвилює, - щоб не було, "як у Порошенка".

Тож і сьогодні Володимир Зеленський не наважується прямо вказати, хто вбиває українських солдатів на Донбасі, а члени його фракції проштовхують законопроєкт на підтримку російської мови.

Тож чому ж через рік після виборів Володимир Зеленський ніяк не припинить боротися із Петром Порошенком?

Як оточення президента втягує його у пряме протистояння із проукраїнською Україною, якої, до слова, куди більше, аніж представників партії "какая разница"?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентський рейтинг: 36,8% - за Зеленського, 17,2% - Бойка, 15,3% - Порошенка, - опитування Центру Разумкова і Фонду "Демініціативи"

Хто штовхає Зеленського змагатися у проросійськості із Медведчуком? І що це - планомірна зрада чи звичайний ідіотизм?

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