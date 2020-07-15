Мовчання про армію. Війна проти мови. Віра в рейтинг. Хто протиставляє Зеленського Україні? ВIДЕО
Як Медведчук і Коломойський вбивають рейтинг Зеленського та чому президент не помічає своїх справжніх ворогів? Про це сьогодні в "Без цензури" із Богданом Буткевичем.
Через рік після виборів лозунги Володимира Зеленського і "Слуги народу" перетворилися на токсичні меми, що б’ють по самій владі. Але, як не дивно, Зе-команда за рік так і не створила власний порядок денний. Видається, все що її досі хвилює, - щоб не було, "як у Порошенка".
Тож і сьогодні Володимир Зеленський не наважується прямо вказати, хто вбиває українських солдатів на Донбасі, а члени його фракції проштовхують законопроєкт на підтримку російської мови.
Тож чому ж через рік після виборів Володимир Зеленський ніяк не припинить боротися із Петром Порошенком?
Як оточення президента втягує його у пряме протистояння із проукраїнською Україною, якої, до слова, куди більше, аніж представників партії "какая разница"?
Хто штовхає Зеленського змагатися у проросійськості із Медведчуком? І що це - планомірна зрада чи звичайний ідіотизм?
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"Он" сам вообще ничего сделать не способен, ну, возможно, кроме решения, какие трусы одеть, красные или шорты.
У него, как у собаки Павлова, только рефлекторные реакции.
Спроба скасувати навчання українською мовою - це атака на майбутні покоління.
Українська мова зажди об'єднує народ і робить його сильнішим у протистоянні з ворогом.
В четвер о 9.00 зустрінемося біля парламенту, щоб відстояти позицію українського народу.
А що саме?
Бюджет, ріст ВВП, будівництво Армії, підтримка на міжнародній арені, ненависть Путіна?
І щоб знову злитись в обьятіях з Россією.
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Чого ніколи не зрозуміє мамкін кондовий імпєріаліст максік бужанський, це того, що за мову заплатили таку ціну, що вона варта вирваних кадиків.
Більшого прецеденту із того, щоб стільки всього наобіцяти і не виконати, як це зробив Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії, ще не було. А через замовчуваність олігархічними каналами проявів такого лицемірства, суспільство поки цим не переймається.
От Зеленський боровся із офшорами Порошенка, на яких було 3 тисячі доларів, а сам брав участь в оборудках, які назвали найбільшою операцією по відмиванню грошей за всю історію банківського бізнесу...
Писав, щоб закінчити війну на Донбасі, "нужно просто прекратить стрелять", а тепер називає зрадниками тих, хто здав Крим без бою і не віддав наказу стріляти.
Жартував про Липецьку фабрику, а сам в ті роки не просто підтримував російські гроші, а гроші з бюджету Російської Федерації на пропагандистські фільми за участю акторів, довірених осіб Путіна. Той же самий Машков.
Казав, що треба відмовитися від кортежів, а сам збирає їх і переселяється на найдорожчу президентську дачу; стільки кричали про Rotterdam +, що це злочин, а тепер повертають цю формулу.
Повністю вся президентська кампанія Зеленського була побудована на обіцянках, які він не збирається виконувати. Такий верх популізму увійде в політичну історію як приклад найпотужнішої брехні за останні десятиріччя.
Зеленський - найвидатніший рекорд лицемірства. Українське суспільство це поки що не відчуло і не збагнуло за рахунок певної стабільності, які дає нам Нацбанк, Приватбанк чи Нафтогаз. І на які сьогодні нападає Зеленський.
Мапу 2004 року з "трьома сортами українців" пам'ятаєш? Її авторами були український совкодрочер Вова Грановський (на фото ліворуч) та російські консультанти Дмитро Куликов (праворуч) і Тимофій Сергєйцев.
Українцям - так.
Малоросам - аж ніяк. Зокрема, це не потрібно Зе та більшості з 73%.
Пора понять что если политическая сила в течение полутора лет гнёт одну линию (по сдаче интересов и позиций, развалу армии, теперь ещё и по возврату русского языка), то это не может быть наивностью или глупостью. ЭТО ПЛАН!!!
Пора давно это понять и сделать выводы.
Да и земельный дерибан протягиваливовсе не фотографы , но представители крупнейших аграрных холдингов ...
Хто назвав українсько-російську війну АТО , а потім ООС ?!
- Я вважаю, шо брехня. І вона має подати до суду і виграти цю справу!
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Это ЗАПЛАНИРОВАННАЯ измена.
Это опудало нахлобучили на трон с одним прицелом : сдать Украину, чтобы не пришлось её завоёвывать.
Сьогодні побачив цікаву передачу. Філософ Ігор Козловський розмірковує про сутність буття зебільної влади. Ледве дочекався появи ролика на ютубі: https://www.youtube.com/watch?v=ga6OixUK9qE
Дивіться з 30:00 до 35:00 Заради цих 5-ти хвилин не лягав спати... Хоча би для того, щоб передивитись і прослухати розумного чоловіка ще раз...