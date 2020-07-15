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Волонтер Тимур Кобзар: кіберполіція повернула кошти, вкрадені онлайн-шахраями. Коптер вже у хлопців. ВIДЕО

Кіберполіція затримала онлайн-шахраїв, які виманювали у громадян дані банківських карток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зловмисники обманним шляхом отримали дані карток майже 500 осіб і відібрали понад чотири мільйони гривень.

Серед потерпілих від дій шахраїв опинився волонтер Тимур Кобзар.

"Мав проблеми з купівлею коптера для бійців. Дехто писав, що це нічим не закінчиться і нікого не спіймають. Гроші повернули. Коптер давно у хлопців. Злочинців затримано! Ось він - результат", - пише волонтер на своїй сторінці в соцмережі.

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Автор: 

затримання (4350) шахрайство (1100) Нацполіція (15261) кіберполіція (413)


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От нарешті є нагода згадати поліцію добрим словом.
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15.07.2020 16:36 Відповісти
Хороша робота .Молодці!
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15.07.2020 20:56 Відповісти
Просто до тих пір коли КОЖНОМУ лохотронщику не будуть давати ВІД 5 років, або 5 років громадських це все буде тривати.
зайдіть на лох.юа Там кожен 10 лохотронщик
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15.07.2020 22:45 Відповісти
 
 