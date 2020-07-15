Волонтер Тимур Кобзар: кіберполіція повернула кошти, вкрадені онлайн-шахраями. Коптер вже у хлопців. ВIДЕО

Кіберполіція затримала онлайн-шахраїв, які виманювали у громадян дані банківських карток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зловмисники обманним шляхом отримали дані карток майже 500 осіб і відібрали понад чотири мільйони гривень.

Серед потерпілих від дій шахраїв опинився волонтер Тимур Кобзар.

"Мав проблеми з купівлею коптера для бійців. Дехто писав, що це нічим не закінчиться і нікого не спіймають. Гроші повернули. Коптер давно у хлопців. Злочинців затримано! Ось він - результат", - пише волонтер на своїй сторінці в соцмережі.

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