Волонтер Тимур Кобзар: кіберполіція повернула кошти, вкрадені онлайн-шахраями. Коптер вже у хлопців. ВIДЕО
Кіберполіція затримала онлайн-шахраїв, які виманювали у громадян дані банківських карток.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зловмисники обманним шляхом отримали дані карток майже 500 осіб і відібрали понад чотири мільйони гривень.
Серед потерпілих від дій шахраїв опинився волонтер Тимур Кобзар.
"Мав проблеми з купівлею коптера для бійців. Дехто писав, що це нічим не закінчиться і нікого не спіймають. Гроші повернули. Коптер давно у хлопців. Злочинців затримано! Ось він - результат", - пише волонтер на своїй сторінці в соцмережі.
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