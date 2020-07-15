ФДМ укладе договір купівлі-продажу з переможцем аукціону про приватизацію готелю "Дніпро" після його перевірки на доброчесність, - Сенниченко. ВIДЕО
Прозорість, яка супроводжувала приватизацію готелю "Дніпро" - це принцип державної приватизаційної політики.
Про це в Facebook заявив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.
"Готель "Дніпро" знайшов нового власника. І сума, за якою його приватизовано – рекордні 1 111 111 222,22 грн. Це у 13,7 разів більше початкової вартості лоту. Я досі чую думки колег, які в це й повірити не могли. А я міг) Не мав жодного сумніву, що конкуренція потенційних інвесторів за "Дніпро" буде саме такою, свідками якої ми стали і що цінний лот отримає гідну ціну. Держава має нового інвестора. Після перевірки його на доброчесність і підписання протоколу про результати електронного аукціону з переможцем ми заключимо договір купівлі-продажу. Інвестор збагатився прекрасним активом. А ми усі отримали підтвердження тому, що прозора і чесна приватизація – це new normal", - упевнений Сенниченко.
За його словами, прозорість, що супроводжувала приватизацію готелю "Дніпро" з підготовчого етапу до безпосереднього проведення аукціону – "це не просто стиль роботи чи винятковий випадок з одним конкретним активом. Це принцип державної приватизаційної політики, якого ми дотримуватимемося неухильно".
Він привітав усіх причетних до приватизації "Дніпра" і подякував за зусилля. Глава ФДМ підкреслив, що новий власник має забезпечити функціонування готелю.
"Хай приватизація готелю "Дніпро" стане черговим прикладом того, як розумно розпорядитися державною власністю. Хай вона покладе новий початок низці гучних приватизаційних кейсів, якими навіть через роки ми зможемо пишатися", - резюмував Сенниченко.
У доданому відео він нагадав, що стартова ціна становила 81 млн грн. Сенниченко подякував президенту, який прийняв рішення приватизувати непрофільний актив, і висловив сподівання, що так само будуть діяти й інші держоргани.
"93 державні органи влади керують 3 тисячами державних підприємств, які принесли збиток торік 170 мільярдів гривень", - повідомив голова ФДМ.
Сенниченко також уточнив, що необхідні процедури (перевірка переможця аукціону, укладення договору купівлі-продажу) можуть тривати близько двох місяців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судя по всему "нужные" участники аукциона, были настроены на куда меньшую цифру.
Поэтому есть высокая вероятность того, что победитель аукциона, под тем или иным предлогом, пролетит.
И все вернется на круги своя.