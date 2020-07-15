ФДМ укладе договір купівлі-продажу з переможцем аукціону про приватизацію готелю "Дніпро" після його перевірки на доброчесність, - Сенниченко. ВIДЕО

Прозорість, яка супроводжувала приватизацію готелю "Дніпро" - це принцип державної приватизаційної політики.

Про це в Facebook заявив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Готель "Дніпро" знайшов нового власника. І сума, за якою його приватизовано – рекордні 1 111 111 222,22 грн. Це у 13,7 разів більше початкової вартості лоту. Я досі чую думки колег, які в це й повірити не могли. А я міг) Не мав жодного сумніву, що конкуренція потенційних інвесторів за "Дніпро" буде саме такою, свідками якої ми стали і що цінний лот отримає гідну ціну. Держава має нового інвестора. Після перевірки його на доброчесність і підписання протоколу про результати електронного аукціону з переможцем ми заключимо договір купівлі-продажу. Інвестор збагатився прекрасним активом. А ми усі отримали підтвердження тому, що прозора і чесна приватизація – це new normal", - упевнений Сенниченко.

За його словами, прозорість, що супроводжувала приватизацію готелю "Дніпро" з підготовчого етапу до безпосереднього проведення аукціону – "це не просто стиль роботи чи винятковий випадок з одним конкретним активом. Це принцип державної приватизаційної політики, якого ми дотримуватимемося неухильно".



Він привітав усіх причетних до приватизації "Дніпра" і подякував за зусилля. Глава ФДМ підкреслив, що новий власник має забезпечити функціонування готелю.

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"Хай приватизація готелю "Дніпро" стане черговим прикладом того, як розумно розпорядитися державною власністю. Хай вона покладе новий початок низці гучних приватизаційних кейсів, якими навіть через роки ми зможемо пишатися", - резюмував Сенниченко.

У доданому відео він нагадав, що стартова ціна становила 81 млн грн. Сенниченко подякував президенту, який прийняв рішення приватизувати непрофільний актив, і висловив сподівання, що так само будуть діяти й інші держоргани.

"93 державні органи влади керують 3 тисячами державних підприємств, які принесли збиток торік 170 мільярдів гривень", - повідомив голова ФДМ.

Сенниченко також уточнив, що необхідні процедури (перевірка переможця аукціону, укладення договору купівлі-продажу) можуть тривати близько двох місяців.