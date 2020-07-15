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ФДМ укладе договір купівлі-продажу з переможцем аукціону про приватизацію готелю "Дніпро" після його перевірки на доброчесність, - Сенниченко. ВIДЕО

Прозорість, яка супроводжувала приватизацію готелю "Дніпро" - це принцип державної приватизаційної політики.

Про це в Facebook заявив глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає Цензор.НЕТ.

"Готель "Дніпро" знайшов нового власника. І сума, за якою його приватизовано – рекордні 1 111 111 222,22 грн. Це у 13,7 разів більше початкової вартості лоту. Я досі чую думки колег, які в це й повірити не могли. А я міг) Не мав жодного сумніву, що конкуренція потенційних інвесторів за "Дніпро" буде саме такою, свідками якої ми стали і що цінний лот отримає гідну ціну. Держава має нового інвестора. Після перевірки його на доброчесність і підписання протоколу про результати електронного аукціону з переможцем ми заключимо договір купівлі-продажу. Інвестор збагатився прекрасним активом. А ми усі отримали підтвердження тому, що прозора і чесна приватизація – це new normal", - упевнений Сенниченко.

За його словами, прозорість, що супроводжувала приватизацію готелю "Дніпро" з підготовчого етапу до безпосереднього проведення аукціону – "це не просто стиль роботи чи винятковий випадок з одним конкретним активом. Це принцип державної приватизаційної політики, якого ми дотримуватимемося неухильно".

Він привітав усіх причетних до приватизації "Дніпра" і подякував за зусилля. Глава ФДМ підкреслив, що новий власник має забезпечити функціонування готелю.

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"Хай приватизація готелю "Дніпро" стане черговим прикладом того, як розумно розпорядитися державною власністю. Хай вона покладе новий початок низці гучних приватизаційних кейсів, якими навіть через роки ми зможемо пишатися", - резюмував Сенниченко.

У доданому відео він нагадав, що стартова ціна становила 81 млн грн. Сенниченко подякував президенту, який прийняв рішення приватизувати непрофільний актив, і висловив сподівання, що так само будуть діяти й інші держоргани.

"93 державні органи влади керують 3 тисячами державних підприємств, які принесли збиток торік 170 мільярдів гривень", - повідомив голова ФДМ.

Сенниченко також уточнив, що необхідні процедури (перевірка переможця аукціону, укладення договору купівлі-продажу) можуть тривати близько двох місяців.

ФДМ укладе договір купівлі-продажу з переможцем аукціону про приватизацію готелю Дніпро після його перевірки на доброчесність, - Сенниченко 01

Автор: 

готель (213) приватизація (1681) ФДМУ (1609) Сенниченко Дмитро (127)


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Топ коментарі
+1
сейчас его признают "плохим" покупателем а дальше могут отменить аукцион, а могут отдать здание тому кто предложил цену меньше "рекордной". в результате может получиться интересная ситуация - отель фактически продадут вовсе не за 1.1 млрд а например за 100 млн. откуда мы знаем как проходили торги?
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15.07.2020 19:20
+1
тест на "доброчесність" проводят ДО допуска к аукциону. Ничего, зебилье схавает!
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15.07.2020 20:05
+1
А ещё самолёты, офис президента на Банковой и дачи детям отдаст. Ага. Сразу после того, как уйдёт в отставку после первого нарушения закона(все остальные включая не декларирование покупки/продажи овгз - нулевые и не считаются).
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15.07.2020 21:02
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доброчестные граждане имеют миллиарды? доброчестные воюют и погибают на донбасе
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15.07.2020 19:20 Відповісти
сейчас его признают "плохим" покупателем а дальше могут отменить аукцион, а могут отдать здание тому кто предложил цену меньше "рекордной". в результате может получиться интересная ситуация - отель фактически продадут вовсе не за 1.1 млрд а например за 100 млн. откуда мы знаем как проходили торги?
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15.07.2020 19:20 Відповісти
Купит честный за 100000 долларов.
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15.07.2020 19:23 Відповісти
Он еще от 800000 долларов не оправился а тут опять наверное будет попытка занести, главное не словите в другом городе а дайте хоть до кабинета донести.
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15.07.2020 19:22 Відповісти
"Разумная государственная собственность"-это невозможно при дзеприори,и дзефагто...
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15.07.2020 19:34 Відповісти
Ничего, самое интересное еще впереди.
Судя по всему "нужные" участники аукциона, были настроены на куда меньшую цифру.
Поэтому есть высокая вероятность того, что победитель аукциона, под тем или иным предлогом, пролетит.
И все вернется на круги своя.
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15.07.2020 19:42 Відповісти
тест на "доброчесність" проводят ДО допуска к аукциону. Ничего, зебилье схавает!
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15.07.2020 20:05 Відповісти
Ну это хоть похоже на рыночную цену. Около 85.5к за квадрат в пересчёте. А то начинали как цирк 95 квартала с ценником около 6.5к.
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15.07.2020 20:30 Відповісти
Грандиозное достижение Зеленского ! Он продал здание в центре Киева ! Вовочка, не останавливайся на достигнутом. Продавай то что выше - Кабмин ! (с)
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15.07.2020 20:58 Відповісти
А ещё самолёты, офис президента на Банковой и дачи детям отдаст. Ага. Сразу после того, как уйдёт в отставку после первого нарушения закона(все остальные включая не декларирование покупки/продажи овгз - нулевые и не считаются).
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15.07.2020 21:02 Відповісти
А шо так можно было? Проверять на доброчестность?
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15.07.2020 21:41 Відповісти
Два вопроса. Почему проверку не провели ДО того как допускать аукцион? Если покупатель проверку не пройдёт, победителем окажется тот кто предложил меньшую сумму? Что то мне подсказывает, что премога превратится в громкий пшик, как и всё до чего дотрагивается зелёная плесень.
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16.07.2020 08:35 Відповісти
 
 