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"Попа, как у Ким": кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Тищенко крутить задом у машині і танцює. ВIДЕО

У мережі згадали про витівку Миколи Тищенка, який зараз є народним депутатом від "Слуги народу" і претендентом на пост мера Києва. За кілька місяців до початку роботи в парламенті Тищенко станцював тверк у леопардових штанях на відео під пісню NK "Попа, как у Ким".

В кінці травня 2019 року, тоді ще ресторатор і шоумен, став новим героєм шоу "Караоке на колесах" на YouTube-каналі Люкс ФМ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 14 червня головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка. За словами заступниці глави депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук, саме вони розуміють "ситуацію в Києві", а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці. Вона висловила впевненість, що всі перераховані "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".

Автор: 

Київ (19626) Тищенко Микола (352)


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Топ коментарі
+75
депутат, кандидат в мэры столицы.... трындец
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16.07.2020 09:07
+67
Есчо *успешный ресторатор* и ревизор.
Тупой и ещё тупее - это *коля каклета* и партия *сосни народ*
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16.07.2020 09:12
+54
Вы и президента себе такого заслужили. Вы, а не мы.
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16.07.2020 09:10
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а чего? вполне впишется мэром при такой команде в ВР. и сколько гифок прикольных будет. Веталь позавидует, ну или вздохнет спокойно.
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16.07.2020 19:43 Відповісти
Дикий урод ! Це така в зе технологія - вони виставляють на вибори придурків , щоб зебілам подобалися . А там ще в мери пхають кобилу верещук !
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16.07.2020 19:55 Відповісти
Третю добу лежить наш поранений хлопець у полі... без допомоги... помирає...

Янелох мовчить... ЗеБiли розважаються та крутять дупами...
у гівнокомандуючої рашистської консерви Зе-чмо з гівно-кварталу все під контролем......


"Попа, как у Ким": кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Тищенко крутить задом у машині і танцює - Цензор.НЕТ 5546






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16.07.2020 20:15 Відповісти
Тищенко призывно моргает своим очком избирателю неспроста - это должно отвлечь внимание тупого охлоса от каких-то значимых и нежелательных для Украины действий власти. Не пяльтесь в Колино дупло, смотрите по сторонам , следите за руками путенских слуг.... Какую - то гадость они замышляют или уже творят....
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16.07.2020 20:32 Відповісти
клоуны с привокзальной забегаловки
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16.07.2020 21:14 Відповісти
Куда я попал и где мои вещи...
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16.07.2020 21:14 Відповісти
Оно больное животное....
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16.07.2020 21:47 Відповісти
Ну они ж поняли, что стаду надо показать тупое шоу, и они за него проголосуют.
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16.07.2020 23:05 Відповісти
Яке убожество. Виставляти свою рихлу сраку на всю країну... Воно хворе.
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17.07.2020 00:07 Відповісти
Колю слили.. поставили тупую но рабочую верещук...
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17.07.2020 00:08 Відповісти
Депутат - лицо своего электората...
30.88% избирателей 219 одномантого округа это он вам, наслаждайтесь и в следующий раз думай-те (если можете).
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17.07.2020 00:24 Відповісти
219 округ - то Борщага... Інтелектуалів там мало!
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17.07.2020 00:58 Відповісти
Два "голубка" готуються до оргії ))))) Задрот, поміряйся біцепсами з Кличком!
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17.07.2020 05:33 Відповісти
это уже не позор Зеленского, а позор Зеленскому... это же надо так красиво пообещать и так же красиво просрать...
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17.07.2020 07:41 Відповісти
Ну и жопа.
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17.07.2020 08:27 Відповісти
Избератели этого бабуина должны быть в восторге.
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17.07.2020 08:49 Відповісти
Куда катится мир...?
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17.07.2020 09:33 Відповісти
"Испанский" стыд, и это народный депутат Украины
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17.07.2020 10:53 Відповісти
В машине Коля любит чтоб его долбили в очко. Дебил конченный.
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17.07.2020 15:01 Відповісти
Коля вместе с Дубинским выбирали себе помощников. Не меньше 25 см. Вот и жопа такая получилась.
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17.07.2020 15:02 Відповісти
Миколайчик,- чоколадне очко...
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17.07.2020 16:05 Відповісти
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