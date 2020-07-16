"Попа, как у Ким": кандидат у мери Києва від "Слуги народу" Тищенко крутить задом у машині і танцює. ВIДЕО
У мережі згадали про витівку Миколи Тищенка, який зараз є народним депутатом від "Слуги народу" і претендентом на пост мера Києва. За кілька місяців до початку роботи в парламенті Тищенко станцював тверк у леопардових штанях на відео під пісню NK "Попа, как у Ким".
В кінці травня 2019 року, тоді ще ресторатор і шоумен, став новим героєм шоу "Караоке на колесах" на YouTube-каналі Люкс ФМ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 14 червня головою партії "Слуга народу" в Києві обрано Тищенка. За словами заступниці глави депутатської фракції партії "Слуга народу" Євгенії Кравчук, саме вони розуміють "ситуацію в Києві", а також проблеми, з якими стикаються мешканці столиці. Вона висловила впевненість, що всі перераховані "слуги" зможуть "сформувати потужну команду".
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Янелох мовчить... ЗеБiли розважаються та крутять дупами...
у гівнокомандуючої рашистської консерви Зе-чмо з гівно-кварталу все під контролем......
30.88% избирателей 219 одномантого округа это он вам, наслаждайтесь и в следующий раз думай-те (если можете).